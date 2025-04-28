Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
10 ноября 7:00ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо - Оренбург, 12 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Личка впервые против "Оренбурга"
Валентин Васильев

В ближайшее воскресенье, 12 октября, Марцел Личка впервые выведет команду против клуба, в котором сделал себе имя в России. Этот нюанс придает вроде бы будничной встрече особый подтекст. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

12.11.2023, Вс

16:30 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 1.68

Х - 4.30

П2 - 4.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 14-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»40511-11
«Оренбург»50411-11

Последние пять игр «Динамо»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.11.2023«Сочи»

3:3

«Динамо»

РПЛ

02.11.2023«Динамо»

2:1

«Пари НН»

Кубок России

29.10.2023«Динамо»

2:1

«Урал»

РПЛ

21.10.2023«Локомотив»

0:0

«Динамо»

РПЛ

08.10.2023«Динамо»

0:0

«Факел»

РПЛ

Последние пять игр «Оренбурга»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.11.2023«Оренбург»

1:1

«Ростов»

РПЛ

02.11.2023ЦСКА

3:1

«Оренбург»

Кубок России

28.10.2023«Крылья Советов»

1:1

«Оренбург»

РПЛ

21.10.2023«Оренбург»

1:2

«Факел»

РПЛ

07.10.2023«Балтика»

1:0

«Оренбург»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед последним туром первого круга “Динамо” делит четвертое-пятое места в таблице по очкам с “Крыльями" и вполне может подняться в тройку. “Оренбург” - в стыковой зоне, в двух пунктах от предпоследней позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1494123-931
2. Зенит1492329-1329
3. ЦСКА1466226-1924
4. Крылья Советов1464428-2022
5. Динамо1457222-1922
6. Спартак1463519-2121
7. Локомотив1456319-1821
8. Пари НН1462614-1420
9. Рубин1454513-2019
10. Факел1453613-1618
11. Ростов1445522-2517
12. Урал1444614-2116
13. Оренбург1434716-2213
14. Ахмат1433814-1912
15. Балтика1432912-2111
16. Сочи14311016-2310

Прогнозы на матч

Свернуть

На официальном уровне эти команды лишь раз сыграли вничью, да и та случилась в Кубке и после серии пенальти трансформировалась в победу “Оренбурга”. Так что этот исход, пожалуй, можно исключить из числа перспективных пари. 

Обратим внимание на два тренда: команда Деограсии поражала чужие ворота в восьми из девяти последних туров чемпионата. А у “Динамо” пошла мини-серия результативных матчей: 2:1, 2:1, 3:3. 

Можно не сомневаться, что оренбуржцы постараются показать себя в наилучшем свете бывшему тренеру. Так что голы в Петровском парке наверняка будут в обе стороны.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит

Трансляции

Свернуть

Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline.  Текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Оренбург» читайте на специализированных сайтах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Динамо»: Майсторович, Кутицкий (оба - травмы)

«Оренбург»: Малых, Муро (оба - травмы), Мансилья (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Оренбург»:

Позиция«Динамо»«Оренбург»
Вратарь31. Лещук99. Сысуев
Защитник2. Даса6. Адамов
Защитник6. Фернандес4. Хотулев
Защитник18. Маричаль3. Сиваков
Защитник7. Скопинцев81. Сидоров
Полузащитник93. Лаксальт8. Башич
Полузащитник 89. Бителло22. Перес
Полузащитник34. Гагнидзе23. Вера
Полузащитник11. Лесовой80. Марин
Нападающий70. Тюкавин7. Гюрлук
Нападающий10. Смолов13. Обухов
Главный тренерМарцел ЛичкаДавид Деограсия

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI предсказуемо отдают предпочтение в паре хозяев. Котировки на победу москвичей установлены на отметке 1.68. Коэффициент на “Оренбург” в два с половиной раза выше - 4.80. На ничью тоже интересное предложение - 4.30.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Динамо» - «Оренбург»?

“Оренбург” зарекомендовал себя достаточно неудобным соперником для “Динамо” (пять побед и всего четыре поражения). Тем не менее прогнозисты и аналитики отдают предпочтение в паре хозяевам. 

Где смотреть бесплатно матч  «Динамо» - «Оренбург»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не планировал трансляции из Петровского парка столицы. Увидеть игру смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline. 

Где купить билеты на матч  «Динамо» - «Оренбург»?

Приобрести билеты на матч можно в онлайн-кассе «ВТБ Арены» или  на официальном сайте «Динамо».

Сколько стоит билет на матч «Динамо» - «Оренбург»?

Стоимость билетов на игру в Москве начинается от 100 рублей. 

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ. 

UPD: результат

Свернуть

«Динамо» выиграло со счетом 2:0 благодаря голам Тюкавина (59 минута) и Чавеса (67).

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Кто станет чемпионом России по футболу: расклады за 5 туров до конца, календарь игр РПЛ, котировки
Кто станет чемпионом России по футболу: расклады за 5 туров до конца, календарь игр РПЛ, котировки
Аналитика
Герман Эль Классико или оригинальный El Clasico: в PARI спародировали нашумевшую рекламную кампанию
Герман Эль Классико или оригинальный El Clasico: в PARI спародировали нашумевшую рекламную кампанию
Новости
Чемпионат Европы по дзюдо 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по дзюдо 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Клиенты PARI: «Панатинаикос» победит «Анадолу Эфес» в первом матче 1/4 финала Евролиги
Клиенты PARI: «Панатинаикос» победит «Анадолу Эфес» в первом матче 1/4 финала Евролиги
Аналитика
FONBET реконструировал хоккейную коробку в родном районе Овечкина
FONBET реконструировал хоккейную коробку в родном районе Овечкина
Новости
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на победу «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на победу «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»
Аналитика
Клиенты PARI: «Ак Барс» в третий раз обыграет московское «Динамо» и сравняет счет в серии
Клиенты PARI: «Ак Барс» в третий раз обыграет московское «Динамо» и сравняет счет в серии
Аналитика
Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Новости
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Новости
Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей
Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров