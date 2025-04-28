Динамо - Оренбург, 12 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
В ближайшее воскресенье, 12 октября, Марцел Личка впервые выведет команду против клуба, в котором сделал себе имя в России. Этот нюанс придает вроде бы будничной встрече особый подтекст.
Турнир: чемпионат России по футболу, 14-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|4
|0
|5
|11-11
|«Оренбург»
|5
|0
|4
|11-11
Последние пять игр «Динамо»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.11.2023
|«Сочи»
3:3
«Динамо»
РПЛ
|02.11.2023
|«Динамо»
2:1
«Пари НН»
Кубок России
|29.10.2023
|«Динамо»
2:1
«Урал»
РПЛ
|21.10.2023
|«Локомотив»
0:0
«Динамо»
РПЛ
|08.10.2023
|«Динамо»
0:0
«Факел»
РПЛ
Последние пять игр «Оренбурга»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.11.2023
|«Оренбург»
1:1
«Ростов»
РПЛ
|02.11.2023
|ЦСКА
3:1
«Оренбург»
Кубок России
|28.10.2023
|«Крылья Советов»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|21.10.2023
|«Оренбург»
1:2
«Факел»
РПЛ
|07.10.2023
|«Балтика»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
Перед последним туром первого круга “Динамо” делит четвертое-пятое места в таблице по очкам с “Крыльями" и вполне может подняться в тройку. “Оренбург” - в стыковой зоне, в двух пунктах от предпоследней позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|2. Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|3. ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|4. Крылья Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|5. Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|6. Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|7. Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|8. Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|9. Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|10. Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|11. Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|12. Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|13. Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|14. Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|15. Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|16. Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
На официальном уровне эти команды лишь раз сыграли вничью, да и та случилась в Кубке и после серии пенальти трансформировалась в победу “Оренбурга”. Так что этот исход, пожалуй, можно исключить из числа перспективных пари.
Обратим внимание на два тренда: команда Деограсии поражала чужие ворота в восьми из девяти последних туров чемпионата. А у “Динамо” пошла мини-серия результативных матчей: 2:1, 2:1, 3:3.
Можно не сомневаться, что оренбуржцы постараются показать себя в наилучшем свете бывшему тренеру. Так что голы в Петровском парке наверняка будут в обе стороны.
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Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline. Текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Оренбург» читайте на специализированных сайтах:
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Майсторович, Кутицкий (оба - травмы)
«Оренбург»: Малых, Муро (оба - травмы), Мансилья (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Оренбург»
|Вратарь
|31. Лещук
|99. Сысуев
|Защитник
|2. Даса
|6. Адамов
|Защитник
|6. Фернандес
|4. Хотулев
|Защитник
|18. Маричаль
|3. Сиваков
|Защитник
|7. Скопинцев
|81. Сидоров
|Полузащитник
|93. Лаксальт
|8. Башич
|Полузащитник
|89. Бителло
|22. Перес
|Полузащитник
|34. Гагнидзе
|23. Вера
|Полузащитник
|11. Лесовой
|80. Марин
|Нападающий
|70. Тюкавин
|7. Гюрлук
|Нападающий
|10. Смолов
|13. Обухов
|Главный тренер
|Марцел Личка
|Давид Деограсия
Аналитики БК PARI предсказуемо отдают предпочтение в паре хозяев. Котировки на победу москвичей установлены на отметке 1.68. Коэффициент на “Оренбург” в два с половиной раза выше - 4.80. На ничью тоже интересное предложение - 4.30.
“Оренбург” зарекомендовал себя достаточно неудобным соперником для “Динамо” (пять побед и всего четыре поражения). Тем не менее прогнозисты и аналитики отдают предпочтение в паре хозяевам.
Федеральный канал «Матч ТВ» не планировал трансляции из Петровского парка столицы. Увидеть игру смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline.
Приобрести билеты на матч можно в онлайн-кассе «ВТБ Арены» или на официальном сайте «Динамо».
Стоимость билетов на игру в Москве начинается от 100 рублей.
Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ.
«Динамо» выиграло со счетом 2:0 благодаря голам Тюкавина (59 минута) и Чавеса (67).
Партнерский проект