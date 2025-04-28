Динамо - Оренбург, 12 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

На официальном уровне эти команды лишь раз сыграли вничью, да и та случилась в Кубке и после серии пенальти трансформировалась в победу “Оренбурга”. Так что этот исход, пожалуй, можно исключить из числа перспективных пари.

Обратим внимание на два тренда: команда Деограсии поражала чужие ворота в восьми из девяти последних туров чемпионата. А у “Динамо” пошла мини-серия результативных матчей: 2:1, 2:1, 3:3.

Можно не сомневаться, что оренбуржцы постараются показать себя в наилучшем свете бывшему тренеру. Так что голы в Петровском парке наверняка будут в обе стороны.