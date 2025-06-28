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11 мая 13:00ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Эвертон - Манчестер Сити, прогноз на 14 мая: коэффициенты и ставки на матч АПЛ

В состоянии ли аутсайдер оказать неоценимую услугу «Арсеналу»?
Валентин Васильев

На следующей неделе «Манчестер Сити» ожидает один из важнейших матчей всего сезона - ответный полуфинал ЛЧ против мадридского «Реала». Но и во внутренней лиге ему расслабляться нельзя - можно лишиться стратегического преимущества в золотой гонке! С аутсайдером из Ливерпуля чемпиону в любом случае придется повозиться. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эвертон» (Ливерпуль) 

14.05.2023, Сб

16:00 МСК

«Манчестер Сити» 

П1 - 8,60

Х - 5,15

П2 - 1,35

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 36-й тур

Стадион: «Гудисон Парк» (Ливерпуль)

Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Эвертон» 423351141-169
«Манчестер Сити» 513342169-141

Последние пять игр «Эвертона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.05.2023«Брайтон»

1:5

«Эвертон»

АПЛ

01.05.2023«Лестер»

2:2

«Эвертон»

АПЛ

27.04.2023«Эвертон»

1:4

«Ньюкасл»

АПЛ

22.04.2023«Кристал Пэлас»

0:0

«Эвертон»

АПЛ

15.04.2023«Эвертон»

1:3

«Фулхэм»

АПЛ

Последние пять игр «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.05.2023«Реал»

1:1

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

06.05.2023«Манчестер Сити»

2:1

«Лидс»

АПЛ

03.05.2023«Манчестер Сити»

3:0

«Вест Хэм»

АПЛ

30.04.2023«Фулхэм»

1:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

26.04.2023«Манчестер Сити»

4:1

«Арсенал»

АПЛ

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1 .Манчестер Сити34264489-3182
2. Арсенал35256483-3981
3. Ньюкасл341811561-2965
4. Манчестер Юнайтед34196949-4163
5. Ливерпуль35188967-4262
6. Тоттенхэм351761264-5757
7. Брайтон331671063-4555
8. Астон Вилла351661346-4354
9. Брентфорд351214952-4550
10. Фулхэм351461550-4948
11. Челси341191434-3942
12. Кристал Пэлас3510101535-4640
13. Вулверхэмптон351171730-5040
14. Борнмут351161837-6739
15. Вест Хэм351071838-5037
16. Ноттингем Форест35891834-6533
17. Эвертон357111732-5332
18. Лестер35862149-6430
19. Лидс35791944-6930
20. Саутгемптон35662331-6424

Прогноз на матч

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Гвардиола лишь однажды в своей карьере проигрывал «Эвертону», а Шону Дайчу - вообще ни разу (14 побед при одной ничьей). Но в последний день 2022 года клуб из Ливерпуля сделал ничью на «Этихаде», что удается единицам. Дважды за сезон оступиться на  одном и том же сопернике «Манчестер Сити» себе вряд ли позволит, но то, что столкнется с ожесточенным сопротивлением, - факт.

Рискнем предположить, что минимум один гол при яростной поддержке своих трибун «Эвертон» как-нибудь да найдет. А чемпион забьет вне всяких сомнений. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 3 миллионов рублейКэшбек-бонус
«Марафон»До 10,5 тысячи рублейСтраховка
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит
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Трансляции

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Посмотреть игру «Манчестер Сити» с «Эвертономи» можно на ресурсах некоторых букмекерских контор и в тематических пабликах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Vital Sport»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Олимп»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Эвертон»: Лонерган, Онана, Таунсенд, Коулмэн (все - травмы)

«Манчестер Сити»: нет 

 

Позиция«Эвертон»«Манчестер Сити»Позиция
Вратарь1. Пикфорд31. ЭдерсонВратарь
Защитник3. Паттерсон3. ДиашЗащитник
Защитник13. Мина2. УолкерЗащитник
Защитник2. Тарковски25. АканджиЗащитник
Защитник19. Миколенко8. ГюндоганПолузащитник
Полузащитник37. Гарнер16. РодриПолузащитник
Полузащитник 27. Гуйе5. СтоунзПолузащитник 
Полузащитник17. Ивоби17. Де БрюйнеПолузащитник
Полузащитник16. Дакур10. ГрилишПолузащитник
Полузащитник7. Макнил20. СилваПолузащитник
Нападающий9. Калверт-Льюин9. ХоландНападающий
Главный тренерШон ДайчХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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 Победа «Эвертона»НичьяПобеда «Ман Сити»
PARI8,505,101,35
«Бетсити»8,705,701,36
«Марафон»8,605,151,35
«Мелбет»9,055,401,36
Winline8,005,201,38

Лучшие букмекеры на матч «Эвертон» - «Манчестер Сити»

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Самый высокий коэффициент на победу хозяев в этой паре - выше девятки! - установила БК «Мелбет». На П2 предложения легальных БК не превышают 1,38 (Winline). Учитывая занятость фаворита в ЛЧ, можно рассмотреть вариант с ничьей. У «Бетсити» на этот исход ну очень заманчивый кэф!

Вопросы и ответы

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Выиграет ли «Манчестер Сити» чемпионат Англии?

Букмекеры не сомневаются в этом. «Бетсити» установила коэффициент на победу «горожан» в чемпионате на уровне 1,04. Ставки на триумф «Арсенала» принимаются из расчета 12 к 1. 

С кем еще играть «Ман Сити»?

Команде Гвардиолы до финиша осталось провести четыре матча, а ее конкуренту - три. 

«Ман Сити» (82 очка)«Арсенал» (81 очко)
«Эвертон» (г)«Брайтон» (д)
«Челси» (д)«Ноттингем» (г)
«Брайтон» (г)«Вулверхэмптон» (д)
«Брентфорд» (г) 

Когда «Манчестер Сити» играет с «Реалом» в Лиге чемпионов?

17 мая в Манчестере на стадионе «Этихад».

UPD: результат

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«Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» со счетом 3:0 благодаря дублю Гюндогана и голу Холанда.

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