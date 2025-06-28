Эвертон - Манчестер Сити, прогноз на 14 мая: коэффициенты и ставки на матч АПЛ

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На следующей неделе «Манчестер Сити» ожидает один из важнейших матчей всего сезона - ответный полуфинал ЛЧ против мадридского «Реала». Но и во внутренней лиге ему расслабляться нельзя - можно лишиться стратегического преимущества в золотой гонке! С аутсайдером из Ливерпуля чемпиону в любом случае придется повозиться.
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 36-й тур
Стадион: «Гудисон Парк» (Ливерпуль)
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Эвертон»
|42
|33
|51
|141-169
|«Манчестер Сити»
|51
|33
|42
|169-141
Последние пять игр «Эвертона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.05.2023
|«Брайтон»
1:5
«Эвертон»
АПЛ
|01.05.2023
|«Лестер»
2:2
«Эвертон»
АПЛ
|27.04.2023
|«Эвертон»
1:4
«Ньюкасл»
АПЛ
|22.04.2023
|«Кристал Пэлас»
0:0
«Эвертон»
АПЛ
|15.04.2023
|«Эвертон»
1:3
«Фулхэм»
АПЛ
Последние пять игр «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.05.2023
|«Реал»
1:1
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|06.05.2023
|«Манчестер Сити»
2:1
«Лидс»
АПЛ
|03.05.2023
|«Манчестер Сити»
3:0
«Вест Хэм»
АПЛ
|30.04.2023
|«Фулхэм»
1:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|26.04.2023
|«Манчестер Сити»
4:1
«Арсенал»
АПЛ
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1 .Манчестер Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|2. Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83-39
|81
|3. Ньюкасл
|34
|18
|11
|5
|61-29
|65
|4. Манчестер Юнайтед
|34
|19
|6
|9
|49-41
|63
|5. Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|6. Тоттенхэм
|35
|17
|6
|12
|64-57
|57
|7. Брайтон
|33
|16
|7
|10
|63-45
|55
|8. Астон Вилла
|35
|16
|6
|13
|46-43
|54
|9. Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|10. Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|50-49
|48
|11. Челси
|34
|11
|9
|14
|34-39
|42
|12. Кристал Пэлас
|35
|10
|10
|15
|35-46
|40
|13. Вулверхэмптон
|35
|11
|7
|17
|30-50
|40
|14. Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37-67
|39
|15. Вест Хэм
|35
|10
|7
|18
|38-50
|37
|16. Ноттингем Форест
|35
|8
|9
|18
|34-65
|33
|17. Эвертон
|35
|7
|11
|17
|32-53
|32
|18. Лестер
|35
|8
|6
|21
|49-64
|30
|19. Лидс
|35
|7
|9
|19
|44-69
|30
|20. Саутгемптон
|35
|6
|6
|23
|31-64
|24
Гвардиола лишь однажды в своей карьере проигрывал «Эвертону», а Шону Дайчу - вообще ни разу (14 побед при одной ничьей). Но в последний день 2022 года клуб из Ливерпуля сделал ничью на «Этихаде», что удается единицам. Дважды за сезон оступиться на одном и том же сопернике «Манчестер Сити» себе вряд ли позволит, но то, что столкнется с ожесточенным сопротивлением, - факт.
Рискнем предположить, что минимум один гол при яростной поддержке своих трибун «Эвертон» как-нибудь да найдет. А чемпион забьет вне всяких сомнений.
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|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Эвертон»: Лонерган, Онана, Таунсенд, Коулмэн (все - травмы)
«Манчестер Сити»: нет
|Позиция
|«Эвертон»
|«Манчестер Сити»
|Позиция
|Вратарь
|1. Пикфорд
|31. Эдерсон
|Вратарь
|Защитник
|3. Паттерсон
|3. Диаш
|Защитник
|Защитник
|13. Мина
|2. Уолкер
|Защитник
|Защитник
|2. Тарковски
|25. Аканджи
|Защитник
|Защитник
|19. Миколенко
|8. Гюндоган
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Гарнер
|16. Родри
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гуйе
|5. Стоунз
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Ивоби
|17. Де Брюйне
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Дакур
|10. Грилиш
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Макнил
|20. Силва
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Калверт-Льюин
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Шон Дайч
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
Букмекеры не сомневаются в этом. «Бетсити» установила коэффициент на победу «горожан» в чемпионате на уровне 1,04. Ставки на триумф «Арсенала» принимаются из расчета 12 к 1.
Команде Гвардиолы до финиша осталось провести четыре матча, а ее конкуренту - три.
|«Ман Сити» (82 очка)
|«Арсенал» (81 очко)
|«Эвертон» (г)
|«Брайтон» (д)
|«Челси» (д)
|«Ноттингем» (г)
|«Брайтон» (г)
|«Вулверхэмптон» (д)
|«Брентфорд» (г)
17 мая в Манчестере на стадионе «Этихад».
«Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» со счетом 3:0 благодаря дублю Гюндогана и голу Холанда.