Эвертон - Манчестер Сити, прогноз на 14 мая: коэффициенты и ставки на матч АПЛ

Гвардиола лишь однажды в своей карьере проигрывал «Эвертону», а Шону Дайчу - вообще ни разу (14 побед при одной ничьей). Но в последний день 2022 года клуб из Ливерпуля сделал ничью на «Этихаде», что удается единицам. Дважды за сезон оступиться на одном и том же сопернике «Манчестер Сити» себе вряд ли позволит, но то, что столкнется с ожесточенным сопротивлением, - факт.

Рискнем предположить, что минимум один гол при яростной поддержке своих трибун «Эвертон» как-нибудь да найдет. А чемпион забьет вне всяких сомнений.