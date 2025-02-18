Галатасарай - АЗ Алкмар, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

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20 февраля, будут сыграны ответные стыковые матчи Лиги Европы. Турецкий «Галатасарай» на своем поле попытается отыграться после крупного поражения в Нидерландах. Оцениваем шансы соперников до стартового свистка.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Галатасарай» (Турция)
20.02.2025, Чт
20:45 МСК
«АЗ Алкмар» (Нидерланды)
|П1 - 1.62
Турнир: Лига Европы УЕФА, ответный стыковой матч
Первый матч - 1:4
Стадион: «РАМС Парк» (Стамбул, Турция)
Главный арбитр: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«АЗ Алкмар»
|1
|1
|0
|5-2
|«Галатасарай»
|0
|1
|1
|2-5
Последние пять игр «АЗ Алкмар»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.02.2025
|«АЗ Алкмар»
|4:1
|«Галатасарай»
|Лига Европы
|09.02.2025
|«АЗ Алкмар»
|2:0
|«Зволле»
|Эредивизия
|06.02.2025
|«АЗ Алкмар»
3:1
«Квик Бойс»
Кубок Нидерландов
|02.02.2025
|«Виллем II»
|0:2
|«АЗ Алкмар»
|Эредивизия
|30.01.2025
|«Ференцварош»
4:3
«АЗ Алкмар»
Лига Европы
Последние пять матчей «Галатасарая»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.02.2025
|«Ризеспор»
|1:2
|«Галатасарай»
|Суперлига
|13.02.2025
|«АЗ Алкмар»
|4:1
|«Галатасарай»
|Лига Европы
|03.02.2025
|«Газиантеп»
|0:1
|«Галатасарай»
|Суперлига
|30.01.2025
|«Аякс»
|2:1
|«Галатасарай»
|Лига Европы
|25.01.2025
|«Галатасарай»
|1:0
|«Коньяспор»
|Суперлига
«Галатасараю» для прохода в следующую стадию турнира необходимо совершить чудо. Крупное поражение в первой встрече оставляет турецкой команде не так много шансов на успех. Пусть счет той встречи не вполне объективно отражает баланс сил соперников, отыгрывать хозяевам необходимо фору в три мяча.
На своем стадионе «Галатасарай» будет несомненным фаворитом, если, конечно, не останется в меньшинстве, как в первой игре. С большой долей вероятности хозяева смогут добиться победы, но устроит ли их счет на табло. Скорее всего матч выйдет довольно результативным. Ставим на победу «Галатасарая» и то, что забьют обе команды.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«АЗ Алкмар»: Садик, Мердинк, Ван Боммел, Аддай (все - травма)
«Галатасарай»: Айхан (дисквалификация). Икарди (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «АЗ Алкмар» - «Галатасарай»:
|Позиция
|«АЗ Алкмар»
|«Галатасарай»
|Позиция
|Вратарь
|1. Овусу-Одуро
|1. Муслера
|Вратарь
|Защитник
|30. Касиус
|24. Йелерт
|Защитник
|Защитник
|5. Пенетра
|6. Санчес
|Защитник
|Защитник
|3. Гус
|42. Бардакджи
|Защитник
|Защитник
|18. Вольфе
|4. Якобс
|Защитник
|Полузащитник
|6. Копмейнерс
|34. Торрейра
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Класи
|18. Кутлу
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Мейнанс
|10. Мертенс
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Ладхо
|11. Акгюн
|Нападающий
|Нападающий
|21. Поку
|53. Йылмаз
|Нападающий
|Нападающий
|9. Пэрротт
|45. Осимхен
|Нападающий
|Главный тренер
|Мартен Мартенс
|Окан Бурук
|Главный тренер
Наиболее вероятным исходом аналитики называют ничью 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена букмекером на 9.00. Угаданная победа хозяев со счетом 2:1 котируется за те же 9.00.
На сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.
Квартет фаворитов первенства от PARI выглядит так:
«Манчестер Юнайтед» - 5.50
«Тоттенхэм» и «Атлетик» - по 6.00
«Лацио» - 8.50
Партнерский проект