Галатасарай - АЗ Алкмар, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

«Галатасараю» для прохода в следующую стадию турнира необходимо совершить чудо. Крупное поражение в первой встрече оставляет турецкой команде не так много шансов на успех. Пусть счет той встречи не вполне объективно отражает баланс сил соперников, отыгрывать хозяевам необходимо фору в три мяча.

На своем стадионе «Галатасарай» будет несомненным фаворитом, если, конечно, не останется в меньшинстве, как в первой игре. С большой долей вероятности хозяева смогут добиться победы, но устроит ли их счет на табло. Скорее всего матч выйдет довольно результативным. Ставим на победу «Галатасарая» и то, что забьют обе команды.