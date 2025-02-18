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18 февраля 9:16ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Галатасарай - АЗ Алкмар, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Турецкий клуб попытается отыграться после крупного поражения
Руслан Ипполитов

20 февраля, будут сыграны ответные стыковые матчи Лиги Европы. Турецкий «Галатасарай» на своем поле попытается отыграться после крупного поражения в Нидерландах. Оцениваем шансы соперников до стартового свистка.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Галатасарай» (Турция)

20.02.2025, Чт

20:45 МСК

«АЗ Алкмар» (Нидерланды)

П1 - 1.62

Х - 4.50

П2 - 4.70

Турнир: Лига Европы УЕФА, ответный стыковой матч

Первый матч - 1:4

Стадион: «РАМС Парк» (Стамбул, Турция)

Главный арбитр: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«АЗ Алкмар»1105-2
«Галатасарай»0112-5

Последние пять игр «АЗ Алкмар»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.02.2025«АЗ Алкмар»4:1«Галатасарай»Лига Европы
09.02.2025«АЗ Алкмар»2:0«Зволле»Эредивизия
06.02.2025«АЗ Алкмар»

3:1

«Квик Бойс»

Кубок Нидерландов

02.02.2025«Виллем II»0:2«АЗ Алкмар»Эредивизия
30.01.2025«Ференцварош»

4:3

«АЗ Алкмар»

Лига Европы

Последние пять матчей «Галатасарая»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.02.2025«Ризеспор»1:2«Галатасарай»Суперлига
13.02.2025«АЗ Алкмар»4:1«Галатасарай»Лига Европы
03.02.2025«Газиантеп»0:1«Галатасарай»Суперлига
30.01.2025«Аякс»2:1«Галатасарай»Лига Европы
25.01.2025«Галатасарай»1:0«Коньяспор»Суперлига

Прогноз на матч

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«Галатасараю» для прохода в следующую стадию турнира необходимо совершить чудо. Крупное поражение в первой встрече оставляет турецкой команде не так много шансов на успех.  Пусть счет той встречи не вполне объективно отражает баланс сил соперников, отыгрывать хозяевам необходимо фору в три мяча.

На своем стадионе «Галатасарай» будет несомненным фаворитом, если, конечно, не останется в меньшинстве, как в первой игре. С  большой долей вероятности хозяева смогут добиться победы, но устроит ли их счет на табло.  Скорее всего матч выйдет довольно результативным. Ставим на победу «Галатасарая» и то, что забьют обе команды.      

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Найти трансляции можно на сайтах букмекеров и спортивных медиа. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«АЗ Алкмар»: Садик, Мердинк, Ван Боммел, Аддай (все - травма)

«Галатасарай»: Айхан (дисквалификация). Икарди (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «АЗ Алкмар» - «Галатасарай»:

Позиция«АЗ Алкмар»«Галатасарай»Позиция
Вратарь1. Овусу-Одуро1. МуслераВратарь
Защитник30. Касиус24. ЙелертЗащитник
Защитник5. Пенетра6. СанчесЗащитник
Защитник3. Гус42. БардакджиЗащитник
Защитник18. Вольфе4. ЯкобсЗащитник
Полузащитник 6. Копмейнерс34. ТоррейраПолузащитник 
Полузащитник 8. Класи18. КутлуПолузащитник 
Полузащитник10. Мейнанс10. МертенсПолузащитник
Нападающий23. Ладхо11. АкгюнНападающий
Нападающий21. Поку53. ЙылмазНападающий
Нападающий9. Пэрротт45. ОсимхенНападающий
Главный тренерМартен МартенсОкан БурукГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI предлагают довольно щедрый коэффициент на победу гостей. На выигрыш «АЗ» можно поставить за 4.70. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.50. Вероятность успеха «Галатасарая» котируется кэфом 1.62.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Галатасарай» - «АЗ Алкмар»?

Наиболее вероятным исходом аналитики называют ничью 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена букмекером на 9.00. Угаданная победа хозяев со счетом 2:1 котируется за те же 9.00.  

Где бесплатно смотреть матч «Галатасарай» - «АЗ Алкмар»?

На сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.

Кто выиграет Лигу Европы?

Квартет фаворитов первенства от PARI выглядит так:

«Манчестер Юнайтед» - 5.50

«Тоттенхэм» и «Атлетик» - по 6.00

«Лацио» - 8.50

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