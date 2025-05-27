Германия — Португалия, 4 июня: где смотреть полуфинал Лиги наций УЕФА, прогноз на матч, составы

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В четвертом розыгрыше Лиги наций УЕФА наступает пора решающих матчей. Первый финалист турнира определится в среду, 4 июня. Сборная Германии в Мюнхене сразится с Португалией. Крупнейшие букмекеры подготовили обширные линии на матч европейских топов.
Турнир: Лига наций УЕФА, ½ финала
Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Германия
|11
|5
|3
|33-18
|Португалия
|3
|5
|11
|18-33
Последние пять игр сборной Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.03.2025
|Германия
3:3
Италия
Лига наций
|20.03.2025
|Италия
1:2
Германия
Лига наций
|19.11.2024
|Венгрия
1:1
Германия
Лига наций
|16.11.2024
|Германия
7:0
Босния и Герцеговина
Лига наций
|14.10.2024
|Германия
1:0
Нидерланды
Лига наций
Последние пять игр сборной Португалии:
Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
23.03.2025
|Португалия
5:2 д. в.
Дания
Лига наций
20.03.2025
|Дания
1:0
Португалия
Лига наций
18.11.2024
|Хорватия
1:1
Португалия
Лига наций
15.11.2024
|Португалия
5:1
Польша
Лига наций
15.10.2024
|Шотландия
0:0
Португалия
Лига наций
Последние пять игр сборных Германии и Португалии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.06.2021
|Португалия
2:4
Германия
Евро-2020
|16.06.2014
|Германия
4:0
Португалия
ЧМ-2014
|09.06.2012
|Германия
1:0
Португалия
Евро-2012
|19.06.2008
|Португалия
2:3
Германия
Евро-2008
|08.07.2006
|Германия
3:1
Португалия
Лига наций
1/2 финала
04.06.2025. 22:00. Германия – Португалия
05.06.2025. 22:00. Испания – Франция
Матч за третье место
08.06.2025. 16:00
Финал
08.06.2025. 21:45
Из четверки участников полуфиналов одна только сборная Германии ни разу не выигрывала Лигу Европы. Остальные три команды - Португалия, Испания и Франция - по разу первенствовали в относительно молодом турнире. У немцев есть возможность устранить этот пробел в своей истории. Команда Юлиана Нагельсманна имеет одно серьезное преимущество перед конкурентами - она играет дома. Фактор своего поля при прочих равных часто оказывает решающее влияние на результат.
Обнадеживающе для бундестим выглядит и статистика встреч с командой Португалии. За последние 10 пересечений начиная с 1990 года немцы уступили «европейским бразильцам» только раз. В новом веке все пять личных встреч остались за Германией.
Аура «Арены Мюнхен» должна вдохновить хозяев поля на успех. Наш прогноз: победа первой команды в основное время.
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Потери
Германия: нет
Португалия: нет
Вратари: Оливер Бауман («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Защитники: Роберт Андрих («Байер»), Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Янн Аурел Биссекк («Интер»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Жонатан Та («Байер»).
Полузащитники: Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Надим Амири («Майнц»), Том Бишоф («Хоффенхайм»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Робин Госенс («Унион»), Паскаль Грос («Боруссия» Дортмунд), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Александар Павлович («Бавария»), Лерой Зане («Бавария»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Вирц («Байер»).
Нападающие: Никлас Фюллькруг («Вест Хэм Юнайтед»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Ник Вольтемаде («Штутгарт»).
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»).
Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ренату Вейга («Ювентус»), Антониу Силва («Бенфика»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нуну Тавареш («Лацио»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»).
Полузащитники: Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Пальинья («Бавария»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Жоау Феликс («Милан»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Рафаэл Леау («Милан»), Педру Нету («Челси»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Родригу Мора («Порту»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»).
Аналитики БК FONBET оценили вероятность победы немцев в основное время коэффициентом 1.80. Ничья по итогам 90 минут котируется за 3.65, а успех гостей - за 4.40.
И статистика, и расклады букмекеров говорят в пользу хозяев поля. FONBET дает на проход Германии в финал коэффициент 1.40, а на Португалию - 2.90.
Официальные прямые трансляции на территории РФ можно смотреть исключительно через платформу Okko, однако для этого необходима оформленная подписка.
Во втором полуфинале встречаются команды Испании и Франции.
Капитан сборной Португалии и в 40 лет в строю и готовится к игре с немцами.
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