Германия — Португалия, 4 июня: где смотреть полуфинал Лиги наций УЕФА, прогноз на матч, составы

Из четверки участников полуфиналов одна только сборная Германии ни разу не выигрывала Лигу Европы. Остальные три команды - Португалия, Испания и Франция - по разу первенствовали в относительно молодом турнире. У немцев есть возможность устранить этот пробел в своей истории. Команда Юлиана Нагельсманна имеет одно серьезное преимущество перед конкурентами - она играет дома. Фактор своего поля при прочих равных часто оказывает решающее влияние на результат.

Обнадеживающе для бундестим выглядит и статистика встреч с командой Португалии. За последние 10 пересечений начиная с 1990 года немцы уступили «европейским бразильцам» только раз. В новом веке все пять личных встреч остались за Германией.

Аура «Арены Мюнхен» должна вдохновить хозяев поля на успех. Наш прогноз: победа первой команды в основное время.