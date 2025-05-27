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26 мая 7:01ГлавнаяПрогнозыФутболЛига наций УЕФА

Германия — Португалия, 4 июня: где смотреть полуфинал Лиги наций УЕФА, прогноз на матч, составы

Первый финалист определится в Мюнхене
Валентин Васильев

В четвертом розыгрыше Лиги наций УЕФА наступает пора решающих матчей. Первый финалист турнира определится в среду, 4 июня. Сборная Германии в Мюнхене сразится с Португалией. Крупнейшие букмекеры подготовили обширные линии на матч европейских топов.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Германия

Место в рейтинге ФИФА: 10

04.06.2025, Ср

22:00 МСК

Португалия

Место в рейтинге ФИФА: 7

П1 - 1.80

Х - 3.65

П2 - 4.40

Турнир: Лига наций УЕФА, ½ финала

Стадион: «Арена Мюнхен»  (Мюнхен, Германия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Германия115333-18
Португалия351118-33

Последние пять игр сборной Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.03.2025Германия

3:3

Италия

Лига наций

20.03.2025Италия

1:2

Германия

Лига наций

19.11.2024Венгрия

1:1

Германия

Лига наций

16.11.2024Германия

7:0

Босния и Герцеговина

Лига наций

14.10.2024Германия

1:0

Нидерланды

Лига наций

Последние пять игр сборной Португалии:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.03.2025

Португалия

5:2 д. в.

Дания

Лига наций

20.03.2025

Дания

1:0

Португалия

Лига наций

18.11.2024

Хорватия

1:1

Португалия

Лига наций

15.11.2024

Португалия

5:1

Польша

Лига наций

15.10.2024

Шотландия

0:0

Португалия

Лига наций

Последние пять игр сборных Германии и Португалии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.06.2021Португалия 

2:4

Германия

Евро-2020

16.06.2014Германия

4:0

Португалия 

ЧМ-2014

09.06.2012Германия

1:0

Португалия 

Евро-2012

19.06.2008Португалия 

2:3

Германия

Евро-2008

08.07.2006Германия

3:1

Португалия 

Лига наций

Расписание матчей

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1/2 финала  

04.06.2025.  22:00. Германия – Португалия

05.06.2025.  22:00. Испания – Франция

Матч за третье место

08.06.2025.  16:00  

Финал

08.06.2025.  21:45

Прогноз на матч

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Из четверки участников полуфиналов одна только сборная Германии ни разу не выигрывала Лигу Европы. Остальные три команды - Португалия, Испания и Франция - по разу первенствовали в относительно молодом турнире. У немцев есть возможность устранить этот пробел в своей истории. Команда Юлиана Нагельсманна  имеет одно серьезное преимущество перед конкурентами - она играет дома. Фактор своего поля при прочих равных часто оказывает решающее влияние на результат. 

Обнадеживающе для бундестим выглядит и статистика встреч с командой Португалии. За последние 10 пересечений начиная с 1990 года немцы уступили «европейским бразильцам» только раз. В новом веке все пять личных встреч остались за Германией. 

Аура «Арены Мюнхен» должна вдохновить хозяев поля на успех. Наш прогноз: победа первой команды в основное время.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Сервис Okko обладает официальными правами на трансляцию матчей Лиги наций УЕФА в России. Пользователи могут смотреть игры как в прямом эфире, так и в записи.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETГрафическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

Германия: нет

Португалия: нет 

Сборная Германии

Вратари: Оливер Бауман («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Роберт Андрих («Байер»), Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Янн Аурел Биссекк («Интер»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Жонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Надим Амири («Майнц»), Том Бишоф («Хоффенхайм»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Робин Госенс («Унион»), Паскаль Грос («Боруссия» Дортмунд), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Александар Павлович («Бавария»), Лерой Зане («Бавария»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Вирц («Байер»).

Нападающие: Никлас Фюллькруг («Вест Хэм Юнайтед»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Ник Вольтемаде («Штутгарт»).

Сборная Португалии

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»).

Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ренату Вейга («Ювентус»), Антониу Силва («Бенфика»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нуну Тавареш («Лацио»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»).

Полузащитники: Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Пальинья («Бавария»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Жоау Феликс («Милан»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Рафаэл Леау («Милан»), Педру Нету («Челси»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Родригу Мора («Порту»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»).

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК FONBET оценили вероятность победы немцев в основное время коэффициентом 1.80. Ничья по итогам 90 минут котируется за 3.65, а успех гостей - за 4.40.

Вопросы и ответы

Кто выйдет в финал Лиги наций?

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И статистика, и расклады букмекеров говорят в пользу хозяев поля. FONBET дает на проход Германии в финал коэффициент 1.40, а на Португалию - 2.90.

Где смотреть бесплатно матч Германия — Португалия?

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Официальные прямые трансляции на территории РФ можно смотреть исключительно через платформу Okko, однако для этого необходима оформленная подписка.

С кем сыграет победитель пары Германия — Португалия?

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Во втором полуфинале встречаются команды Испании и Франции.

Будет ли играть Криштиану Роналду?

Капитан сборной Португалии и в 40 лет в строю и готовится к игре с немцами. 

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных