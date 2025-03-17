Хорватия - Франция, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Хорваты не без труда пробились в плей-офф Лиги наций: преимущество над третьей сборной в группе, Шотландией, составило всего одно очко. Французы с задачей-минимум справились гораздо увереннее. Выход из группы они с итальянцами забронировали себе досрочно.

Естественно, что при упоминании пары Франция - Хорватия в памяти первым делом всплывает финал чемпионата мира в России. Но они и после 2018-го встречались еще четырежды. Один раз в точности повторили результат ЧМ-2018 в Лиге наций (4:2), а затем были более сдержанны в своих порывах - по разу победили друг друга с разницей в один мяч и сделали одну результативную ничью (1:1).

Для Златко Далича и Дидье Дешама это будет уже шестая тренерская дуэль. Они прекрасно знают друг друга и особенности команды-соперницы. Можно предположить, что в Сплите нас ожидает упорная тактическая дуэль с небольшим количеством голов. Возьмем тотал меньше 2.5 в качестве прогноза.