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17 марта 8:50ГлавнаяПрогнозыФутболЛига наций УЕФА

Хорватия - Франция, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Очередной ремейк финала ЧМ-2018
Валентин Васильев

В Лиге наций УЕФА наступает пора игр на вылет. В низших дивизионах пройдут стыковые матчи, а в элитном начинается стадия плей-офф. Борьбу за главный трофей продолжают восемь топ-сборных. И уже на стадии четвертьфинала нас ждет ремейк финала ЧМ-2018: Хорватия - Франция.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Хорватия 

Место в рейтинге ФИФА: 13

20.03.2025, Чт

22:45 МСК

Франция

Место в рейтинге ФИФА: 2

П1 - 3.50

Х - 3.40

П2 - 2.16

Турнир: Лига наций УЕФА, первый четвертьфинал

Стадион: «Полюд»  (Сплит, Хорватия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Хорватия13610-20
Франция63120-10

Последние пять игр Хорватии:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.11.2024

Хорватия

1:1

Португалия

Лига наций

15.11.2024

Шотландия

1:0

Хорватия

Лига наций

15.10.2024

Польша

3:3

Хорватия

Лига наций

12.10.2024

Хорватия

2:1

Шотландия

Лига наций

08.09.2024

Хорватия

1:0

Польша

Лига наций

Последние пять игр Франции:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.11.2024

Италия

1:3

Франция

Лига наций

14.11.2024

Франция

0:0

Израиль

Лига наций

14.10.2024

Бельгия

1:2

Франция

Лига наций

10.10.2024

Израиль

1:4

Франция

Лига наций

09.09.2024

Франция

2:0

Бельгия

Лига наций

Последние пять игр Хорватии и Франции:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.06.2022

Франция

0:1

Хорватия

Лига наций

06.06.2022

Хорватия

1:1

Франция

Лига наций

14.10.2020

Хорватия

1:2

Франция

Лига наций

08.09.2020

Франция

4:2

Хорватия

Лига наций

15.07.2018

Франция

4:2

Хорватия

ЧМ-2018

Календарь игр

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1/4 финала. Первые матчи

20.03.2025.  22:45. Нидерланды – Испания
20.03.2025.  22:45. Дания – Португалия
20.03.2025.  22:45. Италия – Германия
20.03.2025.  22:45. Хорватия – Франция

Прогноз на матч

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Хорваты не без труда пробились в плей-офф Лиги наций: преимущество над третьей сборной в группе, Шотландией, составило всего одно очко. Французы с задачей-минимум справились гораздо увереннее. Выход из группы они с итальянцами забронировали себе досрочно. 

Естественно, что при упоминании пары Франция - Хорватия в памяти первым делом всплывает финал чемпионата мира в России. Но они и после 2018-го встречались еще четырежды. Один раз в точности повторили результат ЧМ-2018 в Лиге наций (4:2), а затем были более сдержанны в своих порывах - по разу победили друг друга с разницей в один мяч и сделали одну результативную ничью (1:1). 

Для Златко Далича и Дидье Дешама это будет уже шестая тренерская дуэль. Они прекрасно знают друг друга и особенности команды-соперницы. Можно предположить, что в Сплите нас ожидает упорная тактическая дуэль с небольшим количеством голов. Возьмем тотал меньше 2.5 в качестве прогноза.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру Хорватия - Франция покажет сервис Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

Хорватия: нет

Франция: нет

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии Winline коэффициент на победу Хорватии составляет 3.50. На гостей можно поставить по котировке 2.16.  Ничья в Сплите матче котируется за 3.40.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Хорватия - Франция?

Из 10 предыдущих «личек» хорваты выиграли только одну, последнюю (1:0). Неудивительно, что аналитики отдают предпочтение в паре «ле бле».

Где бесплатно смотреть матч Хорватия - Франция?

Следить за игрой онлайн можно на ресурсах легальных букмекерских контор. 

Будут ли играть Модрич и Мбаппе?

Несмотря на солидный 39-летний возраст, хорватский суперветеран в обойме сборной и готовится к игре. Главная звезда «Реала» Килиан Мбаппе тоже на месте.

С кем сыграет победитель пары Хорватия - Франция?

В полуфинале победитель хорватско-французского противостояния сыграет с Нидерландами или Испанией.

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