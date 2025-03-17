Хорватия - Франция, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Партнерский проект
В Лиге наций УЕФА наступает пора игр на вылет. В низших дивизионах пройдут стыковые матчи, а в элитном начинается стадия плей-офф. Борьбу за главный трофей продолжают восемь топ-сборных. И уже на стадии четвертьфинала нас ждет ремейк финала ЧМ-2018: Хорватия - Франция.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
Хорватия
Место в рейтинге ФИФА: 13
20.03.2025, Чт
22:45 МСК
Франция
Место в рейтинге ФИФА: 2
|П1 - 3.50
Турнир: Лига наций УЕФА, первый четвертьфинал
Стадион: «Полюд» (Сплит, Хорватия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Хорватия
|1
|3
|6
|10-20
|Франция
|6
|3
|1
|20-10
Последние пять игр Хорватии:
Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
18.11.2024
|Хорватия
1:1
Португалия
Лига наций
15.11.2024
|Шотландия
1:0
Хорватия
Лига наций
15.10.2024
|Польша
3:3
Хорватия
Лига наций
12.10.2024
|Хорватия
2:1
Шотландия
Лига наций
08.09.2024
|Хорватия
1:0
Польша
Лига наций
Последние пять игр Франции:
Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
17.11.2024
|Италия
1:3
Франция
Лига наций
14.11.2024
|Франция
0:0
Израиль
Лига наций
14.10.2024
|Бельгия
1:2
Франция
Лига наций
10.10.2024
|Израиль
1:4
Франция
Лига наций
09.09.2024
|Франция
2:0
Бельгия
Лига наций
Последние пять игр Хорватии и Франции:
Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
13.06.2022
|Франция
0:1
Хорватия
Лига наций
06.06.2022
|Хорватия
1:1
Франция
Лига наций
14.10.2020
|Хорватия
1:2
Франция
Лига наций
08.09.2020
|Франция
4:2
Хорватия
Лига наций
15.07.2018
|Франция
4:2
Хорватия
ЧМ-2018
1/4 финала. Первые матчи
20.03.2025. 22:45. Нидерланды – Испания
20.03.2025. 22:45. Дания – Португалия
20.03.2025. 22:45. Италия – Германия
20.03.2025. 22:45. Хорватия – Франция
Хорваты не без труда пробились в плей-офф Лиги наций: преимущество над третьей сборной в группе, Шотландией, составило всего одно очко. Французы с задачей-минимум справились гораздо увереннее. Выход из группы они с итальянцами забронировали себе досрочно.
Естественно, что при упоминании пары Франция - Хорватия в памяти первым делом всплывает финал чемпионата мира в России. Но они и после 2018-го встречались еще четырежды. Один раз в точности повторили результат ЧМ-2018 в Лиге наций (4:2), а затем были более сдержанны в своих порывах - по разу победили друг друга с разницей в один мяч и сделали одну результативную ничью (1:1).
Для Златко Далича и Дидье Дешама это будет уже шестая тренерская дуэль. Они прекрасно знают друг друга и особенности команды-соперницы. Можно предположить, что в Сплите нас ожидает упорная тактическая дуэль с небольшим количеством голов. Возьмем тотал меньше 2.5 в качестве прогноза.
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В прямом эфире игру Хорватия - Франция покажет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
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|Winline
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Хорватия: нет
Франция: нет
В основной линии Winline коэффициент на победу Хорватии составляет 3.50. На гостей можно поставить по котировке 2.16. Ничья в Сплите матче котируется за 3.40.
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Из 10 предыдущих «личек» хорваты выиграли только одну, последнюю (1:0). Неудивительно, что аналитики отдают предпочтение в паре «ле бле».
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Несмотря на солидный 39-летний возраст, хорватский суперветеран в обойме сборной и готовится к игре. Главная звезда «Реала» Килиан Мбаппе тоже на месте.
В полуфинале победитель хорватско-французского противостояния сыграет с Нидерландами или Испанией.
Партнерский проект