Хьюстон Динамо - Интер Майами, 3 марта: где смотреть матч МЛС, прогноз, составы

Для «Интера Майами» это уже четвертый официальный матч сезона. В первом раунде Кубка чемпионов КОНКАКАФ звездная бригада Хавьера Маскерано дважды обыграла «Канзас» Магомеда-Шапи Сулейманова с общим счетом 4:1. А вот в регулярном чемпионате сразу же потеряла очки. От домашнего поражения от «Нью-Йорк Сити» флоридцы ушли только на 10-й (!) компенсированной минуте. Месси в этих матчах набрал «2+2» по системе «гол+пас».

У «Хьюстона» на старте чемпионата отличился ассистом другой хорошо известный в России аргентинец - бывший спартаковец Эсекьель Понсе. Но даже для ничьей этого оказалось мало. Американские динамовцы уступили дома «Далласу» - 1:2.

Между собой «Интер» с «Хьюстоном» не пересекались с лета 2023 года. Тогда в финале Кубка США хьюстонцы взяли верх - 2:1. В личных встречах перевес пока на стороне динамовцев - три победы при всего одном поражении. Но это все было еще до пришествия Лео в Соединенные Штаты. На газон «Шелл Энерджи Стэдиум» Месси ступит впервые, и это обстоятельство дополнительно разогревает ажиотаж вокруг матча в Хьюстоне.

Учитывая форму соперников в начале сезона и бэкграунд их совместных встреч, полагаем, обе команды отличатся голами, но гости не проиграют. В Winline такое комбо можно взять за 2.15.