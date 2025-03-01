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1 марта 11:05ГлавнаяПрогнозыФутболMLS

Хьюстон Динамо - Интер Майами, 3 марта: где смотреть матч МЛС, прогноз, составы

Хьюстон предвкушает первую встречу с Месси
Валентин Васильев

Команда Дэвида Бекхэма, Лионеля Месси и Луиса Суареса неожиданно оступилась на старте нового сезона МЛС. Во втором туре «Интер Майами» едет в гости к клубу с хорошо знакомым нам названием «Динамо». Первый приезд чемпиона мира и живой легенды футбола - грандиозное событие для болельщиков Хьюстона. А что насчет шансов сторон на победу? Изучаем линии букмекеров на предстоящий матч.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Хьюстон Динамо»

03.03.2025, Пн

03:00 МСК

«Интер Майами»

П1 - 2.65

Х - 3.60

П2 - 2.42

Турнир: MLS, 2-й тур

Стадион: «Шелл Энерджи Стэдиум»  (Хьюстон, США)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Хьюстон Динамо»3016-3
«Интер Майами»1033-6

Последние пять официальных матчей «Хьюстон Динамо»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2024

«Хьюстон Динамо»

1:2

«Даллас»

MLS

04.11.2024

«Хьюстон Динамо»

1:1, пен. 6:7

«Сиэтл»

MLS

29.10.2024

«Сиэтл»

0:0, пен. 5:4

«Хьюстон Динамо»

MLS

20.10.2024

«Хьюстон Динамо»

2:1

«Лос-Анджелес Гэлакси»

MLS

06.10.2024

«Сент-Луис»

3:0

«Хьюстон Динамо»

MLS

Последние пять официальных матчей «Интер Майами»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.02.2025

«Интер Майами» 

3:1

«Канзас Сити»

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

23.02.2025

«Интер Майами»

2:2

«Нью-Йорк Сити»

MLS

18.02.2025

«Канзас Сити»

0:1

«Интер Майами»

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

10.11.2024

«Интер Майами»

2:3

«Атланта Юнайтед»

MLS

03.11.2024

«Атланта Юнайтед»

2:1

«Интер Майами»

MLS

Официальные матчи между «Хьюстон Динамо» и «Интер Майами»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.09.2023

«Интер Майами»

1:2

«Хьюстон Динамо»

Кубок США

23.04.2023

«Хьюстон Динамо»

1:0

«Интер Майами»

MLS

03.04.2022

«Интер Майами»

1:3

«Хьюстон Динамо»

MLS

10.10.2020

«Интер Майами»

1:0

«Хьюстон Динамо»

MLS

Прогноз на матч

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Для «Интера Майами» это уже четвертый официальный матч сезона. В первом раунде Кубка чемпионов КОНКАКАФ звездная бригада Хавьера Маскерано дважды обыграла «Канзас» Магомеда-Шапи Сулейманова с общим счетом 4:1. А вот в регулярном чемпионате сразу же потеряла очки. От домашнего поражения от «Нью-Йорк Сити» флоридцы ушли только на 10-й (!) компенсированной минуте. Месси в этих матчах набрал «2+2» по системе «гол+пас».

У «Хьюстона» на старте чемпионата отличился ассистом другой хорошо известный в России аргентинец - бывший спартаковец Эсекьель Понсе. Но даже для ничьей этого оказалось мало. Американские динамовцы уступили дома «Далласу» - 1:2. 

Между собой «Интер» с «Хьюстоном» не пересекались с лета 2023 года. Тогда в финале Кубка США хьюстонцы взяли верх - 2:1. В личных встречах перевес пока на стороне динамовцев - три победы при всего одном поражении. Но это все было еще до пришествия Лео в Соединенные Штаты. На газон «Шелл Энерджи Стэдиум» Месси ступит впервые, и это обстоятельство дополнительно разогревает ажиотаж вокруг матча в Хьюстоне. 

Учитывая форму соперников в начале сезона и бэкграунд их совместных встреч, полагаем, обе команды отличатся голами, но гости не проиграют. В Winline такое комбо можно взять за 2.15.

Бонусы на матч

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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Матчи МЛС доступны для просмотра по подписке в приложении Apple TV. Графические трансляции предложат пользователям легальные букмекерские конторы, текстовые - спортивные СМИ.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Хьюстон Динамо»: Эннали, Киньонеш (оба - травмы)

«Интер Майами»: Фрай (травма), Авилес (дисквалификация) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Хьюстон Динамо» - «Интер Майами»:

Позиция«Хьюстон Динамо»«Интер Майами»Позиция
Вратарь13. Тарбель19. УстариВратарь
Защитник25. Дорси2. ЛуханЗащитник
Защитник4. Бартлоу37.ФальконЗащитник
Защитник24. Аводесу14. МартинесЗащитник
Защитник5. Стерес18. АльбаЗащитник
Полузащитник 6. Артур5. БускетсПолузащитник
Полузащитник 21. Макглинн55. РедондоПолузащитник 
Полузащитник27. Ковальчик21. АльендеПолузащитник
Нападающий18. Алию8. СеговиаНападающий
Нападающий8. Басси9. СуаресНападающий
Нападающий10. Понсе10. МессиНападающий
Главный тренерБен ОльсенХавьер МаскераноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Компания Winline установила близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.65 на хозяев и 2.42 - на гостей.  Предложение на ничью тоже выглядит довольно интересным (3.60).

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Хьюстон Динамо» - «Интер Майами»?

По расчетам аналитиков, самым вероятным исходом встречи станет ничья 1:1. Этот результат в прематче идет за 6.40.

Будет ли играть Месси?

Во всех трех официальных матчах сезона Лионель выходил в основе с первых минут - и наверняка выйдет в Хьюстоне.

Кто тренирует «Хьюстон Динамо» и «Интер Майами»?

Хьюстонскую команду возглавляет местный специалист Бен Ольсен. У руля «Интера» стоит еще одна экс-звезда «Барселоны» - Хавьер Маскерано.

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