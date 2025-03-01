Хьюстон Динамо - Интер Майами, 3 марта: где смотреть матч МЛС, прогноз, составы

Партнерский проект
Команда Дэвида Бекхэма, Лионеля Месси и Луиса Суареса неожиданно оступилась на старте нового сезона МЛС. Во втором туре «Интер Майами» едет в гости к клубу с хорошо знакомым нам названием «Динамо». Первый приезд чемпиона мира и живой легенды футбола - грандиозное событие для болельщиков Хьюстона. А что насчет шансов сторон на победу? Изучаем линии букмекеров на предстоящий матч.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Хьюстон Динамо»
03.03.2025, Пн
03:00 МСК
«Интер Майами»
|П1 - 2.65
Турнир: MLS, 2-й тур
Стадион: «Шелл Энерджи Стэдиум» (Хьюстон, США)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Хьюстон Динамо»
|3
|0
|1
|6-3
|«Интер Майами»
|1
|0
|3
|3-6
Последние пять официальных матчей «Хьюстон Динамо»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
23.02.2024
«Хьюстон Динамо»
1:2
«Даллас»
MLS
04.11.2024
«Хьюстон Динамо»
1:1, пен. 6:7
«Сиэтл»
MLS
29.10.2024
«Сиэтл»
0:0, пен. 5:4
«Хьюстон Динамо»
MLS
20.10.2024
«Хьюстон Динамо»
2:1
«Лос-Анджелес Гэлакси»
MLS
06.10.2024
«Сент-Луис»
3:0
«Хьюстон Динамо»
MLS
Последние пять официальных матчей «Интер Майами»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
26.02.2025
«Интер Майами»
3:1
«Канзас Сити»
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
23.02.2025
«Интер Майами»
2:2
«Нью-Йорк Сити»
MLS
18.02.2025
«Канзас Сити»
0:1
«Интер Майами»
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
10.11.2024
«Интер Майами»
2:3
«Атланта Юнайтед»
MLS
03.11.2024
«Атланта Юнайтед»
2:1
«Интер Майами»
MLS
Официальные матчи между «Хьюстон Динамо» и «Интер Майами»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
28.09.2023
«Интер Майами»
1:2
«Хьюстон Динамо»
Кубок США
23.04.2023
«Хьюстон Динамо»
1:0
«Интер Майами»
MLS
03.04.2022
«Интер Майами»
1:3
«Хьюстон Динамо»
MLS
10.10.2020
«Интер Майами»
1:0
«Хьюстон Динамо»
MLS
Для «Интера Майами» это уже четвертый официальный матч сезона. В первом раунде Кубка чемпионов КОНКАКАФ звездная бригада Хавьера Маскерано дважды обыграла «Канзас» Магомеда-Шапи Сулейманова с общим счетом 4:1. А вот в регулярном чемпионате сразу же потеряла очки. От домашнего поражения от «Нью-Йорк Сити» флоридцы ушли только на 10-й (!) компенсированной минуте. Месси в этих матчах набрал «2+2» по системе «гол+пас».
У «Хьюстона» на старте чемпионата отличился ассистом другой хорошо известный в России аргентинец - бывший спартаковец Эсекьель Понсе. Но даже для ничьей этого оказалось мало. Американские динамовцы уступили дома «Далласу» - 1:2.
Между собой «Интер» с «Хьюстоном» не пересекались с лета 2023 года. Тогда в финале Кубка США хьюстонцы взяли верх - 2:1. В личных встречах перевес пока на стороне динамовцев - три победы при всего одном поражении. Но это все было еще до пришествия Лео в Соединенные Штаты. На газон «Шелл Энерджи Стэдиум» Месси ступит впервые, и это обстоятельство дополнительно разогревает ажиотаж вокруг матча в Хьюстоне.
Учитывая форму соперников в начале сезона и бэкграунд их совместных встреч, полагаем, обе команды отличатся голами, но гости не проиграют. В Winline такое комбо можно взять за 2.15.
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Потери
«Хьюстон Динамо»: Эннали, Киньонеш (оба - травмы)
«Интер Майами»: Фрай (травма), Авилес (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Хьюстон Динамо» - «Интер Майами»:
|Позиция
|«Хьюстон Динамо»
|«Интер Майами»
|Позиция
|Вратарь
|13. Тарбель
|19. Устари
|Вратарь
|Защитник
|25. Дорси
|2. Лухан
|Защитник
|Защитник
|4. Бартлоу
|37.Фалькон
|Защитник
|Защитник
|24. Аводесу
|14. Мартинес
|Защитник
|Защитник
|5. Стерес
|18. Альба
|Защитник
|Полузащитник
|6. Артур
|5. Бускетс
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Макглинн
|55. Редондо
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Ковальчик
|21. Альенде
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Алию
|8. Сеговиа
|Нападающий
|Нападающий
|8. Басси
|9. Суарес
|Нападающий
|Нападающий
|10. Понсе
|10. Месси
|Нападающий
|Главный тренер
|Бен Ольсен
|Хавьер Маскерано
|Главный тренер
Компания Winline установила близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.65 на хозяев и 2.42 - на гостей. Предложение на ничью тоже выглядит довольно интересным (3.60).
По расчетам аналитиков, самым вероятным исходом встречи станет ничья 1:1. Этот результат в прематче идет за 6.40.
Во всех трех официальных матчах сезона Лионель выходил в основе с первых минут - и наверняка выйдет в Хьюстоне.
Хьюстонскую команду возглавляет местный специалист Бен Ольсен. У руля «Интера» стоит еще одна экс-звезда «Барселоны» - Хавьер Маскерано.
Партнерский проект