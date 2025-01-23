Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
14 января 9:22ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Интер - Болонья, 15 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Миланцы могут приблизиться к неаполитанцам в чемпионской гонке
Руслан Ипполитов

15 января в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» встретится с «Болоньей».  Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», но отстающие на четыре балла миланцы провели на две игры меньше. Победа в предстоящей встрече поможет «Интернационале» вплотную приблизиться к неаполитанцам в чемпионской гонке. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан)

15.01.2025, Ср

22:45 МСК

«Болонья» (Болонья)

П1 - 1.47

Х - 4.40

П2 - 6.90

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 19-й тур

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Главный судья: Лука Пайретто

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер»924256298-227
«Болонья»564292227-298

Последние пять игр «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Венеция»0:1«Интер»Серия А
06.01.2025«Интер»2:3«Милан»Суперкубок Италии. Финал
02.01.2025«Интер»

2:0

«Аталанта»

Суперкубок Италии. Полуфинал

28.12.2024«Кальяри»

0:3

«Интер»

Серия А

23.12.2024«Интер»

2:0

«Комо»

Серия А

Последние пять матчей «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Болонья»2:2«Рома»Серия А
30.12.2024«Болонья»

2:3

«Верона»

Серия А

21.12.2024«Торино»

0:2

«Болонья»

Серия А

15.12.2024«Болонья»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

11.12.2024«Бенфика»

0:0

«Болонья»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Интера» и «Венеции»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2024«Болонья»0:1«Интер»Серия А
20.12.2023«Интер»1:2 ДВ«Болонья»Кубок Италии
07.10.2023«Интер»

2:2

«Болонья»

Серия А

26.02.2023«Болонья»

1:0

«Интер»

Серия А

09.11.2022«Интер»

6:1

«Болонья»

Серия А

Место в турнирной таблице

Свернуть
КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи20152332-1247
2. Интер18134146-1543
3. Аталанта20134344-2143
4. Лацио20113634-2836
5. Ювентус20713032-1734
6. Фиорентина1995532-2032
7. Милан1987429-1931
8. Болонья1878327-2329
9. Удинезе2075823-2826
10. Рома2066828-2624
11. Дженоа2058717-2723
12. Торино2057820-2522
13. Лечче20551014-3220
14. Эмполи2048819-2520
15. Парма2047925-3519
16. Комо2047922-3319
17. Верона20611324-4419
18. Кальяри20461019-3318
19. Венеция20351218-3314
20. Монца20271119-2813

Прогноз на матч

Свернуть

Отсутствие внушительной группы травмированных игроков, среди которых и Генрих Мхитарян, заметно снизило потенциал «Интера». В предыдущем туре миланцы одержали трудовую победу в Венеции, ограничившись минимальным счетом (0:1) во встрече с находящейся в зоне вылета командой.

Здорово смотревшиеся в ноябре болонцы в последних двух встречах Серии А набрали всего одно очко, пропустив суммарно пять голов. Фаворитом встречи в Милане будут хозяева поля. Играть с разницей и количеством голов довольно сложно. Причина в непредсказуемости команды Симоне Индзаги в атаке. Наш выбор - победа «Интера» с любым счетом.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Интер» - «Болонья» в прямом эфире. Найти трансляцию можно на сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDплатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери:

«Интер»: Мхитарян, Ди Дженнаро, Чалханоглу, Ачерби, Биссек, Корреа (все - травма)

«Болонья»: Камбьяги, Эбишер (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Кальяри»:

Позиция«Интер»«Болонья»Позиция
Вратарь1. Зоммер1. СкоропускиВратарь
Защитник6. де Врей33. МирандаЗащитник
Защитник36. Дармиан26. ЛукумиЗащитник
Защитник95. Бастони31. БекемаЗащитник
Защитник2. Думфрис2. ХольмЗащитник
Полузащитник32. Димарко19. ФергюсонПолузащитник
Полузащитник 21. Аслани 8. Фройлер Полузащитник 
Полузащитник7. Зелиньски21. ОдгорПолузащитник
Полузащитник23. Барелла11. НдойПолузащитник
Нападающий10. Мартинес30. ДомингесПолузащитник
Нападающий9. Тюрам24. ДаллингаНападающий
Главный тренерСимоне ИндзагиВинченцо ИтальяноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Вероятность победы «Интера» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.47. На ничью можно поставить за 4.40, а на выигрыш «Болоньи» - за 7.00.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Генрих Мхитарян?

Свернуть

Этот матч Мхитарян пропустит. После финала суперкубка у полузащитника было диагностировано переутомление приводящей мышцы левого бедра. На восстановление опытному игроку может понадобиться до трех недель. 

Где бесплатно смотреть матч «Интер» - «Болонья»?

Свернуть

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.

Кто станет чемпионом Италии?

Свернуть

Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.35

«Наполи» - 4.30

«Аталанта» - 4.60

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров