Интер - Болонья, 15 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Отсутствие внушительной группы травмированных игроков, среди которых и Генрих Мхитарян, заметно снизило потенциал «Интера». В предыдущем туре миланцы одержали трудовую победу в Венеции, ограничившись минимальным счетом (0:1) во встрече с находящейся в зоне вылета командой.

Здорово смотревшиеся в ноябре болонцы в последних двух встречах Серии А набрали всего одно очко, пропустив суммарно пять голов. Фаворитом встречи в Милане будут хозяева поля. Играть с разницей и количеством голов довольно сложно. Причина в непредсказуемости команды Симоне Индзаги в атаке. Наш выбор - победа «Интера» с любым счетом.