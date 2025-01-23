Интер - Болонья, 15 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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15 января в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» встретится с «Болоньей». Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», но отстающие на четыре балла миланцы провели на две игры меньше. Победа в предстоящей встрече поможет «Интернационале» вплотную приблизиться к неаполитанцам в чемпионской гонке.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер» (Милан)
15.01.2025, Ср
22:45 МСК
«Болонья» (Болонья)
|П1 - 1.47
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 19-й тур
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
Главный судья: Лука Пайретто
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|92
|42
|56
|298-227
|«Болонья»
|56
|42
|92
|227-298
Последние пять игр «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Венеция»
|0:1
|«Интер»
|Серия А
|06.01.2025
|«Интер»
|2:3
|«Милан»
|Суперкубок Италии. Финал
|02.01.2025
|«Интер»
2:0
«Аталанта»
Суперкубок Италии. Полуфинал
|28.12.2024
|«Кальяри»
0:3
«Интер»
Серия А
|23.12.2024
|«Интер»
2:0
«Комо»
Серия А
Последние пять матчей «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Болонья»
|2:2
|«Рома»
|Серия А
|30.12.2024
|«Болонья»
2:3
«Верона»
Серия А
|21.12.2024
|«Торино»
0:2
«Болонья»
Серия А
|15.12.2024
|«Болонья»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
|11.12.2024
|«Бенфика»
0:0
«Болонья»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Интера» и «Венеции»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2024
|«Болонья»
|0:1
|«Интер»
|Серия А
|20.12.2023
|«Интер»
|1:2 ДВ
|«Болонья»
|Кубок Италии
|07.10.2023
|«Интер»
2:2
«Болонья»
Серия А
|26.02.2023
|«Болонья»
1:0
«Интер»
Серия А
|09.11.2022
|«Интер»
6:1
«Болонья»
Серия А
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|20
|15
|2
|3
|32-12
|47
|2. Интер
|18
|13
|4
|1
|46-15
|43
|3. Аталанта
|20
|13
|4
|3
|44-21
|43
|4. Лацио
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|5. Ювентус
|20
|7
|13
|0
|32-17
|34
|6. Фиорентина
|19
|9
|5
|5
|32-20
|32
|7. Милан
|19
|8
|7
|4
|29-19
|31
|8. Болонья
|18
|7
|8
|3
|27-23
|29
|9. Удинезе
|20
|7
|5
|8
|23-28
|26
|10. Рома
|20
|6
|6
|8
|28-26
|24
|11. Дженоа
|20
|5
|8
|7
|17-27
|23
|12. Торино
|20
|5
|7
|8
|20-25
|22
|13. Лечче
|20
|5
|5
|10
|14-32
|20
|14. Эмполи
|20
|4
|8
|8
|19-25
|20
|15. Парма
|20
|4
|7
|9
|25-35
|19
|16. Комо
|20
|4
|7
|9
|22-33
|19
|17. Верона
|20
|6
|1
|13
|24-44
|19
|18. Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|19. Венеция
|20
|3
|5
|12
|18-33
|14
|20. Монца
|20
|2
|7
|11
|19-28
|13
Отсутствие внушительной группы травмированных игроков, среди которых и Генрих Мхитарян, заметно снизило потенциал «Интера». В предыдущем туре миланцы одержали трудовую победу в Венеции, ограничившись минимальным счетом (0:1) во встрече с находящейся в зоне вылета командой.
Здорово смотревшиеся в ноябре болонцы в последних двух встречах Серии А набрали всего одно очко, пропустив суммарно пять голов. Фаворитом встречи в Милане будут хозяева поля. Играть с разницей и количеством голов довольно сложно. Причина в непредсказуемости команды Симоне Индзаги в атаке. Наш выбор - победа «Интера» с любым счетом.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Интер» - «Болонья» в прямом эфире. Найти трансляцию можно на сайтах букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Интер»: Мхитарян, Ди Дженнаро, Чалханоглу, Ачерби, Биссек, Корреа (все - травма)
«Болонья»: Камбьяги, Эбишер (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Кальяри»:
|Позиция
|«Интер»
|«Болонья»
|Позиция
|Вратарь
|1. Зоммер
|1. Скоропуски
|Вратарь
|Защитник
|6. де Врей
|33. Миранда
|Защитник
|Защитник
|36. Дармиан
|26. Лукуми
|Защитник
|Защитник
|95. Бастони
|31. Бекема
|Защитник
|Защитник
|2. Думфрис
|2. Хольм
|Защитник
|Полузащитник
|32. Димарко
|19. Фергюсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Аслани
|8. Фройлер
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зелиньски
|21. Одгор
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Барелла
|11. Ндой
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Мартинес
|30. Домингес
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Тюрам
|24. Даллинга
|Нападающий
|Главный тренер
|Симоне Индзаги
|Винченцо Итальяно
|Главный тренер
Вероятность победы «Интера» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.47. На ничью можно поставить за 4.40, а на выигрыш «Болоньи» - за 7.00.
Этот матч Мхитарян пропустит. После финала суперкубка у полузащитника было диагностировано переутомление приводящей мышцы левого бедра. На восстановление опытному игроку может понадобиться до трех недель.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.35
«Наполи» - 4.30
«Аталанта» - 4.60
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