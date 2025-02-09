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9 февраля 5:54ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Интер — Фиорентина, 10 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Чем «черно-синие» ответят на разгром во Флоренции
Руслан Ипполитов
Интер - Фиорентина.jpg
Интер - Фиорентина.jpg

В понедельник, 10 февраля, в заключительном матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Фиорентина». Это будет вторая встреча соперников за пять дней. В минувший четверг «фиалки» довольно неожиданно разгромили на своем поле команду Симоне Индзаги со счетом 3:0.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан)

10.02.2025, Пн

22:45 МСК

«Фиорентина» (Флоренция)

П1 - 1.47

Х - 4.50

П2 - 6.60

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 24-й тур

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Флоренция, Италия)

Главный судья: Федерико Ла Пенна

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фиорентина»515880241-294
«Интер»805851294-241

Последние пять матчей «Фиорентины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.02.2025«Фиорентина»3:0«Интер»Серия А
02.02.2025«Фиорентина»2:1«Дженоа»Серия А
26.01.2025«Лацио»1:2«Фиорентина»Серия А
19.01.2025«Фиорентина»1:1«Торино»Серия А
13.01.2025«Монца»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.02.2025«Фиорентина»3:0«Интер»Серия А
02.02.2025«Милан»1:1«Интер»Серия А
29.01.2025«Интер»3:0«Монако»Лига чемпионов
26.01.2025«Лечче»0:4«Интер»Серия А
22.01.2025«Спарта»0:1«Интер»Лига чемпионов

Последние пять матчей «Фиорентины» и «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.02.2025«Фиорентина»3:0«Интер»Серия А
28.01.2024«Фиорентина»0:1«Интер»Серия А
03.09.2023«Интер»4:0«Фиорентина»Серия А
24.05.2023«Фиорентина»

1:2

«Интер»

Кубок Италии

01.04.2023«Интер»

0:1

«Фиорентина»

Серия А

Турнирное положение

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После 23-х туров «Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, а «Фиорентина» - шестое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи23173338-1654
2. Интер22156156-1951
3. Аталанта23145449-2647
4. Лацио23133740-3142
5. Ювентус23913139-2040
6. Фиорентина22116537-2339
7. Болонья22910335-2737
8. Милан2298533-2435
9. Рома2387834-2931
10. Удинезе23851028-3629
11. Торино2369824-2727
12. Дженоа2368921-3226
13. Лечче23651218-4123
14. Верона23721426-4823
15. Комо23571127-3822
16. Эмполи23491022-3321
17. Кальяри23561224-3821
18. Парма23481129-4220
19. Венеция23371322-3816
20. Монца23271420-3413

Прогноз на матч

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Очень сложно назвать закономерным исход недавней встречи соперников во Флоренции. «Интер» играл интересней, контролировал ход матча, но в итоге мячи влетали только в ворота миланцев. Есть вероятность, что причина кроется в области психологии. Матч был, скажем прямо, не самый обычный. Это была доигровка встречи 14-го тура с 14-й минуты, к остановке которой привели проблемы со здоровьем одного из футболистов на поле.

Если же мыслить исключительно материальными категориями, то в домашнем матче с «Фиорентиной» «Интернационале» будет одновременно и проще, и сложней. С одной стороны, на стороне команды Индзаги фактор своего поля. С другой - тренерский штаб «фиалок» в этой игре сможет использовать группу футболистов, на которую не мог рассчитывать пятью днями ранее. Речь о новичках, которые пополнили команду в последнее время и не могли выйти на поле в отложенном матче 14-го тура, который должен был быть сыгран еще в прошлом году.

3:0 во «Флоренции» стали серьезным ударом по амбициям «Интера». Команде Индзаги необходимо вспомнить, что у них до злополучной встречи с «фиалками» была лучшая по показателям (наравне с «Наполи») линия оборона в лиге. Миланцы являются самой результативной командой Серии А, но оправдать этот титул во Флоренции не смогли. Причиной неудач в нападении может быть и не лучшая форма центральных полузащитников. И Мхитарян, и Чалханоглу никак не могут набрать былую форму.

При всей противоречивости вводной информации все же сделаем выбор в пользу ставки на победу хозяев поля. При своих болельщиках у игроков «Интера» с настроем на игру проблем точно не будет. Да и штанги, как известно, на родном стадионе должны помогать.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Интер» - «Фиорентина» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Фиорентина»: Дзаньоло, Мари (травма)

«Интер»: Ди Дженнаро (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Торино»:

Позиция«Фиорентина»«Интер»Позиция
Вратарь43. Де Хеа1. ЗоммерВратарь
Защитник2. Додо6. де ВрейЗащитник
Защитник15. Комуццо28. ПаварЗащитник
Защитник6. Раньери30. АугустоЗащитник
Полузащитник21. Госенс22. МхитарянПолузащитник
Полузащитник29. Адли32. ДимаркоПолузащитник
Полузащитник 8. Мандрагора 36. Дармиан Полузащитник 
Полузащитник23. Кольпани7. ЗелиньскиПолузащитник
Нападающий9. Бельтран23. БареллаПолузащитник
Нападающий7. Соттиль10. МартинесНападающий
Нападающий20. Кин9. ТюрамНападающий
Главный тренерРаффаэле ПалладиноСимоне ИндзагиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Фиорентины» аналитики БК PARI оценивают внушительным коэффициентом 6.60. На ничью можно поставить за 4.50, а заключить пари на выигрыш «Интера» - за 1.47.

Вопросы и ответы

Где бесплатно смотреть матч «Интер» - «Фиорентина»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Сыграет ли Генрих Мхитарян?

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В матче за Суперкубок Италии армянский полузащитник получил повреждение, но довольно быстро вернулся в строй. После этого Мхитарян не отыграл еще ни одного полного матча. В четверг во Флоренции Генрих вышел в стартовом составе, но сыграл не очень удачно и был заменен на 69-й минуте. С большой долей вероятности футболист выйдет на поле в ближайшем матче с первых минут.  

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.55

«Наполи» - 2.60

«Аталанта» - 25.00

На чемпионство «Фиорентины» ставки принимаются с коэффициентом 5000.00.

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