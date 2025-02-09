Интер — Фиорентина, 10 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В понедельник, 10 февраля, в заключительном матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Фиорентина». Это будет вторая встреча соперников за пять дней. В минувший четверг «фиалки» довольно неожиданно разгромили на своем поле команду Симоне Индзаги со счетом 3:0.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер» (Милан)
10.02.2025, Пн
22:45 МСК
«Фиорентина» (Флоренция)
|П1 - 1.47
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 24-й тур
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Флоренция, Италия)
Главный судья: Федерико Ла Пенна
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фиорентина»
|51
|58
|80
|241-294
|«Интер»
|80
|58
|51
|294-241
Последние пять матчей «Фиорентины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.02.2025
|«Фиорентина»
|3:0
|«Интер»
|Серия А
|02.02.2025
|«Фиорентина»
|2:1
|«Дженоа»
|Серия А
|26.01.2025
|«Лацио»
|1:2
|«Фиорентина»
|Серия А
|19.01.2025
|«Фиорентина»
|1:1
|«Торино»
|Серия А
|13.01.2025
|«Монца»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.02.2025
|«Фиорентина»
|3:0
|«Интер»
|Серия А
|02.02.2025
|«Милан»
|1:1
|«Интер»
|Серия А
|29.01.2025
|«Интер»
|3:0
|«Монако»
|Лига чемпионов
|26.01.2025
|«Лечче»
|0:4
|«Интер»
|Серия А
|22.01.2025
|«Спарта»
|0:1
|«Интер»
|Лига чемпионов
Последние пять матчей «Фиорентины» и «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.02.2025
|«Фиорентина»
|3:0
|«Интер»
|Серия А
|28.01.2024
|«Фиорентина»
|0:1
|«Интер»
|Серия А
|03.09.2023
|«Интер»
|4:0
|«Фиорентина»
|Серия А
|24.05.2023
|«Фиорентина»
1:2
«Интер»
Кубок Италии
|01.04.2023
|«Интер»
0:1
«Фиорентина»
Серия А
После 23-х туров «Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, а «Фиорентина» - шестое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|23
|17
|3
|3
|38-16
|54
|2. Интер
|22
|15
|6
|1
|56-19
|51
|3. Аталанта
|23
|14
|5
|4
|49-26
|47
|4. Лацио
|23
|13
|3
|7
|40-31
|42
|5. Ювентус
|23
|9
|13
|1
|39-20
|40
|6. Фиорентина
|22
|11
|6
|5
|37-23
|39
|7. Болонья
|22
|9
|10
|3
|35-27
|37
|8. Милан
|22
|9
|8
|5
|33-24
|35
|9. Рома
|23
|8
|7
|8
|34-29
|31
|10. Удинезе
|23
|8
|5
|10
|28-36
|29
|11. Торино
|23
|6
|9
|8
|24-27
|27
|12. Дженоа
|23
|6
|8
|9
|21-32
|26
|13. Лечче
|23
|6
|5
|12
|18-41
|23
|14. Верона
|23
|7
|2
|14
|26-48
|23
|15. Комо
|23
|5
|7
|11
|27-38
|22
|16. Эмполи
|23
|4
|9
|10
|22-33
|21
|17. Кальяри
|23
|5
|6
|12
|24-38
|21
|18. Парма
|23
|4
|8
|11
|29-42
|20
|19. Венеция
|23
|3
|7
|13
|22-38
|16
|20. Монца
|23
|2
|7
|14
|20-34
|13
Очень сложно назвать закономерным исход недавней встречи соперников во Флоренции. «Интер» играл интересней, контролировал ход матча, но в итоге мячи влетали только в ворота миланцев. Есть вероятность, что причина кроется в области психологии. Матч был, скажем прямо, не самый обычный. Это была доигровка встречи 14-го тура с 14-й минуты, к остановке которой привели проблемы со здоровьем одного из футболистов на поле.
Если же мыслить исключительно материальными категориями, то в домашнем матче с «Фиорентиной» «Интернационале» будет одновременно и проще, и сложней. С одной стороны, на стороне команды Индзаги фактор своего поля. С другой - тренерский штаб «фиалок» в этой игре сможет использовать группу футболистов, на которую не мог рассчитывать пятью днями ранее. Речь о новичках, которые пополнили команду в последнее время и не могли выйти на поле в отложенном матче 14-го тура, который должен был быть сыгран еще в прошлом году.
3:0 во «Флоренции» стали серьезным ударом по амбициям «Интера». Команде Индзаги необходимо вспомнить, что у них до злополучной встречи с «фиалками» была лучшая по показателям (наравне с «Наполи») линия оборона в лиге. Миланцы являются самой результативной командой Серии А, но оправдать этот титул во Флоренции не смогли. Причиной неудач в нападении может быть и не лучшая форма центральных полузащитников. И Мхитарян, и Чалханоглу никак не могут набрать былую форму.
При всей противоречивости вводной информации все же сделаем выбор в пользу ставки на победу хозяев поля. При своих болельщиках у игроков «Интера» с настроем на игру проблем точно не будет. Да и штанги, как известно, на родном стадионе должны помогать.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Интер» - «Фиорентина» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Фиорентина»: Дзаньоло, Мари (травма)
«Интер»: Ди Дженнаро (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Торино»:
|Позиция
|«Фиорентина»
|«Интер»
|Позиция
|Вратарь
|43. Де Хеа
|1. Зоммер
|Вратарь
|Защитник
|2. Додо
|6. де Врей
|Защитник
|Защитник
|15. Комуццо
|28. Павар
|Защитник
|Защитник
|6. Раньери
|30. Аугусто
|Защитник
|Полузащитник
|21. Госенс
|22. Мхитарян
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Адли
|32. Димарко
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мандрагора
|36. Дармиан
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Кольпани
|7. Зелиньски
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Бельтран
|23. Барелла
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Соттиль
|10. Мартинес
|Нападающий
|Нападающий
|20. Кин
|9. Тюрам
|Нападающий
|Главный тренер
|Раффаэле Палладино
|Симоне Индзаги
|Главный тренер
Вероятность победы «Фиорентины» аналитики БК PARI оценивают внушительным коэффициентом 6.60. На ничью можно поставить за 4.50, а заключить пари на выигрыш «Интера» - за 1.47.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
В матче за Суперкубок Италии армянский полузащитник получил повреждение, но довольно быстро вернулся в строй. После этого Мхитарян не отыграл еще ни одного полного матча. В четверг во Флоренции Генрих вышел в стартовом составе, но сыграл не очень удачно и был заменен на 69-й минуте. С большой долей вероятности футболист выйдет на поле в ближайшем матче с первых минут.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.55
«Наполи» - 2.60
«Аталанта» - 25.00
На чемпионство «Фиорентины» ставки принимаются с коэффициентом 5000.00.
Партнерский проект