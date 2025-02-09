Интер — Фиорентина, 10 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Очень сложно назвать закономерным исход недавней встречи соперников во Флоренции. «Интер» играл интересней, контролировал ход матча, но в итоге мячи влетали только в ворота миланцев. Есть вероятность, что причина кроется в области психологии. Матч был, скажем прямо, не самый обычный. Это была доигровка встречи 14-го тура с 14-й минуты, к остановке которой привели проблемы со здоровьем одного из футболистов на поле.

Если же мыслить исключительно материальными категориями, то в домашнем матче с «Фиорентиной» «Интернационале» будет одновременно и проще, и сложней. С одной стороны, на стороне команды Индзаги фактор своего поля. С другой - тренерский штаб «фиалок» в этой игре сможет использовать группу футболистов, на которую не мог рассчитывать пятью днями ранее. Речь о новичках, которые пополнили команду в последнее время и не могли выйти на поле в отложенном матче 14-го тура, который должен был быть сыгран еще в прошлом году.

3:0 во «Флоренции» стали серьезным ударом по амбициям «Интера». Команде Индзаги необходимо вспомнить, что у них до злополучной встречи с «фиалками» была лучшая по показателям (наравне с «Наполи») линия оборона в лиге. Миланцы являются самой результативной командой Серии А, но оправдать этот титул во Флоренции не смогли. Причиной неудач в нападении может быть и не лучшая форма центральных полузащитников. И Мхитарян, и Чалханоглу никак не могут набрать былую форму.

При всей противоречивости вводной информации все же сделаем выбор в пользу ставки на победу хозяев поля. При своих болельщиках у игроков «Интера» с настроем на игру проблем точно не будет. Да и штанги, как известно, на родном стадионе должны помогать.