Ипсвич - Ноттингем Форест, 15 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В прошлом туре «Ноттингем Форест» разобрался с «Ман Сити», а теперь едет в гости к аутсайдеру. И совсем не факт, что в Ипсвиче команде Нуну Эшпириту будет проще. Прикинем шансы команд, исходя из существующих трендов и котировок букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ипсвич»
15.03.2025, Сб
18:00 МСК
«Ноттингем Форест»
|П1 - 4.05
Турнир: английская Премьер-лига, 29-й тур
Стадион: «Портман Роуд» (Ипсвич, Англия)
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ипсвич»
|22
|19
|36
|85-16
|«Ноттингем Форест»
|36
|19
|22
|16-85
Последние пять игр «Ноттингема»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Ноттингем»
1:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|03.03.2025
|«Ноттингем»
1:1, пен. 5:4
«Ипсвич»
Кубок Англии
|26.02.2025
|«Ноттингем»
0:0
«Арсенал»
АПЛ
|23.02.2025
|«Ньюкасл»
4:3
«Ноттингем»
АПЛ
|15.02.2025
|«Фулхэм»
2:1
«Ноттингем»
АПЛ
Последние пять матчей «Ипсвича»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Кристал Пэлас»
1:0
«Ипсвич»
АПЛ
|03.03.2025
|«Ноттингем»
1:1, пен. 5:4
«Ипсвич»
Кубок Англии
|26.02.2025
|«МЮ»
3:2
«Ипсвич»
АПЛ
|22.02.2025
|«Ипсвич»
1:4
«Тоттенхэм»
АПЛ
|15.02.2025
|«Астон Вилла»
1:1
«Ипсвич»
АПЛ
Обе команды идут третьими в таблице: только хозяева - с «хвоста», а гости - с «головы».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2. Арсенал
|28
|15
|10
|3
|52-24
|55
|3. Ноттингем Форест
|28
|15
|6
|7
|45-33
|51
|4. Челси
|28
|14
|7
|7
|53-36
|49
|5. Манчестер Сити
|28
|14
|5
|9
|53-38
|47
|6. Ньюкасл
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7. Брайтон
|28
|12
|10
|6
|46-40
|46
|8. Астон Вилла
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|9. Борнмут
|28
|12
|8
|8
|47-34
|44
|10. Фулхэм
|28
|11
|9
|8
|41-38
|42
|11. Кристал Пэлас
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|12. Брентфорд
|28
|11
|5
|12
|48-44
|38
|13. Тоттенхэм
|28
|10
|4
|14
|55-41
|34
|14. Манчестер Юнайтед
|28
|9
|7
|12
|34-40
|34
|15. Эвертон
|28
|7
|12
|9
|31-35
|33
|16. Вест Хэм
|28
|9
|6
|13
|32-48
|33
|17. Вулверхэмптон
|28
|6
|5
|17
|38-57
|23
|18. Ипсвич
|28
|3
|8
|17
|26-58
|17
|19. Лестер
|28
|4
|5
|19
|25-62
|17
|20. Саутгемптон
|28
|2
|3
|23
|20-68
|9
Меньше двух недель назад команды соперничали в Кубке Англии, и тогда аутсайдер оказал достойное сопротивление фавориту на его поле. «Лесники» только в серии пенальти вырвали билет в четвертьфинал. В матче чемпионата «Ноттингем» ожидает еще более ожесточенное противодействие. «Ипсвич» явно не смирился с неизбежностью вылета из АПЛ и наверняка до конца будет биться за право остаться в лучшей лиге мира.
Но у «Ноттингема» тоже с мотивацией порядок. Парни Нуну рвутся в Лигу чемпионов, и последние результаты подтверждают обоснованность их притязаний. На стыке зимы и весны они не уступили ни чемпиону, ни вице-чемпиону прошлого сезона: с «Арсеналом» поделили очки, а у «Сити» забрали все три.
При этом в гостях «лесники» традиционно играют гораздо результативнее, чем дома. Есть смысл рассмотреть тут вариант с обоюдным взятием ворот.
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Графические онлайн-трансляции АПЛ доступны на сайтах легальных букмекерских компаний. На российском ТВ чемпионат Англии не показывают.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
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|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Ипсвич»: Энсисо, Уолтон, Хатчинсон, Огбене, Барнс (все - травмы)
«Ноттингем»: Мигель (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ипсвич» - «Ноттингем»:
|Позиция
|«Ипсвич»
|«Ноттингем»
|Позиция
|Вратарь
|31. Палмер
|26. Селс
|Вратарь
|Защитник
|40. Туанзебе
|34. Айна
|Защитник
|Защитник
|26. О'Ши
|31. Миленкович
|Защитник
|Защитник
|24. Гривз
|5. Мурилло
|Защитник
|Защитник
|22. Таунсенд
|7. Уильямс
|Защитник
|Полузащитник
|18. Джонсон
|4. Морато
|Полузащитник
|Полузащитник
|12. Каюсте
|8. Андерсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Филлипс
|10. Гиббс-Уайт
|Полузащитник
|Нападающий
|47. Кларк
|28. Данило
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Хирст
|21. Эланга
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Делап
|11. Вуд
|Нападающий
|Главный тренер
|Киран Маккенна
|Нуну Эшпириту
|Главный тренер
В линии PARI коэффициент на победу гостей более чем в два раза ниже, чем на успех хозяев - 1.93 против 4.05. При ничьей БК умножит номинал пари на 3.70.
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