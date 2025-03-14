Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
14 марта 14:39ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ипсвич - Ноттингем Форест, 15 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Этот аутсайдер точно потреплет нервы фавориту
Валентин Васильев

В прошлом туре «Ноттингем Форест» разобрался с «Ман Сити», а теперь едет в гости к аутсайдеру. И совсем не факт, что в Ипсвиче команде Нуну Эшпириту будет проще. Прикинем шансы команд, исходя из существующих трендов и котировок букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ипсвич» 

15.03.2025, Сб

18:00 МСК

«Ноттингем Форест» 

П1 - 4.05

Х - 3.70

П2 - 1.93

Турнир: английская Премьер-лига, 29-й тур

Стадион: «Портман Роуд»  (Ипсвич, Англия)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ипсвич» 22193685-16
«Ноттингем Форест»36192216-85

Последние пять игр «Ноттингема»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Ноттингем»

1:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

03.03.2025«Ноттингем»

1:1, пен. 5:4

«Ипсвич»

Кубок Англии

26.02.2025«Ноттингем»

0:0

«Арсенал»

АПЛ

23.02.2025«Ньюкасл»

4:3

«Ноттингем»

АПЛ

15.02.2025«Фулхэм»

2:1

«Ноттингем»

АПЛ

Последние пять матчей «Ипсвича»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Кристал Пэлас»

1:0

«Ипсвич»

АПЛ

03.03.2025«Ноттингем»

1:1, пен. 5:4

«Ипсвич»

Кубок Англии

26.02.2025«МЮ»

3:2

«Ипсвич»

АПЛ

22.02.2025«Ипсвич»

1:4

«Тоттенхэм»

АПЛ

15.02.2025«Астон Вилла»

1:1

«Ипсвич»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Обе команды идут третьими в таблице: только хозяева - с «хвоста», а гости - с «головы».

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль29217169-2770
2. Арсенал281510352-2455
3. Ноттингем Форест28156745-3351
4. Челси28147753-3649
5. Манчестер Сити28145953-3847
6. Ньюкасл28145947-3847
7. Брайтон281210646-4046
8. Астон Вилла29129841-4545
9. Борнмут28128847-3444
10. Фулхэм28119841-3842
11. Кристал Пэлас28109936-3339
12. Брентфорд281151248-4438
13. Тоттенхэм281041455-4134
14. Манчестер Юнайтед28971234-4034
15. Эвертон28712931-3533
16. Вест Хэм28961332-4833
17. Вулверхэмптон28651738-5723
18. Ипсвич28381726-5817
19. Лестер28451925-6217
20. Саутгемптон28232320-689

Прогноз на матч

Свернуть

Меньше двух недель назад команды соперничали в Кубке Англии, и тогда аутсайдер оказал достойное сопротивление фавориту на его поле.  «Лесники» только в серии пенальти вырвали билет в четвертьфинал. В матче чемпионата «Ноттингем» ожидает еще более ожесточенное противодействие. «Ипсвич» явно не смирился с неизбежностью вылета из АПЛ и наверняка до конца будет биться за право остаться в лучшей лиге мира.

Но у «Ноттингема» тоже с мотивацией порядок. Парни Нуну рвутся в Лигу чемпионов, и последние результаты подтверждают обоснованность их притязаний.  На стыке зимы и весны они не уступили ни чемпиону, ни вице-чемпиону прошлого сезона: с «Арсеналом» поделили очки, а у «Сити» забрали все три.

При этом в гостях «лесники» традиционно играют гораздо результативнее, чем дома. Есть смысл рассмотреть тут вариант с обоюдным взятием ворот.  

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Графические онлайн-трансляции АПЛ доступны на сайтах легальных букмекерских компаний. На российском ТВ чемпионат Англии не показывают.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ипсвич»: Энсисо, Уолтон, Хатчинсон, Огбене, Барнс (все - травмы)

«Ноттингем»: Мигель (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ипсвич» - «Ноттингем»:

Позиция«Ипсвич»«Ноттингем»Позиция
Вратарь31. Палмер26. СелсВратарь
Защитник40. Туанзебе34. АйнаЗащитник
Защитник26. О'Ши31. МиленковичЗащитник
Защитник24. Гривз5. МуриллоЗащитник
Защитник22. Таунсенд7. УильямсЗащитник
Полузащитник 18. Джонсон4. МоратоПолузащитник
Полузащитник 12. Каюсте8. АндерсонПолузащитник 
Полузащитник8. Филлипс10. Гиббс-УайтПолузащитник
Нападающий47. Кларк28. ДанилоПолузащитник
Нападающий27. Хирст21. ЭлангаПолузащитник
Нападающий19. Делап11. ВудНападающий
Главный тренерКиран МаккеннаНуну ЭшпиритуГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В линии PARI коэффициент на победу гостей более чем в два раза ниже, чем на успех хозяев - 1.93 против 4.05. При ничьей БК умножит номинал пари на 3.70. 

🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров