Ипсвич - Ноттингем Форест, 15 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Меньше двух недель назад команды соперничали в Кубке Англии, и тогда аутсайдер оказал достойное сопротивление фавориту на его поле. «Лесники» только в серии пенальти вырвали билет в четвертьфинал. В матче чемпионата «Ноттингем» ожидает еще более ожесточенное противодействие. «Ипсвич» явно не смирился с неизбежностью вылета из АПЛ и наверняка до конца будет биться за право остаться в лучшей лиге мира.

Но у «Ноттингема» тоже с мотивацией порядок. Парни Нуну рвутся в Лигу чемпионов, и последние результаты подтверждают обоснованность их притязаний. На стыке зимы и весны они не уступили ни чемпиону, ни вице-чемпиону прошлого сезона: с «Арсеналом» поделили очки, а у «Сити» забрали все три.

При этом в гостях «лесники» традиционно играют гораздо результативнее, чем дома. Есть смысл рассмотреть тут вариант с обоюдным взятием ворот.