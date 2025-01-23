Торино - Ювентус, 11 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Силы соперников нельзя назвать равными, а статистика личных встреч уверяет, что у «Торино» нет шансов на победу. В этом десятилетии «Юве» ни разу не уступал в туринском дерби. При этом нельзя сбрасывать со счетов и довольно высокую мотивацию команды Тьяго Мотты, ведь его подопечным предстоит играть после неудачного выступления на Суперкубке Италии, который в первых числах наступившего года был разыгран в Саудовской Аравии.

По итогам предстоящего матча «Ювентус» может вплотную приблизится к «Лацио» и немного оторваться от «Фиорентины», места между которыми в турнирной таблице занимает.

Но ставка на прямую победу «Юве» выглядит слишком прямолинейной. «Торино» является низовой, даже по итальянским меркам, командой, забивая на уровне даже не середняка, а клуба из зоны вылета. Пусть «зебры» пропускают практически в каждой игре, но хочется немного рискнуть и поставить не просто на выигрыш гостей, но и на то, что хозяева так и не смогут открыть счет забитым голам в этот вечер. Тем более коэффициент за подобное развитие событий довольно щедрый.