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9 января 12:35ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Торино - Ювентус, 11 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

У «Юве» есть шанс по итогам туринского дерби приблизиться к группе лидеров
Руслан Ипполитов

В субботу, 11 января, в рамках 20-го тура чемпионата Италии по футболу состоится туринское дерби «Торино» - «Ювентус».  Номинальные гости постараются реабилитироваться за неудачное выступление в Суперкубке Италии и улучшить турнирное положение в Серии А.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торино» (Турин)

11.01.2025, Сб

20:00 МСК

«Ювентус» (Турин)

П1 - 5.00

Х - 3.25

П2 - 1.85

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 20-й тур

Стадион: «Олимпико Гранде Торино» (Турин, Италия)

Главный судья: Микаэль Фаббри

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Торино»444993193-290
«Ювентус»934944290-193

Последние пять матчей «Торино»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.01.2025«Торино»

0:0

«Парма»

Серия А

29.12.2024«Удинезе»

2:2

«Торино»

Серия А

21.12.2024«Торино»

0:2

«Болонья»

Серия А

13.12.2024«Эмполи»

0:1

«Торино»

Серия А

07.12.2024«Дженоа»

0:0

«Торино»

Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.01.2025«Ювентус»

1:2

«Милан»

Суперкубок Италии

29.12.2024«Ювентус»

2:2

«Фиорентина»

Серия А

22.12.2024«Монца»

1:2

«Ювентус»

Серия А

17.12.2024«Ювентус»

4:0

«Кальяри»

Кубок Италии

14.12.2024«Ювентус»

2:2

«Венеция»

Серия А

Последние пять матчей «Торино» и «Ювентуса» :

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2024«Ювентус»

2:0

«Торино»

Серия А

13.04.2024«Торино»

0:0

«Ювентус»

Серия А

07.10.2023«Ювентус»

2:0

«Торино»

Серия А

28.02.2023«Ювентус»

4:2

«Торино»

Серия А

15.10.2022«Торино»

0:1

«Ювентус»

Серия А

Место в турнирной таблице

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Перед 20-м туром таблица Серии A выглядит так:

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи19142330-1244
2. Аталанта18132343-2041
3. Интер17124145-1540
4. Лацио19112633-2735
5. Ювентус18711030-1532
6. Фиорентина1895431-1832
7. Болонья1777325-2128
8. Милан1776426-1727
9. Удинезе1974823-2825
10. Рома1965826-2423
11. Торино1956819-2421
12. Дженоа1948716-2720
13. Эмполи1948718-2220
14. Верона19611224-4219
15. Парма1947825-3419
16. Комо1846820-3018
17. Лечче19451011-3117
18. Кальяри19451018-3217
19. Венеция19351118-3214
20. Монца19171117-2710

Прогноз на матч

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Силы соперников нельзя назвать равными, а статистика личных встреч уверяет, что у «Торино» нет шансов на победу. В этом десятилетии «Юве» ни разу не уступал в туринском дерби. При этом нельзя сбрасывать со счетов и довольно высокую мотивацию команды Тьяго Мотты, ведь его подопечным предстоит играть после неудачного выступления на Суперкубке Италии, который в первых числах наступившего года был разыгран в Саудовской Аравии.

По итогам предстоящего матча «Ювентус» может вплотную приблизится к «Лацио» и немного оторваться от «Фиорентины», места между которыми в турнирной таблице занимает. 

Но ставка на прямую победу «Юве» выглядит слишком прямолинейной. «Торино» является низовой, даже по итальянским меркам, командой, забивая на уровне даже не середняка, а клуба из зоны вылета. Пусть «зебры» пропускают практически в каждой игре, но хочется немного рискнуть и поставить не просто на выигрыш гостей, но и на то, что хозяева так и не смогут открыть счет забитым голам в этот вечер. Тем более коэффициент за подобное развитие событий довольно щедрый.    

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Торино» - «Ювентус» в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Торино»:  Илькхан, Сапата, Савва (все - травмы)

«Ювентус»: Локателли (дисквалификация), Милик, Консейсау, Бремер, Кабаль (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Торино» - «Ювентус»:

Позиция«Торино»

«Ювентус»

Позиция
Вратарь32. Малинкович-Савич29. Ди ГрегориоВратарь
Защитник23. Коко-Басси4. ГаттиЗащитник
Защитник27. Войвода15. КалюлюЗащитник
Защитник13. Марипан37. СавонаЗащитник
Полузащитник20. Лацаро16. МаккенниЗащитник
Полузащитник24. Соса21. ФаджолиПолузащитник
Полузащитник 28. Риччи8. КопмейнерсПолузащитник 
Полузащитник8. Илич51. МбангулаПолузащитник
Полузащитник10. Влашич10. ЙылдызПолузащитник
Полузащитник7. Карамо19. Тюрам-ЮльенПолузащитник
Нападающий18. Адамс9. ВлаховичНападающий
Главный тренерПаоло ВанолиТьяго МоттаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Торино» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 5.00. На ничью можно поставить за 3.25, а на выигрыш «Ювентуса» - за 1.85.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Торино» - «Ювентус»?

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Аналитики однозначно ставят в туринском дерби на «Юве». Котировки в этой встрече основаны и на разнице соперников в классе, и на истории их противостояния.

Где бесплатно смотреть матч «Торино» - «Ювентус»?

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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. 

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.62

«Наполи» - 4.30

«Аталанта» - 4.60

На чемпионство «Ювентуса» можно поставить с коэффициентом 125.00, на «Торино» - за 5000.00.

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