Торино - Ювентус, 11 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 11 января, в рамках 20-го тура чемпионата Италии по футболу состоится туринское дерби «Торино» - «Ювентус». Номинальные гости постараются реабилитироваться за неудачное выступление в Суперкубке Италии и улучшить турнирное положение в Серии А.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Торино» (Турин)
11.01.2025, Сб
20:00 МСК
«Ювентус» (Турин)
|П1 - 5.00
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 20-й тур
Стадион: «Олимпико Гранде Торино» (Турин, Италия)
Главный судья: Микаэль Фаббри
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торино»
|44
|49
|93
|193-290
|«Ювентус»
|93
|49
|44
|290-193
Последние пять матчей «Торино»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.01.2025
|«Торино»
0:0
«Парма»
Серия А
|29.12.2024
|«Удинезе»
2:2
«Торино»
Серия А
|21.12.2024
|«Торино»
0:2
«Болонья»
Серия А
|13.12.2024
|«Эмполи»
0:1
«Торино»
Серия А
|07.12.2024
|«Дженоа»
0:0
«Торино»
Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.01.2025
|«Ювентус»
1:2
«Милан»
Суперкубок Италии
|29.12.2024
|«Ювентус»
2:2
«Фиорентина»
Серия А
|22.12.2024
|«Монца»
1:2
«Ювентус»
Серия А
|17.12.2024
|«Ювентус»
4:0
«Кальяри»
Кубок Италии
|14.12.2024
|«Ювентус»
2:2
«Венеция»
Серия А
Последние пять матчей «Торино» и «Ювентуса» :
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2024
|«Ювентус»
2:0
«Торино»
Серия А
|13.04.2024
|«Торино»
0:0
«Ювентус»
Серия А
|07.10.2023
|«Ювентус»
2:0
«Торино»
Серия А
|28.02.2023
|«Ювентус»
4:2
«Торино»
Серия А
|15.10.2022
|«Торино»
0:1
«Ювентус»
Серия А
Перед 20-м туром таблица Серии A выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|19
|14
|2
|3
|30-12
|44
|2. Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|3. Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|4. Лацио
|19
|11
|2
|6
|33-27
|35
|5. Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|6. Фиорентина
|18
|9
|5
|4
|31-18
|32
|7. Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|8. Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|9. Удинезе
|19
|7
|4
|8
|23-28
|25
|10. Рома
|19
|6
|5
|8
|26-24
|23
|11. Торино
|19
|5
|6
|8
|19-24
|21
|12. Дженоа
|19
|4
|8
|7
|16-27
|20
|13. Эмполи
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|14. Верона
|19
|6
|1
|12
|24-42
|19
|15. Парма
|19
|4
|7
|8
|25-34
|19
|16. Комо
|18
|4
|6
|8
|20-30
|18
|17. Лечче
|19
|4
|5
|10
|11-31
|17
|18. Кальяри
|19
|4
|5
|10
|18-32
|17
|19. Венеция
|19
|3
|5
|11
|18-32
|14
|20. Монца
|19
|1
|7
|11
|17-27
|10
Силы соперников нельзя назвать равными, а статистика личных встреч уверяет, что у «Торино» нет шансов на победу. В этом десятилетии «Юве» ни разу не уступал в туринском дерби. При этом нельзя сбрасывать со счетов и довольно высокую мотивацию команды Тьяго Мотты, ведь его подопечным предстоит играть после неудачного выступления на Суперкубке Италии, который в первых числах наступившего года был разыгран в Саудовской Аравии.
По итогам предстоящего матча «Ювентус» может вплотную приблизится к «Лацио» и немного оторваться от «Фиорентины», места между которыми в турнирной таблице занимает.
Но ставка на прямую победу «Юве» выглядит слишком прямолинейной. «Торино» является низовой, даже по итальянским меркам, командой, забивая на уровне даже не середняка, а клуба из зоны вылета. Пусть «зебры» пропускают практически в каждой игре, но хочется немного рискнуть и поставить не просто на выигрыш гостей, но и на то, что хозяева так и не смогут открыть счет забитым голам в этот вечер. Тем более коэффициент за подобное развитие событий довольно щедрый.
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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Торино» - «Ювентус» в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Торино»: Илькхан, Сапата, Савва (все - травмы)
«Ювентус»: Локателли (дисквалификация), Милик, Консейсау, Бремер, Кабаль (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Торино» - «Ювентус»:
|Позиция
|«Торино»
«Ювентус»
|Позиция
|Вратарь
|32. Малинкович-Савич
|29. Ди Грегорио
|Вратарь
|Защитник
|23. Коко-Басси
|4. Гатти
|Защитник
|Защитник
|27. Войвода
|15. Калюлю
|Защитник
|Защитник
|13. Марипан
|37. Савона
|Защитник
|Полузащитник
|20. Лацаро
|16. Маккенни
|Защитник
|Полузащитник
|24. Соса
|21. Фаджоли
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Риччи
|8. Копмейнерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Илич
|51. Мбангула
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Влашич
|10. Йылдыз
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Карамо
|19. Тюрам-Юльен
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Адамс
|9. Влахович
|Нападающий
|Главный тренер
|Паоло Ваноли
|Тьяго Мотта
|Главный тренер
Вероятность победы «Торино» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 5.00. На ничью можно поставить за 3.25, а на выигрыш «Ювентуса» - за 1.85.
Аналитики однозначно ставят в туринском дерби на «Юве». Котировки в этой встрече основаны и на разнице соперников в классе, и на истории их противостояния.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.62
«Наполи» - 4.30
«Аталанта» - 4.60
На чемпионство «Ювентуса» можно поставить с коэффициентом 125.00, на «Торино» - за 5000.00.
Партнерский проект