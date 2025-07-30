КАМАЗ - Челябинск, 2 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обе команды в новом сезоне еще не уступали. «КАМАЗ» собрал четыре очка из шести возможных по маршруту Тула - Ульяновск. «Челябинск» же начал свои выступления в дивизионе сенсационной выездной победой над «Торпедо», а затем подтвердил ее неслучайность обыгрышем крепкого «Ротора». Команда Романа Пилипчука будто бы даже не заметила перехода на более высокий уровень - настолько уверенно дебютировала в Лиге PARI.

Обратим внимание на один устойчивый тренд в выступлениях челнинцев. Шесть матчей подряд с учетом товарищеских они забивают сами и позволяют это делать сопернику. Сугубо пропускная серия команды еще на два матча длиннее. «Обе забьют» при таких вводных выглядит вполне реальным исходом.