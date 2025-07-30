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30 июля 8:28ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

КАМАЗ - Челябинск, 2 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Серьезное испытание для сенсационного лидера сезона
Валентин Васильев

Футбольный клуб «Челябинск» - главная сенсация старта Лиги PARI. В третьем туре неожиданный лидер турнира сыграет на выезде с «КАМАЗом». Теперь-то команде Романа Пилипчука не избежать потери очков?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

02.08.2025, Сб

17:30 МСК

«Челябинск»

П1 - 2.20

Х - 3.25

П2 - 3.50

Турнир: Лига PARI, 3-й тур

Стадион: «КАМАЗ» (Набережные Челны)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«КАМАЗ»941136-29
«Челябинск»114929-36

Последние пять игр «КАМАЗа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2025«Волга»

1:2

«КАМАЗ»

Лига PARI

19.07.2025«Арсенал»

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

12.07.2025«Пари НН»

1:3

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

28.06.2025«Рубин»

1:1

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

24.05.2025«Торпедо»

1:1

«КАМАЗ»

Первая лига

Последние пять матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2025«Челябинск»

1:0

«Ротор»

Лига PARI

20.07.2025«Торпедо»

2:3

«Челябинск»

Лига PARI

13.07.2025«Челябинск»

3:1

«Тюмень»

Товарищеский матч

08.07.2025«Челябинск»

3:1

«Торпедо» Миасс

Товарищеский матч

28.06.2025«Челябинск»

0:0, пен. 4:2

«Волгарь»

Стыковые матчи

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1. Челябинск22004-26
2. Урал22004-26
3. Факел22002-06
4. Чайка21103-04
5. КАМАЗ21103-24
6. СКА-Хабаровск21103-24
7. Спартак-Кострома21013-23
8. Ротор21012-23
9. Арсенал20202-22
10. Сокол20200-02
11. Нефтехимик20200-02
12. Черноморец20113-41
13. Торпедо20112-31
14. Шинник20111-21
15. Уфа20111-21
16. Родина20112-41
17. Волга20022-40
18. Енисей20021-50

Прогноз на матч

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Обе команды в новом сезоне еще не уступали. «КАМАЗ» собрал четыре очка из шести возможных по маршруту Тула - Ульяновск.  «Челябинск» же начал свои выступления в дивизионе сенсационной выездной победой над «Торпедо», а затем подтвердил ее неслучайность обыгрышем крепкого «Ротора». Команда Романа Пилипчука будто бы даже не заметила перехода на более высокий уровень - настолько уверенно дебютировала в Лиге PARI.

Обратим внимание на один устойчивый тренд в выступлениях челнинцев. Шесть матчей подряд с учетом товарищеских они забивают сами и позволяют это делать сопернику. Сугубо пропускная серия команды еще на два матча длиннее. «Обе забьют» при таких вводных выглядит вполне реальным исходом.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Трансляцию из Набережных Челнов можно найти на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«КАМАЗ»: нет

«Челябинск»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики оценили вероятность победы автозаводцев высоким коэффициентом 2.20. Впрочем, на лидера сезона он еще больше - 3.50. При успешной ставке на ничью букмекер умножит номинал такого пари на 3.25.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «КАМАЗ» - «Челябинск»? 

Аналитики считают шансы хозяев на успех более весомыми.  Последняя встреча команд на официальном уровне, в апреле 2021 года во второй лиге, завершилась победой челнинцев - 3:1.

С каким счетом завершится матч «КАМАЗ» - «Челябинск»? 

Самый низкий коэффициент в линии точного счета - 6.50 - установлен на 0:0.

Кто тренирует «КАМАЗ» и «Челябинск»? 

Челнинский клуб возглавляет Ильдар Ахметзянов, а челябинский - чемпион России в составе «Спартака» Роман Пилипчук, входивший в штаб Массимо Карреры. 

Где смотреть бесплатно матч «КАМАЗ» - «Челябинск»?

Официальный беттинговый партнер ФНЛ - PARI - дает возможность своим зарегистрированным пользователям наслаждаться играми «лучшей лиги мира» бесплатно.

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