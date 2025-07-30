КАМАЗ - Челябинск, 2 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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Футбольный клуб «Челябинск» - главная сенсация старта Лиги PARI. В третьем туре неожиданный лидер турнира сыграет на выезде с «КАМАЗом». Теперь-то команде Романа Пилипчука не избежать потери очков?
Турнир: Лига PARI, 3-й тур
Стадион: «КАМАЗ» (Набережные Челны)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«КАМАЗ»
|9
|4
|11
|36-29
|«Челябинск»
|11
|4
|9
|29-36
Последние пять игр «КАМАЗа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2025
|«Волга»
1:2
«КАМАЗ»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|12.07.2025
|«Пари НН»
1:3
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
|28.06.2025
|«Рубин»
1:1
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Торпедо»
1:1
«КАМАЗ»
Первая лига
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2025
|«Челябинск»
1:0
«Ротор»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Торпедо»
2:3
«Челябинск»
Лига PARI
|13.07.2025
|«Челябинск»
3:1
«Тюмень»
Товарищеский матч
|08.07.2025
|«Челябинск»
3:1
«Торпедо» Миасс
Товарищеский матч
|28.06.2025
|«Челябинск»
0:0, пен. 4:2
«Волгарь»
Стыковые матчи
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Челябинск
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|2. Урал
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|3. Факел
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|4. Чайка
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|5. КАМАЗ
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6. СКА-Хабаровск
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|7. Спартак-Кострома
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|8. Ротор
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9. Арсенал
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|10. Сокол
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|11. Нефтехимик
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|12. Черноморец
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|13. Торпедо
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|14. Шинник
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|15. Уфа
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16. Родина
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|17. Волга
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|18. Енисей
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Обе команды в новом сезоне еще не уступали. «КАМАЗ» собрал четыре очка из шести возможных по маршруту Тула - Ульяновск. «Челябинск» же начал свои выступления в дивизионе сенсационной выездной победой над «Торпедо», а затем подтвердил ее неслучайность обыгрышем крепкого «Ротора». Команда Романа Пилипчука будто бы даже не заметила перехода на более высокий уровень - настолько уверенно дебютировала в Лиге PARI.
Обратим внимание на один устойчивый тренд в выступлениях челнинцев. Шесть матчей подряд с учетом товарищеских они забивают сами и позволяют это делать сопернику. Сугубо пропускная серия команды еще на два матча длиннее. «Обе забьют» при таких вводных выглядит вполне реальным исходом.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«КАМАЗ»: нет
«Челябинск»: нет
Аналитики оценили вероятность победы автозаводцев высоким коэффициентом 2.20. Впрочем, на лидера сезона он еще больше - 3.50. При успешной ставке на ничью букмекер умножит номинал такого пари на 3.25.
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Аналитики считают шансы хозяев на успех более весомыми. Последняя встреча команд на официальном уровне, в апреле 2021 года во второй лиге, завершилась победой челнинцев - 3:1.
Самый низкий коэффициент в линии точного счета - 6.50 - установлен на 0:0.
Челнинский клуб возглавляет Ильдар Ахметзянов, а челябинский - чемпион России в составе «Спартака» Роман Пилипчук, входивший в штаб Массимо Карреры.
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