Келвин Каттар — Юссеф Залал, 16 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Каттар — очень стойкий и зрелищный боец, но похоже, что в UFC уже не особо в него верят и готовы сделать его трамплином для проспекта Залала. Марокканец невзрачно провел первый этап карьеры в промоушене, но после возвращения одержал три победы сабмишенами не позднее второго раунда.

Вероятно, именно в партере Залал будет искать свое счастье и на этот раз. Каттар привык рубиться в стойке и не стесняться разменов. У него очень качественный бокс, но на фоне возраста и травм возникает всё больше проблем в защите. А тут ещё придется иметь в виду постоянную угрозу тейкдаунов от марокканца.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают Залала фаворитом. Но у Каттара гораздо более внушительный опыт, а финишировать его крайне непросто. Рискнем предположить, что американец как минимум продержится всю дистанцию боя.