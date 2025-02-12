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12 февраля 13:13ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Келвин Каттар — Юссеф Залал, 16 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Опытный спортсмен против яркого проспекта
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между американцем Келвином Каттаром и марокканцем Юссефом Залалом. Сумеет ли представитель США прервать серию поражений?

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Статистика

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Каттар

 

Залал

США

Страна

Марокко

36

Возраст

28

31

Бои

22

23 (11 / 2 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

16 (4 / 9 / 3)

8 (1 / 1 / 6)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

 5 (0 / 0 / 5)

0

Ничьи

1

10

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

180,5

Рост (см)

178

183

Размах рук (см)

183

101,5

Размах ног (см)

99

Келвин Каттар

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В школе начал заниматься борьбой, позднее переключился на другие единоборства, получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2007 года, в UFC - с 2017-го. Под эгидой сильнейшего промоушена одержал семь побед при шести поражениях. На данный момент идет на серии из трех проигранных поединков. В последнем бою в апреле уступил Алджамейну Стерлингу единогласным решением судей.

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Юссеф Залал

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В десятилетнем возрасте начал заниматься кикбоксингом, впоследствии освоил бразильское джиу-джитсу и получил черный пояс. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. В UFC бился с 2020-го по 2022-й и покинул лигу после трех побед и трех поражений при ничьей. Затем выиграл три поединка в Sparta Combat League и вернулся в UFC. В сильнейшем промоушене победил во всех трех боях после возвращения. В последнем поединке в ноябре удушающим приемом во втором раунде одолел Джека Шора.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КаттараПобеда ЗалалаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI4,251,242,881,39

Прогноз на бой

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Каттар — очень стойкий и зрелищный боец, но похоже, что в UFC уже не особо в него верят и готовы сделать его трамплином для проспекта Залала. Марокканец невзрачно провел первый этап карьеры в промоушене, но после возвращения одержал три победы сабмишенами не позднее второго раунда. 

Вероятно, именно в партере Залал будет искать свое счастье и на этот раз. Каттар привык рубиться в стойке и не стесняться разменов. У него очень качественный бокс, но на фоне возраста и травм возникает всё больше проблем в защите. А тут ещё придется иметь в виду постоянную угрозу тейкдаунов от марокканца.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают Залала фаворитом. Но у Каттара гораздо более внушительный опыт, а финишировать его крайне непросто. Рискнем предположить, что американец как минимум продержится всю дистанцию боя.

Полный кард, где смотреть бой Каттар Залал

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Турнир UFC Fight Night 251 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует полночь с 15 на 16 февраля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому соглавный бой Каттар Залал стоит ожидать около 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Анджела Хилл (США) — Кетлин Соуза (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Джаред Гордон (США) — Машрабджон Рузибоев (Узбекистан). Легкий вес;
  • Рафаэль Эстевам (Бразилия) — Хесус Агилар (Мексика). Наилегчайший вес;
  • Габриэль Бонфим (Бразилия) — Кэлинн Уильямс (США). Полусредний вес;
  • Винс Моралес (США) — Элайджа Смит (США). Легчайший вес;
  • Дон'Тэйл Майес (США) — Вальтер Уокер (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Джулия Авила (США) — Жаклин Кавальканти (Португалия). Женский легчайший вес.
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