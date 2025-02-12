Келвин Каттар — Юссеф Залал, 16 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между американцем Келвином Каттаром и марокканцем Юссефом Залалом. Сумеет ли представитель США прервать серию поражений?
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Каттар
Залал
США
Страна
Марокко
36
Возраст
28
31
Бои
22
23 (11 / 2 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
16 (4 / 9 / 3)
8 (1 / 1 / 6)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (0 / 0 / 5)
0
Ничьи
1
10
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
—
180,5
Рост (см)
178
183
Размах рук (см)
183
101,5
Размах ног (см)
99
В школе начал заниматься борьбой, позднее переключился на другие единоборства, получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2007 года, в UFC - с 2017-го. Под эгидой сильнейшего промоушена одержал семь побед при шести поражениях. На данный момент идет на серии из трех проигранных поединков. В последнем бою в апреле уступил Алджамейну Стерлингу единогласным решением судей.
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В десятилетнем возрасте начал заниматься кикбоксингом, впоследствии освоил бразильское джиу-джитсу и получил черный пояс. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. В UFC бился с 2020-го по 2022-й и покинул лигу после трех побед и трех поражений при ничьей. Затем выиграл три поединка в Sparta Combat League и вернулся в UFC. В сильнейшем промоушене победил во всех трех боях после возвращения. В последнем поединке в ноябре удушающим приемом во втором раунде одолел Джека Шора.
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Каттар — очень стойкий и зрелищный боец, но похоже, что в UFC уже не особо в него верят и готовы сделать его трамплином для проспекта Залала. Марокканец невзрачно провел первый этап карьеры в промоушене, но после возвращения одержал три победы сабмишенами не позднее второго раунда.
Вероятно, именно в партере Залал будет искать свое счастье и на этот раз. Каттар привык рубиться в стойке и не стесняться разменов. У него очень качественный бокс, но на фоне возраста и травм возникает всё больше проблем в защите. А тут ещё придется иметь в виду постоянную угрозу тейкдаунов от марокканца.
Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают Залала фаворитом. Но у Каттара гораздо более внушительный опыт, а финишировать его крайне непросто. Рискнем предположить, что американец как минимум продержится всю дистанцию боя.
Турнир UFC Fight Night 251 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует полночь с 15 на 16 февраля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому соглавный бой Каттар — Залал стоит ожидать около 05:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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