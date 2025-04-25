Химки - Акрон, 27 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Химки» бодро начали сезон после зимней паузы: дома обыграли «Факел» и «Пари НН», разошлись миром с «Ахматом». Казалось, вылет подмосковному клубу точно уже не грозит. Однако три подряд поражения поставили под вопрос турнирное благополучие красно-черных. От зоны вылета химчан теперь отделяют шесть очков, от сектора стыковых матчей - лишь незримое преимущество над грозненцами в личных встречах. В свете резкой активизации «Оренбурга» даже самый печальный для химчан сценарий финиша сезона уже нельзя исключать. Для предотвращения еще более низкого падения в Химки и был приглашен Магомед Адиев.

С первой попытки набрать очки у него не получилось. Да и сам он вряд ли тешил себя надеждами на чудо в Петербурге. «Акрон» - более посильный для химчан соперник. В первом круге дебютант лиги довольно неожиданно разгромил представителя Подмосковья на своем поле - 3:0. И это еще один веский стимул для хозяев собраться и сыграть достойно. «Акрону» турнирное положение на психику не давит - можно поиграть на радость зрителю.

При таких вводных можно понадеяться на забитые мячи в исполнении обеих сторон. Но «Химки» при этом не должны уступить - им банально очки нужнее.