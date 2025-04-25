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24 апреля 4:01ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Химки - Акрон, 27 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Химки» наконец-то вспомнят о футболе?
Валентин Васильев

В последнее время «Химки» обсуждают исключительно в негативном контексте. Задержание инвестора клуба, невыплаты зарплат и бойкот футболистами тренировок, очередная смена тренера - смогут ли красно-черные наконец-то выбросить из головы посторонние мысли и порадовать своих немногочисленных поклонников ярким футболом? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Химки» 

27.04.2025, Вс

16:30 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 2.60

Х - 3.30

П2 - 2.75

Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур

Стадион: «Арена Химки»  (Химки, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Химки»1114-5
«Акрон»1115-4

Последние пять игр «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025«Зенит»

1:0

«Химки»

РПЛ

13.04.2025«Химки»

1:3

«Крылья Советов»

РПЛ

06.04.2025«Динамо» Махачкала

4:1

«Химки»

РПЛ

29.03.2025«Химки»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

15.03.2025«Химки»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

РПЛ

13.04.2025«Акрон»

1:0

«Факел»

РПЛ

05.04.2025«Краснодар»

1:0

«Акрон»

РПЛ

31.03.2025«Акрон»

2:3

«Ростов»

РПЛ

16.03.2025«Акрон»

1:2

ЦСКА

Кубок России

Турнирная таблица

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Несмотря на последние неудачи, «Химки» остаются на желанной для всех аутсайдеров 12-й позиции, но от очкового преимущества над преследователями почти ничего не осталось. «Акрон» вполне доволен собой на девятом месте.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар25167249-1855
2. Зенит25165450-1653
3. Спартак25155548-2150
4. ЦСКА25146539-1748
5. Динамо25137553-2946
6. Локомотив25135742-3644
7. Ростов25106938-3836
8. Рубин25106932-3736
9. Акрон25841331-4528
10. Динамо Махачкала25691023-2827
11. Крылья Советов25761230-4027
12. Химки25581228-4523
13. Ахмат254111023-3923
14. Пари НН25551519-4720
15. Оренбург25451623-4617
16. Факел25291411-3715

Прогноз на матч

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«Химки» бодро начали сезон после зимней паузы: дома обыграли «Факел» и «Пари НН», разошлись миром с «Ахматом». Казалось, вылет подмосковному клубу точно уже не грозит. Однако три подряд поражения поставили под вопрос турнирное благополучие красно-черных. От зоны вылета химчан теперь отделяют шесть очков, от сектора стыковых матчей - лишь незримое преимущество над грозненцами в личных встречах. В свете резкой активизации «Оренбурга» даже самый печальный для химчан сценарий финиша сезона уже нельзя исключать. Для предотвращения еще более низкого падения в Химки и был приглашен Магомед Адиев.

С первой попытки набрать очки у него не получилось. Да и сам он вряд ли тешил себя надеждами на чудо в Петербурге. «Акрон» - более посильный для химчан соперник. В первом круге дебютант лиги довольно неожиданно разгромил представителя Подмосковья на своем поле - 3:0. И это еще один веский стимул для хозяев собраться и сыграть достойно. «Акрону» турнирное положение на психику не давит - можно поиграть на радость зрителю.

При таких вводных можно понадеяться на забитые мячи в исполнении обеих сторон. Но «Химки» при этом не должны уступить - им банально очки нужнее.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из Подмосковья планируется на «Матч Премьер». Без оплаты посмотреть игру можно на ресурсах беттингового спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка от 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Химки»:  Луна (травма)

«Акрон»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Акрон»:

Позиция«Химки»«Акрон»Позиция
Вратарь87. Кокарев1. ВолковВратарь
Защитник14. Джикия26. ЭшковалЗащитник
Защитник24. Фаринья22. НеделчаруЗащитник
Защитник25. Филин77. СавичевЗащитник
Защитник72. Фернандес21. ФернандесЗащитник
Полузащитник22. Мехия5. ДжурасовичПолузащитник
Полузащитник 32. Вера6. КузьминПолузащитник 
Полузащитник77. Корредера35. ДжаковацПолузащитник
Полузащитник9 Руденко20. ГалоянПолузащитник
Полузащитник18. Бакаев69. ДмитриевНападающий
Нападающий91. Заболотный24. ДзюбаНападающий
Главный тренерМагомед АдиевЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.60 и 2.75 соответственно. При сыгравшей ставке на ничью компания выплатит вознаграждение в соотношении 1 к 3.3.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Химки» - «Акрон»?

Cмым вероятным исходом встречи аналитики считают результативную ничью 1:1. Ставки на нее в прематче принимаются по котировке 6.50.

Где смотреть бесплатно матч «Химки» - «Акрон»?

Winline легально транслирует матчи чемпионата России в сети.

Кто тренирует «Химки»?

После бунта футболистов подмосковного клуба на фоне хронических задержек зарплаты испанец Артига вступился за игроков и быстро лишился работы. Спасать команду на финише сезона призван Магомед Адиев, год назад успешно выполнивший аналогичную миссию в Грозном.

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