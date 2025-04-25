Химки - Акрон, 27 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В последнее время «Химки» обсуждают исключительно в негативном контексте. Задержание инвестора клуба, невыплаты зарплат и бойкот футболистами тренировок, очередная смена тренера - смогут ли красно-черные наконец-то выбросить из головы посторонние мысли и порадовать своих немногочисленных поклонников ярким футболом?
Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Химки»
|1
|1
|1
|4-5
|«Акрон»
|1
|1
|1
|5-4
Последние пять игр «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Зенит»
1:0
«Химки»
РПЛ
|13.04.2025
|«Химки»
1:3
«Крылья Советов»
РПЛ
|06.04.2025
|«Динамо» Махачкала
4:1
«Химки»
РПЛ
|29.03.2025
|«Химки»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|15.03.2025
|«Химки»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
РПЛ
|13.04.2025
|«Акрон»
1:0
«Факел»
РПЛ
|05.04.2025
|«Краснодар»
1:0
«Акрон»
РПЛ
|31.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Ростов»
РПЛ
|16.03.2025
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
Кубок России
Несмотря на последние неудачи, «Химки» остаются на желанной для всех аутсайдеров 12-й позиции, но от очкового преимущества над преследователями почти ничего не осталось. «Акрон» вполне доволен собой на девятом месте.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|2. Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|3. Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|4. ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|5. Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|6. Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|7. Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|8. Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|9. Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|10. Динамо Махачкала
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|11. Крылья Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|12. Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|13. Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|14. Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|15. Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|16. Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
«Химки» бодро начали сезон после зимней паузы: дома обыграли «Факел» и «Пари НН», разошлись миром с «Ахматом». Казалось, вылет подмосковному клубу точно уже не грозит. Однако три подряд поражения поставили под вопрос турнирное благополучие красно-черных. От зоны вылета химчан теперь отделяют шесть очков, от сектора стыковых матчей - лишь незримое преимущество над грозненцами в личных встречах. В свете резкой активизации «Оренбурга» даже самый печальный для химчан сценарий финиша сезона уже нельзя исключать. Для предотвращения еще более низкого падения в Химки и был приглашен Магомед Адиев.
С первой попытки набрать очки у него не получилось. Да и сам он вряд ли тешил себя надеждами на чудо в Петербурге. «Акрон» - более посильный для химчан соперник. В первом круге дебютант лиги довольно неожиданно разгромил представителя Подмосковья на своем поле - 3:0. И это еще один веский стимул для хозяев собраться и сыграть достойно. «Акрону» турнирное положение на психику не давит - можно поиграть на радость зрителю.
При таких вводных можно понадеяться на забитые мячи в исполнении обеих сторон. Но «Химки» при этом не должны уступить - им банально очки нужнее.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Химки»: Луна (травма)
«Акрон»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Акрон»:
|Позиция
|«Химки»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|87. Кокарев
|1. Волков
|Вратарь
|Защитник
|14. Джикия
|26. Эшковал
|Защитник
|Защитник
|24. Фаринья
|22. Неделчару
|Защитник
|Защитник
|25. Филин
|77. Савичев
|Защитник
|Защитник
|72. Фернандес
|21. Фернандес
|Защитник
|Полузащитник
|22. Мехия
|5. Джурасович
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Вера
|6. Кузьмин
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Корредера
|35. Джаковац
|Полузащитник
|Полузащитник
|9 Руденко
|20. Галоян
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Бакаев
|69. Дмитриев
|Нападающий
|Нападающий
|91. Заболотный
|24. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Магомед Адиев
|Заур Тедеев
|Главный тренер
БК PARI установила близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.60 и 2.75 соответственно. При сыгравшей ставке на ничью компания выплатит вознаграждение в соотношении 1 к 3.3.
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Cмым вероятным исходом встречи аналитики считают результативную ничью 1:1. Ставки на нее в прематче принимаются по котировке 6.50.
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После бунта футболистов подмосковного клуба на фоне хронических задержек зарплаты испанец Артига вступился за игроков и быстро лишился работы. Спасать команду на финише сезона призван Магомед Адиев, год назад успешно выполнивший аналогичную миссию в Грозном.
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