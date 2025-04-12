Химки - Крылья Советов, 13 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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24-й тур чемпионата России по футболу финиширует в воскресенье, 13 апреля. В заключительном матче сойдутся борцы за выживание - «Химки» с «Крыльями Советов». Разбираем встречу в ближнем Подмосковье на предмет интересных ставок.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Химки»
13.04.2025, Вс
19:30 МСК
«Крылья Советов» (Самара)
|П1 - 2.55
Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)
Судьи: главный – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Хамид Талаев; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Владимир Казьменко
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Химки»
|3
|3
|8
|10-23
|«Крылья Советов»
|8
|3
|3
|23-8
Последние пять игр «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Динамо» Махачкала
4:1
«Химки»
РПЛ
|29.03.2025
|«Химки»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|15.03.2025
|«Химки»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|08.03.2025
|ЦСКА
1:0
«Химки»
РПЛ
|02.03.2025
|«Химки»
1:0
«Факел»
РПЛ
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Рубин»
РПЛ
|28.03.2025
|«Крылья Советов»
5:1
«Локомотив»
РПЛ
|15.03.2025
|«Динамо» Махачкала
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|09.03.2025
|«Крылья Советов»
0:2
«Акрон»
РПЛ
|01.03.2025
|«Краснодар»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
После 23 туров соперники располагаются на соседних местах в таблице. Даже очков у них поровну - по 23.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|23
|15
|7
|1
|45-13
|52
|2. Спартак
|23
|14
|5
|4
|44-17
|47
|3. Зенит
|23
|14
|5
|4
|45-15
|47
|4. ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|36-16
|44
|5. Динамо Москва
|23
|12
|6
|5
|49-27
|42
|6. Локомотив
|23
|12
|5
|6
|39-35
|41
|7. Ростов
|23
|9
|6
|8
|35-36
|33
|8. Рубин
|23
|9
|6
|8
|30-34
|33
|9. Акрон
|23
|7
|4
|12
|28-42
|25
|10. Динамо Махачкала
|23
|5
|9
|9
|20-25
|24
|11. Крылья Советов
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|12. Химки
|23
|5
|8
|10
|27-41
|23
|13. Ахмат
|23
|3
|11
|9
|20-35
|20
|14. Пари НН
|23
|5
|4
|14
|18-43
|19
|15. Факел
|23
|2
|9
|12
|11-34
|15
|16. Оренбург
|23
|3
|5
|15
|21-43
|14
Обе команды стоят в опасной близости от зоны стыковых матчей. Избежать продления сезона еще на две игры с риском рухнуть в первую лигу - главная задача и «Химок», и «Крыльев». В такой ситуации очные встречи с прямыми конкурентами приобретают особую важность. Мотивация что у хозяев, что у гостей должна быть на максимально высоком уровне.
«Химки» в этом году не берут очков в гостях - зато очень недурно выступают дома. На родной арене красно-черные всухую обыграли «Факел» и «Пари НН», разошлись миром с преобразившимся «Ахматом». Обратите внимание: все эти три матча были малорезультативными - не больше двух голов на пару клубов. Учитывая повышенную турнирную цену воскресного противостояния, можно ожидать сохранения этого «химкинского» тренда. Три последних столкновения этих команд завершились нулевыми ничьими.
В случае очередного «низа» PARI удвоит номинал ставки на тотал меньше 2.5.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Химки»: Луна (травма)
«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Химки»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|87. Кокарев
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|14. Джикия
|23. Бейл
|Защитник
|Защитник
|24. Фаринья
|24. Евгеньев
|Защитник
|Защитник
|25. Филин
|4. Солдатенков
|Защитник
|Защитник
|72. Фернандес
|3. Гальдамес
|Защитник
|Полузащитник
|22. Мехия
|22. Костанца
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Вера
|6. Бабкин
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Корредера
|28. Дмитриев
|Полузащитник
|Полузащитник
|9 Руденко
|20. Рахманович
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Бакаев
|26. Зиньковский
|Нападающий
|Нападающий
|91. Заболотный
|13. Сергеев
|Нападающий
|Главный тренер
|Франк Артига
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
БК PARI установила практически идентичные коэффициенты на победу хозяев и ничью - 2.55 и 2.65 соответственно. При удачной ставке на ничью букмекер выплатит вознаграждение в соотношении 1 к 3.5.
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