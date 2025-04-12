Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
11 апреля 11:09ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Химки - Крылья Советов, 13 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Голевого «карнавала» не будет
Валентин Васильев

24-й тур чемпионата России по футболу финиширует в воскресенье, 13 апреля. В заключительном матче сойдутся борцы за выживание - «Химки» с «Крыльями Советов». Разбираем встречу в ближнем Подмосковье на предмет интересных ставок. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Химки» 

13.04.2025, Вс

19:30 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 2.55

Х - 3.50

П2 - 2.65

Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур

Стадион: «Арена Химки»  (Химки, Россия)

Судьи: главный – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Хамид Талаев; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Владимир Казьменко

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Химки»33810-23
«Крылья Советов»83323-8

Последние пять игр «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Динамо» Махачкала

4:1

«Химки»

РПЛ

29.03.2025«Химки»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

15.03.2025«Химки»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

08.03.2025ЦСКА

1:0

«Химки»

РПЛ

02.03.2025«Химки»

1:0

«Факел»

РПЛ

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Крылья Советов» 

1:1

«Рубин» 

РПЛ

28.03.2025«Крылья Советов» 

5:1

«Локомотив» 

РПЛ

15.03.2025«Динамо» Махачкала 

4:0

«Крылья Советов» 

РПЛ

09.03.2025«Крылья Советов» 

0:2

«Акрон»

РПЛ

01.03.2025«Краснодар» 

1:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

Турнирная таблица

Свернуть

После 23 туров соперники располагаются на соседних местах в таблице. Даже очков у них поровну - по 23.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар23157145-1352
2. Спартак23145444-1747
3. Зенит23145445-1547
4. ЦСКА23135536-1644
5. Динамо Москва23126549-2742
6. Локомотив23125639-3541
7. Ростов2396835-3633
8. Рубин2396830-3433
9. Акрон23741228-4225
10. Динамо Махачкала2359920-2524
11. Крылья Советов23651226-3823
12. Химки23581027-4123
13. Ахмат23311920-3520
14. Пари НН23541418-4319
15. Факел23291211-3415
16. Оренбург23351521-4314

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды стоят в опасной близости от зоны стыковых матчей. Избежать продления сезона еще на две игры с риском рухнуть в первую лигу - главная задача и «Химок», и «Крыльев». В такой ситуации очные встречи с прямыми конкурентами приобретают особую важность. Мотивация что у хозяев, что у гостей должна быть на максимально высоком уровне. 

«Химки» в этом году не берут очков в гостях - зато очень недурно выступают дома. На родной арене красно-черные всухую обыграли «Факел» и «Пари НН», разошлись миром с преобразившимся «Ахматом». Обратите внимание: все эти три матча были малорезультативными - не больше двух голов на пару клубов. Учитывая повышенную турнирную цену воскресного противостояния, можно ожидать сохранения этого «химкинского» тренда. Три последних столкновения этих команд завершились нулевыми ничьими.

В случае очередного «низа» PARI удвоит номинал ставки на тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямой эфир из-за МКАД планируется на «Матч Премьер». Трансляция также будет доступна для просмотра на официальном веб-сайте спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка от 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Химки»:  Луна (травма)

«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Крылья Советов»:

Позиция«Химки»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь87. Кокарев30. ПесьяковВратарь
Защитник14. Джикия23. БейлЗащитник
Защитник24. Фаринья24. ЕвгеньевЗащитник
Защитник25. Филин4. СолдатенковЗащитник
Защитник72. Фернандес3. ГальдамесЗащитник
Полузащитник22. Мехия22. КостанцаПолузащитник
Полузащитник 32. Вера6. БабкинПолузащитник 
Полузащитник77. Корредера28. ДмитриевПолузащитник
Полузащитник9 Руденко20. РахмановичПолузащитник
Полузащитник18. Бакаев26. ЗиньковскийНападающий
Нападающий91. Заболотный13. СергеевНападающий
Главный тренерФранк АртигаИгорь ОсинькинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК PARI установила практически идентичные коэффициенты на победу хозяев и ничью - 2.55 и 2.65 соответственно. При удачной ставке на ничью букмекер выплатит вознаграждение в соотношении 1 к 3.5.

🎁Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Химки» - «Крылья Советов»?

Эксперты находят самым реальным исходом встречи результативную ничью 1:1 (коэффициент - 7.00).

Где смотреть бесплатно матч «Химки» - «Крылья Советов»?

Зарегистрированным пользователям игру покажет на своих ресурсах Winline.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров