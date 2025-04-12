Химки - Крылья Советов, 13 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обе команды стоят в опасной близости от зоны стыковых матчей. Избежать продления сезона еще на две игры с риском рухнуть в первую лигу - главная задача и «Химок», и «Крыльев». В такой ситуации очные встречи с прямыми конкурентами приобретают особую важность. Мотивация что у хозяев, что у гостей должна быть на максимально высоком уровне.

«Химки» в этом году не берут очков в гостях - зато очень недурно выступают дома. На родной арене красно-черные всухую обыграли «Факел» и «Пари НН», разошлись миром с преобразившимся «Ахматом». Обратите внимание: все эти три матча были малорезультативными - не больше двух голов на пару клубов. Учитывая повышенную турнирную цену воскресного противостояния, можно ожидать сохранения этого «химкинского» тренда. Три последних столкновения этих команд завершились нулевыми ничьими.

В случае очередного «низа» PARI удвоит номинал ставки на тотал меньше 2.5.