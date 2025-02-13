Лацио — Наполи, 15 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 15 февраля, в центральном матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу встретятся «Лацио» и «Наполи». Гости попытаются удержаться на первой строчке турнирной таблицы, а хозяева - закрепить свои позиции в квартете сильнейших.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лацио» (Рим)
15.02.2025, Сб
20:00 МСК
«Наполи» (Неаполь)
|П1 - 2.65
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 25-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный судья: Давиде Масса
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лацио»
|53
|51
|63
|196-219
|«Наполи»
|63
|51
|53
|219-196
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.02.2025
|«Лацио»
|5:1
|«Монца»
|Серия А
|03.02.2025
|«Кальяри»
|1:2
|«Лацио»
|Серия А
|30.01.2025
|«Брага»
|1:0
|«Лацио»
|Лига Европы
|26.01.2025
|«Лацио»
|1:2
|«Фиорентина»
|Серия А
|23.01.2025
|«Лацио»
|3:1
|«Реал Сосьедад»
|Лига Европы
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.02.2025
|«Наполи»
|1:1
|«Удинезе»
|Серия А
|02.02.2025
|«Рома»
|1:1
|«Наполи»
|Серия А
|25.01.2025
|«Наполи»
|2:1
|«Ювентус»
|Серия А
|18.01.2025
|«Аталанта»
|2:3
|«Наполи»
|Серия А
|12.01.2025
|«Наполи»
|2:0
|«Верона»
|Серия А
Последние пять матчей «Лацио» и «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.12.2024
|«Наполи»
|0:1
|«Лацио»
|Серия А
|05.12.2024
|«Лацио»
|3:1
|«Наполи»
|Кубок Италии
|28.01.2024
|«Лацио»
|0:0
|«Наполи»
|Серия А
|02.09.2023
|«Наполи»
1:2
«Лацио»
Серия А
|03.03.2023
|«Наполи»
0:1
«Лацио»
Серия А
После 24-х туров «Лацио» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Серии А, а «Наполи» - первую.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|24
|17
|4
|3
|39-17
|55
|2. Интер
|24
|16
|6
|2
|58-23
|54
|3. Аталанта
|24
|15
|5
|4
|54-26
|50
|4. Лацио
|24
|14
|3
|7
|45-32
|45
|5. Ювентус
|24
|10
|13
|1
|41-21
|43
|6. Фиорентина
|24
|12
|6
|6
|41-25
|42
|7. Милан
|23
|10
|8
|5
|35-24
|38
|8. Болонья
|23
|9
|11
|3
|35-27
|38
|9. Рома
|24
|9
|7
|8
|35-29
|34
|10. Удинезе
|24
|8
|6
|10
|29-37
|30
|11. Торино
|24
|6
|10
|8
|25-28
|28
|12. Дженоа
|24
|6
|9
|9
|22-33
|27
|13. Кальяри
|24
|6
|6
|12
|26-39
|24
|14. Лечче
|24
|6
|6
|12
|18-41
|24
|15. Верона
|24
|7
|2
|15
|26-53
|23
|16. Комо
|24
|5
|7
|12
|28-40
|22
|17. Эмполи
|24
|4
|9
|11
|22-35
|21
|18. Парма
|24
|4
|8
|12
|30-44
|20
|19. Венеция
|24
|3
|7
|14
|22-39
|16
|20. Монца
|24
|2
|7
|15
|21-39
|13
«Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А, но любая осечка команды Антонио Конте может обернуться потерей лидерства. Неаполитанцам предстоит сложный выезд к крайне неудобному сопернику. В последних пяти встречах этих команд четыре раза победу праздновало «Лацио», лишь однажды потеряв очки в ничейной игре в Риме.
Но поверить в поражение «Наполи» не так просто. Последний раз в национальном первенстве подопечные Конте уступали 10 туров назад, еще в начале декабря. Да, приятная 7-матчевая победная серия прервалась, и неаполитанцы делили очки с соперниками в предыдущих двух турах, но проиграть гости в этом матче не должны.
Но и выиграть будет сложновато. Игроки «Лацио» в приличной форме, что подтвердили результативной игрой в предыдущем туре с «Монцей» (5:1). Да и фактор своего поля в центральном матче 25-го тура сбрасывать со счетов не стоит. Ставим на ничью, которая не устраивает ни одного из соперников.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Лацио»: Весино, Габаррон, Хюсай, Пеллегрини (все - травма)
«Наполи»: Оливера, Спинаццола (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Наполи»:
|Позиция
|«Лацио»
|«Наполи»
|Позиция
|Вратарь
|94. Проведель
|1. Мерет
|Вратарь
|Защитник
|77. Марушич
|22. Ди Лоренцо
|Защитник
|Защитник
|34. Хила
|13. Ррахмани
|Защитник
|Защитник
|30. Тавареш
|5. Жезус
|Защитник
|Защитник
|13. Романьоли
|30. Маццокки
|Защитник
|Полузащитник
|8. Гендузи
|68. Лоботка
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Дзакканьи
|99. Ангисса
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Исаксен
|8. Мактоминей
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Ровелла
|7. Нерес
|Нападающий
|Полузащитник
|19. Диа
|21. Политано
|Нападающий
|Нападающий
|11. Кастельянос
|11. Лукаку
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Барони
|Антонио Конте
|Главный тренер
Эксперты не видят фаворита в предстоящем матче, отдавая минимально преимущество хозяевам поля. Вероятность победы «Лацио» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.65. На ничью можно поставить за 3.20, а заключить пари на выигрыш «Наполи» - за 2.75.
Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры считают нулевую ничью, сыгравшая ставка на которую будет умножена на 6.50. 1:1 котируется за 7.00. Победа римлян со счетом 1:0 оценена кэфом 8.00. Выигрыш «Наполи» с таким же счетом - 8.50.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.55
«Наполи» - 2.60
«Аталанта» - 25.00
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