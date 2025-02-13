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13 февраля 10:37ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Лацио — Наполи, 15 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Команда Конте может упустить лидерство в чемпионской гонке
Руслан Ипполитов

В субботу, 15 февраля, в центральном матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу встретятся «Лацио» и «Наполи». Гости попытаются удержаться на первой строчке турнирной таблицы, а хозяева - закрепить свои позиции в квартете сильнейших.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лацио» (Рим)

15.02.2025, Сб

20:00 МСК

«Наполи» (Неаполь)

П1 - 2.65

Х - 3.20

П2 - 2.75

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 25-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный судья: Давиде Масса

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лацио»535163196-219
«Наполи»635153219-196

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2025«Лацио»5:1«Монца»Серия А
03.02.2025«Кальяри»1:2«Лацио»Серия А
30.01.2025«Брага»1:0«Лацио»Лига Европы
26.01.2025«Лацио»1:2«Фиорентина»Серия А
23.01.2025«Лацио»3:1«Реал Сосьедад»Лига Европы

Последние пять матчей «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2025«Наполи»1:1«Удинезе»Серия А
02.02.2025«Рома»1:1«Наполи»Серия А
25.01.2025«Наполи»2:1«Ювентус»Серия А
18.01.2025«Аталанта»2:3«Наполи»Серия А
12.01.2025«Наполи»2:0«Верона»Серия А

Последние пять матчей «Лацио» и «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.12.2024«Наполи»0:1«Лацио»Серия А
05.12.2024«Лацио»3:1«Наполи»Кубок Италии
28.01.2024«Лацио»0:0«Наполи»Серия А
02.09.2023«Наполи»

1:2

«Лацио»

Серия А

03.03.2023«Наполи»

0:1

«Лацио»

Серия А

Турнирное положение

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После 24-х туров «Лацио» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Серии А, а «Наполи» - первую.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи24174339-1755
2. Интер24166258-2354
3. Аталанта24155454-2650
4. Лацио24143745-3245
5. Ювентус241013141-2143
6. Фиорентина24126641-2542
7. Милан23108535-2438
8. Болонья23911335-2738
9. Рома2497835-2934
10. Удинезе24861029-3730
11. Торино24610825-2828
12. Дженоа2469922-3327
13. Кальяри24661226-3924
14. Лечче24661218-4124
15. Верона24721526-5323
16. Комо24571228-4022
17. Эмполи24491122-3521
18. Парма24481230-4420
19. Венеция24371422-3916
20. Монца24271521-3913

Прогноз на матч

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«Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А, но любая осечка команды Антонио Конте может обернуться потерей лидерства. Неаполитанцам предстоит сложный выезд к крайне неудобному сопернику. В последних пяти встречах этих команд четыре раза победу праздновало «Лацио», лишь однажды потеряв очки в ничейной игре в Риме.

Но поверить в поражение «Наполи» не так просто. Последний раз в национальном первенстве подопечные Конте уступали 10 туров назад, еще в начале декабря. Да, приятная 7-матчевая победная серия прервалась, и неаполитанцы делили очки с соперниками в предыдущих двух турах, но проиграть гости в этом матче не должны.

Но и выиграть будет сложновато. Игроки «Лацио» в приличной форме, что подтвердили результативной игрой в предыдущем туре с «Монцей» (5:1). Да и фактор своего поля в центральном матче 25-го тура сбрасывать со счетов не стоит. Ставим на ничью, которая не устраивает ни одного из соперников. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3»  покажет матч «Лацио» - «Наполи» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Лацио»: Весино, Габаррон, Хюсай, Пеллегрини (все - травма)

«Наполи»: Оливера, Спинаццола (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Наполи»:

Позиция«Лацио»«Наполи»Позиция
Вратарь94. Проведель1. МеретВратарь
Защитник77. Марушич22. Ди ЛоренцоЗащитник
Защитник34. Хила13. РрахманиЗащитник
Защитник30. Тавареш5. ЖезусЗащитник
Защитник13. Романьоли30. МаццоккиЗащитник
Полузащитник8. Гендузи68. ЛоботкаПолузащитник
Полузащитник 7. Дзакканьи99. АнгиссаПолузащитник 
Полузащитник18. Исаксен8. МактоминейПолузащитник
Полузащитник6. Ровелла7. НересНападающий
Полузащитник19. Диа 21. ПолитаноНападающий
Нападающий11. Кастельянос11. ЛукакуНападающий
Главный тренерМарко БарониАнтонио КонтеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты не видят фаворита в предстоящем матче, отдавая минимально преимущество хозяевам поля. Вероятность победы «Лацио» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.65. На ничью можно поставить за 3.20, а заключить пари на выигрыш «Наполи» - за 2.75.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится  матч «Лацио» - «Наполи»?

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Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры считают нулевую ничью, сыгравшая ставка на которую будет умножена на 6.50. 1:1 котируется за 7.00. Победа римлян со счетом 1:0 оценена кэфом 8.00. Выигрыш «Наполи» с таким же счетом - 8.50.

Где бесплатно смотреть матч «Лацио» - «Наполи»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3»  покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.55

«Наполи» - 2.60

«Аталанта» - 25.00

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