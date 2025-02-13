Лацио — Наполи, 15 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А, но любая осечка команды Антонио Конте может обернуться потерей лидерства. Неаполитанцам предстоит сложный выезд к крайне неудобному сопернику. В последних пяти встречах этих команд четыре раза победу праздновало «Лацио», лишь однажды потеряв очки в ничейной игре в Риме.

Но поверить в поражение «Наполи» не так просто. Последний раз в национальном первенстве подопечные Конте уступали 10 туров назад, еще в начале декабря. Да, приятная 7-матчевая победная серия прервалась, и неаполитанцы делили очки с соперниками в предыдущих двух турах, но проиграть гости в этом матче не должны.

Но и выиграть будет сложновато. Игроки «Лацио» в приличной форме, что подтвердили результативной игрой в предыдущем туре с «Монцей» (5:1). Да и фактор своего поля в центральном матче 25-го тура сбрасывать со счетов не стоит. Ставим на ничью, которая не устраивает ни одного из соперников.