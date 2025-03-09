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9 марта 7:35ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Ливерпуль - ПСЖ, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Дойдет ли вратарь сборной России до четвертьфинала ЛЧ?
Валентин Васильев

Во вторник, 11 марта, определятся четыре первых четвертьфиналиста Лиги чемпионов УЕФА. Именно в этот день нас ждет вторая серия эпичного противостояния английского и французского гегемонов. Здесь анализируем шансы «Ливерпуля» и «ПСЖ» на успех как в отдельно взятой встрече, так и в двухматчевом противостоянии.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль» (Англия) 

11.03.2025, Вт

23:00 МСК

 «ПСЖ» (Париж, Франция)

П1 - 2.25

Х - 3.95

П2 - 2.85

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»3027-7
«ПСЖ» 2037-7

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Ливерпуль»

3:1

«Саутгемптон»

АПЛ

05.03.2025«ПСЖ»

0:1

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

26.02.2025«Ливерпуль»

2:0

«Ньюкасл»

АПЛ

23.02.2025«Манчестер Сити»

0:2

«Ливерпуль»

АПЛ

19.02.2025«Астон Вилла»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

Последние пять матчей ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Ренн»

1:4

«ПСЖ»

Лига 1

05.03.2025«ПСЖ»

0:1

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

01.03.2025«ПСЖ»

4:1

«Лилль»

Лига 1

26.02.202«Стад Брьошен»

0:7

«ПСЖ»

Кубок Франции

23.02.2025«Лион»

2:3

«ПСЖ»

Лига 1

Календарь игр и результаты

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1/8 финала. Ответные матчи

11.03.2025.  20:45. «Барселона»  – «Бенфика». Первый матч -  1:0
11.03.2025.  23:00. «Ливерпуль» – «ПСЖ». Первый матч - 1:0   
11.03.2025.  23:00. «Байер» – «Бавария». Первый матч -  0:3 
11.03.2025.  23:00. «Интер» – «Фейеноорд». Первый матч - 2:0   
12.03.2025.  20:45. «Лилль» – «Боруссия» Д. Первый матч - 1:1 
12.03.2025.  23:00. «Астон Вилла»  – «Брюгге». Первый матч -  3:1  
12.03.2025.  23:00. «Атлетико» – «Реал»  Мадрид. Первый матч - 1:2 
12.03.2025.  23:00. «Арсенал» – «ПСВ Эйндховен». Первый матч - 7:1  

Прогноз на матч

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Первый матч лидеров Лиги 1 и АПЛ на «Парк де Пренс» подтвердил старинный постулат: хороший вратарь - по-прежнему половина команды. В противостояниях одинаково классных соперников фигура голкипера нередко выходит на первый план. Победой в столице Франции «Ливерпуль» обязан Алисону Бекеру. Лишь раз первый номер гостей оказался бессилен против удара соперника, но гол Хвичи Кварацхелии отменил судья из-за микроскопического офсайда. В остальных эпизодах вратарь «красных» был безупречен, набрав под десяток сейвов за матч. О его итальянском коллеге-сопернике этого не скажешь. Доннарумма пропустил мяч после не самого сложного удара Харви Эллиотта в концовке и тем самым позволил британцам сделать небольшой, но важный задел перед ответным матчем.

Естественно, в Париже никто не смирился с вылетом из Лиги чемпионов. Счет 0:1 не выглядит приговором для чемпиона Франции. На «Энфилде» выяснение отношений двух топов продолжится с новой силой. Гости будут вынуждены еще агрессивнее идти вперед, хозяева тем более не станут отбиваться на глазах у своей взыскательной публики. Игра обещает быть страстной, динамичной, обоюдоострой и результативной. А в качестве прогноза на вторничную зарубу возьмем комбо: обе забьют и тотал голов больше 2.5.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В онлайн-кинотеатре Okko можно выбрать для просмотра любой матч Лиги чемпионов.

ВещательТип трансляцииУсловия
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«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ливерпуль»: Мортон, Гомес, Брэдли (все - травмы)

«ПСЖ»:  нет 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «ПСЖ»:

Позиция«Ливерпуль»«ПСЖ»

Позиция

Вратарь1. Алисон Бекер39. Сафонов

Вратарь

Защитник26. Робертсон2. Хакими

Защитник

Защитник4. ван Дейк5. Маркиньос

Защитник

Защитник5. Конате51. Пачо

Защитник

Защитник21. Цимикас87. Невеш

Защитник

Полузащитник 10. Мак Аллистер17. Витинья

Полузащитник

Полузащитник 3. Эндо8. Руис

Полузащитник 

Полузащитник19. Эллиотт10. Ли

Полузащитник

Нападающий11. Салах7. Кварацхелия

Нападающий

Нападающий8. Собослаи10. Дембеле

Нападающий

Нападающий7. Диас29. Баркола

Нападающий

Главный тренерАрне СлотЛуис Энрике

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Когда бы еще коэффициент на победу лидера АПЛ дома превышал двойку? Матч с «ПСЖ» - редчайший случай, когда такое возможно. Эксперты FONBET оценили вероятность успеха «Ливерпуля» во вторник котировкой 2.25. На гостей она, правда, еще выше - 2.85. Ничья идет в конторе за 3.95.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ливерпуль» - «ПСЖ»?

Коэффициент 8.50 намекает нам, что наиболее вероятный исход встречи на берегах Мерси - ничья со счетом 1:1.

Кто выйдет в четвертьфинал?

Естественно, что по сумме 180 (или 210 минут, если понадобится дополнительное время)  шансы англичан считаются более предпочтительными. На квалификацию «Ливера» в четвертьфинал можно поставить за 1.27. Коэффициент на проход французов в FONBET куда более весомый - 3.80.

Где бесплатно смотреть матч «Ливерпуль» - «ПСЖ»?

Легальные ТВ-трансляции Лиги чемпионов на территории РФ предоставляет онлайн-кинотеатр Okko.

Сыграет ли Матвей Сафонов?

Российский голкипер не очень удачно отыграл матч Лиги 1 с «Ренном», в чем сам же и признался затем в соцсетях (победа парижан в гостях со счетом 4:1). Но, помня о не самом уверенном выступлении в Ливерпуле неделю назад, Луис Энрике может снова довериться Сафонову.

С кем сыграет победитель матча «Ливерпуль» - «ПСЖ»?

С высокой степенью вероятности победитель британско-французского противостояния в четвертьфинале сыграет с «Астон Вилла». Бирмингемцы сделали широкий шаг навстречу следующему раунду, обыграв в гостях «Боюгге» со счетом 3:1.

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