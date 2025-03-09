Ливерпуль - ПСЖ, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 11 марта, определятся четыре первых четвертьфиналиста Лиги чемпионов УЕФА. Именно в этот день нас ждет вторая серия эпичного противостояния английского и французского гегемонов. Здесь анализируем шансы «Ливерпуля» и «ПСЖ» на успех как в отдельно взятой встрече, так и в двухматчевом противостоянии.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ливерпуль» (Англия)
11.03.2025, Вт
23:00 МСК
«ПСЖ» (Париж, Франция)
|П1 - 2.25
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|3
|0
|2
|7-7
|«ПСЖ»
|2
|0
|3
|7-7
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Ливерпуль»
3:1
«Саутгемптон»
АПЛ
|05.03.2025
|«ПСЖ»
0:1
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|26.02.2025
|«Ливерпуль»
2:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|23.02.2025
|«Манчестер Сити»
0:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|19.02.2025
|«Астон Вилла»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
Последние пять матчей ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Ренн»
1:4
«ПСЖ»
Лига 1
|05.03.2025
|«ПСЖ»
0:1
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«ПСЖ»
4:1
«Лилль»
Лига 1
|26.02.202
|«Стад Брьошен»
0:7
«ПСЖ»
Кубок Франции
|23.02.2025
|«Лион»
2:3
«ПСЖ»
Лига 1
11.03.2025. 20:45. «Барселона» – «Бенфика». Первый матч - 1:0
11.03.2025. 23:00. «Ливерпуль» – «ПСЖ». Первый матч - 1:0
11.03.2025. 23:00. «Байер» – «Бавария». Первый матч - 0:3
11.03.2025. 23:00. «Интер» – «Фейеноорд». Первый матч - 2:0
12.03.2025. 20:45. «Лилль» – «Боруссия» Д. Первый матч - 1:1
12.03.2025. 23:00. «Астон Вилла» – «Брюгге». Первый матч - 3:1
12.03.2025. 23:00. «Атлетико» – «Реал» Мадрид. Первый матч - 1:2
12.03.2025. 23:00. «Арсенал» – «ПСВ Эйндховен». Первый матч - 7:1
Первый матч лидеров Лиги 1 и АПЛ на «Парк де Пренс» подтвердил старинный постулат: хороший вратарь - по-прежнему половина команды. В противостояниях одинаково классных соперников фигура голкипера нередко выходит на первый план. Победой в столице Франции «Ливерпуль» обязан Алисону Бекеру. Лишь раз первый номер гостей оказался бессилен против удара соперника, но гол Хвичи Кварацхелии отменил судья из-за микроскопического офсайда. В остальных эпизодах вратарь «красных» был безупречен, набрав под десяток сейвов за матч. О его итальянском коллеге-сопернике этого не скажешь. Доннарумма пропустил мяч после не самого сложного удара Харви Эллиотта в концовке и тем самым позволил британцам сделать небольшой, но важный задел перед ответным матчем.
Естественно, в Париже никто не смирился с вылетом из Лиги чемпионов. Счет 0:1 не выглядит приговором для чемпиона Франции. На «Энфилде» выяснение отношений двух топов продолжится с новой силой. Гости будут вынуждены еще агрессивнее идти вперед, хозяева тем более не станут отбиваться на глазах у своей взыскательной публики. Игра обещает быть страстной, динамичной, обоюдоострой и результативной. А в качестве прогноза на вторничную зарубу возьмем комбо: обе забьют и тотал голов больше 2.5.
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Потери
«Ливерпуль»: Мортон, Гомес, Брэдли (все - травмы)
«ПСЖ»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «ПСЖ»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«ПСЖ»
Позиция
|Вратарь
|1. Алисон Бекер
|39. Сафонов
Вратарь
|Защитник
|26. Робертсон
|2. Хакими
Защитник
|Защитник
|4. ван Дейк
|5. Маркиньос
Защитник
|Защитник
|5. Конате
|51. Пачо
Защитник
|Защитник
|21. Цимикас
|87. Невеш
Защитник
|Полузащитник
|10. Мак Аллистер
|17. Витинья
Полузащитник
|Полузащитник
|3. Эндо
|8. Руис
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Эллиотт
|10. Ли
Полузащитник
|Нападающий
|11. Салах
|7. Кварацхелия
Нападающий
|Нападающий
|8. Собослаи
|10. Дембеле
Нападающий
|Нападающий
|7. Диас
|29. Баркола
Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Луис Энрике
Главный тренер
Когда бы еще коэффициент на победу лидера АПЛ дома превышал двойку? Матч с «ПСЖ» - редчайший случай, когда такое возможно. Эксперты FONBET оценили вероятность успеха «Ливерпуля» во вторник котировкой 2.25. На гостей она, правда, еще выше - 2.85. Ничья идет в конторе за 3.95.
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Коэффициент 8.50 намекает нам, что наиболее вероятный исход встречи на берегах Мерси - ничья со счетом 1:1.
Естественно, что по сумме 180 (или 210 минут, если понадобится дополнительное время) шансы англичан считаются более предпочтительными. На квалификацию «Ливера» в четвертьфинал можно поставить за 1.27. Коэффициент на проход французов в FONBET куда более весомый - 3.80.
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Российский голкипер не очень удачно отыграл матч Лиги 1 с «Ренном», в чем сам же и признался затем в соцсетях (победа парижан в гостях со счетом 4:1). Но, помня о не самом уверенном выступлении в Ливерпуле неделю назад, Луис Энрике может снова довериться Сафонову.
С высокой степенью вероятности победитель британско-французского противостояния в четвертьфинале сыграет с «Астон Вилла». Бирмингемцы сделали широкий шаг навстречу следующему раунду, обыграв в гостях «Боюгге» со счетом 3:1.
Партнерский проект