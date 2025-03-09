Ливерпуль - ПСЖ, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Первый матч лидеров Лиги 1 и АПЛ на «Парк де Пренс» подтвердил старинный постулат: хороший вратарь - по-прежнему половина команды. В противостояниях одинаково классных соперников фигура голкипера нередко выходит на первый план. Победой в столице Франции «Ливерпуль» обязан Алисону Бекеру. Лишь раз первый номер гостей оказался бессилен против удара соперника, но гол Хвичи Кварацхелии отменил судья из-за микроскопического офсайда. В остальных эпизодах вратарь «красных» был безупречен, набрав под десяток сейвов за матч. О его итальянском коллеге-сопернике этого не скажешь. Доннарумма пропустил мяч после не самого сложного удара Харви Эллиотта в концовке и тем самым позволил британцам сделать небольшой, но важный задел перед ответным матчем.

Естественно, в Париже никто не смирился с вылетом из Лиги чемпионов. Счет 0:1 не выглядит приговором для чемпиона Франции. На «Энфилде» выяснение отношений двух топов продолжится с новой силой. Гости будут вынуждены еще агрессивнее идти вперед, хозяева тем более не станут отбиваться на глазах у своей взыскательной публики. Игра обещает быть страстной, динамичной, обоюдоострой и результативной. А в качестве прогноза на вторничную зарубу возьмем комбо: обе забьют и тотал голов больше 2.5.