Райан Лодер — Азамат Бекоев, 4 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Россиянин Азамат Бекоев проведет свой второй поединок под эгидой UFC в ночь на воскресенье, 4 мая, по московскому времени. Его соперником в рамках среднего веса (до 83,9 кг) будет американец Райан Лодер. Какую ставку выбрать на этот бой и где найти лучшие коэффициенты?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Лодер
Бекоев
США
Страна
Россия
33
Возраст
29
8
Бои
22
7 (5 / 0 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
19 (7 / 8 / 4)
1 (0 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 1 / 2
185,5
Рост (см)
183
193
Размах рук (см)
183
104
Размах ног (см)
101,5
Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2021 года. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в августе дебютировал в UFC и нокаутировал Роберта Валентена во втором раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Уроженец Владикавказа, по национальности — осетин. В профессиональных ММА выступает с 2015 года. Бился в ACA и других промоушенах. Стал чемпионом LFA в среднем весе. На данный момент идет на серии из семи побед. В последнем бою в январе дебютировал в UFC на коротком уведомлении и нокаутировал Закари Риса в первом раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Оба спортсмена дебютировали в UFC с ярких побед нокаутами, и теперь в промоушене решили выяснить, чьи перспективы более впечатляющие. И потенциально такая афиша в пользу Бекоева, который на бумаге сильнее соперника плюс-минус во всём.
Кроме того, на этот раз россиянин прошёл полноценный тренировочный лагерь, поэтому кондиции должны быть лучше, чем в прошлый раз. Бекоев наверняка сможет довольно быстро завладеть инициативой и провести бой под свою диктовку. Учитывая, что он потенциально способен как потрясти соперника в стойке, так и финишировать в партере, ждём досрочную победу от россиянина.
Турнир UFC on ESPN 67 пройдет на «Wells Fargo Arena» в Де-Мойне (штат Айова, США). Шоу стартует в воскресенье, 4 мая, в 02:00 по московскому времени. Бой Лодер — Бекоев стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
Партнерский проект