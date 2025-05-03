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2 мая 14:23ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Райан Лодер — Азамат Бекоев, 4 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Потенциал россиянина гораздо выше
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Россиянин Азамат Бекоев проведет свой второй поединок под эгидой UFC в ночь на воскресенье, 4 мая, по московскому времени. Его соперником в рамках среднего веса (до 83,9 кг) будет американец Райан Лодер. Какую ставку выбрать на этот бой и где найти лучшие коэффициенты?

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Статистика

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Лодер

 

Бекоев

США

Страна

Россия

33

Возраст

29

8

Бои

22

7 (5 / 0 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

19 (7 / 8 / 4)

1 (0 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (0 / 1 / 2

185,5

Рост (см)

183

193

Размах рук (см)

183

104

Размах ног (см)

101,5

Райан Лодер

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Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2021 года. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в августе дебютировал в UFC и нокаутировал Роберта Валентена во втором раунде.

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Азамат Бекоев

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Уроженец Владикавказа, по национальности — осетин. В профессиональных ММА выступает с 2015 года. Бился в ACA и других промоушенах. Стал чемпионом LFA в среднем весе. На данный момент идет на серии из семи побед. В последнем бою в январе дебютировал в UFC на коротком уведомлении и нокаутировал Закари Риса в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ЛодераПобеда БекоеваДосрочное завершениеПолный бой
PARI4,801,201,692,11

Прогноз на бой

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Оба спортсмена дебютировали в UFC с ярких побед нокаутами, и теперь в промоушене решили выяснить, чьи перспективы более впечатляющие. И потенциально такая афиша в пользу Бекоева, который на бумаге сильнее соперника плюс-минус во всём. 

Кроме того, на этот раз россиянин прошёл полноценный тренировочный лагерь, поэтому кондиции должны быть лучше, чем в прошлый раз. Бекоев наверняка сможет довольно быстро завладеть инициативой и провести бой под свою диктовку. Учитывая, что он потенциально способен как потрясти соперника в стойке, так и финишировать в партере, ждём досрочную победу от россиянина.

Полный кард, где смотреть бой Лодер Бекоев

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Турнир UFC on ESPN 67 пройдет на «Wells Fargo Arena» в Де-Мойне (штат Айова, США). Шоу стартует в воскресенье, 4 мая, в 02:00 по московскому времени. Бой Лодер Бекоев стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Яна Сантос (Россия) — Миша Тейт (США). Женский легчайший вес;
  • Райан Лодер (США) — Азамат Бекоев (Россия). Средний вес;
  • Марина Родригес (Бразилия) — Джиллиан Робертсон (Канада). Женский минимальный вес;
  • Гастон Боланос (Перу) — Куанг Ле (Вьетнам). Легчайший вес;
  • Томас Петерсен (США) — Дон'Тэйл Майес (США). Тяжелый вес;
  • Джулиана Миллер (США) — Ивана Петрович (Хорватия). Женский наилегчайший вес.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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