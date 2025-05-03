Райан Лодер — Азамат Бекоев, 4 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба спортсмена дебютировали в UFC с ярких побед нокаутами, и теперь в промоушене решили выяснить, чьи перспективы более впечатляющие. И потенциально такая афиша в пользу Бекоева, который на бумаге сильнее соперника плюс-минус во всём.

Кроме того, на этот раз россиянин прошёл полноценный тренировочный лагерь, поэтому кондиции должны быть лучше, чем в прошлый раз. Бекоев наверняка сможет довольно быстро завладеть инициативой и провести бой под свою диктовку. Учитывая, что он потенциально способен как потрясти соперника в стойке, так и финишировать в партере, ждём досрочную победу от россиянина.