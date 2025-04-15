Локомотив - Ахмат, 15 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

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Во вторник, 15 апреля, в столице пройдут полуфинальные матчи Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Первыми отношения выяснят футболисты «Локомотива» и «Ахмата». Мониторим линии легальных букмекерских контор в поиске интересных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Локомотив» (Москва)
15.04.2025, Вт
18:00 МСК
«Ахмат» (Грозный)
|П1 - 1.70
Турнир: FONBET Кубок России, Путь регионов, 1/2 финала
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|24
|9
|7
|71-27
|«Ахмат»
|7
|9
|24
|27-71
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Рубин»
1:0
«Локомотив»
РПЛ
|05.04.2025
|«Локомотив»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|28.03.2025
|«Крылья Советов»
5:1
«Локомотив»
РПЛ
|15.03.2025
|«Локомотив»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|11.03.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:2
«Локомотив»
Кубок России
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Ахмат»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|05.04.2025
|«Факел»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.03.2025
|«Ахмат»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|15.03.2025
|«Химки»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|11.03.2025
|«Краснодар»
1:2
«Ахмат»
Кубок России
Путь регионов
15.04.2025. 18:00. «Локомотив» – «Ахмат»
15.04.2025. 20:30. «Спартак» – «Урал»
Путь РПЛ. Ответные матчи
16.04.2025. 18:00. «Зенит» – «Ростов». Первый матч - 1:0
16.04.2025. 20:30. «Динамо» Москва – ЦСКА. Первый матч - 1:2
«Ахмат» после рестарта сезона не узнать. Недавний аутсайдер РПЛ просто перестал проигрывать. После свежей победы над «Ростовом» беспроигрышная серия команды Ташуева в двух турнирах достигла девяти матчей. Вот и «Локомотиву» в чемпионате грозненцы не уступили: в марте команды забили друг другу по голу и разошлись миром.
Можно не сомневаться, что новая встреча сторон будет не менее упорной. Близость финала не только вдохновляет футболистов, но и наверняка закрепощает. Цена ошибки тут невероятно высока, и совершить ее никому не хочется. Исходя из этого, можно предположить достаточно осторожный и закрытый характер встречи. Наш прогноз: тотал меньше 3 голов в основное время.
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В прямом эфире игру в Москве покажет кабельный канал «Матч ТВ».
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|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
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|Видеотрансляция
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
«Ахмат»: Камилов (дисквалификация), Швец (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|22. Лантратов
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|77. Самошников
|95. Адамов
|Защитник
|Защитник
|5. Ньямси
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|23. Монтес
|75. Гандри
|Защитник
|Защитник
|24. Ненахов
|3. Гогличидзе
|Защитник
|Защитник
|6. Баринов
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|47. Уткин
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Батраков
|11. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Пиняев
|14. Талал
|Полузащитник
|Нападающий
|71. Тикнизян
|77. Мелкадзе
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Воробьев
|20. Самородов
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Сергей Ташуев
|Главный тренер
Эксперты PARI оценили вероятность победы москвичей в основное время коэффициентом 1.70. Ничья в основное время сулит беттору четырехкратный выигрыш. Выигрыш гостей по итогам 90 минут котируется за 4.60.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 8.00 - установлен на результативную ничью 1:1 и победу хозяев со счетом 1:0.
«Матч ТВ» транслирует в прямом эфире все решающие игры кубкового турнира.
Билеты стоимостью от 500 рублей можно приобрести в кассах стадиона «РЖД Арена» или на официальном сайте клуба. Fan ID в кубковом турнире не требуется.
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