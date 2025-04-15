Локомотив - Ахмат, 15 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

«Ахмат» после рестарта сезона не узнать. Недавний аутсайдер РПЛ просто перестал проигрывать. После свежей победы над «Ростовом» беспроигрышная серия команды Ташуева в двух турнирах достигла девяти матчей. Вот и «Локомотиву» в чемпионате грозненцы не уступили: в марте команды забили друг другу по голу и разошлись миром.

Можно не сомневаться, что новая встреча сторон будет не менее упорной. Близость финала не только вдохновляет футболистов, но и наверняка закрепощает. Цена ошибки тут невероятно высока, и совершить ее никому не хочется. Исходя из этого, можно предположить достаточно осторожный и закрытый характер встречи. Наш прогноз: тотал меньше 3 голов в основное время.