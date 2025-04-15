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13 апреля 9:48ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Локомотив - Ахмат, 15 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Вторая встреча соперников за весну
Валентин Васильев

Во вторник, 15 апреля, в столице пройдут полуфинальные матчи Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Первыми отношения выяснят футболисты «Локомотива» и «Ахмата». Мониторим линии легальных букмекерских контор в поиске интересных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва) 

15.04.2025, Вт

18:00 МСК

«Ахмат» (Грозный) 

П1 - 1.70

Х - 4.00

П2 - 4.60

Турнир: FONBET Кубок России, Путь регионов, 1/2 финала

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»249771-27
«Ахмат»792427-71

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Рубин»

1:0

«Локомотив»

РПЛ

05.04.2025«Локомотив»

1:1

«Зенит»

РПЛ

28.03.2025«Крылья Советов»

5:1

«Локомотив»

РПЛ

15.03.2025«Локомотив»

2:1

«Динамо» Москва

РПЛ

11.03.2025«Динамо» (Махачкала)

1:2

«Локомотив»

Кубок России

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Ахмат»

2:1

«Ростов»

РПЛ

05.04.2025«Факел»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

30.03.2025«Ахмат»

0:0

«Спартак»

РПЛ

15.03.2025«Химки»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

11.03.2025«Краснодар»

1:2

«Ахмат»

Кубок России

Календарь игр

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1/2 финала

Путь регионов

15.04.2025.  18:00. «Локомотив»  – «Ахмат»  

15.04.2025.  20:30. «Спартак» – «Урал»  

Путь РПЛ. Ответные матчи

16.04.2025.  18:00. «Зенит»  – «Ростов». Первый матч - 1:0  

16.04.2025.  20:30. «Динамо» Москва – ЦСКА. Первый матч - 1:2

Прогноз на матч

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«Ахмат» после рестарта сезона не узнать. Недавний аутсайдер РПЛ просто перестал проигрывать. После свежей победы над «Ростовом» беспроигрышная серия команды Ташуева в двух турнирах достигла девяти матчей. Вот и «Локомотиву» в чемпионате грозненцы не уступили: в марте команды забили друг другу по голу и разошлись миром. 

Можно не сомневаться, что новая встреча сторон будет не менее упорной. Близость финала не только вдохновляет футболистов, но и наверняка закрепощает. Цена ошибки тут невероятно высока, и совершить ее никому не хочется. Исходя из этого, можно предположить достаточно осторожный и закрытый характер встречи. Наш прогноз: тотал меньше 3 голов в основное время.  

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

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В прямом эфире игру в Москве покажет кабельный канал «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Локомотив»: нет

«Ахмат»: Камилов (дисквалификация), Швец (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Ахмат»:

Позиция«Локомотив»«Ахмат»Позиция
Вратарь22. Лантратов88. ШелияВратарь
Защитник77. Самошников95. Адамов Защитник
Защитник5. Ньямси4. ИбишевЗащитник
Защитник23. Монтес75. ГандриЗащитник
Защитник24. Ненахов3. ГогличидзеЗащитник
Защитник6. Баринов14. ТалалПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас47. УткинПолузащитник 
Полузащитник83. Батраков11. СилваПолузащитник
Полузащитник9. Пиняев14. ТалалПолузащитник
Нападающий71. Тикнизян77. МелкадзеПолузащитник
Нападающий10. Воробьев20. СамородовНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовСергей ТашуевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты PARI оценили вероятность победы москвичей в основное время коэффициентом 1.70. Ничья в основное время сулит беттору четырехкратный выигрыш. Выигрыш гостей по итогам 90 минут котируется за 4.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Локомотив» - «Ахмат»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 8.00 - установлен на результативную ничью 1:1 и победу хозяев со счетом 1:0. 

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» - «Ахмат»?

«Матч ТВ» транслирует в прямом эфире все решающие игры кубкового турнира. 

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Ахмат»?

Билеты стоимостью от 500 рублей можно приобрести в кассах стадиона «РЖД Арена» или на официальном сайте клуба. Fan ID в кубковом турнире не требуется.

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