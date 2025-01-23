Манчестер Сити - Фейеноорд, 26 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Таких черных полос у “Манчестер Сити” при Гвардиоле еще не было. С конца октября фаворит всех турниров, в которых бы ни участвовал, потерпел четыре поражения подряд - аномалия для клуба! Дважды чемпионы Англии уступили в АПЛ, по разу - в ЛЧ и Кубке лиги. Но “Этихад” падения своих любимцев не видел - это все происходило на выезде. Понятно, что при родной публике во вторник Холанд и компания будут рвать и метать - отыгрываться на “Фейеноорде” за все последние неудачи. Есть ощущение, что в этом матче забитых мячей будет много.

У Брайана Приске команда крайне непредсказуемая, но тоже любящая и умеющая атаковать и забивать. В этой ЛЧ ее средняя результативность составляет 1.75 мяча за матч. Учитывая же мощный крен “Сити” в сторону наступления, есть смысл присмотреться к варианту “обе забьют”. Если “Борнмут” с “Брайтоном” смогли (причем не по разу!), почему “Фейеноорду” хотя бы раз не доставить мяч за спину Эдерсону?