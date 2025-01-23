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22 ноября 8:10ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Манчестер Сити - Фейеноорд, 26 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Главный фаворит турнира "оторвется" на голландцах?
Валентин Васильев

Во вторник, 26 ноября, к нам вернется Лига чемпионов УЕФА. На старте второго круга общего этапа главный фаворит розыгрыша протестирует “Фейеноорд”. Чего ждать от встречи топа с андердогом любителям ставок на еврофутбол? 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити» (Англия)

26.11.2024, Вт

23:00 МСК

«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды)

П1 - 1.18

Х - 7.60

П2 - 14.00

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 5-й тур

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»2005-0
«Фейеноорд»0020-5

Последние пять игр «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2024«Манчестер Сити»

 

«Тоттенхэм»

АПЛ

09.11.2024«Брайтон»

2:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

05.11.2024«Спортинг»

4:1

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

02.11.2024«Борнмут»

2:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

30.10.2024«Тоттенхэм»

2:1

«Манчестер Сити»

Кубок лиги

Последние пять игр «Фейеноорда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2024«Фейеноорд»

 

«Херенвен»

Эредивизе

10.11.2024«Алмере Сити»

1:4

«Фейеноорд»

Эредивизе

06.11.2024«Фейеноорд»

1:3

«РБ Зальцбург»

Лига чемпионов

02.11.2024«Фейеноорд»

3:2

«Алкмар»

Эредивизе

30.10.2024«Фейеноорд»

0:2

«Аякс»

Эредивизе

Место в турнирной таблице

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За первый круг “Ман Сити” набрал семь очков, “Фейеноорд” - всего на одно меньше. 

КомандаИВНПМО
1. Ливерпуль440010-112
2. Спортинг43109-210
3. Монако431010-410
4. Брест43109-310
5. Интер43106-010
6. Барселона430115-59
7. Боруссия Д430113-69
8. Астон Вилла43016-19
9. Аталанта42205-08
10. Манчестер Сити421110-47
11. Ювентус42117-57
12. Арсенал42113-17
13. Байер42116-57
14. Лилль42115-47
15. Селтик42119-97
16. Динамо Загреб421110-127
17. Бавария420211-76
18. Реал Мадрид42029-76
19. Бенфика42027-56
20. Милан42027-66
21. Фейеноорд42027-106
22. Брюгге42023-66
23. Атлетико42025-96
24. ПСВ41217-55
25. ПСЖ41123-54
26. Спарта Прага41125-84
27. Штутгарт41123-64
28. Шахтер41122-54
29. Жирона41034-83
30. Зальцбург41033-103
31. Болонья40130-51
32. Лейпциг40044-90
33. Штурм40041-60
34. Янг Бойз40041-110
35. Црвена Звезда40044-160
36. Слован40042-150

Прогноз на матч

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Таких черных полос у “Манчестер Сити” при Гвардиоле еще не было. С конца октября фаворит всех турниров, в которых бы ни участвовал, потерпел четыре поражения подряд - аномалия для клуба! Дважды чемпионы Англии уступили в АПЛ, по разу - в ЛЧ и Кубке лиги. Но “Этихад” падения своих любимцев не видел - это все происходило на выезде. Понятно, что при родной публике во вторник Холанд и компания будут рвать и метать - отыгрываться на “Фейеноорде” за все последние неудачи. Есть ощущение, что в этом матче забитых мячей будет много. 

У Брайана Приске команда крайне непредсказуемая, но тоже любящая и умеющая атаковать и забивать. В этой ЛЧ ее средняя результативность составляет 1.75 мяча за матч. Учитывая же мощный крен “Сити” в сторону наступления, есть смысл присмотреться к варианту “обе забьют”. Если “Борнмут” с “Брайтоном” смогли (причем не по разу!), почему “Фейеноорду” хотя бы раз не доставить мяч за спину Эдерсону?

Бонусы на матч

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Трансляции

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Сервис Okko покажет матч “Манчестер Сити" - “Фейеноорд” в прямом эфире. Пробная подписка стоит 1 рубль.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
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Составы команд

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Потери

«Манчестер Сити»: Бобб, Родри, Нунес, Аканджи (все - травмы)

«Фейеноорд»: Надье (дисквалификация), Андреев, Хименес, Осман, Хатман (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Фейеноорд»:

Позиция«Манчестер Сити»«Фейеноорд»Позиция
Вратарь31. Эдерсон22. ВелленройтерВратарь
Защитник2. Уокер26. РидЗащитник
Защитник82. Льюис33. ГанцкоЗащитник
Защитник24. Гвардиол18. ТраунерЗащитник
Защитник66. Симпсон-Пьюзи5. СмалЗащитник
Полузащитник 8. Ковачич6. ЗеруккиПолузащитник
Полузащитник 47. Фоден4. Хван Ин БемПолузащитник 
Полузащитник19. Гюндоган14. ПайшаоПолузащитник
Нападающий26. Савио8. ТимберПолузащитник
Нападающий20. Бернарду Силва23. МуссаНападающий
Нападающий9. Холанд49. РедмондНападающий
Главный тренерХосеп ГвардиолаБрайан ПрискеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI считают “Ман Сити" безоговорочным  фаворитом в паре. Поставить на победу хозяев в прематче можно за 1.18. Коэффициент на ничью составляет 7.60. Успех “Фейеноорда” принесет поверившим в него 14-кратный выигрыш!

Здесь - статистика команд НБА 2025.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Манчестер Сити» - «Фейеноорд»?

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До сих пор команды пересекались всего дважды - в 2017 году. Тогда “горожане” всухую выиграли оба матча - 4:0 в гостях и 1:0 дома. Судя по котировкам букмекеров, чего-то подобного они ожидают и в этот вторник. 

Где смотреть бесплатно матч «Манчестер Сити» - «Фейеноорд»?

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Следить за ходом матча бесплатно на сайтах некоторых букмекерских компаний.

Кто выходит из группы в Лиге чемпионов?

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Напрямую в плей-офф попадут восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные покинут турнир.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Несмотря на серию неудач, “Манчестер Сити” был и остается главным фаворитом ЛЧ в глазах аналитиков. Триумф команды Гвардиолы котируется в PARI за 5.00. Впрочем, коэффициенты на испанских топов не намного выше. Победа “Реала” в турнире идет за 6.00, а “Барселоны” - за 6.50.

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