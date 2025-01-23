Манчестер Сити - Фейеноорд, 26 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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Во вторник, 26 ноября, к нам вернется Лига чемпионов УЕФА. На старте второго круга общего этапа главный фаворит розыгрыша протестирует “Фейеноорд”. Чего ждать от встречи топа с андердогом любителям ставок на еврофутбол?
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити» (Англия)
26.11.2024, Вт
23:00 МСК
«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды)
|П1 - 1.18
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 5-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|2
|0
|0
|5-0
|«Фейеноорд»
|0
|0
|2
|0-5
Последние пять игр «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2024
|«Манчестер Сити»
«Тоттенхэм»
АПЛ
|09.11.2024
|«Брайтон»
2:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|05.11.2024
|«Спортинг»
4:1
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|02.11.2024
|«Борнмут»
2:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|30.10.2024
|«Тоттенхэм»
2:1
«Манчестер Сити»
Кубок лиги
Последние пять игр «Фейеноорда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2024
|«Фейеноорд»
«Херенвен»
Эредивизе
|10.11.2024
|«Алмере Сити»
1:4
«Фейеноорд»
Эредивизе
|06.11.2024
|«Фейеноорд»
1:3
«РБ Зальцбург»
Лига чемпионов
|02.11.2024
|«Фейеноорд»
3:2
«Алкмар»
Эредивизе
|30.10.2024
|«Фейеноорд»
0:2
«Аякс»
Эредивизе
За первый круг “Ман Сити” набрал семь очков, “Фейеноорд” - всего на одно меньше.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ливерпуль
|4
|4
|0
|0
|10-1
|12
|2. Спортинг
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|3. Монако
|4
|3
|1
|0
|10-4
|10
|4. Брест
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|5. Интер
|4
|3
|1
|0
|6-0
|10
|6. Барселона
|4
|3
|0
|1
|15-5
|9
|7. Боруссия Д
|4
|3
|0
|1
|13-6
|9
|8. Астон Вилла
|4
|3
|0
|1
|6-1
|9
|9. Аталанта
|4
|2
|2
|0
|5-0
|8
|10. Манчестер Сити
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|11. Ювентус
|4
|2
|1
|1
|7-5
|7
|12. Арсенал
|4
|2
|1
|1
|3-1
|7
|13. Байер
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|14. Лилль
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|15. Селтик
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|16. Динамо Загреб
|4
|2
|1
|1
|10-12
|7
|17. Бавария
|4
|2
|0
|2
|11-7
|6
|18. Реал Мадрид
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|19. Бенфика
|4
|2
|0
|2
|7-5
|6
|20. Милан
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|21. Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|7-10
|6
|22. Брюгге
|4
|2
|0
|2
|3-6
|6
|23. Атлетико
|4
|2
|0
|2
|5-9
|6
|24. ПСВ
|4
|1
|2
|1
|7-5
|5
|25. ПСЖ
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|26. Спарта Прага
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|27. Штутгарт
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|28. Шахтер
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|29. Жирона
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|30. Зальцбург
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|31. Болонья
|4
|0
|1
|3
|0-5
|1
|32. Лейпциг
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|33. Штурм
|4
|0
|0
|4
|1-6
|0
|34. Янг Бойз
|4
|0
|0
|4
|1-11
|0
|35. Црвена Звезда
|4
|0
|0
|4
|4-16
|0
|36. Слован
|4
|0
|0
|4
|2-15
|0
Таких черных полос у “Манчестер Сити” при Гвардиоле еще не было. С конца октября фаворит всех турниров, в которых бы ни участвовал, потерпел четыре поражения подряд - аномалия для клуба! Дважды чемпионы Англии уступили в АПЛ, по разу - в ЛЧ и Кубке лиги. Но “Этихад” падения своих любимцев не видел - это все происходило на выезде. Понятно, что при родной публике во вторник Холанд и компания будут рвать и метать - отыгрываться на “Фейеноорде” за все последние неудачи. Есть ощущение, что в этом матче забитых мячей будет много.
У Брайана Приске команда крайне непредсказуемая, но тоже любящая и умеющая атаковать и забивать. В этой ЛЧ ее средняя результативность составляет 1.75 мяча за матч. Учитывая же мощный крен “Сити” в сторону наступления, есть смысл присмотреться к варианту “обе забьют”. Если “Борнмут” с “Брайтоном” смогли (причем не по разу!), почему “Фейеноорду” хотя бы раз не доставить мяч за спину Эдерсону?
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Потери
«Манчестер Сити»: Бобб, Родри, Нунес, Аканджи (все - травмы)
«Фейеноорд»: Надье (дисквалификация), Андреев, Хименес, Осман, Хатман (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Фейеноорд»:
|Позиция
|«Манчестер Сити»
|«Фейеноорд»
|Позиция
|Вратарь
|31. Эдерсон
|22. Велленройтер
|Вратарь
|Защитник
|2. Уокер
|26. Рид
|Защитник
|Защитник
|82. Льюис
|33. Ганцко
|Защитник
|Защитник
|24. Гвардиол
|18. Траунер
|Защитник
|Защитник
|66. Симпсон-Пьюзи
|5. Смал
|Защитник
|Полузащитник
|8. Ковачич
|6. Зерукки
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Фоден
|4. Хван Ин Бем
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Гюндоган
|14. Пайшао
|Полузащитник
|Нападающий
|26. Савио
|8. Тимбер
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Бернарду Силва
|23. Мусса
|Нападающий
|Нападающий
|9. Холанд
|49. Редмонд
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Брайан Приске
|Главный тренер
Аналитики БК PARI считают “Ман Сити" безоговорочным фаворитом в паре. Поставить на победу хозяев в прематче можно за 1.18. Коэффициент на ничью составляет 7.60. Успех “Фейеноорда” принесет поверившим в него 14-кратный выигрыш!
До сих пор команды пересекались всего дважды - в 2017 году. Тогда “горожане” всухую выиграли оба матча - 4:0 в гостях и 1:0 дома. Судя по котировкам букмекеров, чего-то подобного они ожидают и в этот вторник.
Следить за ходом матча бесплатно на сайтах некоторых букмекерских компаний.
Напрямую в плей-офф попадут восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные покинут турнир.
Несмотря на серию неудач, “Манчестер Сити” был и остается главным фаворитом ЛЧ в глазах аналитиков. Триумф команды Гвардиолы котируется в PARI за 5.00. Впрочем, коэффициенты на испанских топов не намного выше. Победа “Реала” в турнире идет за 6.00, а “Барселоны” - за 6.50.
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