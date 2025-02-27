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27 февраля 10:19ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Милан - Лацио 2 марта: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

Команде Сержиу Консейсау пора набирать ход
Руслан Ипполитов

 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Милан» (Милан) 

02.03.2024, Сб

22:45 МСК

«Лацио» (Рим) 

П1 - 2.00

Х - 3.70

П2 - 3.55

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 27-й тур

Стадион:  «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Милан»866540307-225
«Лацио»406586225-307

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.02.2025«Болонья» 

«Милан»

Серия А

22.02.2025«Торино»

2:1

«Милан»

Серия А

18.02.2025«Милан»

1:1

«Фейенорд»

Лига чемпионов

15.02.2025«Милан»

1:0

«Верона»

Серия А

12.02.2025«Фейенорд»

1:0

«Милан»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.02.2025«Интер»

2:0

«Лацио»

Кубок Италии

22.02.2025«Венеция»

0:0

«Лацио»

Серия А

15.02.2025«Лацио»

2:2

«Наполи»

Серия А

09.02.2025«Лацио»

5:1

«Монца»

Серия А

03.02.2025«Кальяри»

1:2

«Лацио»

Серия А

Последние пять матчей «Милана» и «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2024«Лацио»

2:2

«Милан»

Серия А

01.03.2024«Лацио»

0:1

«Милан»

Серия А

30.09.2023«Милан»

2:0

«Лацио»

Серия А

06.05.2023«Милан»

2:0

«Лацио»

Серия А

24.01.2023«Лацио»

4:0

«Милан»

Серия А

Турнирное положение

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«МИлан» перед 27-м туром занимает 7-е место в турнирной таблице. «Лацио» на пятой строчке.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер26176359-2457
2. Наполи26175442-2156
3. Аталанта26166459-2654
4. Ювентус261213143-2149
5. Лацио26145747-3447
6. Фиорентина26126841-2842
7. Милан25118637-2641
8. Болонья251011438-3141
9. Рома26117840-2940
10. Удинезе261061033-3736
11. Торино26710929-3231
12. Дженоа26791024-3430
13. Комо26771232-4128
14. Верона26821627-5426
15. Кальяри26671326-4025
16. Лечче26671318-4225
17. Парма26581332-4523
18. Эмполи26491322-4321
19. Венеция26381522-4117
20. Монца26281621-4314

Прогноз на матч

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Эмоциональный всплеск у игроков «Милана» после смены главного тренера сошел на нет. Миланцы бесславно выбыли из Лиги чемпионов, где в стыках не смогли преодолеть барьер в лице «Фейенорда». Затем случилось поражение от «Торино». Есть ощущение, что «Милан» вновь встал на старые рельсы, по которым катилось не очень гладко.

«Лацио» тоже подошел к игре с поражением за плечами. На неделе римляне уступили в национальном кубке «Интеру» (2:0). А до этого была необязательная ничья с «Венецией».

В первом круге соперники сыграли в Риме 2:2. Выделить фаворита в этой встрече довольно сложно. Букмекеры намекают, что шансов на победу больше у хозяев поля, но реализовать «бумажное» преимущество подопечным Консейсау еще только предстоит. Голы даются командам не просто. Предположим, что матч будет низовым. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Встречу в прямом эфире покажет общедоступный на территории России телеканал «Матч!». Трансляцию игры можно найти на сайтах официальных букмекеров и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Милан»: Лофтус-Чик, Эмерсон, Флоренци (все - травма)

«Лацио»: Весино, Габаррон,  Хюсай, Кастельянос (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Лацио»:

Позиция«Милан»

«Лацио»

Позиция

Вратарь16. Меньян

94. Проведель

Вратарь

Защитник31. Павлович

77. Марушич

Защитник

Защитник28. Тшау

34. Хила

Защитник

Защитник32. Уокер

30. Тавареш

Защитник

Полузащитник19. Эрнандес

13. Романьоли

Защитник

Полузащитник29. Фофана

8. Гендузи

Полузащитник

Полузащитник 80. Муса

7. Дзакканьи

Полузащитник 

Полузащитник14. Рейндерс

18. Исаксен

Полузащитник

Нападающий11. Пулишич

26. Башич

Полузащитник

Нападающий20. Хименес

19. Диа 

Нападающий

Нападающий90. Абрахам

14. Нослин

Нападающий

Главный тренерСержиу Консейсау

Марко Барони

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Сыгравшую ставку на победу «Лацио» FONBET умножит на 3.55. Заключить пари на ничью можно за 3.70.  Выигрыш «Милана» оценен коэфом 2.00.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Милан» - «Лацио»?

Эксперты, если судить по линии, наиболее вероятным исходом видят ничью 1:1. Номинал сыгравшей ставки на этот счет будет умножен на коэффициент 7.50. «Сухой» расход 0:0 - на 9.50. Угаданная победа хозяев поля со счетом 1:0 котируется за 8.50.  

Где бесплатно смотреть матч «Милан» - «Лацио»?

Встречу в прямом эфире покажет общедоступный на территории России телеканал «Матч!». Трансляцию матча можно найти на сайтах официальных букмекеров и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Италии?

Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:

  1. «Интер» - 1.45
  2. «Наполи» - 3.35
  3. «Аталанта» - 9.00
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