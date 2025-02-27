Милан - Лацио 2 марта: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Милан» (Милан)
02.03.2024, Сб
22:45 МСК
«Лацио» (Рим)
|П1 - 2.00
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 27-й тур
Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Милан»
|86
|65
|40
|307-225
|«Лацио»
|40
|65
|86
|225-307
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.02.2025
|«Болонья»
«Милан»
Серия А
|22.02.2025
|«Торино»
2:1
«Милан»
Серия А
|18.02.2025
|«Милан»
1:1
«Фейенорд»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Милан»
1:0
«Верона»
Серия А
|12.02.2025
|«Фейенорд»
1:0
«Милан»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.02.2025
|«Интер»
2:0
«Лацио»
Кубок Италии
|22.02.2025
|«Венеция»
0:0
«Лацио»
Серия А
|15.02.2025
|«Лацио»
2:2
«Наполи»
Серия А
|09.02.2025
|«Лацио»
5:1
«Монца»
Серия А
|03.02.2025
|«Кальяри»
1:2
«Лацио»
Серия А
Последние пять матчей «Милана» и «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2024
|«Лацио»
2:2
«Милан»
Серия А
|01.03.2024
|«Лацио»
0:1
«Милан»
Серия А
|30.09.2023
|«Милан»
2:0
«Лацио»
Серия А
|06.05.2023
|«Милан»
2:0
«Лацио»
Серия А
|24.01.2023
|«Лацио»
4:0
«Милан»
Серия А
«МИлан» перед 27-м туром занимает 7-е место в турнирной таблице. «Лацио» на пятой строчке.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|26
|17
|6
|3
|59-24
|57
|2. Наполи
|26
|17
|5
|4
|42-21
|56
|3. Аталанта
|26
|16
|6
|4
|59-26
|54
|4. Ювентус
|26
|12
|13
|1
|43-21
|49
|5. Лацио
|26
|14
|5
|7
|47-34
|47
|6. Фиорентина
|26
|12
|6
|8
|41-28
|42
|7. Милан
|25
|11
|8
|6
|37-26
|41
|8. Болонья
|25
|10
|11
|4
|38-31
|41
|9. Рома
|26
|11
|7
|8
|40-29
|40
|10. Удинезе
|26
|10
|6
|10
|33-37
|36
|11. Торино
|26
|7
|10
|9
|29-32
|31
|12. Дженоа
|26
|7
|9
|10
|24-34
|30
|13. Комо
|26
|7
|7
|12
|32-41
|28
|14. Верона
|26
|8
|2
|16
|27-54
|26
|15. Кальяри
|26
|6
|7
|13
|26-40
|25
|16. Лечче
|26
|6
|7
|13
|18-42
|25
|17. Парма
|26
|5
|8
|13
|32-45
|23
|18. Эмполи
|26
|4
|9
|13
|22-43
|21
|19. Венеция
|26
|3
|8
|15
|22-41
|17
|20. Монца
|26
|2
|8
|16
|21-43
|14
Эмоциональный всплеск у игроков «Милана» после смены главного тренера сошел на нет. Миланцы бесславно выбыли из Лиги чемпионов, где в стыках не смогли преодолеть барьер в лице «Фейенорда». Затем случилось поражение от «Торино». Есть ощущение, что «Милан» вновь встал на старые рельсы, по которым катилось не очень гладко.
«Лацио» тоже подошел к игре с поражением за плечами. На неделе римляне уступили в национальном кубке «Интеру» (2:0). А до этого была необязательная ничья с «Венецией».
В первом круге соперники сыграли в Риме 2:2. Выделить фаворита в этой встрече довольно сложно. Букмекеры намекают, что шансов на победу больше у хозяев поля, но реализовать «бумажное» преимущество подопечным Консейсау еще только предстоит. Голы даются командам не просто. Предположим, что матч будет низовым.
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Встречу в прямом эфире покажет общедоступный на территории России телеканал «Матч!». Трансляцию игры можно найти на сайтах официальных букмекеров и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Милан»: Лофтус-Чик, Эмерсон, Флоренци (все - травма)
«Лацио»: Весино, Габаррон, Хюсай, Кастельянос (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Лацио»:
|Позиция
|«Милан»
«Лацио»
Позиция
|Вратарь
|16. Меньян
94. Проведель
Вратарь
|Защитник
|31. Павлович
77. Марушич
Защитник
|Защитник
|28. Тшау
34. Хила
Защитник
|Защитник
|32. Уокер
30. Тавареш
Защитник
|Полузащитник
|19. Эрнандес
13. Романьоли
Защитник
|Полузащитник
|29. Фофана
8. Гендузи
Полузащитник
|Полузащитник
|80. Муса
7. Дзакканьи
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рейндерс
18. Исаксен
Полузащитник
|Нападающий
|11. Пулишич
26. Башич
Полузащитник
|Нападающий
|20. Хименес
19. Диа
Нападающий
|Нападающий
|90. Абрахам
14. Нослин
Нападающий
|Главный тренер
|Сержиу Консейсау
Марко Барони
Главный тренер
Эксперты, если судить по линии, наиболее вероятным исходом видят ничью 1:1. Номинал сыгравшей ставки на этот счет будет умножен на коэффициент 7.50. «Сухой» расход 0:0 - на 9.50. Угаданная победа хозяев поля со счетом 1:0 котируется за 8.50.
Встречу в прямом эфире покажет общедоступный на территории России телеканал «Матч!». Трансляцию матча можно найти на сайтах официальных букмекеров и в соцсетях.
Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:
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