Милан - Лацио 2 марта: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

Эмоциональный всплеск у игроков «Милана» после смены главного тренера сошел на нет. Миланцы бесславно выбыли из Лиги чемпионов, где в стыках не смогли преодолеть барьер в лице «Фейенорда». Затем случилось поражение от «Торино». Есть ощущение, что «Милан» вновь встал на старые рельсы, по которым катилось не очень гладко.

«Лацио» тоже подошел к игре с поражением за плечами. На неделе римляне уступили в национальном кубке «Интеру» (2:0). А до этого была необязательная ничья с «Венецией».

В первом круге соперники сыграли в Риме 2:2. Выделить фаворита в этой встрече довольно сложно. Букмекеры намекают, что шансов на победу больше у хозяев поля, но реализовать «бумажное» преимущество подопечным Консейсау еще только предстоит. Голы даются командам не просто. Предположим, что матч будет низовым.