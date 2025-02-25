Монако — Реймс, 28 февраля: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

«Реймс» традиционно довольно неудобный соперник для «Монако». Из предыдущих десяти матчей «монегаски» выиграли лишь три. Предыдущая встреча соперников в середине января (в 1/16 финала Кубка Франции) завершилась победой «Реймса», дожавшего именитого противника в серии пенальти. Но это только цифры.

Силы команд сложно назвать равными. «Монако» бьется в Лиге 1 за лигочемпионские места, а «Реймс» в одном шаге от зоны вылета. Последний раз гости побеждали в первенстве еще в ноябре прошлого года, а последние четыре встречи проиграли.

Проиграло в прошлом туре и «Монако», но их веселые выездные 2:1 с «Лиллем» сложно назвать провалом. Не хватает в атакующих построениях Александра Головина, но и без своего лидера «монегаски» обязаны на своем поле обыгрывать аутсайдера. Выбираем победу хозяев с форой.