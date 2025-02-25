Монако — Реймс, 28 февраля: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

Партнерский проект
28 февраля в стартовом матче 24-го тура чемпионата Франции «Монако» примет на своем поле «Реймс». В случае победы над аутсайдером, команда Александра Головина догонит по набранным очкам занимающую в турнирной таблице 3-е место «Ниццу».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Монако» (Монако)
28.02.2025, Пт
22:45 МСК
«Реймс» (Реймс)
|П1 - 1.37
Турнир: чемпионат Франции по футболу, 24-й тур
Стадион: «Луи II» (Монако, Монако)
Главный арбитр: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Монако»
|25
|17
|25
|106-105
|«Реймс»
|25
|17
|25
|105-106
Последние пять игр «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Лилль»
2:1
«Монако»
Лига 1
|18.02.2025
|«Бенфика»
3:3
«Монако»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Монако»
7:1
«Нант»
Лига 1
|12.02.2025
|«Реймс»
0:1
«Бенфика»
Лига чемпионов
|07.02.2025
|«ПСЖ»
4:1
«Монако»
Лига 1
Последние пять игр «Реймса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2025
|«Ренн»
1:0
«Реймс»
Лига 1
|16.02.2025
|«Реймс»
0:1
«Анже»
Лига 1
|09.02.2025
|«Лион»
4:0
«Реймс»
Лига 1
|06.02.2025
|«Бургуэн-Жаллье»
0:0 (2:3 - по пен.)
«Реймс»
Кубок Франции
|02.02.2025
|«Реймс»
1:2
«Нант»
Лига 1
Последние пять игр «Монако» и «Реймса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2025
|«Реймс»
1:1 (3:1 - пен.)
«Монако»
Кубок Франции
|14.12.2024
|«Реймс»
0:0
«Монако»
Лига 1
|13.01.2024
|«Монако»
1:3
«Реймс»
Лига 1
|07.10.2023
|«Реймс»
1:3
«Монако»
Лига 1
|12.03.2023
|«Монако»
0:1
«Реймс»
Лига 1
После 23-х туров «Монако» занимает пятую строчку, отставая от идущей третьей «Ниццы» на три очка. «Реймс» располагается на 15-м месте.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ПСЖ
|23
|18
|5
|0
|62-22
|59
|2. Марсель
|23
|14
|4
|5
|50-29
|46
|3. Ницца
|23
|12
|7
|4
|46-27
|43
|4. Лилль
|23
|11
|8
|4
|38-23
|41
|5. Монако
|23
|12
|4
|7
|45-31
|40
|6. Лион
|23
|10
|6
|7
|42-30
|36
|7. Страсбур
|23
|9
|7
|7
|37-32
|34
|8. Ланс
|23
|9
|6
|8
|26-25
|33
|9. Брест
|23
|10
|3
|10
|35-38
|33
|10. Тулуза
|23
|8
|6
|9
|27-26
|30
|11. Осер
|23
|7
|7
|9
|34-37
|28
|12. Анже
|23
|7
|6
|10
|26-34
|27
|13. Ренн
|23
|8
|2
|13
|30-32
|26
|14. Нант
|23
|5
|9
|9
|28-40
|24
|15. Реймс
|23
|5
|7
|11
|26-35
|22
|16. Сент-Этьен
|23
|5
|4
|14
|23-53
|19
|17. Гавр
|23
|5
|2
|16
|19-47
|17
|18. Монпелье
|23
|4
|3
|16
|21-54
|15
«Реймс» традиционно довольно неудобный соперник для «Монако». Из предыдущих десяти матчей «монегаски» выиграли лишь три. Предыдущая встреча соперников в середине января (в 1/16 финала Кубка Франции) завершилась победой «Реймса», дожавшего именитого противника в серии пенальти. Но это только цифры.
Силы команд сложно назвать равными. «Монако» бьется в Лиге 1 за лигочемпионские места, а «Реймс» в одном шаге от зоны вылета. Последний раз гости побеждали в первенстве еще в ноябре прошлого года, а последние четыре встречи проиграли.
Проиграло в прошлом туре и «Монако», но их веселые выездные 2:1 с «Лиллем» сложно назвать провалом. Не хватает в атакующих построениях Александра Головина, но и без своего лидера «монегаски» обязаны на своем поле обыгрывать аутсайдера. Выбираем победу хозяев с форой.
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Монако»: Александр Головин, Тезе, Магасса, Балогун (все - травма)
«Реймс»: Кипре, Ибрахим (дисквалификация). Хадра, Дарами, Фофана (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Монако» - «Реймс»:
|Позиция
|«Монако»
«Реймс»
Позиция
|Вратарь
|1. Маецки
94. Диуф
Вратарь
|Защитник
|17. Синго
3. Сэкинэ
Защитник
|Защитник
|5. Керер
2. Окуму
Защитник
|Защитник
|13. Элеби
31. Йенг
Защитник
|Защитник
|12. Энрике
55. Санги
Защитник
|Полузащитник
|15. Камара
24. Гбане
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Диатта
72. Коне
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Бен-Сегир
17. Накамура
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Аклиуш
10. Теума
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Минамино
7. Ито
Полузащитник
|Нападающий
|36. Эмболо
22. Диаките
Нападающий
|Главный тренер
|Ади Хюттер
Лука Элснер
Главный тренер
Если отталкиваться от букмекерской линии PARI, то наиболее вероятным исходом встречи является победа «Монако» со счетом 2:0. Если с финальным свистком на табло будут гореть именно эти цифры, номинал ставки будет умножен на 8.00. Сыгравшая ставка на 2:1 - на 9.00, 1:0 - на 10.00.
Российский полузащитник получил травму. У Головина диагностирован разрыв отводящей мышцы. На поле Александр не появится. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17-ти матчах Лиги 1, в которых забил три гола.
Эксперты БК PARI не сомневаются в чемпионстве «ПСЖ», предлагая за его победу в турнире 1.01. Шансы «Марселя» оценены коэффициентом 25.00, «Монако» - 100.00.
Партнерский проект