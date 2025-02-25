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25 февраля 14:57ГлавнаяПрогнозыФутболЛига 1

Монако — Реймс, 28 февраля: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

Команда Александра Головина может вернуться в тройку лидеров Лиги 1
Руслан Ипполитов

28 февраля в стартовом матче 24-го тура чемпионата Франции «Монако» примет на своем поле «Реймс». В случае победы над аутсайдером, команда Александра Головина догонит по набранным очкам занимающую в турнирной таблице 3-е место «Ниццу».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монако» (Монако)

28.02.2025, Пт

22:45 МСК

«Реймс» (Реймс)

П1 - 1.37

Х - 5.20

П2 - 7.60

Турнир: чемпионат Франции по футболу, 24-й тур

Стадион: «Луи II» (Монако, Монако)

Главный арбитр: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Монако»251725106-105
«Реймс»251725105-106

Последние пять игр «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Лилль»

2:1

«Монако»

Лига 1

18.02.2025«Бенфика»

3:3

«Монако»

Лига чемпионов

15.02.2025«Монако»

7:1

«Нант»

Лига 1

12.02.2025«Реймс»

0:1

«Бенфика»

Лига чемпионов

07.02.2025«ПСЖ»

4:1

«Монако»

Лига 1

Последние пять игр «Реймса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2025«Ренн»

1:0

«Реймс»

Лига 1

16.02.2025«Реймс»

0:1

«Анже»

Лига 1

09.02.2025«Лион»

4:0

«Реймс»

Лига 1

06.02.2025«Бургуэн-Жаллье»

0:0 (2:3 - по пен.)

«Реймс»

Кубок Франции

02.02.2025«Реймс»

1:2

«Нант»

Лига 1

Последние пять игр «Монако» и «Реймса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2025«Реймс»

1:1 (3:1 - пен.)

«Монако»

Кубок Франции

14.12.2024«Реймс»

0:0

«Монако»

Лига 1

13.01.2024«Монако»

1:3

«Реймс»

Лига 1

07.10.2023«Реймс»

1:3

«Монако»

Лига 1

12.03.2023«Монако»

0:1

«Реймс»

Лига 1

Турнирное положение

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После 23-х туров «Монако» занимает пятую строчку, отставая от идущей третьей «Ниццы» на три очка. «Реймс» располагается на 15-м месте.

КлубИВНПМячиОчки
1. ПСЖ23185062-2259
2. Марсель23144550-2946
3. Ницца23127446-2743
4. Лилль23118438-2341
5. Монако23124745-3140
6. Лион23106742-3036
7. Страсбур2397737-3234
8. Ланс2396826-2533
9. Брест231031035-3833
10. Тулуза2386927-2630
11. Осер2377934-3728
12. Анже23761026-3427
13. Ренн23821330-3226
14. Нант2359928-4024
15. Реймс23571126-3522
16. Сент-Этьен23541423-5319
17. Гавр23521619-4717
18. Монпелье23431621-5415

Прогноз на матч

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«Реймс» традиционно довольно неудобный соперник для «Монако». Из предыдущих десяти матчей «монегаски» выиграли лишь три. Предыдущая встреча соперников в середине января (в 1/16 финала Кубка Франции) завершилась победой «Реймса», дожавшего именитого противника в серии пенальти. Но это только цифры.

Силы команд сложно назвать равными. «Монако» бьется в Лиге 1 за лигочемпионские места, а «Реймс» в одном шаге от зоны вылета. Последний раз гости побеждали в первенстве еще в ноябре прошлого года, а последние четыре встречи проиграли.

Проиграло в прошлом туре и «Монако», но их веселые выездные 2:1 с «Лиллем» сложно назвать провалом. Не хватает в атакующих построениях Александра Головина, но и без своего лидера «монегаски» обязаны на своем поле обыгрывать аутсайдера. Выбираем победу хозяев с форой. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Монако»: Александр Головин, Тезе, Магасса, Балогун (все - травма)

«Реймс»:  Кипре, Ибрахим (дисквалификация). Хадра, Дарами, Фофана (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Монако» - «Реймс»:

Позиция«Монако»

«Реймс»

Позиция

Вратарь1. Маецки

94. Диуф

Вратарь

Защитник17. Синго

3. Сэкинэ

Защитник

Защитник5. Керер

2. Окуму

Защитник

Защитник13. Элеби 

31. Йенг

Защитник

Защитник12. Энрике

55. Санги

Защитник

Полузащитник 15. Камара

24. Гбане

Полузащитник 

Полузащитник 27. Диатта

72. Коне

Полузащитник 

Полузащитник7. Бен-Сегир

17. Накамура

Полузащитник

Полузащитник11. Аклиуш

10. Теума

Полузащитник

Полузащитник18. Минамино

7. Ито

Полузащитник

Нападающий36. Эмболо

22. Диаките

Нападающий

Главный тренерАди Хюттер

Лука Элснер

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI оценивают вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.37. На «Реймс» можно поставить за 7.60. Номинал сыгравшей ставки на ничью будет умножен на 5.20.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Монако» «Реймс»?

Если отталкиваться от букмекерской линии PARI, то наиболее вероятным исходом встречи является победа «Монако» со счетом 2:0. Если с финальным свистком на табло будут гореть именно эти цифры, номинал ставки будет умножен на 8.00. Сыгравшая ставка на 2:1 - на 9.00, 1:0 - на 10.00.

Сыграет ли Александр Головин?

Российский полузащитник получил травму. У Головина диагностирован разрыв отводящей мышцы. На поле Александр не появится. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17-ти матчах Лиги 1, в которых забил три гола. 

 Кто станет чемпионом Франции?

Эксперты БК PARI не сомневаются в чемпионстве «ПСЖ», предлагая за его победу в турнире 1.01. Шансы «Марселя» оценены коэффициентом 25.00, «Монако» - 100.00. 

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