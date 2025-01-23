Монпелье — Монако, 17 января: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

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В пятницу, 17 января, в рамках 18-го тура чемпионата Франции по футболу «Монпелье» примет на своем поле «Монако». Победа над аутсайдером Лиги 1 позволит монегаскам укрепить свои позиции в тройке лидеров первенства.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Монпелье» (Монпелье)
17.01.2025, Пт
21:00 МСК
«Монако» (Монако)
|П1 - 5.20
Турнир: Чемпионат Франции по футболу, 18-й тур
Стадион: «Моссон-Мондиаль 98» (Монпелье, Франция)
Главный арбитр: Жером Бризар
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Монпелье»
|10
|21
|47
|76-148
|«Монако»
|47
|21
|10
|148-76
Последние пять игр «Монпелье»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Монпелье»
|1:3
|«Анже»
|Лига 1
|04.01.2025
|«Лион»
|1:0
|«Монпелье»
|Лига 1
|21.12.2024
|«Ле-Пюи Фут»
|4:0
|«Монпелье»
|Кубок Франции
|15.12.2024
|«Монпелье»
|2:2
|«Ницца»
|Лига 1
|08.12.2024
|«Ланс»
|2:0
|«Монпелье»
|Лига 1
Последние пять игр «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2025
|«Реймс»
1:1 (3:1 - пен.)
«Монако»
Кубок Франции
|10.01.2025
|«Нант»
2:2
«Монако»
Лига 1
|05.01.2025
|«ПСЖ»
1:0
«Монако»
Суперкубок Франции
|22.12.2024
|«Юнион Сен-Жан»
1:4
«Монако»
Кубок Франции
|18.12.2024
|«Монако»
2:4
«ПСЖ»
Лига 1
Последние пять игр «Монпелье» и «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.08.2024
|«Монако»
2:1
«Монпелье»
Лига 1
|12.05.2024
|«Монпелье»
0:2
«Монако»
Лига 1
|03.12.2023
|«Монако»
2:0
«Монпелье»
Лига 1
|30.04.2023
|«Монако»
0:4
«Монпелье»
Лига 1
|09.10.2022
|«Монпелье»
0:2
«Монако»
Лига 1
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ПСЖ
|17
|13
|4
|0
|46-15
|43
|2. Марсель
|17
|11
|3
|3
|39-20
|36
|3. Монако
|17
|9
|4
|4
|28-18
|31
|4. Ницца
|17
|8
|6
|3
|35-23
|30
|5. Лилль
|17
|7
|8
|2
|26-16
|29
|6. Лион
|17
|8
|4
|5
|29-22
|28
|7. Ланс
|17
|7
|6
|4
|21-16
|27
|8. Тулуза
|17
|7
|3
|7
|19-19
|24
|9. Страсбур
|17
|6
|5
|6
|30-29
|23
|10. Осер
|17
|6
|4
|7
|24-26
|22
|11. Брест
|17
|7
|1
|9
|26-30
|22
|12. Реймс
|17
|5
|5
|7
|23-25
|20
|13. Анже
|17
|5
|4
|8
|19-27
|19
|14. Ренн
|17
|5
|2
|10
|23-25
|17
|15. Нант
|17
|3
|7
|7
|20-27
|16
|16. Сент-Этьен
|17
|5
|1
|11
|16-37
|16
|17. Гавр
|17
|4
|0
|13
|13-36
|12
|18. Монпелье
|17
|2
|3
|12
|16-42
|9
Последний месяц прошел явно не под флагом «Монако». Монегаски на этой недели вылетели из Кубка Франции, уступив в серии пенальти «Реймсу». До этого были два поражения от ПСЖ (в чемпионате и Суперкубке) и потеря очков на выезде в Нант. Встреча с абсолютно худшей командой Лиги 1 по итогам первого круга - хорошая возможность для команды Ади Хюттера, чтобы прийти в себя.
К экватору национального первенства «Монпелье» подходит всего с двумя победами в 17-ти матчах и худшим в лиге показателям по пропущенным мячам (42). Нахождение «паладинов» на последнем месте в турнирной таблице вполне обоснованно, а коэффициент на то, что «Монпелье» по итогам чемпионата не займет одну из двух последних строчек, ничтожно мал - 1.25.
«Монако» умеет придумывать и создавать себе проблемы. На выезде «монегаскам» не сможет помочь внушительная группа травмированных игроков во главе с Александром Головиным. Но поверить, что гости потеряют в этой встрече очки, крайне сложно. Выбираем победу «Монако» с любым счетом.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Монпелье»: Куяте, Ферри (оба - дисквалификация). Жюльен, Барес, Минкарелли, Туре, Максимович, Нгоссо (все - травма)
«Монако»: Головин, Диатта, Балолгун, Иленикена, Закария (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Монпелье» - «Монако»:
|Позиция
|«Монпелье»
|«Монако»
|Позиция
|Вратарь
|40. Леком
|16. Кен
|Вратарь
|Защитник
|3. Силла
|4. Тезе
|Защитник
|Защитник
|5. Саньян
|5. Керер
|Защитник
|Защитник
|27. Омерагич
|22. Салису
|Защитник
|Защитник
|29. Чато
|12. Энрике
|Защитник
|Полузащитник
|13. Шотар
|15. Камара
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Нзингула
|88. Магасса
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Саванье
|2. Вандерсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Аль-Тамари
|18. Минамино
|Нападающий
|Полузащитник
|10. Хазри
|7. Бен-Сегир
|Нападающий
|Нападающий
|8. Адамс
|36. Эмболо
|Нападающий
|Главный тренер
|Жан-Луи Гассе
|Адольф Хюттер
|Главный тренер
Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу «Монако» 1:2, котирующуюся за 8.50. Победа гостей со счетом 0:2 идет за 9.00. Ничья 1:1 - за 9.50.
Лидер «Монако» значится в списке травмированных игроков и в этой встрече на поле скорее всего не появится. На днях Александр был признан лучшим футболистом России-2024 года.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит так:
«ПСЖ» - 1.03
«Марсель» - 15.00
«Монако» - 30.00
На чемпионство «Монпелье» можно поставить за 5000.00.
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