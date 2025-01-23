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16 января 15:42ГлавнаяПрогнозыФутболЛига 1

Монпелье — Монако, 17 января: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Клуб Александра Головина постарается закрепиться в зоне Лиги чемпионов
Руслан Ипполитов

В пятницу, 17 января, в рамках 18-го тура чемпионата Франции по футболу «Монпелье» примет на своем поле «Монако». Победа над аутсайдером Лиги 1 позволит монегаскам укрепить свои позиции в тройке лидеров первенства.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монпелье» (Монпелье)

17.01.2025, Пт

21:00 МСК

«Монако» (Монако)

П1 - 5.20

Х - 4.40

П2 - 1.57

Турнир: Чемпионат Франции по футболу, 18-й тур

Стадион: «Моссон-Мондиаль 98» (Монпелье, Франция)

Главный арбитр: Жером Бризар

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Монпелье»10214776-148
«Монако»472110148-76

Последние пять игр «Монпелье»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Монпелье»1:3«Анже»Лига 1
04.01.2025«Лион»1:0«Монпелье»Лига 1
21.12.2024«Ле-Пюи Фут»4:0«Монпелье»Кубок Франции
15.12.2024«Монпелье»2:2«Ницца»Лига 1
08.12.2024«Ланс»2:0«Монпелье»Лига 1

Последние пять игр «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2025«Реймс»

1:1 (3:1 - пен.)

«Монако»

Кубок Франции

10.01.2025«Нант»

2:2

«Монако»

Лига 1

05.01.2025«ПСЖ»

1:0

«Монако»

Суперкубок Франции

22.12.2024«Юнион Сен-Жан»

1:4

«Монако»

Кубок Франции

18.12.2024«Монако»

2:4

«ПСЖ»

Лига 1

Последние пять игр «Монпелье» и «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.08.2024«Монако»

2:1

«Монпелье»

Лига 1

12.05.2024«Монпелье»

0:2

«Монако»

Лига 1

03.12.2023«Монако»

2:0

«Монпелье»

Лига 1

30.04.2023«Монако»

0:4

«Монпелье»

Лига 1

09.10.2022«Монпелье»

0:2

«Монако»

Лига 1

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. ПСЖ17134046-1543
2. Марсель17113339-2036
3. Монако1794428-1831
4. Ницца1786335-2330
5. Лилль1778226-1629
6. Лион1784529-2228
7. Ланс1776421-1627
8. Тулуза1773719-1924
9. Страсбур1765630-2923
10. Осер1764724-2622
11. Брест1771926-3022
12. Реймс1755723-2520
13. Анже1754819-2719
14. Ренн17521023-2517
15. Нант1737720-2716
16. Сент-Этьен17511116-3716
17. Гавр17401313-3612
18. Монпелье17231216-429

Прогноз на матч

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Последний месяц прошел явно не под флагом «Монако». Монегаски на этой недели вылетели из Кубка Франции, уступив в серии пенальти «Реймсу». До этого были два поражения от ПСЖ (в чемпионате и Суперкубке) и потеря очков на выезде в Нант. Встреча с абсолютно худшей командой Лиги 1 по итогам первого круга - хорошая возможность для команды Ади Хюттера, чтобы прийти в себя.

К экватору национального первенства «Монпелье» подходит всего с двумя победами в 17-ти матчах и худшим в лиге показателям по пропущенным мячам (42). Нахождение «паладинов» на последнем месте в турнирной таблице вполне обоснованно, а коэффициент на то, что «Монпелье» по итогам чемпионата не займет одну из двух последних строчек, ничтожно мал - 1.25.

«Монако» умеет придумывать и создавать себе проблемы. На выезде «монегаскам» не сможет помочь внушительная группа травмированных игроков во главе с Александром Головиным. Но поверить, что гости потеряют в этой встрече очки, крайне сложно. Выбираем победу «Монако» с любым счетом.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Монпелье»: Куяте, Ферри (оба - дисквалификация). Жюльен, Барес, Минкарелли, Туре, Максимович, Нгоссо (все - травма)

«Монако»: Головин, Диатта, Балолгун, Иленикена, Закария (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Монпелье» - «Монако»:

Позиция«Монпелье»«Монако»Позиция
Вратарь40. Леком16. КенВратарь
Защитник3. Силла4. ТезеЗащитник
Защитник5. Саньян5. КерерЗащитник
Защитник27. Омерагич22. СалисуЗащитник
Защитник29. Чато12. ЭнрикеЗащитник
Полузащитник13. Шотар15. КамараПолузащитник 
Полузащитник 19. Нзингула88. МагассаПолузащитник 
Полузащитник11. Саванье2. ВандерсонПолузащитник
Полузащитник9. Аль-Тамари18. МинаминоНападающий
Полузащитник10. Хазри7. Бен-СегирНападающий
Нападающий8. Адамс36. ЭмболоНападающий
Главный тренерЖан-Луи ГассеАдольф ХюттерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI отдают в этой встрече предпочтение «Монако», предлагая коэффициент на победу хозяев - 1.57. Заключить пари на ничью можно за 4.50, а выигрыш «Монпелье» идет за 5.20.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Монпелье» - «Монако»?

Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу «Монако» 1:2, котирующуюся за 8.50. Победа гостей со счетом 0:2 идет за 9.00. Ничья 1:1 - за 9.50. 

Сыграет ли Александр Головин?

Лидер «Монако» значится в списке травмированных игроков и в этой встрече на поле скорее всего не появится. На днях Александр был признан лучшим футболистом России-2024 года.

Кто выиграет чемпионат Франции?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит так:

«ПСЖ» - 1.03

«Марсель» - 15.00

«Монако» - 30.00

На чемпионство «Монпелье» можно поставить за 5000.00.

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