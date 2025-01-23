Монпелье — Монако, 17 января: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Последний месяц прошел явно не под флагом «Монако». Монегаски на этой недели вылетели из Кубка Франции, уступив в серии пенальти «Реймсу». До этого были два поражения от ПСЖ (в чемпионате и Суперкубке) и потеря очков на выезде в Нант. Встреча с абсолютно худшей командой Лиги 1 по итогам первого круга - хорошая возможность для команды Ади Хюттера, чтобы прийти в себя.

К экватору национального первенства «Монпелье» подходит всего с двумя победами в 17-ти матчах и худшим в лиге показателям по пропущенным мячам (42). Нахождение «паладинов» на последнем месте в турнирной таблице вполне обоснованно, а коэффициент на то, что «Монпелье» по итогам чемпионата не займет одну из двух последних строчек, ничтожно мал - 1.25.

«Монако» умеет придумывать и создавать себе проблемы. На выезде «монегаскам» не сможет помочь внушительная группа травмированных игроков во главе с Александром Головиным. Но поверить, что гости потеряют в этой встрече очки, крайне сложно. Выбираем победу «Монако» с любым счетом.