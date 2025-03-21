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21 марта 10:30ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Монреаль — Колорадо, 23 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Команда Ничушкина уступала «канадцам» в трех последних встречах
Руслан Ипполитов

 

21 марта состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль» - «Колорадо». «Лавины» могут не беспокоиться за собственные перспективы попадания в плей-офф, а вот занимающим восьмое место в турнирной таблице «Канадиенс» на финише регулярки предстоит серьезная битва за выход в кубковую стадию. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монреаль Канадиенс»

23.03.2025, Вс

02:00 МСК

«Колорадо Эвеланш»

П1 - 3.60

Х - 4.60

П2 - 1.78

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Монреаль»101466-71
«Колорадо»141071-66

Последние пять матчей «Монреаля» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

21.03.2025«Айлендерс»

4:3 ОТ 

«Монреаль»

19.03.2025«Монреаль»

6:3

«Оттава»

16.03.2025«Монреаль»

3:1

«Флорида»

13.03.2025«Сиэтл»

5:4 ОТ

«Монреаль»

12.03.2025«Ванкувер»

2:4

«Монреаль»

Последние пять матчей «Колорадо» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

21.03.2025«Оттава»

1:5

«Колорадо»

20.03.2025«Торонто»

2:1

«Колорадо»

16.03.2025«Колорадо»

4:3 ОТ

«Даллас»

15.03.2025«Калгари»

2:4

«Колорадо»

12.03.2025«Миннесота»

2:1 Б

«Колорадо»

Последние пять матчей «Монреаля» и «Колорадо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

05.01.2025«Колорадо»

1:2 Б

«Монреаль»

27.03.2024«Колорадо»

1:2

«Монреаль»

16.01.2024«Монреаль»

4:3

«Колорадо»

14.03.2023«Монреаль»

4:8

«Колорадо»

22.12.2022«Колорадо»

2:1 ОТ

«Монреаль»

Лидеры

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«Монреаль»

Показатель

«Колорадо»

Показатель

Бомбардир (очки)Сузуки71

Маккиннон

105

Снайпер (голы)Кофилд33

Маккиннон

28

Ассистент (передачи)Сузуки50

Маккиннен

77

Вратарь (коэфф. надежности)Монтембо2.86

Блэквуд

2.17

Прогноз на матч «Вашингтон» - «Флорида»

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6939613515251-178100
2. Каролина6837502222220-17988
3. Флорида6935340324222-18487
4. Торонто6934711224222-20387
5. Тампа-Бэй6834422323239-18185
6. Нью-Джерси7033311527209-18380
7. Оттава6827812327199-19877
8. Монреаль6824722627206-22374
9. Айлендерс6825521728187-20172
10. Рейнджерс7030210631208-21072
11. Коламбус6823441828218-22471
12. Детройт6824530630195-21570
13. Бостон7023701831187-22669
14. Питтсбург7019815532204-25466
15. Филадельфия7017653534193-23764
16. Баффало6721331534211-23760

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7038911318243-165100
2. Даллас6835622221231-18090
3. Вегас6837213520227-18588
4. Колорадо7036512125234-20087
5. Эдмонтон69291101424224-19985
6. Лос-Анджелес6732413621189-17383
7. Миннесота6931532325191-19483
8. Сент-Луис7025641628210-20677
9. Ванкувер69255211125194-20976
10. Калгари6826332925178-20075
11. Юта6923713827196-20773
12. Анахайм6922532631186-21668
13. Сиэтл7024513235209-22765
14. Нэшвилл6821310835173-22258
15. Чикаго6917212740185-24649
16. Сан-Хосе6913414542179-25845

Потери

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«Монреаль»: Гуле, Дак, Прайс (все - травма)

«Колорадо»: Пулман, Ландеског, Мэнсон (все - травма)

Прогноз на матч

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Игровой уровень «Колорадо» несомненно выше, что подтверждают не только результаты и место в турнирной таблице, но и высокий коэффициент на победу хозяев. Но фактор своего льда, помноженный на запредельную мотивацию рвущихся в плей-офф «канадцев», заставляют усомниться в итоговой победе «Эвеланш».

Три последние встречи между этими командами завершались поражениями «Лавин». «Монреаль» вынужден отчаянно биться за каждый зачетный балл, что является весомым аргументом на чаше весов хозяев. Если для выявления победителя понадобится овертайм или серия буллитов, то не факт что более искушенные в кубковых зарубах гости уступят. Пойдем на вполне оправданный риск и предположим, что «Канадиенс» не проиграют в основное время.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI называют гостей явными фаворитами встречи. Номинал сыгравшей на победу «Колорадо» ставки будет умножен на 1.78. За выигрыш «Монреаля» предложен коэффициент 3.60. На ничью можно поставить за 4.60.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты сыграют в матче «Монреаль» - «Колорадо»?

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За «Монреаль» не заявлен ни один российский игрок. За «Колорадо» сыграет Валерий Ничушкин. 

Выйдут ли «Колорадо» и «Монреаль» в плей-офф?

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«Лавины» могут особо не беспокоиться за это - турнирное положение позволяет. «Монреаль» пока занимает последнюю кубковую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, но ему в спину дышат два нью-йоркских клуба, «Коламбус» и «Детройт». Рано списывать со счетов и «Бостон». Вероятность попадания «Канадиенс» в розыгрыш кубка Стэнли оценена коэффициентом 2.75.

Прогноз на матч «Вегас» - «Детройт»

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Флорида Пантерз» - 6.50

«Даллас Старз» - 7.50

«Эдмонтон Ойлерз», «Вашингтон Кэпиталз», «Колорадо Эвеланш» - по 9.00

 

Поставить на победу в плей-офф «Монреаля» можно за 90.00.

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