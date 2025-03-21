Монреаль — Колорадо, 23 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Игровой уровень «Колорадо» несомненно выше, что подтверждают не только результаты и место в турнирной таблице, но и высокий коэффициент на победу хозяев. Но фактор своего льда, помноженный на запредельную мотивацию рвущихся в плей-офф «канадцев», заставляют усомниться в итоговой победе «Эвеланш».

Три последние встречи между этими командами завершались поражениями «Лавин». «Монреаль» вынужден отчаянно биться за каждый зачетный балл, что является весомым аргументом на чаше весов хозяев. Если для выявления победителя понадобится овертайм или серия буллитов, то не факт что более искушенные в кубковых зарубах гости уступят. Пойдем на вполне оправданный риск и предположим, что «Канадиенс» не проиграют в основное время.