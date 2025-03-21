Монреаль — Колорадо, 23 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
21 марта состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль» - «Колорадо». «Лавины» могут не беспокоиться за собственные перспективы попадания в плей-офф, а вот занимающим восьмое место в турнирной таблице «Канадиенс» на финише регулярки предстоит серьезная битва за выход в кубковую стадию. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Монреаль Канадиенс»
23.03.2025, Вс
02:00 МСК
«Колорадо Эвеланш»
|П1 - 3.60
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Монреаль»
|10
|14
|66-71
|«Колорадо»
|14
|10
|71-66
Последние пять матчей «Монреаля» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|21.03.2025
|«Айлендерс»
4:3 ОТ
«Монреаль»
|19.03.2025
|«Монреаль»
6:3
«Оттава»
|16.03.2025
|«Монреаль»
3:1
«Флорида»
|13.03.2025
|«Сиэтл»
5:4 ОТ
«Монреаль»
|12.03.2025
|«Ванкувер»
2:4
«Монреаль»
Последние пять матчей «Колорадо» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|21.03.2025
|«Оттава»
1:5
«Колорадо»
|20.03.2025
|«Торонто»
2:1
«Колорадо»
|16.03.2025
|«Колорадо»
4:3 ОТ
«Даллас»
|15.03.2025
|«Калгари»
2:4
«Колорадо»
|12.03.2025
|«Миннесота»
2:1 Б
«Колорадо»
Последние пять матчей «Монреаля» и «Колорадо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|05.01.2025
|«Колорадо»
1:2 Б
«Монреаль»
|27.03.2024
|«Колорадо»
1:2
«Монреаль»
|16.01.2024
|«Монреаль»
4:3
«Колорадо»
|14.03.2023
|«Монреаль»
4:8
«Колорадо»
|22.12.2022
|«Колорадо»
2:1 ОТ
«Монреаль»
«Монреаль»
|Показатель
«Колорадо»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Сузуки
|71
Маккиннон
105
|Снайпер (голы)
|Кофилд
|33
Маккиннон
28
|Ассистент (передачи)
|Сузуки
|50
Маккиннен
77
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Монтембо
|2.86
Блэквуд
2.17
Прогноз на матч «Вашингтон» - «Флорида»
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|69
|39
|6
|1
|3
|5
|15
|251-178
|100
|2. Каролина
|68
|37
|5
|0
|2
|2
|22
|220-179
|88
|3. Флорида
|69
|35
|3
|4
|0
|3
|24
|222-184
|87
|4. Торонто
|69
|34
|7
|1
|1
|2
|24
|222-203
|87
|5. Тампа-Бэй
|68
|34
|4
|2
|2
|3
|23
|239-181
|85
|6. Нью-Джерси
|70
|33
|3
|1
|1
|5
|27
|209-183
|80
|7. Оттава
|68
|27
|8
|1
|2
|3
|27
|199-198
|77
|8. Монреаль
|68
|24
|7
|2
|2
|6
|27
|206-223
|74
|9. Айлендерс
|68
|25
|5
|2
|1
|7
|28
|187-201
|72
|10. Рейнджерс
|70
|30
|2
|1
|0
|6
|31
|208-210
|72
|11. Коламбус
|68
|23
|4
|4
|1
|8
|28
|218-224
|71
|12. Детройт
|68
|24
|5
|3
|0
|6
|30
|195-215
|70
|13. Бостон
|70
|23
|7
|0
|1
|8
|31
|187-226
|69
|14. Питтсбург
|70
|19
|8
|1
|5
|5
|32
|204-254
|66
|15. Филадельфия
|70
|17
|6
|5
|3
|5
|34
|193-237
|64
|16. Баффало
|67
|21
|3
|3
|1
|5
|34
|211-237
|60
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|70
|38
|9
|1
|1
|3
|18
|243-165
|100
|2. Даллас
|68
|35
|6
|2
|2
|2
|21
|231-180
|90
|3. Вегас
|68
|37
|2
|1
|3
|5
|20
|227-185
|88
|4. Колорадо
|70
|36
|5
|1
|2
|1
|25
|234-200
|87
|5. Эдмонтон
|69
|29
|11
|0
|1
|4
|24
|224-199
|85
|6. Лос-Анджелес
|67
|32
|4
|1
|3
|6
|21
|189-173
|83
|7. Миннесота
|69
|31
|5
|3
|2
|3
|25
|191-194
|83
|8. Сент-Луис
|70
|25
|6
|4
|1
|6
|28
|210-206
|77
|9. Ванкувер
|69
|25
|5
|2
|1
|11
|25
|194-209
|76
|10. Калгари
|68
|26
|3
|3
|2
|9
|25
|178-200
|75
|11. Юта
|69
|23
|7
|1
|3
|8
|27
|196-207
|73
|12. Анахайм
|69
|22
|5
|3
|2
|6
|31
|186-216
|68
|13. Сиэтл
|70
|24
|5
|1
|3
|2
|35
|209-227
|65
|14. Нэшвилл
|68
|21
|3
|1
|0
|8
|35
|173-222
|58
|15. Чикаго
|69
|17
|2
|1
|2
|7
|40
|185-246
|49
|16. Сан-Хосе
|69
|13
|4
|1
|4
|5
|42
|179-258
|45
«Монреаль»: Гуле, Дак, Прайс (все - травма)
«Колорадо»: Пулман, Ландеског, Мэнсон (все - травма)
Игровой уровень «Колорадо» несомненно выше, что подтверждают не только результаты и место в турнирной таблице, но и высокий коэффициент на победу хозяев. Но фактор своего льда, помноженный на запредельную мотивацию рвущихся в плей-офф «канадцев», заставляют усомниться в итоговой победе «Эвеланш».
Три последние встречи между этими командами завершались поражениями «Лавин». «Монреаль» вынужден отчаянно биться за каждый зачетный балл, что является весомым аргументом на чаше весов хозяев. Если для выявления победителя понадобится овертайм или серия буллитов, то не факт что более искушенные в кубковых зарубах гости уступят. Пойдем на вполне оправданный риск и предположим, что «Канадиенс» не проиграют в основное время.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
За «Монреаль» не заявлен ни один российский игрок. За «Колорадо» сыграет Валерий Ничушкин.
«Лавины» могут особо не беспокоиться за это - турнирное положение позволяет. «Монреаль» пока занимает последнюю кубковую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, но ему в спину дышат два нью-йоркских клуба, «Коламбус» и «Детройт». Рано списывать со счетов и «Бостон». Вероятность попадания «Канадиенс» в розыгрыш кубка Стэнли оценена коэффициентом 2.75.
Прогноз на матч «Вегас» - «Детройт»
Партнерский проект