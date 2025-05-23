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22 мая 13:04ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Манчестер Юнайтед - Астон Вилла, 25 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Прорвется ли Эмери в Лигу чемпионов?
Валентин Васильев

В последнее воскресенье весны финиширует самый популярный клубный чемпионат в Европе. 38-й тур английской Премьер-лиги содержит сразу несколько топ-вывесок. Одна из них - «МЮ» - «Астон Вилла». Для команды Эмери это финал сезона во всех отношениях - проигрывать никак нельзя!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед»

25.05.2025, Вс

18:00 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем)

П1 - 4.30

Х - 4.20

П2 - 1.72

Турнир: английская Премьер-лига, 38-й тур

Стадион: «Олд Траффорд»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Юнайтед»1064251366-256
«Астон Вилла»5142106256-366

Последние пять матчей «МЮ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.05.2025«Тоттенхэм»

1:0

«МЮ»

Лига Европы

16.05.2025«Челси»

1:0

«МЮ»

АПЛ

11.05.2025«МЮ»

0:2

«Вест Хэм»

АПЛ

04.05.2025«МЮ»

4:1

«Атлетик»

Лига Европы

04.05.2025«Брентфорд»

4:3

«МЮ»

АПЛ

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.05.2025«Астон Вилла»

2:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

10.05.2025«Борнмут»

0:1

«Астон Вилла»

АПЛ

03.05.2025«Астон Вилла»

1:0

«Фулхэм»

АПЛ

26.04.2025«Кристал Пэлас»

3:0

«Астон Вилла»

АПЛ

22.04.2025«Манчестер Сити»

2:1

«Астон Вилла»

АПЛ

Последние пять матчей «МЮ» и «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.10.2024«Астон Вилла»

0:0

«МЮ»

АПЛ

11.02.2024«Астон Вилла»

1:2

«МЮ»

АПЛ

26.12.2023«МЮ»

3:2

«Астон Вилла»

АПЛ

30.04.2023«МЮ»

1:0

«Астон Вилла»

АПЛ

10.11.2022«МЮ»

4:2

«Астон Вилла»

АПЛ

Турнирное положение

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За тур до финиша сезона «Астон Вилла» идет вровень по очкам с  «Ньюкаслом» и «Челси». «МЮ» еще может спуститься на одну ступень в таблице ниже или на пару мест подняться.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль37258485-4083
2. Арсенал371914467-3371
3. Манчестер Сити37208970-4468
4. Ньюкасл372061168-4666
5. Челси37199963-4366
6. Астон Вилла37199958-4966
7. Ноттингем Форест371981058-4565
8. Брайтон371513962-5858
9. Брентфорд371671465-5655
10. Фулхэм371591354-5254
11. Борнмут3714111256-4653
12. Кристал Пэлас3713131150-5052
13. Эвертон3710151241-4445
14. Вулверхэмптон371252053-6841
15. Вест Хэм3710101743-6140
16. Манчестер Юнайтед371091842-5439
17. Тоттенхэм371152163-6138
18. Лестер37672433-7825
19. Ипсвич374102335-7922
20. Саутгемптон37262925-8412

Прогноз на матч

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Несмотря на хронические проблемы «МЮ», «Астон Вилле» тяжело даются игры с этим соперником. Из последних пяти «личек» бирмингемцы проиграли четыре при всего одной ничьей. Тем не менее именно команда Эмери в предстоящем матче считается явным фаворитом, и никакого противоречия тут нет. «Манчестер Юнайтед» фактически закончил сезон еще в среду, уступив в финале Лиги Европы. Последний тур для парней Аморима не представляет уже совершенно никакого интереса. Чего не скажешь о гостях. У них со стимулами полнейший порядок! 

Только победа оставит «Вилле» реальный шанс на Лигу чемпионов. Ничьей теоретически тоже может хватить, но вероятность такого исхода для Эмери и его команды гораздо ниже. Полагаем, что разница мотиваций сыграет свою роль на «Олд Траффорд». Опустошенным физически и морально хозяевам будет сложно совладать со злым, заведенным и свежим соперником. Победа приезжей команды тут вряд ли кого-то удивит.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Графическую трансляцию из Манчестера проведут легальные букмекеры, текстовые читайте на ресурсах спортивных СМИ. 

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«МЮ»: Мартинес, де Лигт (оба - травмы)

«Астон Вилла»: Тилеманс, Рашфорд (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Астон Вилла»:

Позиция«МЮ»«Астон Вилла»Позиция
Вратарь1. Алтай 1. МартинесВратарь
Защитник26. Хевен16. ГарсияЗащитник
Защитник35. Эванс3. ДисасиЗащитник
Защитник2. Линделеф4. КонсаЗащитник
Полузащитник 20. Далот12. ДиньЗащитник
Полузащитник 41. Амасс44. КамараПолузащитник
Полузащитник 37. Майну7. МакгиннПолузащитник 
Полузащитник25. Угарте27. РоджерсПолузащитник
Полузащитник17. Гарначо21. АсенсиоПолузащитник
Полузащитник14. Эриксен17. МаленПолузащитник
Нападающий11. Зиркзее11. Уоткинс Нападающий
Главный тренерРубен АморимУнаи ЭмериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики FONBET дают очень щедрый коэффициент на победу хозяев поля - 4.30. Ничья котируется всего на 0.10 ниже. На победу гостей можно поставить за 1.72.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «МЮ» - «Астон Вилла»?

1:1 и 1:2 - наиболее вероятные исходы встречи в Манчестере с точки зрения аналитиков. Оба варианта оценены коэффициентом 8.50.

Что будет при равенстве очков у двух или более команд в АПЛ?

В АПЛ главным дополнительным показателем считается общая разница забитых и пропущенных мячей.  У «Астон Виллы» она сейчас равняется +9, у «Ньюкасла» - +22, у «Челси» - +20. Таким образом, команде Эмери нужно обходить хотя бы одну из этих команд по очкам - другого варианта нет.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных