Манчестер Юнайтед - Астон Вилла, 25 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Несмотря на хронические проблемы «МЮ», «Астон Вилле» тяжело даются игры с этим соперником. Из последних пяти «личек» бирмингемцы проиграли четыре при всего одной ничьей. Тем не менее именно команда Эмери в предстоящем матче считается явным фаворитом, и никакого противоречия тут нет. «Манчестер Юнайтед» фактически закончил сезон еще в среду, уступив в финале Лиги Европы. Последний тур для парней Аморима не представляет уже совершенно никакого интереса. Чего не скажешь о гостях. У них со стимулами полнейший порядок!

Только победа оставит «Вилле» реальный шанс на Лигу чемпионов. Ничьей теоретически тоже может хватить, но вероятность такого исхода для Эмери и его команды гораздо ниже. Полагаем, что разница мотиваций сыграет свою роль на «Олд Траффорд». Опустошенным физически и морально хозяевам будет сложно совладать со злым, заведенным и свежим соперником. Победа приезжей команды тут вряд ли кого-то удивит.