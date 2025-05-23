Манчестер Юнайтед - Астон Вилла, 25 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

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В последнее воскресенье весны финиширует самый популярный клубный чемпионат в Европе. 38-й тур английской Премьер-лиги содержит сразу несколько топ-вывесок. Одна из них - «МЮ» - «Астон Вилла». Для команды Эмери это финал сезона во всех отношениях - проигрывать никак нельзя!
Турнир: английская Премьер-лига, 38-й тур
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Юнайтед»
|106
|42
|51
|366-256
|«Астон Вилла»
|51
|42
|106
|256-366
Последние пять матчей «МЮ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.05.2025
|«Тоттенхэм»
1:0
«МЮ»
Лига Европы
|16.05.2025
|«Челси»
1:0
«МЮ»
АПЛ
|11.05.2025
|«МЮ»
0:2
«Вест Хэм»
АПЛ
|04.05.2025
|«МЮ»
4:1
«Атлетик»
Лига Европы
|04.05.2025
|«Брентфорд»
4:3
«МЮ»
АПЛ
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.05.2025
|«Астон Вилла»
2:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|10.05.2025
|«Борнмут»
0:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|03.05.2025
|«Астон Вилла»
1:0
«Фулхэм»
АПЛ
|26.04.2025
|«Кристал Пэлас»
3:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|22.04.2025
|«Манчестер Сити»
2:1
«Астон Вилла»
АПЛ
Последние пять матчей «МЮ» и «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.10.2024
|«Астон Вилла»
0:0
«МЮ»
АПЛ
|11.02.2024
|«Астон Вилла»
1:2
«МЮ»
АПЛ
|26.12.2023
|«МЮ»
3:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|30.04.2023
|«МЮ»
1:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|10.11.2022
|«МЮ»
4:2
«Астон Вилла»
АПЛ
За тур до финиша сезона «Астон Вилла» идет вровень по очкам с «Ньюкаслом» и «Челси». «МЮ» еще может спуститься на одну ступень в таблице ниже или на пару мест подняться.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|37
|25
|8
|4
|85-40
|83
|2. Арсенал
|37
|19
|14
|4
|67-33
|71
|3. Манчестер Сити
|37
|20
|8
|9
|70-44
|68
|4. Ньюкасл
|37
|20
|6
|11
|68-46
|66
|5. Челси
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|6. Астон Вилла
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|7. Ноттингем Форест
|37
|19
|8
|10
|58-45
|65
|8. Брайтон
|37
|15
|13
|9
|62-58
|58
|9. Брентфорд
|37
|16
|7
|14
|65-56
|55
|10. Фулхэм
|37
|15
|9
|13
|54-52
|54
|11. Борнмут
|37
|14
|11
|12
|56-46
|53
|12. Кристал Пэлас
|37
|13
|13
|11
|50-50
|52
|13. Эвертон
|37
|10
|15
|12
|41-44
|45
|14. Вулверхэмптон
|37
|12
|5
|20
|53-68
|41
|15. Вест Хэм
|37
|10
|10
|17
|43-61
|40
|16. Манчестер Юнайтед
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17. Тоттенхэм
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18. Лестер
|37
|6
|7
|24
|33-78
|25
|19. Ипсвич
|37
|4
|10
|23
|35-79
|22
|20. Саутгемптон
|37
|2
|6
|29
|25-84
|12
Несмотря на хронические проблемы «МЮ», «Астон Вилле» тяжело даются игры с этим соперником. Из последних пяти «личек» бирмингемцы проиграли четыре при всего одной ничьей. Тем не менее именно команда Эмери в предстоящем матче считается явным фаворитом, и никакого противоречия тут нет. «Манчестер Юнайтед» фактически закончил сезон еще в среду, уступив в финале Лиги Европы. Последний тур для парней Аморима не представляет уже совершенно никакого интереса. Чего не скажешь о гостях. У них со стимулами полнейший порядок!
Только победа оставит «Вилле» реальный шанс на Лигу чемпионов. Ничьей теоретически тоже может хватить, но вероятность такого исхода для Эмери и его команды гораздо ниже. Полагаем, что разница мотиваций сыграет свою роль на «Олд Траффорд». Опустошенным физически и морально хозяевам будет сложно совладать со злым, заведенным и свежим соперником. Победа приезжей команды тут вряд ли кого-то удивит.
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Потери
«МЮ»: Мартинес, де Лигт (оба - травмы)
«Астон Вилла»: Тилеманс, Рашфорд (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Астон Вилла»:
|Позиция
|«МЮ»
|«Астон Вилла»
|Позиция
|Вратарь
|1. Алтай
|1. Мартинес
|Вратарь
|Защитник
|26. Хевен
|16. Гарсия
|Защитник
|Защитник
|35. Эванс
|3. Дисаси
|Защитник
|Защитник
|2. Линделеф
|4. Конса
|Защитник
|Полузащитник
|20. Далот
|12. Динь
|Защитник
|Полузащитник
|41. Амасс
|44. Камара
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Майну
|7. Макгинн
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Угарте
|27. Роджерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Гарначо
|21. Асенсио
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Эриксен
|17. Мален
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Зиркзее
|11. Уоткинс
|Нападающий
|Главный тренер
|Рубен Аморим
|Унаи Эмери
|Главный тренер
Аналитики FONBET дают очень щедрый коэффициент на победу хозяев поля - 4.30. Ничья котируется всего на 0.10 ниже. На победу гостей можно поставить за 1.72.
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1:1 и 1:2 - наиболее вероятные исходы встречи в Манчестере с точки зрения аналитиков. Оба варианта оценены коэффициентом 8.50.
В АПЛ главным дополнительным показателем считается общая разница забитых и пропущенных мячей. У «Астон Виллы» она сейчас равняется +9, у «Ньюкасла» - +22, у «Челси» - +20. Таким образом, команде Эмери нужно обходить хотя бы одну из этих команд по очкам - другого варианта нет.
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