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24 января 10:30ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Наполи - Ювентус, 25 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Неаполитанцы постараются сохранить лидерство в чемпионской гонке
Руслан Ипполитов

В субботу, 25 января, в центральной встрече 22-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Ювентус». Хозяева возглавляют турнирную таблицу Серии А, а туринцы закрепились в пятерке сильнейших и постараются приблизиться к лидерам.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Наполи» (Неаполь)

25.01.2025, Сб

20:00 МСК

«Ювентус» (Турин)

П1 - 2.10

Х - 3.10

П2 - 3.90

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 22-й тур

Стадион: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)

Главный судья: Даниэле Киффи

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Форма команд

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История матчей:

 КомандаПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Наполи»475185224-292
«Ювентус»855147292-224

Последние пять матчей «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.01.2025«Брюгге»0:0«Ювентус»Лига чемпионов
18.01.2025«Ювентус»2:0«Милан»Серия А
14.01.2025«Аталанта»1:1«Ювентус»Серия А
11.01.2025«Торино»1:1«Ювентус»Серия А
03.01.2025«Ювентус»1:2«Милан»Суперкубок Италии

Последние пять матчей «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.01.2025«Аталанта»2:3«Наполи»Серия А
12.01.2025«Наполи»2:0«Верона»Серия А
04.01.2025«Фиорентина»0:3«Наполи»Серия А
29.12.2024«Наполи»1:0«Венеция»Серия А
21.12.2024«Дженоа»

1:2

«Наполи»

Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса» и «Наполи» :

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2024«Ювентус»0:0«Наполи»Серия А
03.03.2024«Наполи»2:1«Ювентус»Серия А
08.12.2023«Ювентус»

1:0

«Наполи»

Серия А

23.04.2023«Ювентус»

0:1

«Наполи»

Серия А

13.01.2023«Наполи»

5:1

«Ювентус»

Серия А

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи21162335-1450
2. Интер20145151-1847
3. Аталанта21134446-2443
4. Лацио21123637-2839
5. Ювентус21813034-1737
6. Болонья2089332-2633
7. Фиорентина2096533-2133
8. Милан2087529-2131
9. Рома2176831-2727
10. Удинезе2175924-3226
11. Торино2158821-2623
12. Дженоа2158818-3023
13. Комо2157926-3422
14. Кальяри21561023-3421
15. Эмполи2148920-2820
16. Парма2148926-3620
17. Лечче21551115-3620
18. Верона21611424-4719
19. Венеция21361219-3415
20. Монца21271220-3113

Прогноз на матч

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Неаполитанцы довольно уверенно шагают по турнирной дистанции. Команда Антонио Конте выиграла шесть последних матчей Серии А и возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства. В спину южанам дышит «Интер», имеющий матч в запасе и по потерянным очкам не уступающий «Наполи». Чтобы не позволить миланцам себя догнать, хозяевам предстоящей встрече необходимо побеждать.

«Ювентус» демонстрирует хороший футбол и не проиграл в чемпионате еще ни одного матча. Но команда Тьяго Мотты слишком часто для одного из лидеров первенства делит с соперниками очки. По количеству ничьих (13) туринцы с заметным отрывом лидируют в рейтинге самых миролюбивых клубов Серии А.

Учитывая статистику предыдущих встреч соперников, которые крайне редко радуют в очных играх болельщиков большим количеством голов, сложно ждать высокой результативности и в этот раз. На кону стоят дорогие три очка, так что осторожности в действиях игроков будет в избытке. Делаем ставку на ничью, до которой дело вполне может дойти в осторожном матче.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Наполи» - «Ювентус» в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Наполи»: Боунджорно (травма)

«Ювентус»: Бремер, Мурильо, Милик (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» - «Ювентус»:

Позиция«Наполи»«Ювентус»Позиция
Вратарь1. Мерет29. Ди ГрегориоВратарь
Защитник22. Ди Лоренцо4. ГаттиЗащитник
Защитник13. Ррахмани15. КалюлюЗащитник
Защитник5. Жезус37. СавонаЗащитник
Полузащитник17. Оливера27. КамбьязоЗащитник
Полузащитник68. Лоботка19. Тюрам-ЮльенПолузащитник
Полузащитник 99. Ангисса8. КопмейнерсПолузащитник 
Полузащитник8. Мактоминей5. ЛокателлиПолузащитник
Нападающий7. Нерес10. ЙылдызНападающий
Нападающий21. Политано9. ВлаховичНападающий
Нападающий11. Лукаку11. ГонсалесНападающий
Главный тренерАнтонио КонтеТьяго МоттаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Наполи» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.10. На ничью можно поставить за 3.10, а на выигрыш «Ювентуса» - за 3.90.

Вопросы и ответы

Какой счет будет в матче «Наполи» - «Ювентус»?

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Самые скромные коэффициенты при ставке на точный счет предлагаются за ничью 0:0 и победу хозяев 1:0. На такие исходы можно поставить за 6.00. 1:1 котируется за 7.00.

Где бесплатно смотреть матч «Наполи» - «Ювентус»?

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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.55

«Наполи» - 2.60

«Аталанта» - 14.00

На чемпионство «Ювентуса» можно поставить за 175.00.

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