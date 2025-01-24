Наполи - Ювентус, 25 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Неаполитанцы довольно уверенно шагают по турнирной дистанции. Команда Антонио Конте выиграла шесть последних матчей Серии А и возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства. В спину южанам дышит «Интер», имеющий матч в запасе и по потерянным очкам не уступающий «Наполи». Чтобы не позволить миланцам себя догнать, хозяевам предстоящей встрече необходимо побеждать.

«Ювентус» демонстрирует хороший футбол и не проиграл в чемпионате еще ни одного матча. Но команда Тьяго Мотты слишком часто для одного из лидеров первенства делит с соперниками очки. По количеству ничьих (13) туринцы с заметным отрывом лидируют в рейтинге самых миролюбивых клубов Серии А.

Учитывая статистику предыдущих встреч соперников, которые крайне редко радуют в очных играх болельщиков большим количеством голов, сложно ждать высокой результативности и в этот раз. На кону стоят дорогие три очка, так что осторожности в действиях игроков будет в избытке. Делаем ставку на ничью, до которой дело вполне может дойти в осторожном матче.