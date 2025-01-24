Наполи - Ювентус, 25 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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В субботу, 25 января, в центральной встрече 22-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Ювентус». Хозяева возглавляют турнирную таблицу Серии А, а туринцы закрепились в пятерке сильнейших и постараются приблизиться к лидерам.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Наполи» (Неаполь)
25.01.2025, Сб
20:00 МСК
«Ювентус» (Турин)
|П1 - 2.10
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 22-й тур
Стадион: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)
Главный судья: Даниэле Киффи
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История матчей:
|Команда
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Наполи»
|47
|51
|85
|224-292
|«Ювентус»
|85
|51
|47
|292-224
Последние пять матчей «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.01.2025
|«Брюгге»
|0:0
|«Ювентус»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Ювентус»
|2:0
|«Милан»
|Серия А
|14.01.2025
|«Аталанта»
|1:1
|«Ювентус»
|Серия А
|11.01.2025
|«Торино»
|1:1
|«Ювентус»
|Серия А
|03.01.2025
|«Ювентус»
|1:2
|«Милан»
|Суперкубок Италии
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.01.2025
|«Аталанта»
|2:3
|«Наполи»
|Серия А
|12.01.2025
|«Наполи»
|2:0
|«Верона»
|Серия А
|04.01.2025
|«Фиорентина»
|0:3
|«Наполи»
|Серия А
|29.12.2024
|«Наполи»
|1:0
|«Венеция»
|Серия А
|21.12.2024
|«Дженоа»
1:2
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса» и «Наполи» :
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.09.2024
|«Ювентус»
|0:0
|«Наполи»
|Серия А
|03.03.2024
|«Наполи»
|2:1
|«Ювентус»
|Серия А
|08.12.2023
|«Ювентус»
1:0
«Наполи»
Серия А
|23.04.2023
|«Ювентус»
0:1
«Наполи»
Серия А
|13.01.2023
|«Наполи»
5:1
«Ювентус»
Серия А
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|21
|16
|2
|3
|35-14
|50
|2. Интер
|20
|14
|5
|1
|51-18
|47
|3. Аталанта
|21
|13
|4
|4
|46-24
|43
|4. Лацио
|21
|12
|3
|6
|37-28
|39
|5. Ювентус
|21
|8
|13
|0
|34-17
|37
|6. Болонья
|20
|8
|9
|3
|32-26
|33
|7. Фиорентина
|20
|9
|6
|5
|33-21
|33
|8. Милан
|20
|8
|7
|5
|29-21
|31
|9. Рома
|21
|7
|6
|8
|31-27
|27
|10. Удинезе
|21
|7
|5
|9
|24-32
|26
|11. Торино
|21
|5
|8
|8
|21-26
|23
|12. Дженоа
|21
|5
|8
|8
|18-30
|23
|13. Комо
|21
|5
|7
|9
|26-34
|22
|14. Кальяри
|21
|5
|6
|10
|23-34
|21
|15. Эмполи
|21
|4
|8
|9
|20-28
|20
|16. Парма
|21
|4
|8
|9
|26-36
|20
|17. Лечче
|21
|5
|5
|11
|15-36
|20
|18. Верона
|21
|6
|1
|14
|24-47
|19
|19. Венеция
|21
|3
|6
|12
|19-34
|15
|20. Монца
|21
|2
|7
|12
|20-31
|13
Неаполитанцы довольно уверенно шагают по турнирной дистанции. Команда Антонио Конте выиграла шесть последних матчей Серии А и возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства. В спину южанам дышит «Интер», имеющий матч в запасе и по потерянным очкам не уступающий «Наполи». Чтобы не позволить миланцам себя догнать, хозяевам предстоящей встрече необходимо побеждать.
«Ювентус» демонстрирует хороший футбол и не проиграл в чемпионате еще ни одного матча. Но команда Тьяго Мотты слишком часто для одного из лидеров первенства делит с соперниками очки. По количеству ничьих (13) туринцы с заметным отрывом лидируют в рейтинге самых миролюбивых клубов Серии А.
Учитывая статистику предыдущих встреч соперников, которые крайне редко радуют в очных играх болельщиков большим количеством голов, сложно ждать высокой результативности и в этот раз. На кону стоят дорогие три очка, так что осторожности в действиях игроков будет в избытке. Делаем ставку на ничью, до которой дело вполне может дойти в осторожном матче.
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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Наполи» - «Ювентус» в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Наполи»: Боунджорно (травма)
«Ювентус»: Бремер, Мурильо, Милик (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» - «Ювентус»:
|Позиция
|«Наполи»
|«Ювентус»
|Позиция
|Вратарь
|1. Мерет
|29. Ди Грегорио
|Вратарь
|Защитник
|22. Ди Лоренцо
|4. Гатти
|Защитник
|Защитник
|13. Ррахмани
|15. Калюлю
|Защитник
|Защитник
|5. Жезус
|37. Савона
|Защитник
|Полузащитник
|17. Оливера
|27. Камбьязо
|Защитник
|Полузащитник
|68. Лоботка
|19. Тюрам-Юльен
|Полузащитник
|Полузащитник
|99. Ангисса
|8. Копмейнерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мактоминей
|5. Локателли
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Нерес
|10. Йылдыз
|Нападающий
|Нападающий
|21. Политано
|9. Влахович
|Нападающий
|Нападающий
|11. Лукаку
|11. Гонсалес
|Нападающий
|Главный тренер
|Антонио Конте
|Тьяго Мотта
|Главный тренер
Вероятность победы «Наполи» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.10. На ничью можно поставить за 3.10, а на выигрыш «Ювентуса» - за 3.90.
Самые скромные коэффициенты при ставке на точный счет предлагаются за ничью 0:0 и победу хозяев 1:0. На такие исходы можно поставить за 6.00. 1:1 котируется за 7.00.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.55
«Наполи» - 2.60
«Аталанта» - 14.00
На чемпионство «Ювентуса» можно поставить за 175.00.
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