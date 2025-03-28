Наполи - Милан, 30 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В центральном матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Милан». Неаполитанцы потеряли весной довольно много очков, что позволило «Интеру» единолично возглавить золотую гонку. Отрыв действующих чемпионов от команды Антонио Конте составляет всего три очка. Не будет статистом в предстоящей игре и «Милан». Команда Сержиу Консейсау проводит не лучший сезон, но от лигочемпионской зоны красно-черных отдаляет всего пара побед. Оцениваем шансы соперников перед первым свистком в Неаполе.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Наполи» (Неаполь)
30.03.2024, Вс
21:45 МСК
«Милан» (Милан)
|П1 - 1.88
Турнир: Серия А, 30-й тур
Стадион: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)
Главный арбитр: Симоне Содза
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Наполи»
|52
|54
|70
|198-252
|«Милан»
|70
|54
|52
|252-198
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Венеция»
0:0
«Наполи»
Серия А
|09.03.2025
|«Наполи»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
|01.03.2025
|«Наполи»
1:1
«Интер»
Серия А
|23.02.2025
|«Комо»
2:1
«Наполи»
Серия А
|15.02.2025
|«Лацио»
2:2
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Милан»
2:1
«Комо»
Серия А
|08.03.2025
|«Лечче»
2:3
«Милан»
Серия А
|02.03.2025
|«Милан»
1:2
«Лацио»
Серия А
|27.02.2025
|«Болонья»
2:1
«Милан»
Серия А
|22.02.2025
|«Торино»
2:1
«Милан»
Серия А
Последние пять матчей «Наполи» и «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.10.2024
|«Милан»
0:2
«Наполи»
Серия А
|11.02.2024
|«Милан»
1:0
«Наполи»
Серия А
|29.10.2023
|«Наполи»
2:2
«Милан»
Серия А
|18.04.2023
|«Наполи»
1:1
«Милан»
Лига чемпионов
|12.04.2023
|«Милан»
1:0
«Наполи»
Лига чемпионов
Перед 30-м туром «Наполи» идет вторым, отставая от «Интера» на три очка. «Милан» - на девятом месте.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|29
|19
|7
|3
|65-27
|64
|2. Наполи
|29
|18
|7
|4
|45-23
|61
|3. Аталанта
|29
|17
|7
|5
|63-28
|58
|4. Болонья
|29
|14
|11
|4
|49-34
|53
|5. Ювентус
|29
|13
|13
|3
|45-28
|52
|6. Лацио
|29
|15
|6
|8
|50-41
|51
|7. Рома
|29
|14
|7
|8
|44-30
|49
|8. Фиорентина
|29
|14
|6
|9
|46-30
|48
|9. Милан
|29
|13
|8
|8
|44-33
|47
|10. Удинезе
|29
|11
|7
|11
|35-39
|40
|11. Торино
|29
|9
|11
|9
|34-34
|38
|12. Дженоа
|29
|8
|11
|10
|28-37
|35
|13. Комо
|29
|7
|8
|14
|35-46
|29
|14. Верона
|29
|9
|2
|18
|29-58
|29
|15. Кальяри
|29
|6
|8
|15
|28-44
|26
|16. Лечче
|29
|6
|7
|16
|21-48
|25
|17. Парма
|29
|5
|10
|14
|35-49
|25
|18. Эмполи
|29
|4
|10
|15
|23-46
|22
|19. Венеция
|29
|3
|11
|15
|23-42
|20
|20. Монца
|29
|2
|9
|18
|24-49
|15
Мотивации соперникам не занимать. «Наполи» пытается догнать «Интер», а «Милан» приблизиться к зоне Лиги чемпионов в турнирной таблице. Высокая степень ответственности за результат вряд ли приведет к повышенной результативности. А вот борьбы на поле будет в избытке.
На стыке зимы и весны миланцы потерпели три подряд поражения в Серии А, но перед перерывом в первенстве успели немного исправить ситуацию, одержав две победы над командами из нижней части турнирной таблицы. Крайне обидную очковую потерю допустили в предыдущем туре и неаполитанцы, вернувшиеся из Венеции с ничьей. Команда Антонио Конте крайне слабо провела матчи в феврале и марте, одержав на обозначенной дистанции лишь одну победу в семи матчах, набрав лишь восемь из 21-го возможного баллов.
НА бумаге фаворитом представляется «Наполи», но результаты последних двух месяцев команды Конте настораживают. В последний раз хозяева проигрывали на стадионе «Диего Армандо Марадона» еще в прошлом году. Резонно предположить, что и в этот раз неаполитанцы как минимум не уступят на своем поле. Статистика предыдущих встреч соперников говорит, что матчи между этими командами редко получатся результативными. Наш выбор - «Наполи» не проиграет, а команды совместными усилиями проведут не больше двух результативных атак.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Общедоступный на территории РФ телеканал «МАТЧ!» бесплатно покажет встречу в Неаполе в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка 299 рублей в месяц
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Наполи»: нет травмированных
«Милан»: Муса (дисквалификация). Эмерсон (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» - «Милан»:
|Позиция
|«Наполи»
«Милан»
Позиция
|Вратарь
|1. Мерет
16. Меньян
Вратарь
|Защитник
|22. Ди Лоренцо
46. Габбиа
Защитник
|Защитник
|13. Ррахмани
28. Тшау
Защитник
|Защитник
|5. Жезус
32. Уокер
Защитник
|Защитник
|37. Спинаццола
19. Эрнандес
Полузащитник
|Полузащитник
|68. Лоботка
29. Фофана
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гилмор
80. Муса
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мактоминей
14. Рейндерс
Полузащитник
|Нападающий
|26. Нгонг
11. Пулишич
Полузащитник
|Нападающий
|21. Политано
20. Хименес
Нападающий
|Нападающий
|11. Лукаку
10. Леау
Нападающий
|Главный тренер
|Антонио Конте
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу «Наполи» 1:0 или ничью 1:1. На такие итоги можно поставить с котировкой 7.00. 2:0 и 0:0 идут за 8.50.
Общедоступный на территории РФ телеканал «МАТЧ!» бесплатно покажет встречу в Неаполе в прямом эфире.
Букмекерская линия намекает, что два забитых совместными усилиями соперников мяча в этой встрече уже станут приличным результатом. На тотал больше 2.5 установлен коэффициент 1.98, а на тотал меньше 2.5 - 1.82.
Три основных фаворита чемпионской гонки от FONBET:
«Интер» - 1.35
«Наполи» - 4.00
«Аталанта» - 15.00
На победу в первенстве «Милана» можно заключить пари с коэффициентом 5000.00.
Партнерский проект