Наполи - Милан, 30 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Мотивации соперникам не занимать. «Наполи» пытается догнать «Интер», а «Милан» приблизиться к зоне Лиги чемпионов в турнирной таблице. Высокая степень ответственности за результат вряд ли приведет к повышенной результативности. А вот борьбы на поле будет в избытке.

На стыке зимы и весны миланцы потерпели три подряд поражения в Серии А, но перед перерывом в первенстве успели немного исправить ситуацию, одержав две победы над командами из нижней части турнирной таблицы. Крайне обидную очковую потерю допустили в предыдущем туре и неаполитанцы, вернувшиеся из Венеции с ничьей. Команда Антонио Конте крайне слабо провела матчи в феврале и марте, одержав на обозначенной дистанции лишь одну победу в семи матчах, набрав лишь восемь из 21-го возможного баллов.

НА бумаге фаворитом представляется «Наполи», но результаты последних двух месяцев команды Конте настораживают. В последний раз хозяева проигрывали на стадионе «Диего Армандо Марадона» еще в прошлом году. Резонно предположить, что и в этот раз неаполитанцы как минимум не уступят на своем поле. Статистика предыдущих встреч соперников говорит, что матчи между этими командами редко получатся результативными. Наш выбор - «Наполи» не проиграет, а команды совместными усилиями проведут не больше двух результативных атак.