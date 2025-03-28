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28 марта 10:35ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Наполи - Милан, 30 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Центральный матч тура
Руслан Ипполитов

В центральном матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Милан». Неаполитанцы потеряли весной довольно много очков, что позволило «Интеру» единолично возглавить золотую гонку. Отрыв действующих чемпионов от команды Антонио Конте составляет всего три очка.  Не будет статистом в предстоящей игре и «Милан». Команда Сержиу Консейсау проводит не лучший сезон, но от лигочемпионской зоны красно-черных отдаляет всего пара побед. Оцениваем шансы соперников перед первым свистком в Неаполе.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Наполи» (Неаполь)

30.03.2024, Вс

21:45 МСК

«Милан» (Милан)

П1 - 1.88

Х - 3.65

П2 - 4.05

Турнир:  Серия А, 30-й тур

Стадион:  «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)

Главный арбитр: Симоне Содза

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Наполи» 525470198-252
«Милан»705452252-198

Последние пять матчей «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Венеция»

0:0

«Наполи»

Серия А

09.03.2025«Наполи»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

01.03.2025«Наполи»

1:1

«Интер»

Серия А

23.02.2025«Комо»

2:1

«Наполи»

Серия А

15.02.2025«Лацио»

2:2

«Наполи»

Серия А

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Милан»

2:1

«Комо»

Серия А

08.03.2025«Лечче»

2:3

«Милан»

Серия А

02.03.2025«Милан»

1:2

«Лацио»

Серия А

27.02.2025«Болонья»

 2:1

«Милан»

Серия А

22.02.2025«Торино»

2:1

«Милан»

Серия А

Последние пять матчей «Наполи» и «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.10.2024«Милан»

0:2

«Наполи»

Серия А

11.02.2024«Милан»

1:0

«Наполи»

Серия А

29.10.2023«Наполи»

2:2

«Милан»

Серия А

18.04.2023«Наполи»

1:1

«Милан»

Лига чемпионов

12.04.2023«Милан»

1:0

«Наполи»

Лига чемпионов

Турнирное положение

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Перед 30-м туром «Наполи» идет вторым, отставая от «Интера» на три очка. «Милан» - на девятом месте.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер29197365-2764
2. Наполи29187445-2361
3. Аталанта29177563-2858
4. Болонья291411449-3453
5. Ювентус291313345-2852
6. Лацио29156850-4151
7. Рома29147844-3049
8. Фиорентина29146946-3048
9. Милан29138844-3347
10. Удинезе291171135-3940
11. Торино29911934-3438
12. Дженоа298111028-3735
13. Комо29781435-4629
14. Верона29921829-5829
15. Кальяри29681528-4426
16. Лечче29671621-4825
17. Парма295101435-4925
18. Эмполи294101523-4622
19. Венеция293111523-4220
20. Монца29291824-4915

Прогноз на матч

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Мотивации соперникам не занимать. «Наполи» пытается догнать «Интер», а «Милан» приблизиться к зоне Лиги чемпионов в турнирной таблице. Высокая степень ответственности за результат вряд ли приведет к повышенной результативности. А вот борьбы на поле будет в избытке.

 На стыке зимы и весны миланцы потерпели три подряд поражения в Серии А, но перед перерывом в первенстве успели немного исправить ситуацию, одержав две победы над командами из нижней части турнирной таблицы. Крайне обидную очковую потерю допустили в предыдущем туре и неаполитанцы, вернувшиеся из Венеции с ничьей. Команда Антонио Конте крайне слабо провела матчи в феврале и марте, одержав на обозначенной дистанции лишь одну победу в семи матчах, набрав лишь восемь из 21-го возможного баллов.

НА бумаге фаворитом представляется «Наполи», но результаты последних двух месяцев команды Конте настораживают. В последний раз хозяева проигрывали на стадионе «Диего Армандо Марадона» еще в прошлом году. Резонно предположить, что и в этот раз неаполитанцы как минимум не уступят на своем поле. Статистика предыдущих встреч соперников говорит, что матчи между этими командами редко получатся результативными. Наш выбор - «Наполи» не проиграет, а команды совместными усилиями проведут не больше двух результативных атак.    

Бонусы на матч

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Трансляции

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Общедоступный на территории РФ телеканал «МАТЧ!» бесплатно покажет встречу в Неаполе в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Наполи»:  нет травмированных

«Милан»: Муса (дисквалификация). Эмерсон (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» - «Милан»:

Позиция«Наполи»

«Милан»

Позиция

Вратарь1. Мерет

16. Меньян

Вратарь

Защитник22. Ди Лоренцо

46. Габбиа

Защитник

Защитник13. Ррахмани

28. Тшау

Защитник

Защитник5. Жезус

32. Уокер

Защитник

Защитник37. Спинаццола

19. Эрнандес

Полузащитник

Полузащитник68. Лоботка

29. Фофана

Полузащитник

Полузащитник 6. Гилмор

80. Муса

Полузащитник 

Полузащитник 8. Мактоминей

14. Рейндерс

Полузащитник

Нападающий26. Нгонг

11. Пулишич

Полузащитник

Нападающий21. Политано

20. Хименес

Нападающий

Нападающий11. Лукаку

10. Леау

Нападающий

Главный тренерАнтонио Конте

Сержиу Консейсау

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET более чем в четыре раза увеличит номинал успешной ставки на победу гостей. Коэффициент на победу неаполитанцев - 1.88. Ничья котируется за 3.65.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Наполи» - «Милан»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу «Наполи» 1:0 или ничью 1:1. На такие итоги можно поставить с котировкой 7.00. 2:0 и 0:0 идут за 8.50.

Где смотреть бесплатно матч «Наполи» - «Милан»?

Общедоступный на территории РФ телеканал «МАТЧ!» бесплатно покажет встречу в Неаполе в прямом эфире. 

Будет ли много голов в матче «Наполи» - «Милан»?

Букмекерская линия намекает, что два забитых совместными усилиями соперников мяча в этой встрече уже станут приличным результатом. На тотал больше 2.5 установлен коэффициент 1.98, а на тотал меньше 2.5 - 1.82.

Кто станет чемпионом Италии?

Три основных фаворита чемпионской гонки от FONBET:

«Интер» - 1.35

«Наполи» - 4.00

«Аталанта» - 15.00

На победу в первенстве «Милана» можно заключить пари с коэффициентом 5000.00.

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