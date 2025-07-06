Ноа - Будучность, 8 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

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На следующей неделе стартует 71-й розыгрыш Лиги (Кубка) чемпионов УЕФА. 8-9 июля пройдут матчи первого квалификационного раунда. В борьбу вступят в том числе несколько представителей бывшего Советского Союза. Сильнейший клуб Армении, «Ноа», во вторник примет черногорскую «Будучность». Попробуем предугадать развитие событий в Абовяне, исходя из актуальных трендов и котировок легальных букмекеров.
Турнир: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Стадион: «Городской» (Абовян, Армения)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ноа»
|0
|0
|0
|0-0
|«Будучность»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять официальных матчей «Ноа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.05.2025
|«Алашкерт»
1:0
«Ноа»
Премьер-лига Армении
|24.05.2025
|«Ноа»
2:0
«Арарат-Армения»
Премьер-лига Армении
|18.05.2025
|«Урарту»
3:3
«Ноа»
Премьер-лига Армении
|09.05.2025
|«Ноа»
2:1
«Пюник»
Премьер-лига Армении
|04.05.2025
|«Ван»
2:2
«Ноа»
Премьер-лига Армении
Последние пять официальных матчей «Будучности»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Единство»
1:3
«Будучность»
Первая лига Черногории
|14.05.2025
|«Будучность»
2:3
«Езеро»
Первая лига Черногории
|10.05.2025
|«Отрант-Олимпик»
0:1
«Будучность»
Первая лига Черногории
|04.05.2025
|«Будучность»
3:0
«Морнар»
Первая лига Черногории
|26.04.2025
|«Бокель»
0:4
«Будучность»
Первая лига Черногории
08.07.2025. 18:00. «КуПС» (Финляндия) – «Милсами» (Молдавия)
08.07.2025. 19:00. «Ноа» (Армения) – «Будучность» (Черногория)
08.07.2025. 19:00. «Иберия 1999» (Грузия) – «Мальме» (Швеция)
08.07.2025. 19:30. «Левадия» (Эстония) – РФШ (Латвия)
08.07.2025. 20:00. «Олимпия Л» (Словения) – «Кайрат» (Казахстан)
08.07.2025. 21:00. «Викингур Г» (Фарерские острова) – «Линкольн» (Гибралтар)
08.07.2025. 21:00. ТНС (Уэльс) – «Шкендия» (Северная Македония)
08.07.2025. 21:00. «Дрита» (Косово) – «Дифферданж» (Люксембург)
08.07.2025. 22:00. «Виртуc» (Сан-Марино) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
08.07.2025. 22:00. «Эгнатия» (Албания) – «Брейдаблик» (Исландия)
09.07.2025. 19:00. «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)
09.07.2025. 20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Динамо» Мн (Беларусь)
09.07.2025. 20:30. ФКСБ (Румыния) – «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра)
09.07.2025. 21:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Линфилд» (Северная Ирландия)
Прошлый сезон в Армении прошел под знаком доминации молодого (основан в 2017 году), но чрезвычайно амбициозного клуба «Ноа». В нем ереванцы сделали золотой дубль, причем преимущество команды над вторым призером чемпионата, «Араратом-Армения», составило солидные девять очков. Теперь «Ноа» постарается заявить о себе на международном уровне. В Лиге конференций он уже играл, и весьма успешно. Пришла пора дебютировать в Лиге чемпионов. По такому поводу клуб провел серьезную трансферную кампанию, подписав даже японского опорного полузащитника Ошиму за 500 тыс евро (большие деньги для армянского футбола).
«Будучность» выиграла свою национальную лигу с еще более внушительным, 25-очковым преимуществом над вторым призером. Но понятно, что сам по себе уровень чемпионата Черногории невысок. Представитель Подгорицы дважды в истории, в 2013 и 2018 годах, достигал второго раунда квалификации ЛЧ, но здесь и сейчас он считается аналитиками аутсайдером.
Для обеих команд это будет первый официальный матч года, и сразу такой повышенной турнирной значимости. Полагаем, что обе команды постараются провести его максимально собранно, а значит, и обилия голов тут ждать не стоит. Мы остановимся в линии PARI на варианте тотал меньше трех.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ноа»: нет
«Будучность»: нет
Аналитики считают хозяев поля явными фаворитами матча. Ставки на победу «Ноа» принимаются по коэффициенту 1.38, что соответствует примерно 72% вероятности. Ничья котируется за 5.20, а победа черногорцев - за 7.20.
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По версии аналитиков, наиболее реальный исход встречи - 2:0 в пользу хозяев. В линии PARI он идет с коэффициентом 7.00.
Потенциальные соперники этих команд во втором раунде квалификации - «Ференцварош» и «Лех».
Встреча пройдет на Городском стадионе Абовяна, рассчитанном на 3 946 мест.
1 июля 2025 года клуб возглавил хорватский специалист Сандро Перкович. Для него предстоящий матч - дебютный в Армении.