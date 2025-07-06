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4 июля 9:09ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Ноа - Будучность, 8 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Чемпион Армении дебютирует в ЛЧ
Валентин Васильев

На следующей неделе стартует 71-й розыгрыш Лиги (Кубка) чемпионов УЕФА. 8-9 июля пройдут матчи первого квалификационного раунда. В борьбу вступят в том числе несколько представителей бывшего Советского Союза.  Сильнейший клуб Армении, «Ноа», во вторник примет черногорскую «Будучность». Попробуем предугадать развитие событий в Абовяне, исходя из актуальных трендов и котировок легальных букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ноа» (Ереван, Армения)

08.07.2025, Вт

19:00 МСК

«Будучность» (Подгорица, Черногория)

П1 - 1.38

Х - 5.20

П2 - 7.20

Турнир:  Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 

Стадион: «Городской»  (Абовян, Армения)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ноа»0000-0
«Будучность»0000-0

Последние пять официальных матчей «Ноа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.05.2025«Алашкерт»

1:0

«Ноа»

Премьер-лига Армении

24.05.2025«Ноа»

2:0

«Арарат-Армения»

Премьер-лига Армении

18.05.2025«Урарту»

3:3

«Ноа»

Премьер-лига Армении

09.05.2025«Ноа»

2:1

«Пюник»

Премьер-лига Армении

04.05.2025«Ван»

2:2

«Ноа»

Премьер-лига Армении

Последние пять официальных матчей «Будучности»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Единство»

1:3

«Будучность»

Первая лига Черногории

14.05.2025«Будучность»

2:3

«Езеро»

Первая лига Черногории

10.05.2025«Отрант-Олимпик»

0:1

«Будучность»

Первая лига Черногории

04.05.2025«Будучность»

3:0

«Морнар»

Первая лига Черногории

26.04.2025«Бокель»

0:4

«Будучность»

Первая лига Черногории

Календарь всех матчей

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08.07.2025.  18:00. «КуПС» (Финляндия) – «Милсами» (Молдавия)

08.07.2025.  19:00. «Ноа» (Армения) – «Будучность» (Черногория)

08.07.2025.  19:00. «Иберия 1999» (Грузия) – «Мальме» (Швеция)

08.07.2025.  19:30. «Левадия» (Эстония) – РФШ (Латвия)

08.07.2025.  20:00. «Олимпия Л» (Словения) – «Кайрат» (Казахстан)

08.07.2025.  21:00. «Викингур Г» (Фарерские острова) – «Линкольн» (Гибралтар)

08.07.2025.  21:00. ТНС (Уэльс) – «Шкендия» (Северная Македония)

08.07.2025.  21:00. «Дрита» (Косово) – «Дифферданж» (Люксембург)

08.07.2025.  22:00. «Виртуc» (Сан-Марино) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

08.07.2025.  22:00. «Эгнатия» (Албания) – «Брейдаблик» (Исландия)

09.07.2025.  19:00. «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)

09.07.2025.  20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Динамо» Мн (Беларусь)

09.07.2025.  20:30. ФКСБ (Румыния) – «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра)

09.07.2025.  21:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Линфилд» (Северная Ирландия)

Прогноз на матч

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Прошлый сезон в Армении прошел под знаком доминации молодого (основан в 2017 году), но чрезвычайно амбициозного клуба «Ноа». В нем ереванцы сделали золотой дубль, причем преимущество команды над вторым призером чемпионата, «Араратом-Армения», составило солидные девять очков. Теперь «Ноа» постарается заявить о себе на международном уровне. В Лиге конференций он уже играл, и весьма успешно. Пришла пора дебютировать в Лиге чемпионов. По такому поводу клуб провел серьезную трансферную кампанию, подписав даже японского опорного полузащитника Ошиму за 500 тыс евро (большие деньги для армянского футбола).

«Будучность» выиграла свою национальную лигу с еще более внушительным, 25-очковым преимуществом над вторым призером. Но понятно, что сам по себе уровень чемпионата Черногории невысок. Представитель Подгорицы дважды в истории, в 2013 и 2018 годах, достигал второго раунда квалификации ЛЧ, но здесь и сейчас он считается аналитиками аутсайдером. 

Для обеих команд это будет первый официальный матч года, и сразу такой повышенной турнирной значимости. Полагаем, что обе команды постараются провести его максимально собранно, а значит, и обилия голов тут ждать не стоит. Мы остановимся в линии PARI на варианте тотал меньше трех.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Следить за ходом матча онлайн можно на ресурсах легальных букмекеров и крупнейших спортивных СМИ России.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ноа»: нет

«Будучность»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики считают хозяев поля явными фаворитами матча. Ставки на победу «Ноа» принимаются по коэффициенту 1.38, что соответствует примерно 72% вероятности. Ничья котируется за 5.20, а победа черногорцев - за 7.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ноа» - «Будучность»?

По версии аналитиков, наиболее реальный исход встречи - 2:0 в пользу хозяев. В линии PARI он идет с коэффициентом 7.00.

С кем сыграет победитель пары «Ноа» - «Будучность»?

Потенциальные соперники этих команд во втором раунде квалификации - «Ференцварош» и «Лех».

Где пройдет матч «Ноа» - «Будучность»?

Встреча пройдет на Городском стадионе Абовяна, рассчитанном на 3 946 мест.  

Кто тренирует «Ноа»? 

1 июля 2025 года клуб возглавил хорватский специалист Сандро Перкович. Для него предстоящий матч - дебютный в Армении. 

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