Ноа - Будучность, 8 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Прошлый сезон в Армении прошел под знаком доминации молодого (основан в 2017 году), но чрезвычайно амбициозного клуба «Ноа». В нем ереванцы сделали золотой дубль, причем преимущество команды над вторым призером чемпионата, «Араратом-Армения», составило солидные девять очков. Теперь «Ноа» постарается заявить о себе на международном уровне. В Лиге конференций он уже играл, и весьма успешно. Пришла пора дебютировать в Лиге чемпионов. По такому поводу клуб провел серьезную трансферную кампанию, подписав даже японского опорного полузащитника Ошиму за 500 тыс евро (большие деньги для армянского футбола).

«Будучность» выиграла свою национальную лигу с еще более внушительным, 25-очковым преимуществом над вторым призером. Но понятно, что сам по себе уровень чемпионата Черногории невысок. Представитель Подгорицы дважды в истории, в 2013 и 2018 годах, достигал второго раунда квалификации ЛЧ, но здесь и сейчас он считается аналитиками аутсайдером.

Для обеих команд это будет первый официальный матч года, и сразу такой повышенной турнирной значимости. Полагаем, что обе команды постараются провести его максимально собранно, а значит, и обилия голов тут ждать не стоит. Мы остановимся в линии PARI на варианте тотал меньше трех.