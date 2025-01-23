Ноттингем — Ливерпуль, 14 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
14 января в рамках 21-го тура чемпионата Англии по футболу встретятся «Ноттингем» и «Ливерпуль». Гости единолично возглавляют чемпионскую гонку АПЛ, а хозяева делят в турнирной таблице вторую строчку с «Арсеналом».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ноттингем Форест» (Ноттингем)
14.01.2025, Вт
23:00 МСК
«Ливерпуль» (Ливерпуль)
|П1 - 5.00
Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 21-й тур
Стадион: «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия)
Судьи: еще не определены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ноттингем»
|25
|27
|53
|100-174
|«Ливерпуль»
|53
|27
|25
|174-100
Последние пять игр «Ноттингема»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2025
|«Ноттингем»
2:0
«Лутон»
Кубок Англии
|06.01.2025
|«Вулверхэмптон»
0:3
«Ноттингем»
АПЛ
|29.12.2024
|«Эвертон»
0:2
«Ноттингем»
АПЛ
|26.12.2024
|«Ноттингем»
1:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|21.12.2024
|«Брентфорд»
0:2
«Ноттингем»
АПЛ
Последние пять игр «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2025
|«Ливерпуль»
4:0
«Аккрингтон»
Кубок Англии
|08.01.2025
|«Тоттенхэм»
1:0
«Ливерпуль»
Кубок лиги
|05.01.2025
|«Ливерпуль»
2:2
«МЮ»
АПЛ
|29.12.2024
|«Вест Хэм»
0:5
«Ливерпуль»
АПЛ
|26.12.2024
|«Ливерпуль»
3:1
«Лестер»
АПЛ
Последние пять игр «Ноттингема» и «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2024
|«Ливерпуль»
0:1
«Ноттингем»
АПЛ
|02.03.2024
|«Ноттингем»
0:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|29.10.2023
|«Ливерпуль»
3:0
«Ноттингем»
АПЛ
|22.04.2023
|«Ливерпуль»
3:2
«Ноттингем»
АПЛ
|22.10.2022
|«Ноттингем»
1:0
«Ливерпуль»
АПЛ
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|19
|14
|4
|1
|47-19
|46
|2. Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|3. Ноттингем
|20
|12
|4
|4
|29-19
|40
|4. Челси
|20
|10
|6
|4
|39-24
|36
|5. Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|6. Манчестер Сити
|20
|10
|4
|6
|36-27
|34
|7. Борнмут
|20
|9
|6
|5
|30-23
|33
|8. Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|9. Фулхэм
|20
|7
|9
|4
|30-27
|30
|10. Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|11. Брентфорд
|20
|8
|3
|9
|38-35
|27
|12. Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|13. Манчестер Юнайтед
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|14. Вест Хэм
|20
|6
|5
|9
|24-39
|23
|15. Кристал Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|16. Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|17. Вулверхэмптон
|20
|4
|4
|12
|31-45
|16
|18. Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|19. Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|20. Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
Встреча лидеров АПЛ обещает быть жаркой, но вряд ли получится богатой на голы. «Ливерпуль» с заметным отрывом возглавляет список самых результативных команд лиги, но при этом может похвастать одной из самых надежных линий обороны (меньше команды Арне Слота, да и то всего на один мяч пропустил лишь «Арсенал»).
Идентичный показатель (19 пропущенных мячей) и у «Ноттингема». При этом «лесники» довольно скупы на голы в чужие ворота, забивая на уровне не лидера, а середняка турнирной таблицы.
Обе команды находятся в превосходной форме. Победная серия «Ноттингема» насчитывает уже семь матчей, в пяти последних из которых «лесники» не пропустили ни одного гола.
Делаем выбор в пользу ставки с щедрым коэффициентом 2.40, что в этом матче забьет только одна команда, ведь в последних пяти встречах этих клубов четыре раза было именно так.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Ноттингем»: Сангаре (травма)
«Ливерпуль»: Нуньес (дисквалификация), Гомес (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Ноттингем»
«Ливерпуль»
Позиция
|Вратарь
|26. Селс
1. Бекер
Вратарь
|Защитник
|34. Айна
26. Робертсон
Защитник
|Защитник
|31. Миленкович
4. Ван Дейк
Защитник
|Защитник
|7. Уильямс
5. Конате
Защитник
|Защитник
|5. Мурилло
66. Александер-Арнольд
Защитник
|Полузащитник
|16. Домингес
10. Мак Аллистер
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Андерсон
38. Гравенберх
Полузащитник
|Полузащитник
|21. Эланга
17. Джонс
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Гиббс-Уайт
18. Гакпо
Нападающий
|Полузащитник
|14. Хадсон-Одои
11. Салах
Нападающий
|Нападающий
|11. Вуд
7. Диас
Нападающий
|Главный тренер
|Нуну Санту
Арне Слот
Главный тренер
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу «Ливерпуля» со счетом 0:2 или 1:2, предлагая за это одинаковый коэффициент - 8.50. Ничья 1:1 и выигрыш гостей с минимальным счетом 0:1 идут за 9.00.
В том, что гости распечатают ворота хозяев эксперты практически не сомневаются. Вероятность того, что «Ливер» уйдет с поля без забитых мячей оценена коэффициентом 6.60.
Тройка фаворитов на титул выглядит следующим образом:
«Ливерпуль» - 1.27
«Арсенал» - 5.00
«Челси» - 25.00
На чемпионство «Ноттингема» можно поставить за 100.00.
Партнерский проект