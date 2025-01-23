Ноттингем — Ливерпуль, 14 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Встреча лидеров АПЛ обещает быть жаркой, но вряд ли получится богатой на голы. «Ливерпуль» с заметным отрывом возглавляет список самых результативных команд лиги, но при этом может похвастать одной из самых надежных линий обороны (меньше команды Арне Слота, да и то всего на один мяч пропустил лишь «Арсенал»).

Идентичный показатель (19 пропущенных мячей) и у «Ноттингема». При этом «лесники» довольно скупы на голы в чужие ворота, забивая на уровне не лидера, а середняка турнирной таблицы.

Обе команды находятся в превосходной форме. Победная серия «Ноттингема» насчитывает уже семь матчей, в пяти последних из которых «лесники» не пропустили ни одного гола.

Делаем выбор в пользу ставки с щедрым коэффициентом 2.40, что в этом матче забьет только одна команда, ведь в последних пяти встречах этих клубов четыре раза было именно так.