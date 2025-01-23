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13 января 10:29ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ноттингем — Ливерпуль, 14 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В Ноттингеме встретятся лидеры английского чемпионата
Руслан Ипполитов

14 января в рамках 21-го тура чемпионата Англии по футболу встретятся «Ноттингем» и «Ливерпуль». Гости единолично возглавляют чемпионскую гонку АПЛ, а хозяева делят в турнирной таблице вторую строчку с «Арсеналом». 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ноттингем Форест» (Ноттингем)

14.01.2025, Вт

23:00 МСК

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

П1 - 5.00

Х - 4.10

П2 - 1.65

Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 21-й тур

Стадион: «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия)

Судьи: еще не определены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ноттингем»252753100-174
«Ливерпуль»532725174-100

Последние пять игр «Ноттингема»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2025«Ноттингем»

2:0

«Лутон»

Кубок Англии

06.01.2025«Вулверхэмптон»

0:3

«Ноттингем»

АПЛ

29.12.2024«Эвертон»

0:2

«Ноттингем»

АПЛ

26.12.2024«Ноттингем»

1:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

21.12.2024«Брентфорд»

0:2

«Ноттингем»

АПЛ

Последние пять игр «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2025«Ливерпуль»

4:0

«Аккрингтон»

Кубок Англии

08.01.2025«Тоттенхэм»

1:0

«Ливерпуль»

Кубок лиги

05.01.2025«Ливерпуль»

2:2

«МЮ»

АПЛ

29.12.2024«Вест Хэм»

0:5

«Ливерпуль»

АПЛ

26.12.2024«Ливерпуль»

3:1

«Лестер»

АПЛ

Последние пять игр «Ноттингема» и «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2024«Ливерпуль»

0:1

«Ноттингем»

АПЛ

02.03.2024«Ноттингем»

0:1

«Ливерпуль»

АПЛ

29.10.2023«Ливерпуль»

3:0

«Ноттингем»

АПЛ

22.04.2023«Ливерпуль»

3:2

«Ноттингем»

АПЛ

22.10.2022«Ноттингем»

1:0

«Ливерпуль»

АПЛ

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль19144147-1946
2. Арсенал20117239-1840
3. Ноттингем20124429-1940
4. Челси20106439-2436
5. Ньюкасл20105534-2235
6. Манчестер Сити20104636-2734
7. Борнмут2096530-2333
8. Астон Вилла2095630-3232
9. Фулхэм2079430-2730
10. Брайтон20610430-2928
11. Брентфорд2083938-3527
12. Тоттенхэм20731042-3024
13. Манчестер Юнайтед2065923-2823
14. Вест Хэм2065924-3923
15. Кристал Пэлас2049721-2821
16. Эвертон1938815-2517
17. Вулверхэмптон20441231-4516
18. Ипсвич20371020-3516
19. Лестер20351223-4414
20. Саутгемптон20131612-446

Прогноз на матч

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Встреча лидеров АПЛ обещает быть жаркой, но вряд ли получится богатой на голы. «Ливерпуль» с заметным отрывом возглавляет список самых результативных команд лиги, но при этом может похвастать одной из самых надежных линий обороны (меньше команды Арне Слота, да и то всего на один мяч пропустил лишь «Арсенал»). 

Идентичный показатель (19 пропущенных мячей) и у «Ноттингема». При этом «лесники» довольно скупы на голы в чужие ворота, забивая на уровне не лидера, а середняка турнирной таблицы. 

Обе команды находятся в превосходной форме. Победная серия «Ноттингема» насчитывает уже семь матчей, в пяти последних из которых «лесники» не пропустили ни одного гола.

Делаем выбор в пользу ставки с щедрым коэффициентом 2.40, что в этом  матче забьет только одна команда, ведь в последних пяти встречах этих клубов четыре раза было именно так. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ноттингем»: Сангаре (травма)

«Ливерпуль»: Нуньес (дисквалификация), Гомес (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем» - «Ливерпуль»:

Позиция«Ноттингем»

«Ливерпуль»

Позиция

Вратарь26. Селс

1. Бекер

Вратарь

Защитник34. Айна

26. Робертсон

Защитник

Защитник31. Миленкович

4. Ван Дейк

Защитник

Защитник7. Уильямс

5. Конате

Защитник

Защитник5. Мурилло

66. Александер-Арнольд

Защитник

Полузащитник 16. Домингес

10. Мак Аллистер

Полузащитник

Полузащитник 8. Андерсон

38. Гравенберх

Полузащитник 

Полузащитник21. Эланга

17. Джонс

Полузащитник

Полузащитник10. Гиббс-Уайт

18. Гакпо

Нападающий

Полузащитник14. Хадсон-Одои

11. Салах

Нападающий

Нападающий11. Вуд

7. Диас

Нападающий

Главный тренерНуну Санту

Арне Слот

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI видит явным фаворитом матча «Ливерпуль». Котировки на победу гостей в этой встрече составляют 1.65. На ничью можно поставить за 4.10, а выигрыш «Ноттингема» идет за 5.00.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ноттингем» - «Ливерпуль»?

Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу «Ливерпуля» со счетом 0:2 или 1:2, предлагая за это одинаковый коэффициент - 8.50. Ничья 1:1 и выигрыш гостей с минимальным счетом 0:1 идут за 9.00. 

Сколько голов забьет «Ливерпуль»?

В том, что гости распечатают ворота хозяев эксперты практически не сомневаются. Вероятность того, что «Ливер» уйдет с поля без забитых мячей оценена коэффициентом 6.60

Кто выиграет чемпионат Англии?

Тройка фаворитов на титул выглядит следующим образом:

«Ливерпуль» - 1.27

«Арсенал» - 5.00

«Челси» - 25.00

На чемпионство «Ноттингема» можно поставить за 100.00.

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