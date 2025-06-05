Польша - Молдавия, 6 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Команды очень по-разному стартовали в новом отборочном цикле - к чемпионату мира 2026 года. Поляки - с двух сухих побед, молдаване - с пары поражений. При том, что и те, и другие в марте играли дома. И если поражение команды Клещенко от Норвегии было болезненным по счету (0:5), но все-таки прогнозируемым, то отдача трех очков Эстонии точно в ее планы не входила.

Выездные матчи тем более не сулят сборной Молдавии ничего хорошего. О разнице в классе команд красноречиво говорит пропасть в 120 позиций в рейтинге ФИФА. Задачу гостей Варшавы можно сформулировать незатейливо: сыграть достойно, насколько это возможно. Ну а поляки постараются порадовать свою публику ярким и результативным действом. Тотал больше 2.5 голов здесь выглядит вполне логичным выбором.