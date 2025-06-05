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1 июня 13:50ГлавнаяПрогнозыФутболТоварищеские матчи сборных

Польша - Молдавия, 6 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Между командами 120 позиций в рейтинге ФИФА
Валентин Васильев

На этой неделе большинство национальных сборных мира проведут матчи - кто официальные, кто товарищеские. Команда Молдавии перед тяжелейшим выездом в Италию посетит с дружественным визитом Польшу. В этом матче у нее объективно чуть больше шансов не уступить, чем в следующем. Рассказываем о наиболее интересных вариантах для пари на ближайшую игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Польша
Место в рейтинге ФИФА: 34

06.06.2025, Пт

21:45 МСК

Молдавия
Место в рейтинге ФИФА: 154

П1

Х

П2

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Национальный» (Варшава, Польша)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Польша52113-6
Молдавия1256-13

Последние пять игр сборной Польши:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.03.2025Польша

2:0

Мальта

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025Польша

1:0

Литва

Отбор ЧМ-2026

18.11.2024Польша

1:2

Шотландия

Лига наций

15.11.2024Португалия

5:1

Польша

Лига наций

15.10.2024Польша

3:3

Хорватия

Лига наций

Последние пять игр сборной Молдавии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.03.2025Молдавия

2:3

Эстония

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025Молдавия

0:5

Норвегия

Отбор ЧМ-2026

19.11.2024Гибралтар

1:1

Молдавия

Товарищеский матч

16.11.2024Андорра

0:1

Молдавия

Лига наций

13.10.2024Мальта

1:0

Молдавия

Лига наций

Прогноз на матч

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Команды очень по-разному стартовали в новом отборочном цикле - к чемпионату мира 2026 года. Поляки - с двух сухих побед, молдаване - с пары поражений. При том, что и те, и другие в марте играли дома. И если поражение команды Клещенко от Норвегии было болезненным по счету (0:5), но все-таки прогнозируемым, то отдача трех очков Эстонии точно в ее планы не входила. 

Выездные матчи тем более не сулят сборной Молдавии ничего хорошего. О разнице в классе команд красноречиво говорит пропасть в 120 позиций в рейтинге ФИФА. Задачу гостей Варшавы можно сформулировать незатейливо: сыграть достойно, насколько это возможно. Ну а поляки постараются порадовать свою публику ярким и результативным действом. Тотал больше 2.5 голов здесь выглядит вполне логичным выбором.

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Варшаве покажут зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах. Графические лайв-трансляции  доступны на ресурсах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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Легальные БК пока не опубликовали линии на игру в Варшаве.

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