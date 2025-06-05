Польша - Молдавия, 6 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

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На этой неделе большинство национальных сборных мира проведут матчи - кто официальные, кто товарищеские. Команда Молдавии перед тяжелейшим выездом в Италию посетит с дружественным визитом Польшу. В этом матче у нее объективно чуть больше шансов не уступить, чем в следующем. Рассказываем о наиболее интересных вариантах для пари на ближайшую игру.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Национальный» (Варшава, Польша)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Польша
|5
|2
|1
|13-6
|Молдавия
|1
|2
|5
|6-13
Последние пять игр сборной Польши:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.03.2025
|Польша
2:0
Мальта
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
|Польша
1:0
Литва
Отбор ЧМ-2026
|18.11.2024
|Польша
1:2
Шотландия
Лига наций
|15.11.2024
|Португалия
5:1
Польша
Лига наций
|15.10.2024
|Польша
3:3
Хорватия
Лига наций
Последние пять игр сборной Молдавии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.03.2025
|Молдавия
2:3
Эстония
Отбор ЧМ-2026
|22.03.2025
|Молдавия
0:5
Норвегия
Отбор ЧМ-2026
|19.11.2024
|Гибралтар
1:1
Молдавия
Товарищеский матч
|16.11.2024
|Андорра
0:1
Молдавия
Лига наций
|13.10.2024
|Мальта
1:0
Молдавия
Лига наций
Команды очень по-разному стартовали в новом отборочном цикле - к чемпионату мира 2026 года. Поляки - с двух сухих побед, молдаване - с пары поражений. При том, что и те, и другие в марте играли дома. И если поражение команды Клещенко от Норвегии было болезненным по счету (0:5), но все-таки прогнозируемым, то отдача трех очков Эстонии точно в ее планы не входила.
Выездные матчи тем более не сулят сборной Молдавии ничего хорошего. О разнице в классе команд красноречиво говорит пропасть в 120 позиций в рейтинге ФИФА. Задачу гостей Варшавы можно сформулировать незатейливо: сыграть достойно, насколько это возможно. Ну а поляки постараются порадовать свою публику ярким и результативным действом. Тотал больше 2.5 голов здесь выглядит вполне логичным выбором.
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