Реал - Атлетико, 8 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, трансляция, составы, прогноз

Удивительное совпадение: прошлое мадридское дерби на «Сантьяго Бернабеу» состоялось в феврале 2024 года и тоже пришлось на 23-й тур! Но если тогда столичные клубы занимали второе и четвертое места в таблице соответственно, то сейчас оккупировали два первых. Впрочем, «Барселона» тоже идет поблизости и не дает извечным конкурентам расслабиться.

Посреди недели обеим командам пришлось отвлечься на Кубок Испании. «Атлетико» без проблем расправился с соседским «Хетафе» (5:0), а вот «Реалу» пришлось повозиться с «Леганесом». Победный гол Гонсало Торрес забил только на третьей компенсированной минуте. Правда, и состав у Анчелотти был во вторник далеким от оптимального. В субботу он изменится как минимум в шести-семи позициях.

«Атлетико» в последнее время достаточно много забивает: по два мяча «Байеру» и «Мальорке», четыре - «Зальцбургу», пять - «Хетафе». «Реал» тоже традиционно результативен (минимальное поражение от «Эспаньола» - скорее исключение из правил). Форма команд обещает достаточно яркое зрелище на «Бернабеу». По крайней мере, по голу соперники друг другу должны забить. Как минимум.