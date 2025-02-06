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6 февраля 5:07ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал - Атлетико, 8 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, трансляция, составы, прогноз

Ближайшие соседи не только географически, но и в таблице
Валентин Васильев

Дерби «Реала» с «Атлетико» - это всегда событие не только для Мадрида, но и для всей Испании. А сейчас, когда команды занимают два первых места в таблице Примеры, - тем более. У «матрасников» есть шанс вырваться в этой гонке вперед - сумеют ли? 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид) 

08.02.2024, Сб

23:00 МСК

«Атлетико» (Мадрид) 

П1 - 1.85

Х - 3.70

П2 - 4.20

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 23-й тур

Стадион:  «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»1156157385-291
«Атлетико»5761115291-385

 

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.02.2025«Леганес»

2:3

«Реал»

Кубок Испании

01.02.2025«Эспаньол»

1:0

«Реал»

Примера

29.01.2025«Брест»

0:3

«Реал»

Лига Чемпионов

25.01.2025«Вальядолид»

0:3

«Реал»

Примера

22.01.2025«Реал»

5:1

«РБ Зальцбург»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.02.2025«Атлетико»

5:0

«Хетафе»

Кубок Испании

01.02.2025«Атлетико»

2:0

«Мальорка»

Примера

29.01.2025«Зальцбург»

1:4

«Атлетико»

Лига чемпионов

25.01.2025«Атлетико»

1:1

«Вильярреал»

Примера

21.01.2025«Атлетико»

2:1

«Байер»

Лига чемпионов

Место в таблице

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Перед субботним дерби земляки соседствуют и в таблице. Расстояние между ними - одно очко.

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид22154350-2149
2. Атлетико22146237-1448
3. Барселона22143560-2445
4. Атлетик22118333-2041
5. Вильярреал22107544-3337
6. Райо Вальекано2288626-2432
7. Жирона2294931-3031
8. Осасуна2279627-3130
9. Мальорка22931019-2830
10. Бетис2278725-2829
11. Реал Сосьедад22841018-1928
12. Севилья2277824-3028
13. Сельта22741131-3525
14. Хетафе2259817-1724
15. Лас-Пальмас22651127-3623
16. Леганес2258919-3023
17. Эспаньол22651121-3323
18. Алавес22561125-3421
19. Валенсия22471122-3719
20. Вальядолид22431515-4715

Прогноз на матч

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Удивительное совпадение: прошлое мадридское дерби на «Сантьяго Бернабеу» состоялось в феврале 2024 года и тоже пришлось на 23-й тур! Но если тогда столичные клубы занимали второе и четвертое места в таблице соответственно, то сейчас оккупировали два первых. Впрочем, «Барселона» тоже идет поблизости и не дает извечным конкурентам расслабиться.

Посреди недели обеим командам пришлось отвлечься на Кубок Испании. «Атлетико» без проблем расправился с соседским «Хетафе» (5:0), а вот «Реалу» пришлось повозиться с «Леганесом». Победный гол Гонсало Торрес забил только на третьей компенсированной минуте. Правда, и состав у Анчелотти был во вторник далеким от оптимального. В субботу он изменится как минимум в шести-семи позициях.    

«Атлетико» в последнее время достаточно много забивает: по два мяча «Байеру» и «Мальорке», четыре - «Зальцбургу», пять - «Хетафе». «Реал» тоже традиционно результативен (минимальное поражение от «Эспаньола» - скорее исключение из правил). Форма команд обещает достаточно яркое зрелище на «Бернабеу». По крайней мере, по голу соперники друг другу должны забить. Как минимум.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «Матч ТВ»  покажет встречу «Реал» - «Атлетико» в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Реал»: Алаба, Карвахаль, Милитао, Рюдигер (все - травмы)

«Атлетико»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Атлетико»:

Позиция«Реал»«Атлетико»Позиция
Вратарь1. Куртуа1. МуссоВратарь
Защитник23. Менди3. АспиликуэтаЗащитник
Защитник14. Тчуамени2. ХименесЗащитник
Защитник35. Рауль Асенсио14. ЛьорентеЗащитник
Защитник17. Васкес20. ВитсельПолузащитник
Полузащитник10. Модрич4. ГалахерПолузащитник
Полузащитник 8. Вальверде6. КокеПолузащитник 
Полузащитник5. Беллингем12. ЛиноПолузащитник
Нападающий21. Диас10. КорреаПолузащитник
Нападающий7. Винисиус Жуниор9. СерлотНападающий
Нападающий9. Мбаппе7. ГризманнНападающий
Главный тренерКарло АнчелоттиДиего СимеонеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В случае успеха хозяев FONBET умножит номинал пари на 1.85. Коэффициенты на два других основных рынка значительно выше: 3.70 на ничью и 4.20 - на победу «Атлетико».

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Реал» - «Атлетико»?

Четыре последних дерби не выявили победителя в основное время! По разу земляки дожимали друг друга в экстра-тайме в кубковых турнирах и еще два матча завершились результативными ничьими (1:1). Кажется, что ничья - самый вероятный исход субботнего противостояния. 

Где смотреть бесплатно матч «Реал» - «Атлетико»?

«Матч ТВ» покажет дерби Мадрида в прямом эфире.

Кто станет чемпионом Испании?

Эксперты FONBET вывели  «Реал» в топ претендентов на золото Примеры. Поставить на очередной триумф «сливочных» сейчас можно по котировке 1.67. Коэффициент на чемпионство «Барселоны» более чем вдвое выше - 3.80. Титул «Атлетико» идет в конторе за 4.70. 

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