Реал - Атлетико, 8 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, трансляция, составы, прогноз

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Дерби «Реала» с «Атлетико» - это всегда событие не только для Мадрида, но и для всей Испании. А сейчас, когда команды занимают два первых места в таблице Примеры, - тем более. У «матрасников» есть шанс вырваться в этой гонке вперед - сумеют ли?
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид)
08.02.2024, Сб
23:00 МСК
«Атлетико» (Мадрид)
|П1 - 1.85
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 23-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|115
|61
|57
|385-291
|«Атлетико»
|57
|61
|115
|291-385
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.02.2025
|«Леганес»
2:3
«Реал»
Кубок Испании
|01.02.2025
|«Эспаньол»
1:0
«Реал»
Примера
|29.01.2025
|«Брест»
0:3
«Реал»
Лига Чемпионов
|25.01.2025
|«Вальядолид»
0:3
«Реал»
Примера
|22.01.2025
|«Реал»
5:1
«РБ Зальцбург»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.02.2025
|«Атлетико»
5:0
«Хетафе»
Кубок Испании
|01.02.2025
|«Атлетико»
2:0
«Мальорка»
Примера
|29.01.2025
|«Зальцбург»
1:4
«Атлетико»
Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Атлетико»
1:1
«Вильярреал»
Примера
|21.01.2025
|«Атлетико»
2:1
«Байер»
Лига чемпионов
Перед субботним дерби земляки соседствуют и в таблице. Расстояние между ними - одно очко.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|22
|15
|4
|3
|50-21
|49
|2. Атлетико
|22
|14
|6
|2
|37-14
|48
|3. Барселона
|22
|14
|3
|5
|60-24
|45
|4. Атлетик
|22
|11
|8
|3
|33-20
|41
|5. Вильярреал
|22
|10
|7
|5
|44-33
|37
|6. Райо Вальекано
|22
|8
|8
|6
|26-24
|32
|7. Жирона
|22
|9
|4
|9
|31-30
|31
|8. Осасуна
|22
|7
|9
|6
|27-31
|30
|9. Мальорка
|22
|9
|3
|10
|19-28
|30
|10. Бетис
|22
|7
|8
|7
|25-28
|29
|11. Реал Сосьедад
|22
|8
|4
|10
|18-19
|28
|12. Севилья
|22
|7
|7
|8
|24-30
|28
|13. Сельта
|22
|7
|4
|11
|31-35
|25
|14. Хетафе
|22
|5
|9
|8
|17-17
|24
|15. Лас-Пальмас
|22
|6
|5
|11
|27-36
|23
|16. Леганес
|22
|5
|8
|9
|19-30
|23
|17. Эспаньол
|22
|6
|5
|11
|21-33
|23
|18. Алавес
|22
|5
|6
|11
|25-34
|21
|19. Валенсия
|22
|4
|7
|11
|22-37
|19
|20. Вальядолид
|22
|4
|3
|15
|15-47
|15
Удивительное совпадение: прошлое мадридское дерби на «Сантьяго Бернабеу» состоялось в феврале 2024 года и тоже пришлось на 23-й тур! Но если тогда столичные клубы занимали второе и четвертое места в таблице соответственно, то сейчас оккупировали два первых. Впрочем, «Барселона» тоже идет поблизости и не дает извечным конкурентам расслабиться.
Посреди недели обеим командам пришлось отвлечься на Кубок Испании. «Атлетико» без проблем расправился с соседским «Хетафе» (5:0), а вот «Реалу» пришлось повозиться с «Леганесом». Победный гол Гонсало Торрес забил только на третьей компенсированной минуте. Правда, и состав у Анчелотти был во вторник далеким от оптимального. В субботу он изменится как минимум в шести-семи позициях.
«Атлетико» в последнее время достаточно много забивает: по два мяча «Байеру» и «Мальорке», четыре - «Зальцбургу», пять - «Хетафе». «Реал» тоже традиционно результативен (минимальное поражение от «Эспаньола» - скорее исключение из правил). Форма команд обещает достаточно яркое зрелище на «Бернабеу». По крайней мере, по голу соперники друг другу должны забить. Как минимум.
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Телеканал «Матч ТВ» покажет встречу «Реал» - «Атлетико» в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Реал»: Алаба, Карвахаль, Милитао, Рюдигер (все - травмы)
«Атлетико»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Атлетико»:
|Позиция
|«Реал»
|«Атлетико»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|1. Муссо
|Вратарь
|Защитник
|23. Менди
|3. Аспиликуэта
|Защитник
|Защитник
|14. Тчуамени
|2. Хименес
|Защитник
|Защитник
|35. Рауль Асенсио
|14. Льоренте
|Защитник
|Защитник
|17. Васкес
|20. Витсель
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Модрич
|4. Галахер
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|6. Коке
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Беллингем
|12. Лино
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Диас
|10. Корреа
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус Жуниор
|9. Серлот
|Нападающий
|Нападающий
|9. Мбаппе
|7. Гризманн
|Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
|Диего Симеоне
|Главный тренер
В случае успеха хозяев FONBET умножит номинал пари на 1.85. Коэффициенты на два других основных рынка значительно выше: 3.70 на ничью и 4.20 - на победу «Атлетико».
Четыре последних дерби не выявили победителя в основное время! По разу земляки дожимали друг друга в экстра-тайме в кубковых турнирах и еще два матча завершились результативными ничьими (1:1). Кажется, что ничья - самый вероятный исход субботнего противостояния.
«Матч ТВ» покажет дерби Мадрида в прямом эфире.
Эксперты FONBET вывели «Реал» в топ претендентов на золото Примеры. Поставить на очередной триумф «сливочных» сейчас можно по котировке 1.67. Коэффициент на чемпионство «Барселоны» более чем вдвое выше - 3.80. Титул «Атлетико» идет в конторе за 4.70.
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