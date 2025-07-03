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2 июля 13:44ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Реал Мадрид - Боруссия Дортмунд, 5 июля: где смотреть матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Хаби Алонсо прекрасно знает соперника. А вот братья Беллингем друг с другом не сыграют
Валентин Васильев

На 5 июля на Клубном чемпионате мира по футболу в США запланированы сразу два мощных европейских противостояния. Четвертьфинальную стадию турнира закроет битва мадридского  «Реала» с дортмундской «Боруссией». Изучаем статистические и беттинговые расклады в поиске перспективной ставки на игру в Ист-Ратерфорде.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид, Испания)

05.07.2025, Сб

22:00 МСК

 «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

П1 - 1.64

Х - 4.30

П2 - 5.10

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/4 финала

Стадион: «Метлайф-стэдиум» (Ист-Ратерфорд, США)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История личных встреч:

ДатаПобеды

Ничьи

Поражения

Голы

«Реал»8

5

3

31-21

«Боруссия»3

5

8

21-31

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.07.2025«Реал»

1:0

«Ювентус»

Клубный чемпионат мира

27.06.2025«Ред Булл Зальцбург»

0:3

«Реал»

Клубный чемпионат мира

22.06.2025«Реал»

3:1

«Пачука»

Клубный чемпионат мира

18.06.2025«Реал»

1:1

«Аль-Хиляль»

Клубный чемпионат мира

24.05.2025«Реал»

2:0

«Реал Сосьедад»

Примера

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.07.2025 «Боруссия» Д

2:1

 «Монтеррей» 

Клубный чемпионат мира

25.06.2025 «Боруссия» Д

1:0

 «Ульсан Хендэ» 

Клубный чемпионат мира

21.06.2025«Мамелоди Сандаунс» 

3:4

 «Боруссия» Д 

Клубный чемпионат мира

17.06.2025 «Флуминенсе» 

0:0

 «Боруссия» Д 

Клубный чемпионат мира

17.05.2025 «Боруссия» Д

3:0

 «Хольштайн» 

Бундеслига

Последние пять игр  «Реала» и «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.10.2024«Реал»

5:2

 «Боруссия» Д

Лига чемпионов

01.06.2024 «Боруссия» Д

0:2

«Реал»

Лига чемпионов

06.12.2027«Реал»

3:2

 «Боруссия» Д

Лига чемпионов

26.09.2017 «Боруссия» Д

1:3

«Реал»

Лига чемпионов

07.12.2016«Реал»

2:2

 «Боруссия» Д

Лига чемпионов

Прогноз на матч

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В первом полугодии 2025-го Хаби Алонсо дважды соперничал с «Боруссией» во главе «Байера» из Леверкузена (поражение и победа), и вот она настигла его в Соединенных Штатах Америки. Встреча Мадрида и Дортмунда венчает четвертьфинальную стадию Клубного ЧМ.

Обе команды еще не проигрывали на турнире, и вообще движутся по дистанции удивительно синхронно: ничья в первом туре и затем три победы подряд. И те, и другие не без труда, с разницей в один мяч, одолели первых соперников по плей-офф: испанцы - «Ювентус», а немцы - мексиканский «Монтеррей». В субботу кому-то из них придется уступить - если не в игровое время, так в серии пенальти.

Лучшая новость недели для «Реала» - возвращение Мбаппе. В 1/8 финала Килиан провел первые минуты на КЧМ после перенесенного гастроэнтерита. Голов не забивал, но главное, что к игре в Ист-Ратерфорде он должен быть в полном порядке. Плюс еще одна головная боль для тренера дортмундцев Нико Ковача.

В последних результатах команд не прослеживается четких трендов, на которые можно было бы опереться при прогнозировании исхода. Полагаем, что «Боруссия» постарается показать звездному сопернику все, что у нее есть в атакующем арсенале. На что способны Мбаппе с Винисиусом, когда они в ударе, всем и так понятно. Плюс вернется Асенсио после дисквалификации. Так что пари на обмен голами тут выглядит достаточно перспективным.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 100 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Игру в Ист-Ратерфорде покажет в прямом эфире Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
«Бетсити»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Реал»: Алаба, Менди, Карвахаль, Милитао, Эндрик (все - травмы)

«Боруссия»: Джоб Беллингем (дисквалификация), Эмре Джан, Озкан, Шлоттербек, Чуквуэмека (все - травмы), Ватьен, Кабар (оба - вызов в сборную)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Боруссия»:

Позиция«Реал»«Боруссия»Позиция
Вратарь1. Куртуа1. КобельВратарь
Защитник12. Александер-Арнольд25. ЗюлеЗащитник
Защитник22. Рюдигер3. АнтонЗащитник
Защитник20. Гарсия5. БенсебаиниЗащитник
Защитник14. Тчуамени8. НмечаПолузащитник 
Полузащитник 8. Вальверде13. ГросПолузащитник 
Полузащитник 5. Джуд Беллингем26. РюэрсонПолузащитник 
Полузащитник15. Гюлер24. СвенссонПолузащитник
Полузащитник21. Диас27. АдейемиПолузащитник
Нападающий7. Винисиус Жуниор20. ЗабитцерПолузащитник
Нападающий9. Мбаппе9. ГирассиНападающий
Главный тренерХаби АлонсоНико КовачГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики «Бетсити» считают мадридский клуб явным фаворитом четвертьфинала. Ставки на победу «Реала» в основное время принимаются по коэффициенту 1.64. Котировка на «Боруссию» более чем в три раза выше - 5.10. На ничью по итогам 90 минут можно заключить пари за 4.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Реал» - «Боруссия»?

2:1 - самый вероятный исход матча, по мнению аналитиков. В линии «Бетсити» он идет с котировкой 8.00.

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Забьют ли Мбаппе и Винисиус?

Вероятность индивидуального успеха француза аналитики оценили коэффициентом 1.74. На любой гол Винисиуса можно поставить по котировке 2.50.

Кто выйдет в полуфинал?

Ставки на проход Мадрида принимаются с кэфом 1.35, а Дортмунда - 3.50. Четыре последних столкновения сторон, включая прошлогоднее в ЛЧ, завершились в пользу испанцев. Выводы делайте сами.

С кем сыграет победитель матча «Реал» - «Боруссия»?

Победитель матча в Ист-Ратерфорде сразится в полуфинале с «Баварией» или «ПСЖ».

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