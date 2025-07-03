Реал Мадрид - Боруссия Дортмунд, 5 июля: где смотреть матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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На 5 июля на Клубном чемпионате мира по футболу в США запланированы сразу два мощных европейских противостояния. Четвертьфинальную стадию турнира закроет битва мадридского «Реала» с дортмундской «Боруссией». Изучаем статистические и беттинговые расклады в поиске перспективной ставки на игру в Ист-Ратерфорде.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/4 финала
Стадион: «Метлайф-стэдиум» (Ист-Ратерфорд, США)
Главный судья: еще не определен
История личных встреч:
|Дата
|Победы
Ничьи
Поражения
Голы
|«Реал»
|8
5
3
31-21
|«Боруссия»
|3
5
8
21-31
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.07.2025
|«Реал»
1:0
«Ювентус»
Клубный чемпионат мира
|27.06.2025
|«Ред Булл Зальцбург»
0:3
«Реал»
Клубный чемпионат мира
|22.06.2025
|«Реал»
3:1
«Пачука»
Клубный чемпионат мира
|18.06.2025
|«Реал»
1:1
«Аль-Хиляль»
Клубный чемпионат мира
|24.05.2025
|«Реал»
2:0
«Реал Сосьедад»
Примера
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.07.2025
|«Боруссия» Д
2:1
«Монтеррей»
Клубный чемпионат мира
|25.06.2025
|«Боруссия» Д
1:0
«Ульсан Хендэ»
Клубный чемпионат мира
|21.06.2025
|«Мамелоди Сандаунс»
3:4
«Боруссия» Д
Клубный чемпионат мира
|17.06.2025
|«Флуминенсе»
0:0
«Боруссия» Д
Клубный чемпионат мира
|17.05.2025
|«Боруссия» Д
3:0
«Хольштайн»
Бундеслига
Последние пять игр «Реала» и «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.10.2024
|«Реал»
5:2
«Боруссия» Д
Лига чемпионов
|01.06.2024
|«Боруссия» Д
0:2
«Реал»
Лига чемпионов
|06.12.2027
|«Реал»
3:2
«Боруссия» Д
Лига чемпионов
|26.09.2017
|«Боруссия» Д
1:3
«Реал»
Лига чемпионов
|07.12.2016
|«Реал»
2:2
«Боруссия» Д
Лига чемпионов
В первом полугодии 2025-го Хаби Алонсо дважды соперничал с «Боруссией» во главе «Байера» из Леверкузена (поражение и победа), и вот она настигла его в Соединенных Штатах Америки. Встреча Мадрида и Дортмунда венчает четвертьфинальную стадию Клубного ЧМ.
Обе команды еще не проигрывали на турнире, и вообще движутся по дистанции удивительно синхронно: ничья в первом туре и затем три победы подряд. И те, и другие не без труда, с разницей в один мяч, одолели первых соперников по плей-офф: испанцы - «Ювентус», а немцы - мексиканский «Монтеррей». В субботу кому-то из них придется уступить - если не в игровое время, так в серии пенальти.
Лучшая новость недели для «Реала» - возвращение Мбаппе. В 1/8 финала Килиан провел первые минуты на КЧМ после перенесенного гастроэнтерита. Голов не забивал, но главное, что к игре в Ист-Ратерфорде он должен быть в полном порядке. Плюс еще одна головная боль для тренера дортмундцев Нико Ковача.
В последних результатах команд не прослеживается четких трендов, на которые можно было бы опереться при прогнозировании исхода. Полагаем, что «Боруссия» постарается показать звездному сопернику все, что у нее есть в атакующем арсенале. На что способны Мбаппе с Винисиусом, когда они в ударе, всем и так понятно. Плюс вернется Асенсио после дисквалификации. Так что пари на обмен голами тут выглядит достаточно перспективным.
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Потери
«Реал»: Алаба, Менди, Карвахаль, Милитао, Эндрик (все - травмы)
«Боруссия»: Джоб Беллингем (дисквалификация), Эмре Джан, Озкан, Шлоттербек, Чуквуэмека (все - травмы), Ватьен, Кабар (оба - вызов в сборную)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Боруссия»:
|Позиция
|«Реал»
|«Боруссия»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|1. Кобель
|Вратарь
|Защитник
|12. Александер-Арнольд
|25. Зюле
|Защитник
|Защитник
|22. Рюдигер
|3. Антон
|Защитник
|Защитник
|20. Гарсия
|5. Бенсебаини
|Защитник
|Защитник
|14. Тчуамени
|8. Нмеча
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|13. Грос
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Джуд Беллингем
|26. Рюэрсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Гюлер
|24. Свенссон
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Диас
|27. Адейеми
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус Жуниор
|20. Забитцер
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Мбаппе
|9. Гирасси
|Нападающий
|Главный тренер
|Хаби Алонсо
|Нико Ковач
|Главный тренер
Аналитики «Бетсити» считают мадридский клуб явным фаворитом четвертьфинала. Ставки на победу «Реала» в основное время принимаются по коэффициенту 1.64. Котировка на «Боруссию» более чем в три раза выше - 5.10. На ничью по итогам 90 минут можно заключить пари за 4.30.
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2:1 - самый вероятный исход матча, по мнению аналитиков. В линии «Бетсити» он идет с котировкой 8.00.
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Вероятность индивидуального успеха француза аналитики оценили коэффициентом 1.74. На любой гол Винисиуса можно поставить по котировке 2.50.
Ставки на проход Мадрида принимаются с кэфом 1.35, а Дортмунда - 3.50. Четыре последних столкновения сторон, включая прошлогоднее в ЛЧ, завершились в пользу испанцев. Выводы делайте сами.
Победитель матча в Ист-Ратерфорде сразится в полуфинале с «Баварией» или «ПСЖ».