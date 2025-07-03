Реал Мадрид - Боруссия Дортмунд, 5 июля: где смотреть матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, прогноз, составы

В первом полугодии 2025-го Хаби Алонсо дважды соперничал с «Боруссией» во главе «Байера» из Леверкузена (поражение и победа), и вот она настигла его в Соединенных Штатах Америки. Встреча Мадрида и Дортмунда венчает четвертьфинальную стадию Клубного ЧМ.

Обе команды еще не проигрывали на турнире, и вообще движутся по дистанции удивительно синхронно: ничья в первом туре и затем три победы подряд. И те, и другие не без труда, с разницей в один мяч, одолели первых соперников по плей-офф: испанцы - «Ювентус», а немцы - мексиканский «Монтеррей». В субботу кому-то из них придется уступить - если не в игровое время, так в серии пенальти.

Лучшая новость недели для «Реала» - возвращение Мбаппе. В 1/8 финала Килиан провел первые минуты на КЧМ после перенесенного гастроэнтерита. Голов не забивал, но главное, что к игре в Ист-Ратерфорде он должен быть в полном порядке. Плюс еще одна головная боль для тренера дортмундцев Нико Ковача.

В последних результатах команд не прослеживается четких трендов, на которые можно было бы опереться при прогнозировании исхода. Полагаем, что «Боруссия» постарается показать звездному сопернику все, что у нее есть в атакующем арсенале. На что способны Мбаппе с Винисиусом, когда они в ударе, всем и так понятно. Плюс вернется Асенсио после дисквалификации. Так что пари на обмен голами тут выглядит достаточно перспективным.