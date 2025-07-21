Марина Родригес — Мишель Уотерсон-Гомес, 24 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Карьера Уотерсон-Гомес явно движется к закату. Пять поражений в шести последних боях говорят сами за себя, и американка уже не тянет на топ-15, хотя и остается в рейтинге. В стойке у неё яркая и вариативная техника, но в скорости спортсменка стремительно теряет. Да и в партере Уотерсон-Гомес становится все более беспомощной. Родригес же - прекрасная ударница, которая на данный момент выглядит сильнее соперницы в этом компоненте. В партере бразильянка тоже может доставить американке существенные проблемы.

Согласимся с букмекерами, что Родригес - явная фаворитка этого противостояния. Однако финишировать Уотерсон-Гомес традиционно сложно - девять из десяти её последних боев завершились по очкам. Впрочем, стойкость американки тоже не вечна. Мы поймем тех, кто решится поставить на победу Родригес решением (как это было в их первом поединке двухлетней давности), но сами остановимся на более аккуратном пари - П1 + Бой продлится более 7,5 минуты. Есть ощущение, что на этот раз Уотерсон-Гомес может оказаться в тупике раньше финального гонга.