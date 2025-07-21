Марина Родригес — Мишель Уотерсон-Гомес, 24 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Абсолютный бойцовский чемпионат в ночь на воскресенье, 24 сентября, по московскому времени проведет очередной турнир на своей домашней арене в Лас-Вегасе. В рамках основного карда состоится рейтинговый поединок в женском минимальном весе (до 52,2 кг) между бразильянкой Мариной Родригес и американкой Мишель Уотерсон-Гомес. Выбираем ставку на это противостояние.
Родригес
Уотерсон-Гомес
Бразилия
Страна
США
36
Возраст
37
21
Бои
29
16 (6 / 1 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (3 / 9 / 6)
3 (1 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
11 (1 / 4 / 6)
2
Ничьи
0
8
Место в рейтинге женского минимального дивизиона UFC
12
168
Рост (см)
160
165
Размах рук (см)
157,5
98
Размах ног (см)
90
В 2013 году занялась тайским боксом, получила темный пояс. Затем освоила смешанные единоборства, стала обладательницей пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. С 2015 года выступает в профессиональных MMA, в 2018-м перешла в UFC после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта. В сильнейшем промоушене выиграла шесть боев, уступила в трех и ещё два свела вничью. На данный момент идет на серии из двух поражений, в последнем поединке в мае проиграла Вирне Яндиробе единогласным решением судей.
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В юности была моделью, однако затем сосредоточилась на спортивной карьере. Владеет черным поясом по карате и коричневым - по бразильскому джиу-джитсу. Также занималась ушу-саньда, тайским боксом, борьбой и боксом. В профессиональных MMA выступает с 2007 года, в 2013-м завоевала пояс Invicta FC в атомном весе, который защитила один раз. В 2014-м потеряла титул, после чего вернулась в минимальную категорию и выиграла шоу The Ultimate Fighter. Под эгидой UFC впоследствии одержала пять побед при семи поражениях. На данный момент идет на серии из трех проигранных боев. В последнем поединке в апреле Уотерсон-Гомес уступила Луане Пинейро раздельным решением судей.
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Карьера Уотерсон-Гомес явно движется к закату. Пять поражений в шести последних боях говорят сами за себя, и американка уже не тянет на топ-15, хотя и остается в рейтинге. В стойке у неё яркая и вариативная техника, но в скорости спортсменка стремительно теряет. Да и в партере Уотерсон-Гомес становится все более беспомощной. Родригес же - прекрасная ударница, которая на данный момент выглядит сильнее соперницы в этом компоненте. В партере бразильянка тоже может доставить американке существенные проблемы.
Согласимся с букмекерами, что Родригес - явная фаворитка этого противостояния. Однако финишировать Уотерсон-Гомес традиционно сложно - девять из десяти её последних боев завершились по очкам. Впрочем, стойкость американки тоже не вечна. Мы поймем тех, кто решится поставить на победу Родригес решением (как это было в их первом поединке двухлетней давности), но сами остановимся на более аккуратном пари - П1 + Бой продлится более 7,5 минуты. Есть ощущение, что на этот раз Уотерсон-Гомес может оказаться в тупике раньше финального гонга.
Наша ставка выиграла. Родригес нокаутировала Уотерсон-Гомес во втором раунде на отметке 2:42.
Турнир UFC Fight Night 228 стартует на «APEX Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в субботу, 23 сентября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск, поэтому поединок Родригес - Уотерсон-Гомес стоит ожидать около 03:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На российском телевидении прямую трансляцию проведет кабельный «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.