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22 сентября 9:16ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Марина Родригес — Мишель Уотерсон-Гомес, 24 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В 2019 году бразильянка уже побеждала американку в другом весе
Александр Бокулёв
Источник: ufcnewsalerts
Источник: ufcnewsalerts

Абсолютный бойцовский чемпионат в ночь на воскресенье, 24 сентября, по московскому времени проведет очередной турнир на своей домашней арене в Лас-Вегасе. В рамках основного карда состоится рейтинговый поединок в женском минимальном весе (до 52,2 кг) между бразильянкой Мариной Родригес и американкой Мишель Уотерсон-Гомес. Выбираем ставку на это противостояние.

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Статистика

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Родригес

 

Уотерсон-Гомес

Бразилия

Страна

США

36

Возраст

37

21

Бои

29

16 (6 / 1 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

18 (3 / 9 / 6)

3 (1 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

11 (1 / 4 / 6)

2

Ничьи

0

8

Место в рейтинге женского минимального дивизиона UFC

12

168

Рост (см)

160

165

Размах рук (см)

157,5

98

Размах ног (см)

90

Марина Родригес

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В 2013 году занялась тайским боксом, получила темный пояс. Затем освоила смешанные единоборства, стала обладательницей пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. С 2015 года выступает в профессиональных MMA, в 2018-м перешла в UFC после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта. В сильнейшем промоушене выиграла шесть боев, уступила в трех и ещё два свела вничью. На данный момент идет на серии из двух поражений, в последнем поединке в мае проиграла Вирне Яндиробе единогласным решением судей.

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Мишель Уотерсон-Гомес

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В юности была моделью, однако затем сосредоточилась на спортивной карьере. Владеет черным поясом по карате и коричневым - по бразильскому джиу-джитсу. Также занималась ушу-саньда, тайским боксом, борьбой и боксом. В профессиональных MMA выступает с 2007 года, в 2013-м завоевала пояс Invicta FC в атомном весе, который защитила один раз. В 2014-м потеряла титул, после чего вернулась в минимальную категорию и выиграла шоу The Ultimate Fighter. Под эгидой UFC впоследствии одержала пять побед при семи поражениях. На данный момент идет на серии из трех проигранных боев. В последнем поединке в апреле Уотерсон-Гомес уступила Луане Пинейро раздельным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа РодригесПобеда Уотерсон-ГомесПолный бойДосрочное завершение
«Фонбет»1,303,61,303,35
«Марафон»1,303,541,343,20
Winline1,303,451,313,15

Прогноз на бой

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Карьера Уотерсон-Гомес явно движется к закату. Пять поражений в шести последних боях говорят сами за себя, и американка уже не тянет на топ-15, хотя и остается в рейтинге. В стойке у неё яркая и вариативная техника, но в скорости спортсменка стремительно теряет. Да и в партере Уотерсон-Гомес становится все более беспомощной. Родригес же - прекрасная ударница, которая на данный момент выглядит сильнее соперницы в этом компоненте. В партере бразильянка тоже может доставить американке существенные проблемы.

Согласимся с букмекерами, что Родригес - явная фаворитка этого противостояния. Однако финишировать Уотерсон-Гомес традиционно сложно - девять из десяти её последних боев завершились по очкам. Впрочем, стойкость американки тоже не вечна. Мы поймем тех, кто решится поставить на победу Родригес решением (как это было в их первом поединке двухлетней давности), но сами остановимся на более аккуратном пари - П1 + Бой продлится более 7,5 минуты. Есть ощущение, что на этот раз Уотерсон-Гомес может оказаться в тупике раньше финального гонга.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Родригес нокаутировала Уотерсон-Гомес во втором раунде на отметке 2:42.

Полный кард, где смотреть UFC

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Турнир UFC Fight Night 228 стартует на «APEX Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в субботу, 23 сентября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск, поэтому поединок Родригес - Уотерсон-Гомес стоит ожидать около 03:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На российском телевидении прямую трансляцию проведет кабельный «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Даниэль Аргуэта (США) - Майлс Джонс (США). Легчайший вес;
  • Тим Минс (США) - Андрэ Фиальо (Португалия). Полусредний вес;
  • Джейкоб Малкун (Австралия) - Коди Брандейдж (США). Средний вес;
  • Мухаммед Усман (Нигерия) - Джейк Коллье (США). Тяжелый вес;
  • Мизуки Иноуэ (Япония) - Ханна Голди (США). Женский минимальный вес;
  • Тамирес Видал (Бразилия) - Монтсеррат Рендон (Мексика). Женский легчайший вес.

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