Рома - Монца, 24 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

В 2025-м году «Рома» в национальном первенстве не проигрывала, да и очки теряла лишь в двух матчах из семи. Перед игрой с «Монцей» команда Клаудио Раньери преодолела барьеры стыковых матчей, хотя соперник римлянам достался один из самых сложных из возможных - португальский «Порту». Оснований полагать, что столичный клуб на своем поле уступит худшей команде Серии А, нет.

«Монца» в этом календарном году проиграла пять матчей из семи. В предыдущем туре случился набор очков, но они пришли после ничейного исхода с «Лечче», который и сам находится в одном шаге от зоны вылета. В команде Алессандро Несты много травмированных, да еще и центральный защитник Иццо пропустит игру из-за дисквалификации.

У «Ромы» все еще есть проблемы в завершающей стадии атак. Моменты римляне создают исправно, но далеко не все они завершаются результативными ударами. Разгрома, быть может, на «Олимпико» и не будет, но хозяева должны уверенно брать три очка. Выбираем победу «Ромы» при скромной общей результативности, которая не должна превысить три мяча.