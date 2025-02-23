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23 февраля 6:47ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Рома - Монца, 24 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

В первом круге римляне не смогли обыграть безнадежного аутсайдера
Руслан Ипполитов

В вынесенном на понедельник заключительном матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» встретится на своем поле с «Монцей». Римляне идут с хорошей беспроигрышной серией, а их ближайшие соперники безнадежно осели на самом дне турнирной таблицы.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рома» (Рим) 

24.02.2024, Пн

22:45 МСК

«Монца» (Монца) 

П1 - 1.30

Х - 5.20

П2 - 10.00

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 26-й тур

Стадион:  «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный арбитр: Фабио Мареска

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рома»52114-5
«Монца»1255-14

Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.02.2025«Рома»3:2«Порту»Лига Европы
16.02.2025«Парма»0:1«Рома»Серия А
13.02.2025«Порту»1:1«Рома»Лига Европы
09.02.2025«Венеция»0:1«Рома»Серия А
05.02.2025«Милан»3:1«Рома»Кубок Италии

Последние пять матчей «Монцы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Монца»0:0«Лечче»Серия А
09.02.2025«Лацио»5:1«Монца»Серия А
01.02.2025«Монца»0:1«Верона»Серия А
27.02.2025«Дженоа»2:0«Монца»Серия А
18.01.2025«Болонья»3:1«Монца»Серия А

Последние пять матчей «Ромы» и «Монцы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.10.2024«Монца»1:1«Рома»Серия А
02.03.2024«Монца»1:4«Рома»Серия А
22.10.2023«Рома»1:0«Монца»Серия А
03.05.2023«Монца»1:1«Рома»Серия А
30.08.2022«Рома»3:0«Монца»Серия А

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Интер26176359-2457
2. Наполи25175341-1956
3. Аталанта25156454-2651
4. Лацио26145747-3447
5. Ювентус251113142-2146
6. Фиорентина25126741-2742
7. Милан25118637-2641
8. Болонья251011438-3141
9. Рома25107836-2937
10. Удинезе261061033-3736
11. Торино26710929-3231
12. Дженоа26791024-3430
13. Комо25671230-4025
14. Кальяри25671226-3925
15. Лечче26671318-4225
16. Верона25721626-5423
17. Парма26581332-4523
18. Эмполи25491222-3821
19. Венеция26381522-4117
20. Монца25281521-3914

Прогноз на матч

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В 2025-м году «Рома» в национальном первенстве не проигрывала, да и очки теряла лишь в двух матчах из семи. Перед игрой с «Монцей» команда Клаудио Раньери преодолела барьеры стыковых матчей, хотя соперник римлянам достался один из самых сложных из возможных - португальский «Порту». Оснований полагать, что столичный клуб на своем поле уступит худшей команде Серии А, нет.

«Монца» в этом календарном году проиграла пять матчей из семи. В предыдущем туре случился набор очков, но они пришли после ничейного исхода с «Лечче», который и сам находится в одном шаге от зоны вылета. В команде Алессандро Несты много травмированных, да еще и центральный защитник Иццо пропустит игру из-за дисквалификации.

У «Ромы» все еще есть проблемы в завершающей стадии атак. Моменты римляне создают исправно, но далеко не все они завершаются результативными ударами. Разгрома, быть может, на «Олимпико» и не будет, но хозяева должны уверенно брать три очка. Выбираем победу «Ромы» при скромной общей результативности, которая не должна превысить три мяча. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч». Трансляцию матча можно найти и на сайтах официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Рома»: Довбик (травма)

«Монца»: Иццо (дисквалификация). Кальдирола, Биринделли, Лекович, Сенси, Акпро, Пессина, Гальярдини (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Монца»:

Позиция«Рома»«Монца»Позиция
Вратарь99. Свилар30. ТуратиВратарь
Защитник19. Челик44. КарбониЗащитник
Защитник23. Манчини33. Д'АмброзиоЗащитник
Защитник5. Н'Дика22. ПаласиосЗащитник
Полузащитник34. Салах-Эддин77. КирьякопулосПолузащитник
Полузащитник7. Пеллегрини13. ПерейраПолузащитник
Полузащитник 27. Гурна-Дуат42. Бьянко Полузащитник 
Полузащитник16. Паредес8. УрбаньскиПолузащитник
Полузащитник56. Салемакерс47. КарвальюНападающий
Нападающий14. Шомуродов84. ЧиурриаНападающий
Нападающий11. Довбик35. ГанвулаНападающий
Главный тренерКлаудио РаньериАлессандро НестаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Сыгравшую ставку на победу «Монцы» FONBET умножит на 10.0. Заключить пари на ничью можно за 5.20.  Выигрыш «Ромы» идет за 1.30.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Рома» - «Монца»?

Самый скромный коэффициент (6.50) FONBET предлагает за победу «Ромы» 2:0. Сыгравшая ставка на 1:0 в пользу хозяев поля будет умножена букмекером на 7.50. Угаданные 3:0 - на 8.00.

Где смотреть бесплатно матч «Рома» - «Монца»?

Общедоступный телеканал «Матч» покажет встречу в прямом эфире.

Кто станет чемпионом Италии?

Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:

  1. «Интер» - 1.85
  2. «Наполи» - 2.05
  3. «Аталанта» - 15.00
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