Рома - Монца, 24 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

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В вынесенном на понедельник заключительном матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» встретится на своем поле с «Монцей». Римляне идут с хорошей беспроигрышной серией, а их ближайшие соперники безнадежно осели на самом дне турнирной таблицы.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Рома» (Рим)
24.02.2024, Пн
22:45 МСК
«Монца» (Монца)
|П1 - 1.30
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 26-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный арбитр: Фабио Мареска
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рома»
|5
|2
|1
|14-5
|«Монца»
|1
|2
|5
|5-14
Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.02.2025
|«Рома»
|3:2
|«Порту»
|Лига Европы
|16.02.2025
|«Парма»
|0:1
|«Рома»
|Серия А
|13.02.2025
|«Порту»
|1:1
|«Рома»
|Лига Европы
|09.02.2025
|«Венеция»
|0:1
|«Рома»
|Серия А
|05.02.2025
|«Милан»
|3:1
|«Рома»
|Кубок Италии
Последние пять матчей «Монцы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Монца»
|0:0
|«Лечче»
|Серия А
|09.02.2025
|«Лацио»
|5:1
|«Монца»
|Серия А
|01.02.2025
|«Монца»
|0:1
|«Верона»
|Серия А
|27.02.2025
|«Дженоа»
|2:0
|«Монца»
|Серия А
|18.01.2025
|«Болонья»
|3:1
|«Монца»
|Серия А
Последние пять матчей «Ромы» и «Монцы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.10.2024
|«Монца»
|1:1
|«Рома»
|Серия А
|02.03.2024
|«Монца»
|1:4
|«Рома»
|Серия А
|22.10.2023
|«Рома»
|1:0
|«Монца»
|Серия А
|03.05.2023
|«Монца»
|1:1
|«Рома»
|Серия А
|30.08.2022
|«Рома»
|3:0
|«Монца»
|Серия А
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|26
|17
|6
|3
|59-24
|57
|2. Наполи
|25
|17
|5
|3
|41-19
|56
|3. Аталанта
|25
|15
|6
|4
|54-26
|51
|4. Лацио
|26
|14
|5
|7
|47-34
|47
|5. Ювентус
|25
|11
|13
|1
|42-21
|46
|6. Фиорентина
|25
|12
|6
|7
|41-27
|42
|7. Милан
|25
|11
|8
|6
|37-26
|41
|8. Болонья
|25
|10
|11
|4
|38-31
|41
|9. Рома
|25
|10
|7
|8
|36-29
|37
|10. Удинезе
|26
|10
|6
|10
|33-37
|36
|11. Торино
|26
|7
|10
|9
|29-32
|31
|12. Дженоа
|26
|7
|9
|10
|24-34
|30
|13. Комо
|25
|6
|7
|12
|30-40
|25
|14. Кальяри
|25
|6
|7
|12
|26-39
|25
|15. Лечче
|26
|6
|7
|13
|18-42
|25
|16. Верона
|25
|7
|2
|16
|26-54
|23
|17. Парма
|26
|5
|8
|13
|32-45
|23
|18. Эмполи
|25
|4
|9
|12
|22-38
|21
|19. Венеция
|26
|3
|8
|15
|22-41
|17
|20. Монца
|25
|2
|8
|15
|21-39
|14
В 2025-м году «Рома» в национальном первенстве не проигрывала, да и очки теряла лишь в двух матчах из семи. Перед игрой с «Монцей» команда Клаудио Раньери преодолела барьеры стыковых матчей, хотя соперник римлянам достался один из самых сложных из возможных - португальский «Порту». Оснований полагать, что столичный клуб на своем поле уступит худшей команде Серии А, нет.
«Монца» в этом календарном году проиграла пять матчей из семи. В предыдущем туре случился набор очков, но они пришли после ничейного исхода с «Лечче», который и сам находится в одном шаге от зоны вылета. В команде Алессандро Несты много травмированных, да еще и центральный защитник Иццо пропустит игру из-за дисквалификации.
У «Ромы» все еще есть проблемы в завершающей стадии атак. Моменты римляне создают исправно, но далеко не все они завершаются результативными ударами. Разгрома, быть может, на «Олимпико» и не будет, но хозяева должны уверенно брать три очка. Выбираем победу «Ромы» при скромной общей результативности, которая не должна превысить три мяча.
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|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
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|-
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|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Рома»: Довбик (травма)
«Монца»: Иццо (дисквалификация). Кальдирола, Биринделли, Лекович, Сенси, Акпро, Пессина, Гальярдини (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Монца»:
|Позиция
|«Рома»
|«Монца»
|Позиция
|Вратарь
|99. Свилар
|30. Турати
|Вратарь
|Защитник
|19. Челик
|44. Карбони
|Защитник
|Защитник
|23. Манчини
|33. Д'Амброзио
|Защитник
|Защитник
|5. Н'Дика
|22. Паласиос
|Защитник
|Полузащитник
|34. Салах-Эддин
|77. Кирьякопулос
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Пеллегрини
|13. Перейра
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гурна-Дуат
|42. Бьянко
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Паредес
|8. Урбаньски
|Полузащитник
|Полузащитник
|56. Салемакерс
|47. Карвалью
|Нападающий
|Нападающий
|14. Шомуродов
|84. Чиурриа
|Нападающий
|Нападающий
|11. Довбик
|35. Ганвула
|Нападающий
|Главный тренер
|Клаудио Раньери
|Алессандро Неста
|Главный тренер
Самый скромный коэффициент (6.50) FONBET предлагает за победу «Ромы» 2:0. Сыгравшая ставка на 1:0 в пользу хозяев поля будет умножена букмекером на 7.50. Угаданные 3:0 - на 8.00.
Общедоступный телеканал «Матч» покажет встречу в прямом эфире.
Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:
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