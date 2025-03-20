Россия - Замбия, 25 марта: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

В первом матче 2025 года сборная России негласно решала двуединую задачу: убедительно выиграть и дать возможность Артему Дзюбе установить новый рекорд результативности. С обеими она благополучно справилась. Команда Гренады получила в Петровском парке Москвы пять безответных мячей, один из которых - от главного героя дня. Дзюба на один гол опередил Александра Кержакова в топе лучших бомбардиров национальной команды и спокойной душой может перевернуть эту страницу карьеры. Сыграет ли 36-летний нападающий за страну еще, ни он, ни тренер Карпин не уточнили. Но полностью исключать его выход против Замбии во вторник не стоит.

Между тем победная серия всей сборной России достигла уже семи матчей. Не меньше впечатляет суммарный счет этих игр - 39:0. Последней командой, поражавшей ворота россиян, остается Кения (2:2 в октябре 2023 года). Очевидно, что в спарринге с Замбией Валерий Карпин рассчитывает обе серии продлить. А какие еще могут быть спортивные задачи в такого рода играх?

Есть надежда, что на этот раз одностороннего движения на динамовском поле не будет. Замбия - соперник значительно более высокого класса и стоит на 87 позиций выше Гренады в рейтинге ФИФА. Эта команда никогда не отбиралась на чемпионаты мира, но периодически участвует в Кубке африканских наций и однажды даже его выиграла. А текущая серия без поражений у замбийцев составляет пять матчей - четыре из них они выиграли, в том числе у традиционно мощного Кот-д'Ивуара.

Отдельно стоит обратить внимание на фигуру главного тренера: Авраам Грант еще в 2008 году привозил в Москву «Челси» на финал Лиги чемпионов.

Учитывая, что в четырех последних играх Замбия вообще не пропускала, есть смысл присмотреться к рынку тоталов. ТМ 3.5 за 1.60 - чем не вариант?