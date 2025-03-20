Россия - Замбия, 25 марта: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

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Во вторник, 25 марта, сборная России проведет второй матч в 2025 году. На этот раз соперник у нее будет посерьезнее команды Гренады. Букмекеры даже принимают ставки на исход встречи. Выбираем интересный вариант для пари.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Сборная России
Место в рейтинге ФИФА: 34
25.03.2025, Вт
20:00 МСК
Сборная Замбии
|П1 - 1.25
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее соперники никогда не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Россия
|0
|0
|0
|0-0
|Замбия
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять игр сборной России:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
19.03.2025
|Россия
5:0
Гренада
Товарищеский матч
19.11.2024
|Россия
4:0
Сирия
Товарищеский матч
15.11.2024
|Россия
11:0
Бруней
Товарищеский матч
05.09.2024
|Вьетнам
0:3
Россия
Товарищеский матч
07.06.2024
|Беларусь
0:4
Россия
Товарищеский матч
Последние пять игр сборной Замбии:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|19.11.2024
|Сьерра-Леоне
|0:2
|Замбия
Отбор Кубка африканских наций
|15.11.2024
|Замбия
|1:0
|Кот-д'Ивуар
Отбор Кубка африканских наций
|15.10.2024
|Чад
|0:1
|Замбия
Отбор Кубка африканских наций
|11.10.2024
|Замбия
|0:0
|Кот-д'Ивуар
Отбор Кубка африканских наций
|10.09.2024
|Замбия
|3:2
|Сьерра-Леоне
Отбор Кубка африканских наций
В первом матче 2025 года сборная России негласно решала двуединую задачу: убедительно выиграть и дать возможность Артему Дзюбе установить новый рекорд результативности. С обеими она благополучно справилась. Команда Гренады получила в Петровском парке Москвы пять безответных мячей, один из которых - от главного героя дня. Дзюба на один гол опередил Александра Кержакова в топе лучших бомбардиров национальной команды и спокойной душой может перевернуть эту страницу карьеры. Сыграет ли 36-летний нападающий за страну еще, ни он, ни тренер Карпин не уточнили. Но полностью исключать его выход против Замбии во вторник не стоит.
Между тем победная серия всей сборной России достигла уже семи матчей. Не меньше впечатляет суммарный счет этих игр - 39:0. Последней командой, поражавшей ворота россиян, остается Кения (2:2 в октябре 2023 года). Очевидно, что в спарринге с Замбией Валерий Карпин рассчитывает обе серии продлить. А какие еще могут быть спортивные задачи в такого рода играх?
Есть надежда, что на этот раз одностороннего движения на динамовском поле не будет. Замбия - соперник значительно более высокого класса и стоит на 87 позиций выше Гренады в рейтинге ФИФА. Эта команда никогда не отбиралась на чемпионаты мира, но периодически участвует в Кубке африканских наций и однажды даже его выиграла. А текущая серия без поражений у замбийцев составляет пять матчей - четыре из них они выиграли, в том числе у традиционно мощного Кот-д'Ивуара.
Отдельно стоит обратить внимание на фигуру главного тренера: Авраам Грант еще в 2008 году привозил в Москву «Челси» на финал Лиги чемпионов.
Учитывая, что в четырех последних играх Замбия вообще не пропускала, есть смысл присмотреться к рынку тоталов. ТМ 3.5 за 1.60 - чем не вариант?
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В прямом эфире игру Россия - Замбия покажет телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Евгений Ставер («Рубин» Казань), Александр Максименко («Спартак» Москва), Евгений Латышонок («Зенит» Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат» Грозный), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов» Самара), Руслан Литвинов («Спартак» Москва), Юрий Горшков («Зенит» Санкт-Петербург).
Полузащитники: Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак» Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба – «Локомотив» Москва), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Иван Комаров («Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат» Грозный), Зелимхан Бакаев («Химки»).
Нападающие: Тамерлан Мусаев (ЦСКА Москва), Николай Комличенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара), Артем Дзюба («Акрон» Тольятти).
«Фонбет» довольно смело предлагает бетторам 14-кратный выигрыш в случае успеха команды гостей. На сборную России коэффициент более чем в 10 раз ниже - 1.25. Ничью в прематче можно взять за 5.40.
В последнее время этот вопрос перед матчами сборной России звучит нелепо. Но в данном случае есть надежда на более-менее равную борьбу.
Эту игру также бесплатно покажет «Матч ТВ».
В составе сборной Замбии есть легионеры из Европы. Так, например, нападающий Мвепу представляет испанский «Кадис», а форвард Чилуфя - шведский «Хеккен». Самый известный подопечный Гранта - Ламек Банда. Этот полузащитник выступает в итальянской Серии А за «Лечче».
Билеты на матч уже доступны на сайте официального билетного партнера Российского футбольного союза – Кассир.ру. Цена – от 500 рублей. Fan ID для прохода на игру не нужен.
Партнерский проект