Спартак - Акрон, 10 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

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Первая в истории встреча “Спартака” и “Акрона” завершилась громкой сенсацией. Полтора года назад молодой тольяттинский клуб выбил 10-кратных чемпионов России из Кубка страны. В ближайшее воскресенье эти команды впервые столкнутся в рамках РПЛ. Ждать ли новых сюрпризов?
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Спартак» (Москва)
10.11.2024, Вс
15:15 МСК
«Акрон» (Тольятти)
|П1 - 1.32
Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур
Стадион: «Открытие Банк Арена» (Москва)
Судьи: главный – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Артем Любимов; AVAR – Владимир Москалев; инспектор – Николай Иванов
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|0
|0
|1
|1-2
|«Акрон»
|1
|0
|0
|2-1
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.11.2024
|«Спартак»
0:1
«Ростов»
FONBET Кубок России
|02.11.2024
|ЦСКА
0:2
«Спартак»
РПЛ
|27.10.2024
|«Пари НН»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|22.10.2024
|«Динамо» Махачкала
0:1
«Спартак»
FONBET Кубок России
|19.10.2024
|«Спартак»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2024
|«Акрон»
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|26.10.2024
|«Динамо» Махачкала
1:1
«Акрон»
РПЛ
|23.10.2024
|«Акрон»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|18.10.2024
|«Акрон»
0:5
«Зенит»
РПЛ
|05.10.2024
|«Акрон»
2:2
«Пари НН»
РПЛ
После победы над ЦСКА в дерби “Спартак” обошел армейцев и до двух очков сократил отставание от идущего четвертым “Динамо”. “Акрон” обосновался в “золотой середине” таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|2. Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|3. Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|4. Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|5. Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|6. ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|7. Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|8. Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|9. Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|10. Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|11. Крылья Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|12. Динамо-Махачкала
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|13. Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|14. Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|15. Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|16. Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
Интересный и вместе с тем тревожный для спартаковцев тренд наметился в последнее время. Во всех пяти их предыдущих матчах победу праздновали гости! Трижды это были сами красно-белые и дважды - их гости с юга, “Краснодар” и “Ростов”. Выходит, теперь очередь “Акрона” победить? Тольяттинцы уже дважды делали это в гостях - в Воронеже и Ростове-на-Дону. Но трудно представить такой конфуз от “Спартака” перед родной публикой после поражения в Кубке и перед паузой на сборные.
Легче вообразить открытый, обоюдоострый футбол с моментами и голами. В одни и другие ворота. Харизматичный Дзюба выйдет на “Лукойл Арены” напоминать о себе родному клубу. Ставка на “обе забьют” в этом конкретном случае выглядит весьма реалистичной, а коэффициент на этот исход БК PARI - заманчивым.
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В прямом эфире игру в Тушино покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline. Текстовую трансляцию матча проведут специализированные сайты:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Литвинов (дисквалификация)
«Акрон»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Ростов»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|78. Васютин
|Вратарь
|Защитник
|82. Хлусевич
|80. Бардыбахин
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|4. Паулу Витор
|Защитник
|Защитник
|4. Дуарте
|22. Баранюк
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|7. Данилин
|Защитник
|Полузащитник
|35. Мартинс
|65. Москвичев
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|25. Эсанов
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Медина
|10. Палиенко
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|20. Галоян
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Николсон
|11. Беншимол
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Угальде
|24. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Заур Тедеев
|Главный тренер
Аналитический отдел компании PARI предлагает коэффициент 1.32 на победу “Спартака” и 9.00 - на успех гостей. Вероятность ничьей эксперты оценили котировкой 5.40.
Согласно расчетам аналитиков, вероятность победы “Спартака” составляет около 75%. Победа у парней Станковича в кармане?
Следить за игрой вне платных подписок можно на официальных ресурсах официального беттингового партнера РПЛ.
Приобрести билеты на игру можно в кассах «Открытие Банк Арены» или онлайн, на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - 400 рублей. Для прохода на стадион нужно будет предъявить паспорт болельщика.
Противопоказаний к выходу на тушинский газон у одного из ветеранов РПЛ нет. Зато желания напомнить о себе красно-белым трибунам у воспитанника “Спартака” наверняка в избытке. Ждем Дзюбу на поле с первых минут.
Партнерский проект