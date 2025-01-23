Спартак - Акрон, 10 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Интересный и вместе с тем тревожный для спартаковцев тренд наметился в последнее время. Во всех пяти их предыдущих матчах победу праздновали гости! Трижды это были сами красно-белые и дважды - их гости с юга, “Краснодар” и “Ростов”. Выходит, теперь очередь “Акрона” победить? Тольяттинцы уже дважды делали это в гостях - в Воронеже и Ростове-на-Дону. Но трудно представить такой конфуз от “Спартака” перед родной публикой после поражения в Кубке и перед паузой на сборные.

Календарь игр РПЛ 2024/25.

Легче вообразить открытый, обоюдоострый футбол с моментами и голами. В одни и другие ворота. Харизматичный Дзюба выйдет на “Лукойл Арены” напоминать о себе родному клубу. Ставка на “обе забьют” в этом конкретном случае выглядит весьма реалистичной, а коэффициент на этот исход БК PARI - заманчивым.