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7 ноября 8:48ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Спартак - Акрон, 10 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Дзюба против родного клуба - это всегда интрига!
Валентин Васильев

Первая в истории встреча “Спартака” и “Акрона” завершилась громкой сенсацией. Полтора года назад молодой тольяттинский клуб выбил 10-кратных чемпионов России из Кубка страны. В ближайшее воскресенье эти команды впервые столкнутся в рамках РПЛ. Ждать ли новых сюрпризов?

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 Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

10.11.2024, Вс

15:15 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 1.32

Х - 5.40

П2 - 9.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур

Стадион: «Открытие Банк Арена» (Москва)

Судьи: главный – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Артем Любимов; AVAR – Владимир Москалев; инспектор – Николай Иванов

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»0011-2
«Акрон»1002-1

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.11.2024«Спартак»

0:1

«Ростов» 

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02.11.2024ЦСКА

0:2

«Спартак»

РПЛ

27.10.2024«Пари НН» 

0:2

«Спартак»

РПЛ

22.10.2024«Динамо» Махачкала

0:1

«Спартак»

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19.10.2024«Спартак»

0:3

«Краснодар» 

РПЛ

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2024«Акрон»

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

26.10.2024«Динамо» Махачкала

1:1

«Акрон»

РПЛ

23.10.2024«Акрон»

0:1

«Рубин»

РПЛ

18.10.2024«Акрон»

0:5

«Зенит»

РПЛ

05.10.2024«Акрон»

2:2

«Пари НН»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После победы над ЦСКА в дерби “Спартак” обошел армейцев и до двух очков сократил отставание от идущего четвертым “Динамо”. “Акрон” обосновался в “золотой середине” таблицы.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар14113031-636
2. Зенит14103131-633
3. Локомотив14101328-1731
4. Динамо1483328-1627
5. Спартак1474321-1225
6. ЦСКА1473422-924
7. Рубин1453616-2118
8. Акрон1444619-2616
9. Пари НН1443714-2415
10. Ростов1435617-2514
11. Крылья Советов1433812-2112
12. Динамо-Махачкала142667-1312
13. Химки1426615-2512
14. Факел142669-2112
15. Ахмат1416712-279
16. Оренбург1415815-288

Прогноз на матч

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Интересный и вместе с тем тревожный для спартаковцев тренд наметился в последнее время. Во всех пяти их предыдущих матчах победу праздновали гости! Трижды это были сами красно-белые и дважды - их гости с юга, “Краснодар” и “Ростов”. Выходит, теперь очередь “Акрона” победить? Тольяттинцы уже дважды делали это в гостях - в Воронеже и Ростове-на-Дону. Но трудно представить такой конфуз от “Спартака” перед родной публикой после поражения в Кубке и перед паузой на сборные. 

Календарь игр РПЛ 2024/25.

Легче вообразить открытый, обоюдоострый футбол с моментами и голами. В одни и другие ворота. Харизматичный Дзюба выйдет на “Лукойл Арены” напоминать о себе родному клубу. Ставка на “обе забьют” в этом конкретном случае выглядит весьма реалистичной, а коэффициент на этот исход БК PARI - заманчивым. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Тушино покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline.  Текстовую трансляцию матча проведут  специализированные сайты:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

 «Спартак»: Литвинов (дисквалификация) 

«Акрон»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Ростов»:

Позиция«Спартак»«Акрон»Позиция
Вратарь98. Максименко78. ВасютинВратарь
Защитник82. Хлусевич80. БардыбахинЗащитник
Защитник6. Бабич4. Паулу ВиторЗащитник
Защитник4. Дуарте22. БаранюкЗащитник
Защитник2. Рябчук7. ДанилинЗащитник
Полузащитник35. Мартинс65. МосквичевПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров25. ЭсановПолузащитник 
Полузащитник19. Медина10. ПалиенкоПолузащитник
Полузащитник5. Барко20. ГалоянПолузащитник
Нападающий11. Николсон11. БеншимолПолузащитник
Нападающий9. Угальде24. ДзюбаНападающий
Главный тренерДеян СтанковичЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитический отдел компании PARI предлагает коэффициент 1.32 на победу “Спартака” и 9.00 - на успех гостей. Вероятность ничьей эксперты оценили котировкой 5.40.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Спартак» - «Акрон»?

Согласно расчетам аналитиков, вероятность победы “Спартака” составляет около 75%. Победа у парней Станковича в кармане?

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Акрон»?

Следить за игрой вне платных подписок можно на официальных ресурсах официального беттингового партнера РПЛ.

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Акрон»?

Приобрести билеты на игру можно в кассах «Открытие Банк Арены» или онлайн, на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - 400 рублей. Для прохода на стадион нужно будет предъявить паспорт болельщика.

Будет ли играть Артем Дзюба? 

Противопоказаний к выходу на тушинский газон у одного из ветеранов РПЛ нет. Зато желания напомнить о себе красно-белым трибунам у воспитанника “Спартака” наверняка в избытке. Ждем Дзюбу на поле с первых минут.

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