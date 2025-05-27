Тоттенхэм - Ливерпуль, 30 сентября: прогноз на матч АПЛ, трансляция, составы

Кто победит в матче «Арсенал» - «Тоттенхэм»?

Обе команды ещё не проигрывали в нынешнем сезоне АПЛ, но букмекеры считают гостей фаворитами. На стороне “Ливера” статистика: из 12 последних очных матчей с “Тоттенхэмом” “красные” не проиграли ни одного!

Где бесплатно смотреть матч «Арсенал» - «Тоттенхэм»?

Смотреть онлайн видеотрансляции игр АПЛ можно только на ресурсах некоторых букмекерских контор и в социальных сетях.

Кто выиграет чемпионат Англии по футболу?

Букмекеры считают главным фаворитом сезона «Манчестер Сити». Хотя “Ливерпуль” совсем близко к чемпиону в таблице, да и “Тоттенхэм” не сказать, что далеко.