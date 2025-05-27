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29 сентября 13:28ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Тоттенхэм - Ливерпуль, 30 сентября: прогноз на матч АПЛ, трансляция, составы

В Лондоне будет весело
Валентин Васильев

Один из самых интригующих матчей европейского уикенда пройдет в субботу, 30 сентября, в Лондоне. В гости к “Тоттенхэму” приехал “Ливерпуль”. Что по шансам команд?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон)

30.09.2023, Сб

19:30 МСК

«Ливерпуль» 

П1 - 2.95

Х - 4.10

П2 - 2.20

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 7-й тур

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия, Великобритания)

Судьи: Саймон Хупер, Эдриан Холмс, Саймон Лонг

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»383673173-242
«Ливерпуль»733638260-298

Последние пять игр «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.09.2023«Тоттенхэм»

2:2

«Арсенал»

АПЛ

16.09.2023«Тоттенхэм»

2:1

«Шеффилд Юнайтед»

АПЛ

02.09.2023«Бернли»

2:5

«Тоттенхэм»

АПЛ

29.08.2023«Фулхэм»

1:1 (5:3, пен.)

«Тоттенхэм»

Кубок лиги

26.08.2023«Борнмут»

0:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

19.08.2023«Тоттенхэм»

2:0

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

Последние пять игр «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2023«Ливерпуль»

3:1

«Лестер»

Кубок лиги

24.09.2023«Ливерпуль»

3:1

«Вест Хэм»

АПЛ

21.09.2023ЛАСК

1:3

«Ливерпуль»

Лига Европы

16.09.2023«Вулверхэмптон»

1:3

«Ливерпуль»

АПЛ

03.09.2023«Ливерпуль»

3:0

«Астон Вилла»

АПЛ

Место в турнирной таблице

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После шести туров обе команды идут в “зоне Лиги чемпионов”: “Ливерпуль” - второй в таблице, “Тоттенхэм” - четвертый. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Манчестер Сити660016-318
2. Ливерпуль651015-516
3. Брайтон650118-815
4. Тоттенхэм642015-714
5. Арсенал642011-614
6. Астон Вилла640212-1012
7. Вест Хэм631211-1010
8. Ньюкасл630316-79
9. Манчестер Юнайтед63037-109
10. Кристал Пэлас62226-78
11. Фулхэм62225-108
12. Ноттингем Форест62137-97
13. Брентфорд61329-96
14. Челси61235-65
15. Эвертон61145-104
16. Вулверхэмптон61146-124
17. Борнмут60335-113
18. Лутон Таун50143-111
19. Бернли50144-131
20. Шеффилд Юнайтед60155-171

Прогноз на матч

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Обе команды без поражений преодолели шестиматчевый отрезок чемпионата на старте сезона и в статусе лидеров пришли к очной встрече. “Ливерпуль” в сентябре демонстрирует фантастическое постоянство: шесть побед подряд, причем четыре последние - с одинаковым счетом 3:1! Это уже серьезный повод, чтобы задуматься о нескольких вариантах пари. Тотал больше 2.5 и “обе забьют” при таких вводных представляются практически верными вариантами. Мы осторожно выберем первый, так как коэффициент на него пусть чуточку, но выше. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Смотреть бесплатно игру «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» можно только на ресурсах некоторых букмекерских контор и в социальных сетях. На российском телевидении АПЛ не транслируется.

ВещательТип трансляцииУсловия
Vital SportВидеотрансляция, HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Тоттенхэм»: Бентанкур, Перишич, Сессеньон, Хиль, Уайтмен, Ло Чельсо (все - травмы)

«Ливерпуль»: Конате, Тьяго, Александер-Арнольд  (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»:

Позиция«Тоттенхэм»«Ливерпуль»
Вратарь13. Викарио1. Алисон
Защитник23. Порро2. Гомес
Защитник17. Ромеро32. Матип
Защитник37. ван де Вен4. ван Дейк
Защитник38. Удоджи26. Робертсон
Полузащитник8. Биссума10. Мак Аллистер
Полузащитник 29. Сарр17. Джонс
Полузащитник10. Мэддисон8. Собослаи
Нападающий7. Сон11. Салах
Нападающий27. Соломон7. Диас
Нападающий21. Кулушевски9. Нуньес
Главный тренерАнгелос ПостекоглуЮрген Клопп

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI предлагают в прематче высокие коэффициенты на все основные исходы. На  победу хозяев можно поставить за 2.95,  на ничью  - за 4.10, а на победу гостей - за 2.20.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Арсенал» - «Тоттенхэм»?

Обе команды ещё не проигрывали в нынешнем сезоне АПЛ, но букмекеры считают гостей фаворитами. На стороне “Ливера” статистика: из 12 последних очных матчей с “Тоттенхэмом” “красные” не проиграли ни одного!

Где бесплатно смотреть матч «Арсенал» - «Тоттенхэм»?

Смотреть онлайн видеотрансляции игр АПЛ можно только на ресурсах некоторых букмекерских контор и в социальных сетях.

Кто выиграет чемпионат Англии по футболу?

Букмекеры считают главным фаворитом сезона «Манчестер Сити».  Хотя “Ливерпуль” совсем близко к чемпиону в таблице, да и “Тоттенхэм” не сказать, что далеко.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 2:1 благодаря мячу Сона (36 минута) и автоголу Матипа (90+6). У «Ливерпуля» отличился Гакпо (45+4), а красные карточки получили Джонс (26) и Жота (69).

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных