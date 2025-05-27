Тоттенхэм - Ливерпуль, 30 сентября: прогноз на матч АПЛ, трансляция, составы

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Один из самых интригующих матчей европейского уикенда пройдет в субботу, 30 сентября, в Лондоне. В гости к “Тоттенхэму” приехал “Ливерпуль”. Что по шансам команд?
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 7-й тур
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия, Великобритания)
Судьи: Саймон Хупер, Эдриан Холмс, Саймон Лонг
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|38
|36
|73
|173-242
|«Ливерпуль»
|73
|36
|38
|260-298
Последние пять игр «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.09.2023
|«Тоттенхэм»
2:2
«Арсенал»
АПЛ
|16.09.2023
|«Тоттенхэм»
2:1
«Шеффилд Юнайтед»
АПЛ
|02.09.2023
|«Бернли»
2:5
«Тоттенхэм»
АПЛ
|29.08.2023
|«Фулхэм»
1:1 (5:3, пен.)
«Тоттенхэм»
Кубок лиги
|26.08.2023
|«Борнмут»
0:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|19.08.2023
|«Тоттенхэм»
2:0
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
Последние пять игр «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2023
|«Ливерпуль»
3:1
«Лестер»
Кубок лиги
|24.09.2023
|«Ливерпуль»
3:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|21.09.2023
|ЛАСК
1:3
«Ливерпуль»
Лига Европы
|16.09.2023
|«Вулверхэмптон»
1:3
«Ливерпуль»
АПЛ
|03.09.2023
|«Ливерпуль»
3:0
«Астон Вилла»
АПЛ
После шести туров обе команды идут в “зоне Лиги чемпионов”: “Ливерпуль” - второй в таблице, “Тоттенхэм” - четвертый.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Манчестер Сити
|6
|6
|0
|0
|16-3
|18
|2. Ливерпуль
|6
|5
|1
|0
|15-5
|16
|3. Брайтон
|6
|5
|0
|1
|18-8
|15
|4. Тоттенхэм
|6
|4
|2
|0
|15-7
|14
|5. Арсенал
|6
|4
|2
|0
|11-6
|14
|6. Астон Вилла
|6
|4
|0
|2
|12-10
|12
|7. Вест Хэм
|6
|3
|1
|2
|11-10
|10
|8. Ньюкасл
|6
|3
|0
|3
|16-7
|9
|9. Манчестер Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|7-10
|9
|10. Кристал Пэлас
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|11. Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|5-10
|8
|12. Ноттингем Форест
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|13. Брентфорд
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|14. Челси
|6
|1
|2
|3
|5-6
|5
|15. Эвертон
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|16. Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|17. Борнмут
|6
|0
|3
|3
|5-11
|3
|18. Лутон Таун
|5
|0
|1
|4
|3-11
|1
|19. Бернли
|5
|0
|1
|4
|4-13
|1
|20. Шеффилд Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|5-17
|1
Обе команды без поражений преодолели шестиматчевый отрезок чемпионата на старте сезона и в статусе лидеров пришли к очной встрече. “Ливерпуль” в сентябре демонстрирует фантастическое постоянство: шесть побед подряд, причем четыре последние - с одинаковым счетом 3:1! Это уже серьезный повод, чтобы задуматься о нескольких вариантах пари. Тотал больше 2.5 и “обе забьют” при таких вводных представляются практически верными вариантами. Мы осторожно выберем первый, так как коэффициент на него пусть чуточку, но выше.
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Смотреть бесплатно игру «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» можно только на ресурсах некоторых букмекерских контор и в социальных сетях. На российском телевидении АПЛ не транслируется.
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|Тип трансляции
|Условия
|Vital Sport
|Видеотрансляция, HD
|Бесплатно
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|Текстовая
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Потери
«Тоттенхэм»: Бентанкур, Перишич, Сессеньон, Хиль, Уайтмен, Ло Чельсо (все - травмы)
«Ливерпуль»: Конате, Тьяго, Александер-Арнольд (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
|«Ливерпуль»
|Вратарь
|13. Викарио
|1. Алисон
|Защитник
|23. Порро
|2. Гомес
|Защитник
|17. Ромеро
|32. Матип
|Защитник
|37. ван де Вен
|4. ван Дейк
|Защитник
|38. Удоджи
|26. Робертсон
|Полузащитник
|8. Биссума
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|29. Сарр
|17. Джонс
|Полузащитник
|10. Мэддисон
|8. Собослаи
|Нападающий
|7. Сон
|11. Салах
|Нападающий
|27. Соломон
|7. Диас
|Нападающий
|21. Кулушевски
|9. Нуньес
|Главный тренер
|Ангелос Постекоглу
|Юрген Клопп
Аналитики БК PARI предлагают в прематче высокие коэффициенты на все основные исходы. На победу хозяев можно поставить за 2.95, на ничью - за 4.10, а на победу гостей - за 2.20.
Обе команды ещё не проигрывали в нынешнем сезоне АПЛ, но букмекеры считают гостей фаворитами. На стороне “Ливера” статистика: из 12 последних очных матчей с “Тоттенхэмом” “красные” не проиграли ни одного!
Смотреть онлайн видеотрансляции игр АПЛ можно только на ресурсах некоторых букмекерских контор и в социальных сетях.
Букмекеры считают главным фаворитом сезона «Манчестер Сити». Хотя “Ливерпуль” совсем близко к чемпиону в таблице, да и “Тоттенхэм” не сказать, что далеко.
Наша ставка выиграла. «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 2:1 благодаря мячу Сона (36 минута) и автоголу Матипа (90+6). У «Ливерпуля» отличился Гакпо (45+4), а красные карточки получили Джонс (26) и Жота (69).
Партнерский проект