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10 марта 8:30ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Урал - Рубин, 12 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Первая тренерская дуэль Шатова с Рахимовым
Валентин Васильев

Всего один клуб Первого дивизиона достиг четвертьфинала Пути регионов в Кубке России по футболу. В среду «Урал» попытается вывести из игры еще одного представителя РПЛ. Удастся ли? В поиске ответа заглянем в линии букмекеров на матч в Екатеринбурге. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург) 

12.03.2025, Ср

16:00 МСК

«Рубин» (Казань) 

П1 - 3.16

Х - 3.26

П2 - 2.20

Турнир: FONBET Кубок России, Путь регионов, 1/4 финала

Стадион: «Арена Екатеринбург» (Екатеринбург, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал»14121745-48
«Рубин»17121448-45

Последние пять игр «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Сочи»

1:0

«Урал»

Первая лига

03.03.2025«Ротор»

0:0

«Урал»

Первая лига

22.02.2025«Акрон»

2:4

«Урал»

Товарищеский матч

21.02.2025«Динамо» Москва

3:2

«Урал»

Товарищеский матч

18.02.2025«Локомотив»

2:2

«Урал»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Рубин»

2:1

«Спартак»

РПЛ

01.03.2025«Ахмат»

2:1

«Рубин»

РПЛ

22.02.2025«Рубин»

5:3

«Оренбург»

Товарищеский матч

18.02.2025«Рубин»

2:0

«Сочи»

Товарищеский матч

14.02.2025«Рубин»

1:4

сборная КНДР

Товарищеский матч

Последние пять игр «Урала» и «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.04.2024«Рубин»

1:1

«Урал»

РПЛ

06.01.2023«Урал»

0:1

«Рубин»

РПЛ

03.10.2023«Урал»

2:0

«Рубин»

Кубок России

29.08.2023«Рубин»

2:1

«Урал»

Кубок России

15.05.2022«Урал»

3:0

«Рубин»

РПЛ

Календарь игр

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 Путь регионов. 1/4 финала
11.03.2025.  19:00. «Динамо»  Мх – «Локомотив»
11.03.2025.  20:00. «Краснодар» – «Ахмат»  
12.03.2025.  16:00. «Урал» – «Рубин»
12.03.2025.  16:00. «Акрон» – «Спартак»

Путь РПЛ. 1/2 финала  
Первые матчи
12.03.2025.  18:15. «Ростов» – «Зенит»  
12.03.2025.  20:30. ЦСКА – «Динамо» М

Ответные матчи
16.04.2025.  15:00. «Зенит» – «Ростов»  
16.04.2025.  15:00. «Динамо» М – ЦСКА

Прогноз на матч

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Первостепенная задача «Урала» на сезон - возвращение в РПЛ. Но это не значит, что екатеринбуржцы добровольно откажутся от кубкового турнира. Естественно, и здесь они постараются зайти как можно дальше. Все-таки кубковые традиции у клуба достаточно сильные: три полуфинала и два финала о многом говорят. Да, сейчас команда Олега Шатова играет в Первом дивизионе, но на сборах она достойно противостояла старшим по классу: минимально уступила «Динамо», разошлась миром с «Локо», победила «Акрон». Так что «Рубину» будет очень непросто.

Рашид Рахимов вряд ли отойдет на Урале от базовых командных настроек. Казанскую команду отличает максимальная строгость в обороне. Полагаем, что и в Екатеринбурге раскрываться она не станет. Такой же осмотрительности стоит ждать и от хозяев - все-таки цена матча очень высока. Тотал меньше 2.5 представляется здесь вполне реалистичным исходом.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Екатеринбурге покажет «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Урал»: нет

«Рубин»: Ходжа (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Рубин»:

Позиция «Урал»«Рубин»Позиция
Вратарь57. Селихов25. НигматуллинВратарь
Защитник22. Бевеев27. ГрицаенкоЗащитник
Защитник16. Итало2. ТесленкоЗащитник
Защитник43. Маргасов5. АшурматовЗащитник
Защитник24. Филипенко71. НижегородовЗащитник
Полузащитник75. Сунгатулин51. РожковПолузащитник 
Полузащитник 4. Бессмертный6. ИвуПолузащитник 
Полузащитник15. Ишков21. ЗотовПолузащитник
Полузащитник8. Мишкич30. ВадаПолузащитник
Полузащитник9. Кузнецов24. ЧумичНападающий
Нападающий20. Марков90. ЧуниНападающий
Главный тренерОлег ШатовРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты «Лиги Ставок» не поскупились на коэффициенты в этой кубковой паре. Победа хозяев в конторе котируется за 3.16, гостей - за 2.20, а ничья в основное время - за 3.26.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Урал» - «Рубин»?

По прикидкам экспертов, самый реальный исход основного времени здесь - 1:1. Ставки на этот вариант принимаются по коэффициенту 6.50.

Где бесплатно смотреть матч «Урал» - «Рубин»?

Следить за игрой онлайн можно на платформе официального беттингового партнера турнира.

Где купить билеты на матч «Урал» - «Рубин»? 

Билеты на игру доступны на сайте «Урала». Минимальная стоимость - 200 рублей. Паспорта болельщика не требуется.

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