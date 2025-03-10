Урал - Рубин, 12 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
Всего один клуб Первого дивизиона достиг четвертьфинала Пути регионов в Кубке России по футболу. В среду «Урал» попытается вывести из игры еще одного представителя РПЛ. Удастся ли? В поиске ответа заглянем в линии букмекеров на матч в Екатеринбурге.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Урал» (Екатеринбург)
12.03.2025, Ср
16:00 МСК
«Рубин» (Казань)
|П1 - 3.16
Турнир: FONBET Кубок России, Путь регионов, 1/4 финала
Стадион: «Арена Екатеринбург» (Екатеринбург, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|14
|12
|17
|45-48
|«Рубин»
|17
|12
|14
|48-45
Последние пять игр «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Сочи»
1:0
«Урал»
Первая лига
|03.03.2025
|«Ротор»
0:0
«Урал»
Первая лига
|22.02.2025
|«Акрон»
2:4
«Урал»
Товарищеский матч
|21.02.2025
|«Динамо» Москва
3:2
«Урал»
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Локомотив»
2:2
«Урал»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Рубин»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|01.03.2025
|«Ахмат»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|22.02.2025
|«Рубин»
5:3
«Оренбург»
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Рубин»
2:0
«Сочи»
Товарищеский матч
|14.02.2025
|«Рубин»
1:4
сборная КНДР
Товарищеский матч
Последние пять игр «Урала» и «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.04.2024
|«Рубин»
1:1
«Урал»
РПЛ
|06.01.2023
|«Урал»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|03.10.2023
|«Урал»
2:0
«Рубин»
Кубок России
|29.08.2023
|«Рубин»
2:1
«Урал»
Кубок России
|15.05.2022
|«Урал»
3:0
«Рубин»
РПЛ
Путь регионов. 1/4 финала
11.03.2025. 19:00. «Динамо» Мх – «Локомотив»
11.03.2025. 20:00. «Краснодар» – «Ахмат»
12.03.2025. 16:00. «Урал» – «Рубин»
12.03.2025. 16:00. «Акрон» – «Спартак»
Путь РПЛ. 1/2 финала
Первые матчи
12.03.2025. 18:15. «Ростов» – «Зенит»
12.03.2025. 20:30. ЦСКА – «Динамо» М
Ответные матчи
16.04.2025. 15:00. «Зенит» – «Ростов»
16.04.2025. 15:00. «Динамо» М – ЦСКА
Первостепенная задача «Урала» на сезон - возвращение в РПЛ. Но это не значит, что екатеринбуржцы добровольно откажутся от кубкового турнира. Естественно, и здесь они постараются зайти как можно дальше. Все-таки кубковые традиции у клуба достаточно сильные: три полуфинала и два финала о многом говорят. Да, сейчас команда Олега Шатова играет в Первом дивизионе, но на сборах она достойно противостояла старшим по классу: минимально уступила «Динамо», разошлась миром с «Локо», победила «Акрон». Так что «Рубину» будет очень непросто.
Рашид Рахимов вряд ли отойдет на Урале от базовых командных настроек. Казанскую команду отличает максимальная строгость в обороне. Полагаем, что и в Екатеринбурге раскрываться она не станет. Такой же осмотрительности стоит ждать и от хозяев - все-таки цена матча очень высока. Тотал меньше 2.5 представляется здесь вполне реалистичным исходом.
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В прямом эфире игру в Екатеринбурге покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Графическая
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: нет
«Рубин»: Ходжа (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Рубин»:
|Позиция
|«Урал»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|57. Селихов
|25. Нигматуллин
|Вратарь
|Защитник
|22. Бевеев
|27. Грицаенко
|Защитник
|Защитник
|16. Итало
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|43. Маргасов
|5. Ашурматов
|Защитник
|Защитник
|24. Филипенко
|71. Нижегородов
|Защитник
|Полузащитник
|75. Сунгатулин
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|4. Бессмертный
|6. Иву
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Ишков
|21. Зотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мишкич
|30. Вада
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Кузнецов
|24. Чумич
|Нападающий
|Нападающий
|20. Марков
|90. Чуни
|Нападающий
|Главный тренер
|Олег Шатов
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
Эксперты «Лиги Ставок» не поскупились на коэффициенты в этой кубковой паре. Победа хозяев в конторе котируется за 3.16, гостей - за 2.20, а ничья в основное время - за 3.26.
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По прикидкам экспертов, самый реальный исход основного времени здесь - 1:1. Ставки на этот вариант принимаются по коэффициенту 6.50.
Следить за игрой онлайн можно на платформе официального беттингового партнера турнира.
Билеты на игру доступны на сайте «Урала». Минимальная стоимость - 200 рублей. Паспорта болельщика не требуется.
Партнерский проект