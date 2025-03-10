Урал - Рубин, 12 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Первостепенная задача «Урала» на сезон - возвращение в РПЛ. Но это не значит, что екатеринбуржцы добровольно откажутся от кубкового турнира. Естественно, и здесь они постараются зайти как можно дальше. Все-таки кубковые традиции у клуба достаточно сильные: три полуфинала и два финала о многом говорят. Да, сейчас команда Олега Шатова играет в Первом дивизионе, но на сборах она достойно противостояла старшим по классу: минимально уступила «Динамо», разошлась миром с «Локо», победила «Акрон». Так что «Рубину» будет очень непросто.

Рашид Рахимов вряд ли отойдет на Урале от базовых командных настроек. Казанскую команду отличает максимальная строгость в обороне. Полагаем, что и в Екатеринбурге раскрываться она не станет. Такой же осмотрительности стоит ждать и от хозяев - все-таки цена матча очень высока. Тотал меньше 2.5 представляется здесь вполне реалистичным исходом.