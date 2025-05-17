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16 мая 12:26ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Валенсия — Атлетик Б, 18 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Попадут ли «баски» на пьедестал?
Руслан Ипполитов

Одна из финальных интриг Ла Лиги может быть снята с повестки дня по итогам 37-го тура испанской Примеры. Если «Атлетик» из Бильбао не сможет обыграть на выезде «Валенсию», то распрощается с мечтой обойти в турнирной таблице мадридский «Атлетико» и получить бронзовую медаль. Оцениваем баланс сил соперников и присматриваемся к интересным котировкам букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Валенсия» (Валенсия)

18.05.2025, Вс

20:00 МСК

«Атлетик» (Бильбао) 

П1 - 2.22

Х - 3.10

П2 - 3.75

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 37-й тур

Стадион: «Месталья» (Валенсия, Испания)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Валенсия»

75

49

72

305-304

«Атлетик»

72

49

75

304-305

Последние пять матчей «Валенсии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.05.2025«Алавес»

1:0

«Валенсия»

Примера

10.05.2025«Валенсия»

3:0

«Хетафе»

Примера

03.05.2025«Лас-Пальмас»

2:3

«Валенсия»

Примера

22.04.2025«Валенсия»

1:1

«Эспаньол»

Примера

19.04.2025«Райо Вальекано»

1:1

«Валенсия»

Примера

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.05.2025«Хетафе»

0:2

«Атлетик»

Примера

11.05.2025«Атлетик»

1:0

«Алавес»

Примера

08.05.2025«Манчестер Юнайтед»

4:1

«Атлетик»

Лига Европы

04.05.2025«Реал Сосьедад»

0:0

«Атлетик»

Примера

01.05.2025«Атлетик»

0:3

«Манчестер Юнайтед»

Лига Европы

Последние пять матчей «Валенсии» и «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.08.2024«Атлетик»

1:0

«Валенсия»

Примера

20.01.2024«Валенсия»

1:0

«Атлетик»

Примера

29.10.2023«Атлетик»

2:2

«Валенсия»

Примера

11.02.2023«Валенсия»

1:2

«Атлетик»

Примера

26.01.2023«Валенсия»

1:3

«Атлетик»

Кубок Испании

Прогноз на матч «Барселона» - «Вильярреал»

Турнирное положение

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«Атлетик» перед 37-м туром занимает 4-е место, а «Валенсия» расположилась на 11-й строчке. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона36274597-3685
2. Реал Мадрид36246674-3878
3. Атлетико362010660-2970
4. Атлетик361813553-2667
5. Вильярреал361810864-4764
6. Бетис361611955-4559
7. Сельта361571456-5452
8. Райо Вальекано3612121239-4448
9. Осасуна3611151045-5148
10. Мальорка361381534-4247
11. Валенсия3611121343-5245
12. Реал Сосьедад361271732-4243
13. Жирона361181742-5341
14. Севилья3610111540-4941
15. Хетафе361091731-3639
16. Эспаньол361091738-4939
17. Алавес369111636-4738
18. Леганес367131635-5634
19. Лас-Пальмас36882040-5832
20. Вальядолид36442826-8616

Прогноз на матч

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«Валенсия» лишена турнирной мотивации, а команда из Бильбао еще может добраться до медалей. На своем поле «летучие мыши» играют довольно успешно, но именно заинтересованность в конечном результате может стать определяющим фактором в предстоящей игре.

Букмекеры своими котировками дают понять, что хозяева поля являются явными фаворитами, хотя не факт, что смогут победить. Позволим себе не согласиться с первым тезисом. Встречаются самая надежная оборонительная линия Примеры, которой может похвастать команда Эрнесто Вальверде и одна из самых «дырявых». Предположим, что свой гол гости найдут. Наш выбор - «сухая» победа «Атлетика», но не крупней, чем 0:3.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Следить за ходом игры можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров. Текстовые трансляции матча будут доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Валенсия»: Коррея, Алмейда (оба - травма)

«Атлетик»: Уильямс (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Атлетик»:

Позиция«Валенсия»

«Атлетик»

Позиция

Вратарь25. Мамардашвили

1. Симон

Вратарь

Защитник3. Москера

2. Горосабель

Защитник

Защитник15. Таррега

3. Вивиан

Защитник

Защитник4. Дьякаби

5. Альварес

Защитник

Защитник14. Гайя

17. Берчиче

Защитник

Полузащитник16. Лопес

6. Весга

Полузащитник

Полузащитник 5. Барренечеа

23. Хаурехисар

Полузащитник 

Полузащитник18. Вайя

20. Гомес

Полузащитник

Полузащитник22. Риоха

7. Беренгер

Полузащитник

Нападающий11. Мир

12. Гурусета

Полузащитник

Нападающий9. Дуро

21. Саннади

Нападающий

Главный тренерКарлос Корберан

Эрнесто Вальверде

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты установили весьма солидные коэффициенты на победу каждого из соперников, выделив цифрами хозяев поля. Вероятность успеха «летучих мышей» котируется за 2.22, а на гостей можно поставить с кэфом 3.75. Ничья идет за 3.10.

Прогноз на матч «Севилья» - «Реал»

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Валенсия» - «Атлетик»?

Самый низкий коэффициент при пари на точный счет (6.00) традиционно предложен за ничью 1:1.

Кто забьет первый гол в матче «Валенсия» - «Атлетик»?

Успешная ставка на то, что счет в игре откроют игроки «Валенсии» приведет к выплате по коэффициенту 1.80. Такое же пари на гостей сулит 2.44.

Будет ли много голов в матче «Валенсия» - «Атлетик»?

Если отталкиваться от котировок, то даже два гола на двоих станет приличным показателем. На то, что соперники смогут отличить больше двух раз (ТБ 2.5), можно поставить за увесистые 2.29. ТМ 2.5 предложен за 1.61. Заключить пари на то, что голами отметятся обе команды, предложено с кэфом 1.96

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных