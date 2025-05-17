Валенсия — Атлетик Б, 18 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Валенсия» лишена турнирной мотивации, а команда из Бильбао еще может добраться до медалей. На своем поле «летучие мыши» играют довольно успешно, но именно заинтересованность в конечном результате может стать определяющим фактором в предстоящей игре.

Букмекеры своими котировками дают понять, что хозяева поля являются явными фаворитами, хотя не факт, что смогут победить. Позволим себе не согласиться с первым тезисом. Встречаются самая надежная оборонительная линия Примеры, которой может похвастать команда Эрнесто Вальверде и одна из самых «дырявых». Предположим, что свой гол гости найдут. Наш выбор - «сухая» победа «Атлетика», но не крупней, чем 0:3.