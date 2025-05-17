Валенсия — Атлетик Б, 18 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Одна из финальных интриг Ла Лиги может быть снята с повестки дня по итогам 37-го тура испанской Примеры. Если «Атлетик» из Бильбао не сможет обыграть на выезде «Валенсию», то распрощается с мечтой обойти в турнирной таблице мадридский «Атлетико» и получить бронзовую медаль. Оцениваем баланс сил соперников и присматриваемся к интересным котировкам букмекеров.
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 37-й тур
Стадион: «Месталья» (Валенсия, Испания)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Валенсия»
75
49
72
305-304
|«Атлетик»
72
49
75
304-305
Последние пять матчей «Валенсии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.05.2025
|«Алавес»
1:0
«Валенсия»
Примера
|10.05.2025
|«Валенсия»
3:0
«Хетафе»
Примера
|03.05.2025
|«Лас-Пальмас»
2:3
«Валенсия»
Примера
|22.04.2025
|«Валенсия»
1:1
«Эспаньол»
Примера
|19.04.2025
|«Райо Вальекано»
1:1
«Валенсия»
Примера
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.05.2025
|«Хетафе»
0:2
«Атлетик»
Примера
|11.05.2025
|«Атлетик»
1:0
«Алавес»
Примера
|08.05.2025
|«Манчестер Юнайтед»
4:1
«Атлетик»
Лига Европы
|04.05.2025
|«Реал Сосьедад»
0:0
«Атлетик»
Примера
|01.05.2025
|«Атлетик»
0:3
«Манчестер Юнайтед»
Лига Европы
Последние пять матчей «Валенсии» и «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.08.2024
|«Атлетик»
1:0
«Валенсия»
Примера
|20.01.2024
|«Валенсия»
1:0
«Атлетик»
Примера
|29.10.2023
|«Атлетик»
2:2
«Валенсия»
Примера
|11.02.2023
|«Валенсия»
1:2
«Атлетик»
Примера
|26.01.2023
|«Валенсия»
1:3
«Атлетик»
Кубок Испании
Прогноз на матч «Барселона» - «Вильярреал»
«Атлетик» перед 37-м туром занимает 4-е место, а «Валенсия» расположилась на 11-й строчке.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|36
|27
|4
|5
|97-36
|85
|2. Реал Мадрид
|36
|24
|6
|6
|74-38
|78
|3. Атлетико
|36
|20
|10
|6
|60-29
|70
|4. Атлетик
|36
|18
|13
|5
|53-26
|67
|5. Вильярреал
|36
|18
|10
|8
|64-47
|64
|6. Бетис
|36
|16
|11
|9
|55-45
|59
|7. Сельта
|36
|15
|7
|14
|56-54
|52
|8. Райо Вальекано
|36
|12
|12
|12
|39-44
|48
|9. Осасуна
|36
|11
|15
|10
|45-51
|48
|10. Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34-42
|47
|11. Валенсия
|36
|11
|12
|13
|43-52
|45
|12. Реал Сосьедад
|36
|12
|7
|17
|32-42
|43
|13. Жирона
|36
|11
|8
|17
|42-53
|41
|14. Севилья
|36
|10
|11
|15
|40-49
|41
|15. Хетафе
|36
|10
|9
|17
|31-36
|39
|16. Эспаньол
|36
|10
|9
|17
|38-49
|39
|17. Алавес
|36
|9
|11
|16
|36-47
|38
|18. Леганес
|36
|7
|13
|16
|35-56
|34
|19. Лас-Пальмас
|36
|8
|8
|20
|40-58
|32
|20. Вальядолид
|36
|4
|4
|28
|26-86
|16
«Валенсия» лишена турнирной мотивации, а команда из Бильбао еще может добраться до медалей. На своем поле «летучие мыши» играют довольно успешно, но именно заинтересованность в конечном результате может стать определяющим фактором в предстоящей игре.
Букмекеры своими котировками дают понять, что хозяева поля являются явными фаворитами, хотя не факт, что смогут победить. Позволим себе не согласиться с первым тезисом. Встречаются самая надежная оборонительная линия Примеры, которой может похвастать команда Эрнесто Вальверде и одна из самых «дырявых». Предположим, что свой гол гости найдут. Наш выбор - «сухая» победа «Атлетика», но не крупней, чем 0:3.
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Следить за ходом игры можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров. Текстовые трансляции матча будут доступны на различных спортивных порталах.
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|Тип трансляции
|Условия
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|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Валенсия»: Коррея, Алмейда (оба - травма)
«Атлетик»: Уильямс (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Атлетик»:
|Позиция
|«Валенсия»
«Атлетик»
Позиция
|Вратарь
|25. Мамардашвили
1. Симон
Вратарь
|Защитник
|3. Москера
2. Горосабель
Защитник
|Защитник
|15. Таррега
3. Вивиан
Защитник
|Защитник
|4. Дьякаби
5. Альварес
Защитник
|Защитник
|14. Гайя
17. Берчиче
Защитник
|Полузащитник
|16. Лопес
6. Весга
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барренечеа
23. Хаурехисар
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Вайя
20. Гомес
Полузащитник
|Полузащитник
|22. Риоха
7. Беренгер
Полузащитник
|Нападающий
|11. Мир
12. Гурусета
Полузащитник
|Нападающий
|9. Дуро
21. Саннади
Нападающий
|Главный тренер
|Карлос Корберан
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эксперты установили весьма солидные коэффициенты на победу каждого из соперников, выделив цифрами хозяев поля. Вероятность успеха «летучих мышей» котируется за 2.22, а на гостей можно поставить с кэфом 3.75. Ничья идет за 3.10.
Прогноз на матч «Севилья» - «Реал»
Самый низкий коэффициент при пари на точный счет (6.00) традиционно предложен за ничью 1:1.
Успешная ставка на то, что счет в игре откроют игроки «Валенсии» приведет к выплате по коэффициенту 1.80. Такое же пари на гостей сулит 2.44.
Если отталкиваться от котировок, то даже два гола на двоих станет приличным показателем. На то, что соперники смогут отличить больше двух раз (ТБ 2.5), можно поставить за увесистые 2.29. ТМ 2.5 предложен за 1.61. Заключить пари на то, что голами отметятся обе команды, предложено с кэфом 1.96.
Партнерский проект