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16 мая 8:32ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Севилья — Реал Мадрид, 18 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Карло Анчелотти обязан заканчивать сезон на мажорной ноте
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 18 мая, в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» сыграет на выезде с «Севильей». Команда Карло Анчелотти потеряла шансы на чемпионство после победы «Барселоны» над «Эспаньолом» в предыдущем туре, но две оставшиеся игры Примеры столичный гранд обязан провести на высоком уровне. Иного подхода болельщики «сливочных» просто не поймут. Плюс ко всему, теоретически «Реал» еще может упустить второе место. Разбираемся в предматчевых раскладах. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Севилья» (Севилья) 

18.05.2025, Вс

20:00 МСК

«Реал» (Мадрид) 

П1 - 4.20

Х - 4.10

П2 - 1.75

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 37-й тур

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)

Главный судья: 

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Севилья»

57

32

107

266-414

«Реал»

107

32

57

414-266

Последние пять матчей «Севильи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.05.2025«Севилья»

1:0

«Лас-Пальмас» 

Примера

10.05.2025«Сельта» 

3:2

«Севилья»

Примера

04.05.2025«Севилья»

2:2

«Леганес» 

Примера

24.04.2025«Осасуна» 

1:0

«Севилья»

Примера

20.04.2025«Севилья»

1:1

«Алавес» 

Примера

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.05.2025«Реал»

2:1

«Мальорка»

Примера

11.05.2025«Барселона»

4:3

«Реал»

Примера

04.05.2025«Реал»

3:2

«Сельта»

Примера

26.04.2025«Барселона»

3:2 ДВ

«Реал»

Кубок Испании

23.04.2025«Хетафе»

0:1

«Реал»

Примера

Последние пять матчей «Севильи» и «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2024«Реал»

4:2

«Севилья»

Примера

25.02.2024«Реал»

1:0

«Севилья»

Примера

21.10.2023«Севилья»

1:1

«Реал»

Примера

27.05.2023«Севилья»

1:2

«Реал»

Примера

22.10.2022«Реал»

3:1

«Севилья»

Примера

Прогноз на матч «Атлетико» - «Бетис»

Турнирное положение

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«Реал» после 36-ти туров идет вторым, а «Севилья» занимает 16-ю строчку.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона36274597-3685
2. Реал Мадрид36246674-3878
3. Атлетико362010660-2970
4. Атлетик361813553-2667
5. Вильярреал361810864-4764
6. Бетис361611955-4559
7. Сельта361571456-5452
8. Райо Вальекано3612121239-4448
9. Осасуна3611151045-5148
10. Мальорка361381534-4247
11. Валенсия3611121343-5245
12. Реал Сосьедад361271732-4243
13. Жирона361181742-5341
14. Севилья3610111540-4941
15. Хетафе361091731-3639
16. Эспаньол361091738-4939
17. Алавес369111636-4738
18. Леганес367131635-5634
19. Лас-Пальмас36882040-5832
20. Вальядолид36442826-8616

Прогноз на матч

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По итогам предыдущего тура «Реал» распрощался даже с математическими шансами на чемпионство, но еще может упустить и второе место. Отрыв от идущего третьим «Атлетико» составляет пять баллов, отыграть которые за два тура как раз и можно. Но главное даже не в этом. Карло Анчелотти покидает Мадрид и должен сделать это с высоко поднятой головой. Пусть именитый специалист и не выиграл со «сливочными» ни одного титула в завершающемся сезоне, и он, и игроки обязаны игрой в двух ничего не решающих по большому счету матчах сказать спасибо за поддержку.

Нет турнирных задач и у «Севильи». Принципиально изменить свое положение в таблице команда Хоакина Капарроса уже не способна. Но успешная игра с мадридским грандом в предпоследнем туре Ла Лиге стала бы красивым подарком фанатам на финише неудачного сезона. Далеко не всегда матчи этих соперников получаются результативными, но на этот раз у команд есть возможность сыграть без лишнего груза ответственности и порадовать публику. А победу отдаем «Реалу», пусть голы ему даются в последнее время с большим трудом. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в Севилье в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Севилья»: Варгас, Адамс (оба - травма)

«Реал»: Рюдигер (дисквалификация). Карвахаль, Милитао, Менди, Алаба, Винисиус Жуниор ( все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Севилья» - «Реал»:

Позиция«Севилья»

«Реал»

Позиция

Вратарь13. Нюланд

26. Гонсалес

Вратарь

Защитник2. Кармона

18. Вальехо

Защитник

Защитник22. Баде

14. Тчуамени

Защитник

Защитник4. Салас

35. Асенсио

Защитник

Защитник26. Санчес

20. Фран Гарсия

Защитник

Полузащитник18. Агуме

10. Модрич

Полузащитник

Полузащитник 11. Лукебакио

8. Вальверде

Полузащитник 

Полузащитник12. Локонга

19. Себальос

Полузащитник

Полузащитник20. Соу

5. Беллингем

Полузащитник

Полузащитник10. Сусо

9. Мбаппе

Нападающий

Нападающий42. Паскуаль

15. Гюлер

Нападающий

Главный тренерХоакин Капаррос

Карло Анчелотти

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Фаворит в паре экспертам FONBET очевиден. Вероятность победы команды из Мадрида котируется за 1.75. Успешная ставка на хозяев поля будет рассчитана по коэффициенту 4.20. Заключить пари на ничью можно за 4.10.

Прогноз на матч «Барселона» - «Вильярреал»

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Севилья» - «Реал»?

Судя по котировкам, наиболее вероятным исходом букмекеры считают ничью 1:1. Номинал сыгравшей ставки на такой счет будет увеличен восьмикратно. На победу мадридцев 2:1 можно заключить пари за 9.50.

Где бесплатно смотреть матч «Севилья» - «Реал»?

Канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру на «Рамон Санчес Писхуан» в прямом эфире по платной подписке. Следить за ходом встречи можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

Будет ли много голов в матче «Севилья» - «Реал»?

ТБ 2.5 предложен за 1.53. На то, что голов будет меньше четырех (ТМ 3.5) можно поставить за 1.65

Прогноз на матч «Валенсия» - «Атлетик» Б

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных