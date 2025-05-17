Севилья — Реал Мадрид, 18 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

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В воскресенье, 18 мая, в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» сыграет на выезде с «Севильей». Команда Карло Анчелотти потеряла шансы на чемпионство после победы «Барселоны» над «Эспаньолом» в предыдущем туре, но две оставшиеся игры Примеры столичный гранд обязан провести на высоком уровне. Иного подхода болельщики «сливочных» просто не поймут. Плюс ко всему, теоретически «Реал» еще может упустить второе место. Разбираемся в предматчевых раскладах.
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 37-й тур
Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)
Главный судья:
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Севилья»
57
32
107
266-414
|«Реал»
107
32
57
414-266
Последние пять матчей «Севильи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.05.2025
|«Севилья»
1:0
«Лас-Пальмас»
Примера
|10.05.2025
|«Сельта»
3:2
«Севилья»
Примера
|04.05.2025
|«Севилья»
2:2
«Леганес»
Примера
|24.04.2025
|«Осасуна»
1:0
«Севилья»
Примера
|20.04.2025
|«Севилья»
1:1
«Алавес»
Примера
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.05.2025
|«Реал»
2:1
«Мальорка»
Примера
|11.05.2025
|«Барселона»
4:3
«Реал»
Примера
|04.05.2025
|«Реал»
3:2
«Сельта»
Примера
|26.04.2025
|«Барселона»
3:2 ДВ
«Реал»
Кубок Испании
|23.04.2025
|«Хетафе»
0:1
«Реал»
Примера
Последние пять матчей «Севильи» и «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2024
|«Реал»
4:2
«Севилья»
Примера
|25.02.2024
|«Реал»
1:0
«Севилья»
Примера
|21.10.2023
|«Севилья»
1:1
«Реал»
Примера
|27.05.2023
|«Севилья»
1:2
«Реал»
Примера
|22.10.2022
|«Реал»
3:1
«Севилья»
Примера
Прогноз на матч «Атлетико» - «Бетис»
«Реал» после 36-ти туров идет вторым, а «Севилья» занимает 16-ю строчку.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|36
|27
|4
|5
|97-36
|85
|2. Реал Мадрид
|36
|24
|6
|6
|74-38
|78
|3. Атлетико
|36
|20
|10
|6
|60-29
|70
|4. Атлетик
|36
|18
|13
|5
|53-26
|67
|5. Вильярреал
|36
|18
|10
|8
|64-47
|64
|6. Бетис
|36
|16
|11
|9
|55-45
|59
|7. Сельта
|36
|15
|7
|14
|56-54
|52
|8. Райо Вальекано
|36
|12
|12
|12
|39-44
|48
|9. Осасуна
|36
|11
|15
|10
|45-51
|48
|10. Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34-42
|47
|11. Валенсия
|36
|11
|12
|13
|43-52
|45
|12. Реал Сосьедад
|36
|12
|7
|17
|32-42
|43
|13. Жирона
|36
|11
|8
|17
|42-53
|41
|14. Севилья
|36
|10
|11
|15
|40-49
|41
|15. Хетафе
|36
|10
|9
|17
|31-36
|39
|16. Эспаньол
|36
|10
|9
|17
|38-49
|39
|17. Алавес
|36
|9
|11
|16
|36-47
|38
|18. Леганес
|36
|7
|13
|16
|35-56
|34
|19. Лас-Пальмас
|36
|8
|8
|20
|40-58
|32
|20. Вальядолид
|36
|4
|4
|28
|26-86
|16
По итогам предыдущего тура «Реал» распрощался даже с математическими шансами на чемпионство, но еще может упустить и второе место. Отрыв от идущего третьим «Атлетико» составляет пять баллов, отыграть которые за два тура как раз и можно. Но главное даже не в этом. Карло Анчелотти покидает Мадрид и должен сделать это с высоко поднятой головой. Пусть именитый специалист и не выиграл со «сливочными» ни одного титула в завершающемся сезоне, и он, и игроки обязаны игрой в двух ничего не решающих по большому счету матчах сказать спасибо за поддержку.
Нет турнирных задач и у «Севильи». Принципиально изменить свое положение в таблице команда Хоакина Капарроса уже не способна. Но успешная игра с мадридским грандом в предпоследнем туре Ла Лиге стала бы красивым подарком фанатам на финише неудачного сезона. Далеко не всегда матчи этих соперников получаются результативными, но на этот раз у команд есть возможность сыграть без лишнего груза ответственности и порадовать публику. А победу отдаем «Реалу», пусть голы ему даются в последнее время с большим трудом.
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Канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в Севилье в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Севилья»: Варгас, Адамс (оба - травма)
«Реал»: Рюдигер (дисквалификация). Карвахаль, Милитао, Менди, Алаба, Винисиус Жуниор ( все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Севилья» - «Реал»:
|Позиция
|«Севилья»
«Реал»
Позиция
|Вратарь
|13. Нюланд
26. Гонсалес
Вратарь
|Защитник
|2. Кармона
18. Вальехо
Защитник
|Защитник
|22. Баде
14. Тчуамени
Защитник
|Защитник
|4. Салас
35. Асенсио
Защитник
|Защитник
|26. Санчес
20. Фран Гарсия
Защитник
|Полузащитник
|18. Агуме
10. Модрич
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Лукебакио
8. Вальверде
Полузащитник
|Полузащитник
|12. Локонга
19. Себальос
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Соу
5. Беллингем
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сусо
9. Мбаппе
Нападающий
|Нападающий
|42. Паскуаль
15. Гюлер
Нападающий
|Главный тренер
|Хоакин Капаррос
Карло Анчелотти
Главный тренер
Фаворит в паре экспертам FONBET очевиден. Вероятность победы команды из Мадрида котируется за 1.75. Успешная ставка на хозяев поля будет рассчитана по коэффициенту 4.20. Заключить пари на ничью можно за 4.10.
Прогноз на матч «Барселона» - «Вильярреал»
Судя по котировкам, наиболее вероятным исходом букмекеры считают ничью 1:1. Номинал сыгравшей ставки на такой счет будет увеличен восьмикратно. На победу мадридцев 2:1 можно заключить пари за 9.50.
Канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру на «Рамон Санчес Писхуан» в прямом эфире по платной подписке. Следить за ходом встречи можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
ТБ 2.5 предложен за 1.53. На то, что голов будет меньше четырех (ТМ 3.5) можно поставить за 1.65.
Прогноз на матч «Валенсия» - «Атлетик» Б
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