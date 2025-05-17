Севилья — Реал Мадрид, 18 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

По итогам предыдущего тура «Реал» распрощался даже с математическими шансами на чемпионство, но еще может упустить и второе место. Отрыв от идущего третьим «Атлетико» составляет пять баллов, отыграть которые за два тура как раз и можно. Но главное даже не в этом. Карло Анчелотти покидает Мадрид и должен сделать это с высоко поднятой головой. Пусть именитый специалист и не выиграл со «сливочными» ни одного титула в завершающемся сезоне, и он, и игроки обязаны игрой в двух ничего не решающих по большому счету матчах сказать спасибо за поддержку.

Нет турнирных задач и у «Севильи». Принципиально изменить свое положение в таблице команда Хоакина Капарроса уже не способна. Но успешная игра с мадридским грандом в предпоследнем туре Ла Лиге стала бы красивым подарком фанатам на финише неудачного сезона. Далеко не всегда матчи этих соперников получаются результативными, но на этот раз у команд есть возможность сыграть без лишнего груза ответственности и порадовать публику. А победу отдаем «Реалу», пусть голы ему даются в последнее время с большим трудом.