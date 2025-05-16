Атлетико — Бетис, 18 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Играйся матч в Севилье, можно было бы смело ставить на «Бетис». Обе команды и в матах друг с другом, и в последних встречах Примеры явно зависят от своего поля. Каждому сопернику есть за что бороться в национальном первенстве, но шансы добиться этих целей стремятся к нулю.

«Матрасники» могут уступить на финише 3-е место и остаться без медалей. «Атлетик» из Бильбао отстает на три балла, и не сложно подсчитать, при каких условиях мадридский клуб уступит место на пьедестале. «Бетис» же теоретически способен подняться на пятую строчку, отправляющую в Лигу чемпионов. Отставание от «Вильярреала» составляет 5 очков, но в предстоящем туре конкуренту играть с «Реалом», так что пробоины в корпусе «желтой подлодки» в эти выходные вполне вероятны.

Но на финише сезона главным приоритетом для «Бетиса» является вовсе не математическая борьба с «Вильярреалом», а участие в предстоящем финале Лиги конференций, в котором севильцы 28 мая поспорят за трофей с лондонским «Челси». Гости приедут в Мадрид не воевать, ведь сохранить в строю всех бойцов для севильцев сейчас важней. Впрочем, расставлять четкие приоритеты команду Мануэля Пеллегрини никто не заставляет. Выходит, что биться за победу на «Метрополитано» у соперников нет особой нужды, хотя ото победы ни одна из команд не откажется. Наш выбор - ничья, которая традиционно щедро оплачивается букмекером.