Атлетико — Бетис, 18 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

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Матч 37-го тура испанской Примеры между «Атлетико» и «Бетисом» обещает быть жарким. «Матрасники» могут упустить на финише «бронзу», а команда из Севильи надеется выдавить из первой пятерки Ла Лиги «Вильярреал» и получить путевку в Лигу чемпионов. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 37-й тур
Стадион: «Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Атлетико»
71
30
33
245-146
|«Бетис»
33
30
71
146-245
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.05.2025
|«Осасуна»
2:0
«Атлетико»
Примера
|10.05.2025
|«Атлетико»
4:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|03.05.2025
|«Алавес»
0:0
«Атлетико»
Примера
|24.04.2025
|«Атлетико»
3:0
«Райо Вальекано»
Примера
|19.04.2025
|«Лас-Пальмас»
1:0
«Атлетико»
Примера
Последние пять матчей «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.05.2025
|«Райо Вальекано»
2:2
«Бетис»
Примера
|11.05.2025
|«Бетис»
1:1
«Осасуна»
Примера
|08.05.2025
|«Фиорентина»
2:2 ДВ
«Бетис»
Лига конференций
|04.05.2025
|«Эспаньол»
1:2
«Бетис»
Примера
|01.05.2025
|«Бетис»
2:1
«Фиорентина»
Лига конференций
Последние пять матчей «Атлетико» и «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.10.2024
|«Бетис»
1:0
«Атлетико»
Примера
|03.03.2024
|«Атлетико»
2:1
«Бетис»
Примера
|20.08.2023
|«Бетис»
0:0
«Атлетико»
Примера
|02.04.2023
|«Атлетико»
1:0
«Бетис»
Примера
|23.10.2022
|«Бетис»
1:2
«Атлетико»
Примера
Прогноз на матч «Барселона» - «Вильярреал»
«Атлетико» перед 37-м туром занимает 3-е место, а «Бетис» - 6-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|36
|27
|4
|5
|97-36
|85
|2. Реал Мадрид
|36
|24
|6
|6
|74-38
|78
|3. Атлетико
|36
|20
|10
|6
|60-29
|70
|4. Атлетик
|36
|18
|13
|5
|53-26
|67
|5. Вильярреал
|36
|18
|10
|8
|64-47
|64
|6. Бетис
|36
|16
|11
|9
|55-45
|59
|7. Сельта
|36
|15
|7
|14
|56-54
|52
|8. Райо Вальекано
|36
|12
|12
|12
|39-44
|48
|9. Осасуна
|36
|11
|15
|10
|45-51
|48
|10. Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34-42
|47
|11. Валенсия
|36
|11
|12
|13
|43-52
|45
|12. Реал Сосьедад
|36
|12
|7
|17
|32-42
|43
|13. Жирона
|36
|11
|8
|17
|42-53
|41
|14. Севилья
|36
|10
|11
|15
|40-49
|41
|15. Хетафе
|36
|10
|9
|17
|31-36
|39
|16. Эспаньол
|36
|10
|9
|17
|38-49
|39
|17. Алавес
|36
|9
|11
|16
|36-47
|38
|18. Леганес
|36
|7
|13
|16
|35-56
|34
|19. Лас-Пальмас
|36
|8
|8
|20
|40-58
|32
|20. Вальядолид
|36
|4
|4
|28
|26-86
|16
Играйся матч в Севилье, можно было бы смело ставить на «Бетис». Обе команды и в матах друг с другом, и в последних встречах Примеры явно зависят от своего поля. Каждому сопернику есть за что бороться в национальном первенстве, но шансы добиться этих целей стремятся к нулю.
«Матрасники» могут уступить на финише 3-е место и остаться без медалей. «Атлетик» из Бильбао отстает на три балла, и не сложно подсчитать, при каких условиях мадридский клуб уступит место на пьедестале. «Бетис» же теоретически способен подняться на пятую строчку, отправляющую в Лигу чемпионов. Отставание от «Вильярреала» составляет 5 очков, но в предстоящем туре конкуренту играть с «Реалом», так что пробоины в корпусе «желтой подлодки» в эти выходные вполне вероятны.
Но на финише сезона главным приоритетом для «Бетиса» является вовсе не математическая борьба с «Вильярреалом», а участие в предстоящем финале Лиги конференций, в котором севильцы 28 мая поспорят за трофей с лондонским «Челси». Гости приедут в Мадрид не воевать, ведь сохранить в строю всех бойцов для севильцев сейчас важней. Впрочем, расставлять четкие приоритеты команду Мануэля Пеллегрини никто не заставляет. Выходит, что биться за победу на «Метрополитано» у соперников нет особой нужды, хотя ото победы ни одна из команд не откажется. Наш выбор - ничья, которая традиционно щедро оплачивается букмекером.
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Потери
«Атлетико»: нет потерь
«Бетис»: Льоренте, Авила (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Бетис»:
|Позиция
|«Атлетико»
«Бетис»
Позиция
|Вратарь
|13. Облак
13. Адриан
Вратарь
|Защитник
|2. Хименес
23. Сабали
Защитник
|Защитник
|24. Норман
5. Бартра
Защитник
|Защитник
|3. Аспиликуэта
6. Натан
Защитник
|Защитник
|16. Молина
12. Родригес
Защитник
|Полузащитник
|14. Льоренте
4. Кардозо
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Де Пауль
18. Форнальс
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Коке
7. Антони
Полузащитник
|Нападающий
|9. Серлот
22. Иско
Полузащитник
|Нападающий
|10. Корреа
10. Абде
Полузащитник
|Нападающий
|7. Гризманн
19. Эрнандес
Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
Мануэлль Пеллегрини
Главный тренер
Эксперты предлагают довольно высокие коэффициенты за успех каждой из команд, отдавая явное предпочтение хозяевам поля. Вероятность успеха команды Диего Симеоне котируется за 2.02, а сыгравшая ставка на гостей будет рассчитана по коэффициенту 3.50. Успешная ставка на ничью приведет к расчету по кэфу 3.65.
Прогноз на матч «Севилья» - «Реал»
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (6.00) предложен за ничью 1:1. Успешная ставка на победу команды Симеоне с минимальным счетом 1:0 будет рассчитана по кэфу 7.80.
На то, что счет в матче откроет мадридский клуб, можно поставить с коэффициентом 1.72. Если первыми в игре отличаться игроки севильской команды, сыграет ставка за 2.34.
Судя по котировкам, букмекеры ждут как минимум три гола в этой встреч, хотя команды и не «верховые». За ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.76. ТМ 2.5 можно взять за 2.04. «Обе забьют» - 1.66.
Прогноз на матч «Валенсия» - «Атлетик» Б
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