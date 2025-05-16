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16 мая 10:57ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Атлетико — Бетис, 18 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Севильцы» бьются за Лигу чемпионов, думая о финале Лиги конференций
Руслан Ипполитов

Матч 37-го тура испанской Примеры между «Атлетико» и «Бетисом» обещает быть жарким. «Матрасники» могут упустить на финише «бронзу», а команда из Севильи надеется выдавить из первой пятерки Ла Лиги «Вильярреал» и получить путевку в Лигу чемпионов. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид)

18.05.2025, Вс

20:00 МСК

«Бетис» (Севилья) 

П1 - 2.02

Х - 3.65

П2 - 3.50

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 37-й тур

Стадион: «Метрополитано» (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Атлетико»

71

30

33

245-146

«Бетис»

33

30

71

146-245

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.05.2025«Осасуна»

2:0

«Атлетико»

Примера

10.05.2025«Атлетико»

4:0

«Реал Сосьедад»

Примера

03.05.2025«Алавес»

0:0

«Атлетико»

Примера

24.04.2025«Атлетико»

3:0

«Райо Вальекано»

Примера

19.04.2025«Лас-Пальмас»

1:0

«Атлетико»

Примера

Последние пять матчей «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.05.2025«Райо Вальекано»

2:2

«Бетис»

Примера

11.05.2025«Бетис»

1:1

«Осасуна»

Примера

08.05.2025«Фиорентина»

2:2 ДВ

«Бетис»

Лига конференций

04.05.2025«Эспаньол»

1:2

«Бетис»

Примера

01.05.2025«Бетис»

2:1

«Фиорентина»

Лига конференций

Последние пять матчей «Атлетико» и «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.10.2024«Бетис»

1:0

«Атлетико»

Примера

03.03.2024«Атлетико»

2:1

«Бетис»

Примера

20.08.2023«Бетис»

0:0

«Атлетико»

Примера

02.04.2023«Атлетико»

1:0

«Бетис»

Примера

23.10.2022«Бетис»

1:2

«Атлетико»

Примера

Прогноз на матч «Барселона» - «Вильярреал»

Турнирное положение

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«Атлетико» перед 37-м туром занимает 3-е место, а «Бетис» - 6-е. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона36274597-3685
2. Реал Мадрид36246674-3878
3. Атлетико362010660-2970
4. Атлетик361813553-2667
5. Вильярреал361810864-4764
6. Бетис361611955-4559
7. Сельта361571456-5452
8. Райо Вальекано3612121239-4448
9. Осасуна3611151045-5148
10. Мальорка361381534-4247
11. Валенсия3611121343-5245
12. Реал Сосьедад361271732-4243
13. Жирона361181742-5341
14. Севилья3610111540-4941
15. Хетафе361091731-3639
16. Эспаньол361091738-4939
17. Алавес369111636-4738
18. Леганес367131635-5634
19. Лас-Пальмас36882040-5832
20. Вальядолид36442826-8616

Прогноз на матч

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Играйся матч в Севилье, можно было бы смело ставить на «Бетис». Обе команды и в матах друг с другом, и в последних встречах Примеры явно зависят от своего поля. Каждому сопернику есть за что бороться в национальном первенстве, но шансы добиться этих целей стремятся к нулю.

«Матрасники» могут уступить на финише 3-е место и остаться без медалей. «Атлетик» из Бильбао отстает на три балла, и не сложно подсчитать, при каких условиях мадридский клуб уступит место на пьедестале. «Бетис» же теоретически способен подняться на пятую строчку, отправляющую в Лигу чемпионов. Отставание от «Вильярреала» составляет 5 очков, но в предстоящем туре конкуренту играть с «Реалом», так что пробоины в корпусе «желтой подлодки» в эти выходные вполне вероятны.

Но на финише сезона главным приоритетом для «Бетиса» является вовсе не математическая борьба с «Вильярреалом», а участие в предстоящем финале Лиги конференций, в котором севильцы 28 мая поспорят за трофей с лондонским «Челси». Гости приедут в Мадрид не воевать, ведь сохранить в строю всех бойцов для севильцев сейчас важней. Впрочем, расставлять четкие приоритеты команду Мануэля Пеллегрини никто не заставляет. Выходит, что биться за победу на «Метрополитано» у соперников нет особой нужды, хотя ото победы ни одна из команд не откажется. Наш выбор - ничья, которая традиционно щедро оплачивается букмекером.  

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции матча будут доступны на различных спортивных порталах. Следить за ходом игры можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Атлетико»:  нет потерь

«Бетис»: Льоренте, Авила (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Бетис»:

Позиция«Атлетико»

«Бетис»

Позиция

Вратарь13. Облак

13. Адриан

Вратарь

Защитник2. Хименес

23. Сабали

Защитник

Защитник24. Норман

5. Бартра

Защитник

Защитник3. Аспиликуэта

6. Натан

Защитник

Защитник16. Молина

12. Родригес

Защитник

Полузащитник14. Льоренте

4. Кардозо

Полузащитник

Полузащитник 5. Де Пауль

18. Форнальс

Полузащитник 

Полузащитник6. Коке

7. Антони

Полузащитник

Нападающий9. Серлот

22. Иско

Полузащитник

Нападающий10. Корреа

10. Абде

Полузащитник

Нападающий7. Гризманн

19. Эрнандес

Нападающий

Главный тренерДиего Симеоне

Мануэлль Пеллегрини

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты предлагают довольно высокие коэффициенты за успех каждой из команд, отдавая явное предпочтение хозяевам поля. Вероятность успеха команды Диего Симеоне котируется за 2.02, а сыгравшая ставка на гостей будет рассчитана по коэффициенту 3.50. Успешная ставка на ничью приведет к расчету по кэфу 3.65.

Прогноз на матч «Севилья» - «Реал»

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Атлетико» - «Бетис»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (6.00) предложен за ничью 1:1. Успешная ставка на победу команды Симеоне с минимальным счетом 1:0 будет рассчитана по кэфу 7.80.

Кто забьет первый гол в матче «Атлетико» - «Бетис»?

На то, что счет в матче откроет мадридский клуб, можно поставить с коэффициентом 1.72. Если первыми в игре отличаться игроки севильской команды, сыграет ставка за 2.34.

Будет ли много голов в матче «Атлетико» - «Бетис»?

Судя по котировкам, букмекеры ждут как минимум три гола в этой встреч, хотя команды и не «верховые». За ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.76. ТМ 2.5 можно взять за 2.04. «Обе забьют» - 1.66.

Прогноз на матч «Валенсия» - «Атлетик» Б

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных