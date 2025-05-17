Барселона — Вильярреал, 18 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Барселона» выйдет на поле своего стадиона отмечать чемпионство, а «Вильярреал» всеми силами постарается испортить хозяевам праздник. За два тура до финиша команда Марселино Тораля занимает 5-ю строчку в турнирной таблице - последнюю проходную в Лигу чемпионов. Отрыв от ближайшего преследователя - «Бетиса» - составляет комфортные, казалось бы, пять баллов, но, в случае поражения, последний тур для «Вильярреала» может превратиться в серьезное психологическое испытание.

Впрочем, до раскладов гостей «Барсе» дела нет. Результат встречи во многом будет зависеть от состава, который Ханс-Дитер Флик выпустит на поле. С одной стороны, бросать в бой основу после матча чемпионского матча трехдневной давности с «Эспаньолом» нет. С другой, болельщики придут на стадион, чтобы отпраздновать со своей командой очередной выигранный титул, и вряд ли обрадуются, не увидев на поле, скажем, Ямаля или Рафинью.

Последние три матча между этими командами выходили довольно результативными. И заслуга в этом принадлежит не только «сине-гранатовым». Осторожничать в обороне резонов у «Барселоны» никаких, так что предположим, что совместными усилиями соперники достигнут показателя в пять забитых мячей.