Барселона — Вильярреал, 18 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

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На матч 37-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» «Барселона» выйдет в статусе чемпиона. Команда Флика гарантировала себе первое место в предыдущем туре, в котором переиграла «Эспаньол». Каталонцы проведут праздничный матч на своем стадионе, а вот ее соперник будет биться за очки. Для попадание в Лигу чемпионов гостям необходима хотя бы ничья.
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 37-й тур
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Барселона»
34
10
11
119-68
|«Вильярреал»
11
10
34
68-119
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.05.2025
|«Эспаньол»
0:2
«Барселона»
Примера
|11.05.2025
|«Барселона»
4:3
«Реал»
Примера
|06.05.2025
|«Интер»
4:3 ДВ
«Барселона»
Лига чемпионов
|03.05.2025
|«Вальядолид»
1:2
«Барселона»
Примера
|30.04.2025
|«Барселона»
3:3
«Интер»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Вильярреала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.05.2025
|«Вильярреал»
3:0
«Леганес»
Примера
|10.05.2025
|«Жирона»
0:1
«Вильярреал»
Примера
|03.05.2025
|«Вильярреал»
4:2
«Осасуна»
Примера
|27.04.2025
|«Вильярреал»
1:0
«Эспаньол»
Примера
|23.04.2025
|«Сельта»
3:0
«Вильярреал»
Примера
Последние пять матчей «Барселоны» и «Вильярреала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.09.2024
|«Вильярреал»
1:5
«Барселона»
Примера
|27.01.2024
|«Барселона»
3:5
«Вильярреал»
Примера
|27.08.2023
|«Вильярреал»
3:4
«Барселона»
Примера
|12.02.2023
|«Вильярреал»
0:1
«Барселона»
Примера
|20.10.2022
|«Барселона»
3:0
«Вильярреал»
Примера
Прогноз на матч «Атлетико» - «Бетис»
«Барса» обеспечила себе титул в предыдущем туре. «Вильярреал» на пятом месте.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|36
|27
|4
|5
|97-36
|85
|2. Реал Мадрид
|36
|24
|6
|6
|74-38
|78
|3. Атлетико
|36
|20
|10
|6
|60-29
|70
|4. Атлетик
|36
|18
|13
|5
|53-26
|67
|5. Вильярреал
|36
|18
|10
|8
|64-47
|64
|6. Бетис
|36
|16
|11
|9
|55-45
|59
|7. Сельта
|36
|15
|7
|14
|56-54
|52
|8. Райо Вальекано
|36
|12
|12
|12
|39-44
|48
|9. Осасуна
|36
|11
|15
|10
|45-51
|48
|10. Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34-42
|47
|11. Валенсия
|36
|11
|12
|13
|43-52
|45
|12. Реал Сосьедад
|36
|12
|7
|17
|32-42
|43
|13. Жирона
|36
|11
|8
|17
|42-53
|41
|14. Севилья
|36
|10
|11
|15
|40-49
|41
|15. Хетафе
|36
|10
|9
|17
|31-36
|39
|16. Эспаньол
|36
|10
|9
|17
|38-49
|39
|17. Алавес
|36
|9
|11
|16
|36-47
|38
|18. Леганес
|36
|7
|13
|16
|35-56
|34
|19. Лас-Пальмас
|36
|8
|8
|20
|40-58
|32
|20. Вальядолид
|36
|4
|4
|28
|26-86
|16
«Барселона» выйдет на поле своего стадиона отмечать чемпионство, а «Вильярреал» всеми силами постарается испортить хозяевам праздник. За два тура до финиша команда Марселино Тораля занимает 5-ю строчку в турнирной таблице - последнюю проходную в Лигу чемпионов. Отрыв от ближайшего преследователя - «Бетиса» - составляет комфортные, казалось бы, пять баллов, но, в случае поражения, последний тур для «Вильярреала» может превратиться в серьезное психологическое испытание.
Впрочем, до раскладов гостей «Барсе» дела нет. Результат встречи во многом будет зависеть от состава, который Ханс-Дитер Флик выпустит на поле. С одной стороны, бросать в бой основу после матча чемпионского матча трехдневной давности с «Эспаньолом» нет. С другой, болельщики придут на стадион, чтобы отпраздновать со своей командой очередной выигранный титул, и вряд ли обрадуются, не увидев на поле, скажем, Ямаля или Рафинью.
Последние три матча между этими командами выходили довольно результативными. И заслуга в этом принадлежит не только «сине-гранатовым». Осторожничать в обороне резонов у «Барселоны» никаких, так что предположим, что совместными усилиями соперники достигнут показателя в пять забитых мячей.
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Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
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|Графическая
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Барселона»: Кунде, Торрес, Родригес (все - травма)
«Вильярреал»: Ахомаш, Барри (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Вильярреал»:
|Позиция
|«Барселона»
«Вильярреал»
Позиция
|Вратарь
|25. Щенсны
1. Жуниор
Вратарь
|Защитник
|32. Форт
26. Наварро
Защитник
|Защитник
|4. Араухо
8. Фойт
Защитник
|Защитник
|35. Мартин
2. Кошта
Защитник
|Защитник
|15. Кристенсен
24. Педраса
Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
10. Парехо
Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
16. Баэна
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Ольмо
18. Гейе
Полузащитник
|Нападающий
|19. Ямаль
21. Пино
Нападающий
|Нападающий
|11. Рафинья
19. Пепе
Нападающий
|Нападающий
|9. Левандовски
22. Перес
Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
Марселино Тораль
Главный тренер
Имя фаворита в паре экспертам FONBET понятно. Вероятность успеха команды Флика котируется за 1.82, в то время как сыгравшая ставка на гостей будет рассчитана по коэффициенту 3.85. Впрочем, для домашнего матча каталонцев такой кэф на их победу - не частое явление. Заключить пари на ничью можно за 4.15.
Прогноз на матч «Севилья» - «Реал»
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (9.00) предложен за выигрыш «Барсы» 2:1. Успешная ставка на ничью 1:1 приведет к десятикратному увеличению номинала.
Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом встречи можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
В трех последних матчах этих соперников голов было предостаточно. На этот раз за ТЬ 3.5 предложен коэффициент 1.95. ТМ 3.5 можно взять за 1.85.
Прогноз на матч «Валенсия» - «Атлетик» Б
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