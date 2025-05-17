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16 мая 9:46ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Барселона — Вильярреал, 18 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Барса» сыграет в ранге чемпиона
Руслан Ипполитов

На матч 37-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» «Барселона» выйдет в статусе чемпиона. Команда Флика гарантировала себе первое место в предыдущем туре, в котором переиграла «Эспаньол». Каталонцы проведут праздничный матч на своем стадионе, а вот ее соперник будет биться за очки. Для попадание в Лигу чемпионов гостям необходима хотя бы ничья.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона»

18.05.2025, Вс

20:00 МСК

«Вильярреал» 

П1 - 1.82

Х - 4.15

П2 - 3.85

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 37-й тур

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Барселона»

34

10

11

119-68

«Вильярреал»

11

10

34

68-119

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.05.2025«Эспаньол»

0:2

«Барселона»

Примера

11.05.2025«Барселона»

4:3

«Реал»

Примера

06.05.2025«Интер»

4:3 ДВ

«Барселона»

Лига чемпионов

03.05.2025«Вальядолид»

1:2

«Барселона»

Примера

30.04.2025«Барселона»

3:3

«Интер»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Вильярреала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.05.2025«Вильярреал»

3:0

«Леганес»

Примера

10.05.2025«Жирона»

0:1

«Вильярреал»

Примера

03.05.2025«Вильярреал»

4:2

«Осасуна»

Примера

27.04.2025«Вильярреал»

1:0

«Эспаньол»

Примера

23.04.2025«Сельта»

3:0

«Вильярреал»

Примера

Последние пять матчей «Барселоны» и «Вильярреала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.09.2024«Вильярреал»

1:5

«Барселона»

Примера

27.01.2024«Барселона»

3:5

«Вильярреал»

Примера

27.08.2023«Вильярреал»

3:4

«Барселона»

Примера

12.02.2023«Вильярреал»

0:1

«Барселона»

Примера

20.10.2022«Барселона»

3:0

«Вильярреал»

Примера

Прогноз на матч «Атлетико» - «Бетис»

Турнирное положение

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«Барса» обеспечила себе титул в предыдущем туре. «Вильярреал» на пятом месте. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона36274597-3685
2. Реал Мадрид36246674-3878
3. Атлетико362010660-2970
4. Атлетик361813553-2667
5. Вильярреал361810864-4764
6. Бетис361611955-4559
7. Сельта361571456-5452
8. Райо Вальекано3612121239-4448
9. Осасуна3611151045-5148
10. Мальорка361381534-4247
11. Валенсия3611121343-5245
12. Реал Сосьедад361271732-4243
13. Жирона361181742-5341
14. Севилья3610111540-4941
15. Хетафе361091731-3639
16. Эспаньол361091738-4939
17. Алавес369111636-4738
18. Леганес367131635-5634
19. Лас-Пальмас36882040-5832
20. Вальядолид36442826-8616

Прогноз на матч

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«Барселона» выйдет на поле своего стадиона отмечать чемпионство, а «Вильярреал» всеми силами постарается испортить хозяевам праздник. За два тура до финиша команда Марселино Тораля занимает 5-ю строчку в турнирной таблице - последнюю проходную в Лигу чемпионов. Отрыв от ближайшего преследователя - «Бетиса» - составляет комфортные, казалось бы, пять баллов, но, в случае поражения, последний тур для «Вильярреала» может превратиться в серьезное психологическое испытание.

Впрочем, до раскладов гостей «Барсе» дела нет. Результат встречи во многом будет зависеть от состава, который Ханс-Дитер Флик выпустит на поле. С одной стороны, бросать в бой основу после матча чемпионского матча трехдневной давности с «Эспаньолом» нет. С другой, болельщики придут на стадион, чтобы отпраздновать со своей командой очередной выигранный титул, и вряд ли обрадуются, не увидев на поле, скажем, Ямаля или Рафинью.

Последние три матча между этими командами выходили довольно результативными. И заслуга в этом принадлежит не только «сине-гранатовым». Осторожничать в обороне резонов у «Барселоны» никаких, так что предположим, что совместными усилиями соперники достигнут показателя в пять забитых мячей.    

Бонусы на матч

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Трансляции

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Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Барселона»: Кунде, Торрес, Родригес (все - травма)

«Вильярреал»: Ахомаш, Барри (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Вильярреал»:

Позиция«Барселона»

«Вильярреал»

Позиция

Вратарь25. Щенсны

1. Жуниор

Вратарь

Защитник32. Форт

26. Наварро

Защитник

Защитник4. Араухо

8. Фойт

Защитник

Защитник35. Мартин

2. Кошта

Защитник

Защитник15. Кристенсен

24. Педраса

Защитник

Полузащитник8. Педри

10. Парехо

Полузащитник

Полузащитник 21. де Йонг

16. Баэна

Полузащитник 

Полузащитник20. Ольмо

18. Гейе

Полузащитник

Нападающий19. Ямаль

21. Пино

Нападающий

Нападающий11. Рафинья

19. Пепе

Нападающий

Нападающий9. Левандовски

22. Перес

Нападающий

Главный тренерХанс-Дитер Флик

Марселино Тораль

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Имя фаворита в паре экспертам FONBET понятно. Вероятность успеха команды Флика котируется за 1.82, в то время как сыгравшая ставка на гостей будет рассчитана по коэффициенту 3.85. Впрочем, для домашнего матча каталонцев такой кэф на их победу - не частое явление. Заключить пари на ничью можно за 4.15.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Барселона» - «Вильярреал»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (9.00) предложен за выигрыш «Барсы» 2:1. Успешная ставка на ничью 1:1 приведет к десятикратному увеличению номинала.

Где бесплатно смотреть матч «Барселона» - «Вильярреал»?

Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом встречи можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

Будет ли много голов в матче «Барселона» - «Вильярреал»?

В трех последних матчах этих соперников голов было предостаточно. На этот раз за ТЬ 3.5 предложен коэффициент 1.95. ТМ 3.5 можно взять за 1.85.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных