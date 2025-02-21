Николай Веретенников — Остин Вандерфорд, 23 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

У Веретенникова был назначен поединок на 16 февраля, но в январе стало известно, что он сорвался. В итоге за считанные дни до турнира 23 февраля казахстанец получил предложение побиться с Вандерфордом. В итоге оба выходят на коротком уведомлении, поэтому их актуальная физическая форма и функциональная подготовленность остаются под вопросом.

Базово же Вандерфорд — очень крепкий борец. Он делает ставку на работу в партере, где может использовать как сабмишены, так и граунд-энд-паунд. В стойке же американец действует довольно посредственно, порой его техника и в атаке, и в обороне выглядит откровенно слабо.

Веретенников же как раз может найти свои шансы на верхнем этаже. Казахстанец — универсальный ударник с богатым арсеналом. При этом и в борьбе он на бумаге может как минимум навязать конкуренцию Вандерфорду.

Потенциально поединок выглядит весьма конкурентным. Но ставка на исход ввиду короткого уведомления кажется слишком рискованной. Остановимся на тотале, так как вряд ли бой закончится быстро, ведь явные козыри есть у обоих спортсменов, а чрезмерно рисковать им не с руки.