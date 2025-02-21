Николай Веретенников — Остин Вандерфорд, 23 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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За считанные дни до ближайшего турнира UFC в кард внесли поединок между казахстанцем Николаем Веретенниковым и американцем Остином Вандерфордом. Они побьются в рамках промежуточного веса (до 79,4 кг). Кто одержит первую победу в промоушене?
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Веретенников
Вандерфорд
Казахстан
Страна
США
35
Возраст
34
17
Бои
14
12 (9 / 1 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (4 / 3 / 5)
5 (1 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (2 / 0 / 0)
185,5
Рост (см)
180,5
188
Размах рук (см)
189
112
Размах ног (см)
N/A
Уроженец Украины, в раннем детстве с родителями перебрался в Казахстан. В профессиональных MMA дебютировал в 2012 году, активные выступления начал в 2016-м — после переезда в США. В 2021-м стал чемпионом Fury FC в полусреднем весе и получил приглашение в Претендентскую серию Дэйны Уайта, но проиграл в ней. Затем взял пояс UFL и вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в августе на коротком уведомлении дебютировал в UFC и уступил Дэнни Барлоу раздельным решением судей.
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Муж бывшего бойца UFC Пейдж Ванзант. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. В 2018-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но не перешел в UFC. Половину карьеры провел в Bellator, где бился за пояс в среднем весе, но проиграл. В последнем поединке в октябре вернулся в полусреднюю категорию и нокаутировал Виктора Ромеро в первом раунде под эгидой LFA.
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У Веретенникова был назначен поединок на 16 февраля, но в январе стало известно, что он сорвался. В итоге за считанные дни до турнира 23 февраля казахстанец получил предложение побиться с Вандерфордом. В итоге оба выходят на коротком уведомлении, поэтому их актуальная физическая форма и функциональная подготовленность остаются под вопросом.
Базово же Вандерфорд — очень крепкий борец. Он делает ставку на работу в партере, где может использовать как сабмишены, так и граунд-энд-паунд. В стойке же американец действует довольно посредственно, порой его техника и в атаке, и в обороне выглядит откровенно слабо.
Веретенников же как раз может найти свои шансы на верхнем этаже. Казахстанец — универсальный ударник с богатым арсеналом. При этом и в борьбе он на бумаге может как минимум навязать конкуренцию Вандерфорду.
Потенциально поединок выглядит весьма конкурентным. Но ставка на исход ввиду короткого уведомления кажется слишком рискованной. Остановимся на тотале, так как вряд ли бой закончится быстро, ведь явные козыри есть у обоих спортсменов, а чрезмерно рисковать им не с руки.
Турнир UFC Fight Night 252 пройдет на «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в воскресенье, 23 февраля, в 02:00 по московскому времени. Бой Веретенников — Вандерфорд стоит ожидать около 03:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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