Вест Хэм - Лестер, 27 февраля: где смотреть матч АПЛ, трансляция, составы, прогноз

«Вест Хэм» лишен турнирной мотивации. Вылет лондонцам не грозит, но и за путевки в еврокубки «молотобойцам» борьба не светит. Главная проблема команды Грэма Поттера - оборона, ведь пропускают чаще «Вест Хэма» в АПЛ лишь команды, находящиеся ниже в турнирной таблице.

А вот у «Лестера» с мотивацией проблем нет никаких. «Лисы» находятся в зоне вылета и спасти их может разве что чудо. Команда из Лестера с отрывом возглавляет список самых часто пропускающих клубов премьер-лиги, да и в атаке показатели довольно скромные (не набирается даже мяча за матч).

Встречаются не самые грозные линии атаки, но проблемы в обороне каждого из соперников намекают, что пропустить должна каждая команда.