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25 февраля 8:39ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Вест Хэм - Лестер, 27 февраля: где смотреть матч АПЛ, трансляция, составы, прогноз

«Молотобойцы» еще могут найти мотивацию в чемпионате
Руслан Ипполитов

В четверг, 27 февраля, «Вест Хэм» и «Лестер» закроют игровую программу 27-го тура чемпионата Англии по футболу. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон)

27.02.2024, Чт

23:00 МСК

«Лестер Сити» (Лестер)

П1 - 1.65

Х - 4.30

П2 - 5.30

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 27-й тур

Стадион: «Лондон» (Лондон, Англия)

Главный судья: Стюарт Атвелл

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Вест Хэм»452642190-178
«Лестер»422645178-190

Последние пять матчей «Вест Хэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Арсенал»

1:0

«Вест Хэм»

АПЛ

15.02.2025«Вест Хэм»

0:1

«Брентфорд»

АПЛ

03.02.2025«Челси»

2:1

«Вест Хэм»

АПЛ

26.01.2025«Астон Вилла»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

18.01.2025«Вест Хэм»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

Последние пять матчей «Лестера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2025«Лестер»

0:4

«Брентфорд»

АПЛ

15.02.2025«Лестер»

0:2

«Арсенал»

АПЛ

07.02.2025«Манчестер Юнайтед»

2:1

«Лестер»

Кубок Англии

01.02.2025«Эвертон»

4:0

«Лестер»

АПЛ

26.01.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Лестер»

АПЛ

Турнирное положение

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Перед 27-м туром «Вест Хэм» занимает 16-е место, а «Лестер» 19-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль27197164-2664
2. Арсенал26158351-2353
3. Ноттингем Форест26145744-3347
4. Манчестер Сити26135852-3744
5. Ньюкасл26135846-3644
6. Борнмут26127744-3043
7. Челси26127748-3643
8. Астон Вилла27119739-4142
9. Брайтон261010642-3840
10. Фулхэм26109738-3539
11. Брентфорд261141147-4237
12. Тоттенхэм261031353-3833
13. Кристал Пэлас2689931-3233
14. Эвертон26710929-3331
15. Манчестер Юнайтед26861230-3730
16. Вест Хэм26861230-4730
17. Вулверхэмптон26641636-5422
18. Ипсвич26381524-5417
19. Лестер26451725-5917
20. Саутгемптон26232119-619

Прогноз на матч

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«Вест Хэм» лишен турнирной мотивации. Вылет лондонцам не грозит, но и за путевки в еврокубки «молотобойцам» борьба не светит. Главная проблема команды Грэма Поттера - оборона, ведь пропускают чаще «Вест Хэма» в АПЛ лишь команды, находящиеся ниже в турнирной таблице.

А вот у «Лестера» с мотивацией проблем нет никаких. «Лисы» находятся в зоне вылета и спасти их может разве что чудо. Команда из Лестера с отрывом возглавляет список самых часто пропускающих клубов премьер-лиги, да и в атаке показатели довольно скромные (не набирается даже мяча за матч).

Встречаются не самые грозные линии атаки, но проблемы в обороне каждого из соперников намекают, что пропустить должна каждая команда. 

 

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Трансляции

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Матчи АПЛ в России официально не показывают. Следить за ходом событий можно по текстовым трансляциям и на сайтах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Бетсити»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Вест Хэм»: Антонио, Цоуфал, Саммервилль, Фюллькруг, Пакета (все - травмы)

«Лестер»: Фатаву, Рикарду, Суттар (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Вест Хэм» - «Лестер»:

Позиция«Вест Хэм»«Лестер»Позиция
Вратарь23. Ареола30. ХермансенВратарь
Защитник29. Ван-Биссака2. ДжастинЗащитник
Защитник15. Мавропанос5. ОколиЗащитник
Защитник26. Килмэн3. ФасЗащитник
Полузащитник23. Эмерсон33. ТомасЗащитник
Полузащитник33. Палмиери24. СумареПолузащитник
Полузащитник 19. Альварес6. НдидиПолузащитник 
Полузащитник4. Солер11. Эль-ХаннусПолузащитник
Полузащитник14. Кудус14. Де Кордова-РидНападающий
Полузащитник28. Соучек18. АйюНападающий
Нападающий18. Ингс20. ДакаНападающий
Главный тренерГрэм ПоттерРуд ван НистелройГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В случае выигрыша хозяев «Бетсити» умножит номинал удачной ставки на 1.65. Вероятность победы «Лестера» оценена коэффициентом 5.30. На ничью котировка 4.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Вест Хэм» - «Лестер»?

Самый скромный коэффициент (7.20) «Бетсити» дает за ничью 1:1. Минимальная победа хозяев (1:0) идет за 7.60. 2:0 - 7.80. 2:1 - 8.00. 

Когда станет чемпионом Англии?

Эксперты «Бетсити» предлагают поставить на чемпионство «Ливерпуля» с коэффициентом 1.07. «Золотые» перспективы «Арсенала» котируются за 9.00. Заключить пари на чемпионство «Манчестер Сити» можно за 100.00.

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