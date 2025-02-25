Вест Хэм - Лестер, 27 февраля: где смотреть матч АПЛ, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
В четверг, 27 февраля, «Вест Хэм» и «Лестер» закроют игровую программу 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон)
27.02.2024, Чт
23:00 МСК
«Лестер Сити» (Лестер)
|П1 - 1.65
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 27-й тур
Стадион: «Лондон» (Лондон, Англия)
Главный судья: Стюарт Атвелл
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Вест Хэм»
|45
|26
|42
|190-178
|«Лестер»
|42
|26
|45
|178-190
Последние пять матчей «Вест Хэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Арсенал»
1:0
«Вест Хэм»
АПЛ
|15.02.2025
|«Вест Хэм»
0:1
«Брентфорд»
АПЛ
|03.02.2025
|«Челси»
2:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|26.01.2025
|«Астон Вилла»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|18.01.2025
|«Вест Хэм»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
Последние пять матчей «Лестера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2025
|«Лестер»
0:4
«Брентфорд»
АПЛ
|15.02.2025
|«Лестер»
0:2
«Арсенал»
АПЛ
|07.02.2025
|«Манчестер Юнайтед»
2:1
«Лестер»
Кубок Англии
|01.02.2025
|«Эвертон»
4:0
«Лестер»
АПЛ
|26.01.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Лестер»
АПЛ
Перед 27-м туром «Вест Хэм» занимает 16-е место, а «Лестер» 19-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|27
|19
|7
|1
|64-26
|64
|2. Арсенал
|26
|15
|8
|3
|51-23
|53
|3. Ноттингем Форест
|26
|14
|5
|7
|44-33
|47
|4. Манчестер Сити
|26
|13
|5
|8
|52-37
|44
|5. Ньюкасл
|26
|13
|5
|8
|46-36
|44
|6. Борнмут
|26
|12
|7
|7
|44-30
|43
|7. Челси
|26
|12
|7
|7
|48-36
|43
|8. Астон Вилла
|27
|11
|9
|7
|39-41
|42
|9. Брайтон
|26
|10
|10
|6
|42-38
|40
|10. Фулхэм
|26
|10
|9
|7
|38-35
|39
|11. Брентфорд
|26
|11
|4
|11
|47-42
|37
|12. Тоттенхэм
|26
|10
|3
|13
|53-38
|33
|13. Кристал Пэлас
|26
|8
|9
|9
|31-32
|33
|14. Эвертон
|26
|7
|10
|9
|29-33
|31
|15. Манчестер Юнайтед
|26
|8
|6
|12
|30-37
|30
|16. Вест Хэм
|26
|8
|6
|12
|30-47
|30
|17. Вулверхэмптон
|26
|6
|4
|16
|36-54
|22
|18. Ипсвич
|26
|3
|8
|15
|24-54
|17
|19. Лестер
|26
|4
|5
|17
|25-59
|17
|20. Саутгемптон
|26
|2
|3
|21
|19-61
|9
«Вест Хэм» лишен турнирной мотивации. Вылет лондонцам не грозит, но и за путевки в еврокубки «молотобойцам» борьба не светит. Главная проблема команды Грэма Поттера - оборона, ведь пропускают чаще «Вест Хэма» в АПЛ лишь команды, находящиеся ниже в турнирной таблице.
А вот у «Лестера» с мотивацией проблем нет никаких. «Лисы» находятся в зоне вылета и спасти их может разве что чудо. Команда из Лестера с отрывом возглавляет список самых часто пропускающих клубов премьер-лиги, да и в атаке показатели довольно скромные (не набирается даже мяча за матч).
Встречаются не самые грозные линии атаки, но проблемы в обороне каждого из соперников намекают, что пропустить должна каждая команда.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Матчи АПЛ в России официально не показывают. Следить за ходом событий можно по текстовым трансляциям и на сайтах некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Бетсити»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Вест Хэм»: Антонио, Цоуфал, Саммервилль, Фюллькруг, Пакета (все - травмы)
«Лестер»: Фатаву, Рикарду, Суттар (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Вест Хэм» - «Лестер»:
|Позиция
|«Вест Хэм»
|«Лестер»
|Позиция
|Вратарь
|23. Ареола
|30. Хермансен
|Вратарь
|Защитник
|29. Ван-Биссака
|2. Джастин
|Защитник
|Защитник
|15. Мавропанос
|5. Околи
|Защитник
|Защитник
|26. Килмэн
|3. Фас
|Защитник
|Полузащитник
|23. Эмерсон
|33. Томас
|Защитник
|Полузащитник
|33. Палмиери
|24. Сумаре
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Альварес
|6. Ндиди
|Полузащитник
|Полузащитник
|4. Солер
|11. Эль-Ханнус
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кудус
|14. Де Кордова-Рид
|Нападающий
|Полузащитник
|28. Соучек
|18. Айю
|Нападающий
|Нападающий
|18. Ингс
|20. Дака
|Нападающий
|Главный тренер
|Грэм Поттер
|Руд ван Нистелрой
|Главный тренер
В случае выигрыша хозяев «Бетсити» умножит номинал удачной ставки на 1.65. Вероятность победы «Лестера» оценена коэффициентом 5.30. На ничью котировка 4.30.
🎁 ПРОМОКОД НА 2 000 РУБЛЕЙ ОТ БЕТСИТИ
Самый скромный коэффициент (7.20) «Бетсити» дает за ничью 1:1. Минимальная победа хозяев (1:0) идет за 7.60. 2:0 - 7.80. 2:1 - 8.00.
Эксперты «Бетсити» предлагают поставить на чемпионство «Ливерпуля» с коэффициентом 1.07. «Золотые» перспективы «Арсенала» котируются за 9.00. Заключить пари на чемпионство «Манчестер Сити» можно за 100.00.
Партнерский проект