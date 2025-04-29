Виннипег — Сент-Луис, 1 мая: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Получив на старте серии комфортное преимущество после двух домашних побед, «Джетс» немного расслабились. А вот прижатый к борту «Сент-Луис» огрызнулся так, что мало не показалось. Две следующие встречи в Канаде хозяева льда выиграли за явным преимуществом, дважды разгромив «Виннипег».

Фаворитом пары все еще остаются «Джетс», имеющие как минимум преимущество своей площадки, если спор за выход в следующую стадию доберется до решающего матча. Но психологическое преимущество теперь на стороне «Блюз», почувствовавшего вкус крови. Здорово играет Павел Бучневич, в этой серии еще ни разу не уходившего со льда без результативных действий. Да и весь «Сент-Луис», продемонстрировавший готовность сражаться на каждом участке площадки, выглядит превосходно.

Рискнем предположить, что в пятой встрече серии будет нарушено правило, согласно которому побеждал непременно хозяин льда. «Виннипег» неизбежно занервничает и, если не удастся успешно провести стартовый штурм, может и поплыть. Наш выбор - победа «Музыкантов», за которую букмекер предлагает весьма солидный коэффициент.