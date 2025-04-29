Виннипег — Сент-Луис, 1 мая: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь на четверг, 1 мая, будет сыгран пятый матч в серии первого раунда Кубка Стэнли «Виннипег» - «Сент-Луис». «Джетс» ударно начали противостояние, выиграв две стартовые встречи на своем льду, но «Музыканты» ликвидировали отставание, крайне уверенно победив в каждой из игр на своей площадке. Серия вновь возвращается в Канаду.
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Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, пятый матч
Счет в серии: 1:2
Стадион: «Канада Лайф-центр» (Виннипег, Канада)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Сент-Луис»
|25
|32
|146-172
|«Виннипег»
|32
|25
|172-146
Последние пять матчей «Сент-Луиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.04.2025
|«Сент-Луис»
5:1
«Виннипег»
|25.04.2025
|«Сент-Луис»
7:2
«Виннипег»
|22.04.2025
|«Виннипег»
2:1
«Сент-Луис»
|20.04.2025
|«Виннипег»
5:3
«Сент-Луис»
|16.04.2025
|«Сент-Луис»
6:1
«Юта»
Последние пять матчей «Виннипега»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.04.2025
|«Сент-Луис»
5:1
«Виннипег»
|25.04.2025
|«Сент-Луис»
7:2
«Виннипег»
|22.04.2025
|«Виннипег»
2:1
«Сент-Луис»
|20.04.2025
|«Виннипег»
5:3
«Сент-Луис»
|17.04.2025
|«Виннипега»
2:1 ОТ
«Анахайм»
Последние пять матчей «Сент-Луиса» и «Виннипега»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.04.2025
|«Сент-Луис»
5:1
«Виннипег»
|25.04.2025
|«Сент-Луис»
7:2
«Виннипег»
|22.04.2025
|«Виннипег»
2:1
«Сент-Луис»
|20.04.2025
|«Виннипег»
5:3
«Сент-Луис»
|08.04.2025
|«Виннипег»
3:1
«Сент-Луис»
«Сент-Луис»
|Показатель
«Виннипег»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Томас
|86
Коннор
102
|Снайпер (голы)
|Кайру
|38
Коннор
44
|Ассистент (передачи)
|Томас
|63
Коннор
58
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Хофер
|2.64
Хеллибак
2.14
«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»
«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»
«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»
«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»
Получив на старте серии комфортное преимущество после двух домашних побед, «Джетс» немного расслабились. А вот прижатый к борту «Сент-Луис» огрызнулся так, что мало не показалось. Две следующие встречи в Канаде хозяева льда выиграли за явным преимуществом, дважды разгромив «Виннипег».
Фаворитом пары все еще остаются «Джетс», имеющие как минимум преимущество своей площадки, если спор за выход в следующую стадию доберется до решающего матча. Но психологическое преимущество теперь на стороне «Блюз», почувствовавшего вкус крови. Здорово играет Павел Бучневич, в этой серии еще ни разу не уходившего со льда без результативных действий. Да и весь «Сент-Луис», продемонстрировавший готовность сражаться на каждом участке площадки, выглядит превосходно.
Рискнем предположить, что в пятой встрече серии будет нарушено правило, согласно которому побеждал непременно хозяин льда. «Виннипег» неизбежно занервничает и, если не удастся успешно провести стартовый штурм, может и поплыть. Наш выбор - победа «Музыкантов», за которую букмекер предлагает весьма солидный коэффициент.
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В составе «Блюз» мы увидим нападающих Алексея Торопченко и Павла Бучневича. Второй в позапрошлом матче отметился хет-триком и еще ни разу в текущем розыгрыше плей-офф не покидал лед без результативных баллов.
В составе «Джетс» всего один российский игрок - Владислав Наместников. 32-летний форвард в этом плей-офф результативных действий пока не совершал. В предыдущей встрече Влад заработал двухминутный штраф.
Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Каролина» - 5.00
«Флорида» - 5.00
«Торонто» - 7.00
На победу в финале «Виннипега» можно поставить за 13.00. Ставки на триумф «Сент-Луиса» принимаются с коэффициентом 30.00.
Партнерский проект