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28 апреля 14:14ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Виннипег — Сент-Луис, 1 мая: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

«Музыканты» с разыгравшимся Бучневичем постараются не отпустить в отрыв «Джетс»
Руслан Ипполитов

 

В ночь на четверг, 1 мая, будет сыгран пятый матч в серии первого раунда Кубка Стэнли «Виннипег» - «Сент-Луис». «Джетс» ударно начали противостояние, выиграв две стартовые встречи на своем льду, но «Музыканты» ликвидировали отставание, крайне уверенно победив в каждой из игр на своей площадке. Серия вновь возвращается в Канаду.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Виннипег Джетс»

01.05.2025, Чт

04:30 МСК

«Сент-Луис Блюз»

П1 - 2.10

Х - 4.10

П2 - 3.20

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, пятый матч

Счет в серии: 1:2

Стадион: «Канада Лайф-центр» (Виннипег, Канада)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Сент-Луис»2532146-172
«Виннипег»3225172-146

Последние пять матчей «Сент-Луиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.04.2025«Сент-Луис»

5:1

«Виннипег»

25.04.2025«Сент-Луис»

7:2

«Виннипег»

22.04.2025«Виннипег»

2:1

«Сент-Луис»

20.04.2025«Виннипег»

5:3

«Сент-Луис»

16.04.2025«Сент-Луис»

6:1

«Юта»

Последние пять матчей «Виннипега»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.04.2025«Сент-Луис»

5:1

«Виннипег»

25.04.2025«Сент-Луис»

7:2

«Виннипег»

22.04.2025«Виннипег»

2:1

«Сент-Луис»

20.04.2025«Виннипег»

5:3

«Сент-Луис»

17.04.2025«Виннипега»

2:1 ОТ

«Анахайм»

Последние пять матчей «Сент-Луиса» и «Виннипега»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.04.2025«Сент-Луис»

5:1

«Виннипег»

25.04.2025«Сент-Луис»

7:2

«Виннипег»

22.04.2025«Виннипег»

2:1

«Сент-Луис»

20.04.2025«Виннипег»

5:3

«Сент-Луис»

08.04.2025«Виннипег»

3:1

«Сент-Луис»

Лидеры

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«Сент-Луис»

Показатель

«Виннипег»

Показатель

Бомбардир (очки)Томас86

Коннор

102

Снайпер (голы)Кайру38

Коннор

44

Ассистент (передачи)Томас63

Коннор

58

Вратарь (коэфф. надежности)Хофер2.64

Хеллибак

2.14

Пары первого раунда плей-офф:

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«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»

«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»

«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»

«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»

Прогноз на матч

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Получив на старте серии комфортное преимущество после двух домашних побед, «Джетс» немного расслабились. А вот прижатый к борту «Сент-Луис» огрызнулся так, что мало не показалось. Две следующие встречи в Канаде хозяева льда выиграли за явным преимуществом, дважды разгромив «Виннипег».

Фаворитом пары все еще остаются «Джетс», имеющие как минимум преимущество своей площадки, если спор за выход в следующую стадию доберется до решающего матча. Но психологическое преимущество теперь на стороне «Блюз», почувствовавшего вкус крови. Здорово играет Павел Бучневич, в этой серии еще ни разу не уходившего со льда без результативных действий. Да и весь «Сент-Луис», продемонстрировавший готовность сражаться на каждом участке площадки, выглядит превосходно.

Рискнем предположить, что в пятой встрече серии будет нарушено правило, согласно которому побеждал непременно хозяин льда. «Виннипег» неизбежно занервничает и, если не удастся успешно провести стартовый штурм, может и поплыть. Наш выбор - победа «Музыкантов», за которую букмекер предлагает весьма солидный коэффициент.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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PARI предлагает поставить на успех «Сент-Луиса» за солидные 3.20. На победу «Виннипега», остающимся фаворитом пары, можно заключить пари за 2.10. Ничья в основное время традиционно котируется выше всего - 4.10.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Сент-Луис»?

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В составе «Блюз» мы увидим нападающих Алексея Торопченко и Павла Бучневича. Второй в позапрошлом матче отметился хет-триком и еще ни разу в текущем розыгрыше плей-офф не покидал лед без результативных баллов. 

Какие российские хоккеисты выступают за «Виннипег»?

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В составе «Джетс» всего один российский игрок - Владислав Наместников. 32-летний форвард в этом плей-офф результативных действий пока не совершал. В предыдущей встрече Влад заработал двухминутный штраф.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Каролина» - 5.00 

«Флорида» - 5.00

«Торонто» - 7.00

На победу в финале «Виннипега» можно поставить за 13.00. Ставки на триумф «Сент-Луиса» принимаются с коэффициентом 30.00. 

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