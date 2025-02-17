Обзор статистики Английской премьер-лиги от Winrating.ru

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Английская премьер-лиг является одним из самых популярных футбольных турниров. Болельщики с разных континентов предпочитают данное соревнование другим за жесткую конкуренцию между участниками и интересную игру на поле. В самой же Англии матчи посещают десятки тысяч зрителей, а в случае дерби этот показатель может удвоиться.
В лиге принимают участие 20 команд, каждая из которых дважды играет со всеми соперниками — на домашнем стадионе и на выезде. Всего чемпионат насчитывает 38 туров, а проходит он с августа по май.
Рейтинг букмекерских контор предоставляет всю полноту статистики Английской премьер-лиги. Это не только результаты прошедших матчей и календарь будущих, но и параметры каждого игрока, данные по отдельно взятым матчам, командам и так далее. Подобный контент позволяет игрокам всецело анализировать любые матчи АПЛ, делать прогнозы и заключать пари.
Главная страница статистики АПЛ представляет большое полотно из текста и таблиц, где можно найти всю нужную информацию, передвигаясь по соответствующим разделам. Приведем основные разделы сайта:
● Обзор — здесь можно найти ближайшие матчи АПЛ;
● Результаты — тут находятся прошедшие матчи АПЛ и их счета;
● Календарь — здесь можно найти предстоящие матчи АПЛ;
● Таблица — актуальная таблица расположения команд в лиге согласно их результатов;
● О лиге — история и особенности АПЛ;
● Правила — здесь собраны регламенты лиги о том, как считаются очки, как определяется место в таблице и т.д.
● Комментарии — раздел для сбора обратной связи от пользователей.
Можно заметить стрелочку в разделе «Сезон» и выбрать игры за предыдущие года. Также справа есть возможность добавить в избранное любимые матчи и команды, что позволит более быстро и комфортно отслеживать информацию по ним.
Футбольная статистика рейтинга букмекеров позволяет полностью проанализировать грядущий матч и определиться с пари, которые будут заключены. Для этого более детально разберем каждый раздел.
Для начала следует понять, кто является в чемпионате лидером, а кто — аутсайдером. Для это нужно перейти в раздел «Таблица». Здесь собрана актуальная расстановка сил в чемпионате по результатам прошедших матчей. В разделе «Главный турнир» представлена информация о количестве проведенных игр, исходах, забитых и пропущенных мячах, результатах последних встреч.
Здесь же есть раздел «Все звезды», в котором собраны игроки всех клубов с личной статистикой. Еще один похожий пункт называется «Бомбардиры» В нем показан топ футболистов по забитым мячам и отданным голевым передачам.
В разделе «Результаты» можно найти все прошедшие матчи. Данная информация также поможет увидеть всю картинку нынешней обстановки в чемпионате. Матчи показаны в хронологическом порядке от последнего к более ранним.
Можно провалиться отдельно в каждый матч и увидеть его более детальную статистику. Здесь есть четыре основных раздела:
1. Обзор. Здесь показаны все активные действия игроков обеих команд по ходу матча — голы, замены, желтые и красные карточки.
2. Статистика. Данный раздел содержит большое количество показателей двух команд — удары, угловые, фолы, карточки, передачи и многое другое.
3. Составы. Тут показаны как стартовые расстановки, так и замены, произведенные по ходу матча.
4. Текст. Здесь представлено текстовое описание событий, происходивших в матче.
Проведя анализ уже прошедшего матча, можно сделать вывод о тактике команды, ее сильных и слабых сторонах, стиле игры и многом другом.
Данный раздел расскажет о матчах, которые только предстоит сыграть. Здесь можно не только найти будущие встречи, но и понять, какие из событий можно взять в купон. Встречи расположены от ближайших к более поздним.
В «Календаре» также можно провалиться в любой матч и более детально изучить все данные. В основном разделе представлены основные котировки на события. Также тут есть пять интересных разделов:
1. Предматчевые факты. Здесь собраны интересные моменты, например, «Команды в очных встречах чаще играют вничью».
2. Н2Н. В данном разделе можно найти историю последних очных противостояний между клубами.
3. Таблица. Данный раздел дублирует информацию с главной страницы. В нем можно найти всю ту же таблицу результатов, однако герои встречи будут выделены.
4. Трансляции. Здесь можно будет посмотреть онлайн трансляцию матча, когда он начнется. Однако опция доступна только для самых топовых встреч. Обновление тут идет в режиме реально времени, а для запуска трансляции нужно нажать на треугольник посередине плеера.
5. Комментарии. Здесь точно также можно оставить обратную связь и поделиться своим мнение.
Внизу страницы также можно найти некоторые прогнозы от футбольных аналитиков. Не стоит воспринимать данный раздел как рекомендацию заключать пари.
Рейтинг букмекера также позволяет посмотреть данные и статистику по определенному клубу. Для этого необходимо нажать на его логотип или название. Здесь собраны известные нам ранее разделы — «Результаты», «Календарь», «Таблица», «О команде», «Комментарии».
Однако также тут есть и интересные пункты. В «Сегодня» содержится информация о самом ближайшем матче. В разделе «Переходы» можно отследить трансферы команды — как входящие, так и исходящие. «Состав» показывает полную комплектацию команды по позициям.
Также можно посмотреть статистику конкретного игрока. Для этого необходимо нажать на его имя из раздела «Составы». На главном экране будет представлены данные по игроку за последние матчи.
В разделе «Карьера» можно увидеть список команд, за который был проведен каждый сезон карьеры игрока. Там же будет дана статистика каждого отдельного сезона. В разделе «Переходы» показаны трансферы с суммами. В «Списке травм» можно найти всю информацию о проблемах со здоровьем и сроках, на которые выбывал игрок.
Статистика АПЛ дает наиболее развернутое представление о чемпионате и матчах. Особенно это важно, когда планируется сделать ставку на данный турнир.
Для новичков на сайте есть прогнозы от аналитиков, на которые можно опереться при составлении своего.
Для профессионалов же на рейтинге букмекера собраны максимально подробные данные о матчах, командах и игроках. Это позволит полноценно проанализировать состояние команд и принять верное решение при заключении пари.
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