Обзор статистики Английской премьер-лиги от Winrating.ru

Футбольная статистика рейтинга букмекеров позволяет полностью проанализировать грядущий матч и определиться с пари, которые будут заключены. Для этого более детально разберем каждый раздел.

Таблица АПЛ

Для начала следует понять, кто является в чемпионате лидером, а кто — аутсайдером. Для это нужно перейти в раздел «Таблица». Здесь собрана актуальная расстановка сил в чемпионате по результатам прошедших матчей. В разделе «Главный турнир» представлена информация о количестве проведенных игр, исходах, забитых и пропущенных мячах, результатах последних встреч.

Раздел «Таблица»

Здесь же есть раздел «Все звезды», в котором собраны игроки всех клубов с личной статистикой. Еще один похожий пункт называется «Бомбардиры» В нем показан топ футболистов по забитым мячам и отданным голевым передачам.

Результаты

В разделе «Результаты» можно найти все прошедшие матчи. Данная информация также поможет увидеть всю картинку нынешней обстановки в чемпионате. Матчи показаны в хронологическом порядке от последнего к более ранним.

Результаты матчей

Можно провалиться отдельно в каждый матч и увидеть его более детальную статистику. Здесь есть четыре основных раздела:

1. Обзор. Здесь показаны все активные действия игроков обеих команд по ходу матча — голы, замены, желтые и красные карточки.

2. Статистика. Данный раздел содержит большое количество показателей двух команд — удары, угловые, фолы, карточки, передачи и многое другое.

3. Составы. Тут показаны как стартовые расстановки, так и замены, произведенные по ходу матча.

4. Текст. Здесь представлено текстовое описание событий, происходивших в матче.

Проведя анализ уже прошедшего матча, можно сделать вывод о тактике команды, ее сильных и слабых сторонах, стиле игры и многом другом.

Календарь

Данный раздел расскажет о матчах, которые только предстоит сыграть. Здесь можно не только найти будущие встречи, но и понять, какие из событий можно взять в купон. Встречи расположены от ближайших к более поздним.

Календарь

В «Календаре» также можно провалиться в любой матч и более детально изучить все данные. В основном разделе представлены основные котировки на события. Также тут есть пять интересных разделов:

1. Предматчевые факты. Здесь собраны интересные моменты, например, «Команды в очных встречах чаще играют вничью».

2. Н2Н. В данном разделе можно найти историю последних очных противостояний между клубами.

3. Таблица. Данный раздел дублирует информацию с главной страницы. В нем можно найти всю ту же таблицу результатов, однако герои встречи будут выделены.

4. Трансляции. Здесь можно будет посмотреть онлайн трансляцию матча, когда он начнется. Однако опция доступна только для самых топовых встреч. Обновление тут идет в режиме реально времени, а для запуска трансляции нужно нажать на треугольник посередине плеера.

5. Комментарии. Здесь точно также можно оставить обратную связь и поделиться своим мнение.

Внизу страницы также можно найти некоторые прогнозы от футбольных аналитиков. Не стоит воспринимать данный раздел как рекомендацию заключать пари.

Статистика футбольного клуба

Рейтинг букмекера также позволяет посмотреть данные и статистику по определенному клубу. Для этого необходимо нажать на его логотип или название. Здесь собраны известные нам ранее разделы — «Результаты», «Календарь», «Таблица», «О команде», «Комментарии».

Статистика клуба

Однако также тут есть и интересные пункты. В «Сегодня» содержится информация о самом ближайшем матче. В разделе «Переходы» можно отследить трансферы команды — как входящие, так и исходящие. «Состав» показывает полную комплектацию команды по позициям.

Статистика игрока

Также можно посмотреть статистику конкретного игрока. Для этого необходимо нажать на его имя из раздела «Составы». На главном экране будет представлены данные по игроку за последние матчи.

Статистика игрока

В разделе «Карьера» можно увидеть список команд, за который был проведен каждый сезон карьеры игрока. Там же будет дана статистика каждого отдельного сезона. В разделе «Переходы» показаны трансферы с суммами. В «Списке травм» можно найти всю информацию о проблемах со здоровьем и сроках, на которые выбывал игрок.