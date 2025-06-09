Фрибет за раунд от БК BetBoom: розыгрыш бонусов за ставки на киберспорт

Присоединиться к розыгрышу просто. Достаточно выполнить несколько шагов:

1. Зарегистрируйтесь на сайте или в мобильном приложении «БетБум», либо авторизуйтесь, если аккаунт уже есть.

2. Перейдите на страницу акции и щелкните по кнопке «Принять участие».

3. Заключайте ординары или экспрессы на игры команды BetBoom Team в рамках турнира BLAST Austin Major. Размер ставки стартует с 3000 рублей.

BetBoom определил призовой фонд в размере 1 000 000 рублей и 10 единиц фирменного мерча. Но это лишь начальный уровень. По мере прохождения командой этапов турнира призовой фонд будет увеличиваться:

За каждый выигранный раунд на первом этапе (Stage 1) в пул добавляется 5000 рублей фрибетами.

На втором этапе (Stage 2) — уже по 10 000 рублей за каждый раунд.

На заключительной стадии (Stage 3) — по 15 000 рублей за каждый выигранный раунд.

Помимо этого, при выходе команды в следующий раунд турнира участников ждут дополнительные призы:

При выходе на Stage 2 фонд пополняется на 10 позиций эксклюзивного мерча.

При прохождении на Stage 3 добавляется еще 10 айтемов.

Чем успешнее BetBoom Team выступает на соревнованиях, тем внушительнее становится призовой фонд. По итогам акции призы будут распределены среди 500 пользователей, выполнивших условия. Все победители будут определены случайным образом.