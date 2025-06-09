Фрибет за раунд от БК BetBoom: розыгрыш бонусов за ставки на киберспорт

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В преддверии выступления команды BetBoom Team на международном турнире BLAST Austin Major в Техасе букмекер «БетБум» объявил о старте специальной акции «Фрибет за раунд». Каждый клиент получит шанс выиграть часть призового фонда в 1 000 000 рублей в виде бонусов, а также уникальные предметы мерча. Всего подарки получат 500 участников, сделавших ставки на встречи с участием BetBoom Team. Акция открыта для всех зарегистрированных пользователей платформы.
Присоединиться к розыгрышу просто. Достаточно выполнить несколько шагов:
1. Зарегистрируйтесь на сайте или в мобильном приложении «БетБум», либо авторизуйтесь, если аккаунт уже есть.
2. Перейдите на страницу акции и щелкните по кнопке «Принять участие».
3. Заключайте ординары или экспрессы на игры команды BetBoom Team в рамках турнира BLAST Austin Major. Размер ставки стартует с 3000 рублей.
BetBoom определил призовой фонд в размере 1 000 000 рублей и 10 единиц фирменного мерча. Но это лишь начальный уровень. По мере прохождения командой этапов турнира призовой фонд будет увеличиваться:
Помимо этого, при выходе команды в следующий раунд турнира участников ждут дополнительные призы:
Чем успешнее BetBoom Team выступает на соревнованиях, тем внушительнее становится призовой фонд. По итогам акции призы будут распределены среди 500 пользователей, выполнивших условия. Все победители будут определены случайным образом.
Ставку с фрибета можно сделать на любое событие из спортивной или киберспортивной линии. При этом коэффициент должен находиться в пределах от 1.30 до 3.50. Разделение суммы невозможно. Срок действия фрибета в купоне составляет 7 дней с момента его начисления.
Вы получите выигрыш исключительно при полном выполнении всех требований:
Статус запроса можно отслеживать в разделе «История платежей» в личном кабинете.
Перед участием рекомендуем внимательно проверить условия.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.06.2025 (23:59 МСК)
Условия участия оказались удивительно простыми, никаких сложных регистраций или запутанных действий. Все сводится к ставкам на матчи команды BetBoom Team, которая выступает на турнире в городе Остин. Букмекер таким способом подогревает интерес к выступлениям своих ребят.
Формат акции понятный — чем лучше играет команда, тем больше фрибетов и мерча будет в призовом фонде. Это создает ощущение, что ты не просто заключаешь пари, а болеешь вместе с БК.
Единственное, что может отпугнуть, — это порог входа. Чтобы участвовать, нужно проставить минимум 3000 рублей. Для новичков или тех, кто играет осторожно, сумма может показаться высокой. С другой стороны, достаточно даже одной ставки на такую сумму, чтобы попасть в розыгрыш призов.
Одна из самых распространенных трудностей — это ошибки на этапе регистрации. Некоторые пользователи забывают подтвердить номер телефона или указывают некорректные данные, из-за чего аккаунт не проходит верификацию, а доступ к участию в акции ограничивается.
Еще одна частая ошибка — игнорирование обязательной кнопки «Принять участие» на странице акции. Даже если все условия соблюдены и ставка сделана, без этого действия система не зафиксирует участие. Игроки часто упускают этот шаг, особенно при переходе к ставкам сразу после регистрации. Кроме того, нельзя исключать технические сбои.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Предложение доступно каждому пользователю BetBoom
|➖ В зачет идут лишь пари на игры с участием BetBoom Team
|➕ Весомый набор призов
|➖ Минимальная сумма ставки для участия — 3000 ₽
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Обычно бонусы от букмекеров — это чистая механика: поставил, получил, ушел. Здесь немного иначе. Участие в предложении невольно делает тебя болельщиком BetBoom Team. Каждый выигранный командой раунд словно плюс к твоему виртуальному кошельку. Это уже не просто пари, а почти командная игра. Да, 3000 рублей на входе — это немаленькие деньги, но ощущение вовлеченности и азарт «болеть за своих» с бонусной перспективой того стоит.