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9 июня 10:31ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты за депозитАкции

Фрибет за раунд от БК BetBoom: розыгрыш бонусов за ставки на киберспорт

1000000 ₽
Бонус
14 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
3000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Шанс получить фрибеты и эксклюзивный мерч!

В преддверии выступления команды BetBoom Team на международном турнире BLAST Austin Major в Техасе букмекер «БетБум» объявил о старте специальной акции «Фрибет за раунд». Каждый клиент получит шанс выиграть часть призового фонда в 1 000 000 рублей в виде бонусов, а также уникальные предметы мерча. Всего подарки получат 500 участников, сделавших ставки на встречи с участием BetBoom Team. Акция открыта для всех зарегистрированных пользователей платформы.

Как получить бонус BetBoom за ставки на киберспорт

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Присоединиться к розыгрышу просто. Достаточно выполнить несколько шагов:

1. Зарегистрируйтесь на сайте или в мобильном приложении «БетБум», либо авторизуйтесь, если аккаунт уже есть.

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2. Перейдите на страницу акции и щелкните по кнопке «Принять участие».

3. Заключайте ординары или экспрессы на игры команды BetBoom Team в рамках турнира BLAST Austin Major. Размер ставки стартует с 3000 рублей.

BetBoom определил призовой фонд в размере 1 000 000 рублей и 10 единиц фирменного мерча. Но это лишь начальный уровень. По мере прохождения командой этапов турнира призовой фонд будет увеличиваться:

  • За каждый выигранный раунд на первом этапе (Stage 1) в пул добавляется 5000 рублей фрибетами.
  • На втором этапе (Stage 2) — уже по 10 000 рублей за каждый раунд.
  • На заключительной стадии (Stage 3) — по 15 000 рублей за каждый выигранный раунд.

Помимо этого, при выходе команды в следующий раунд турнира участников ждут дополнительные призы:

  • При выходе на Stage 2 фонд пополняется на 10 позиций эксклюзивного мерча.
  • При прохождении на Stage 3 добавляется еще 10 айтемов.

Чем успешнее BetBoom Team выступает на соревнованиях, тем внушительнее становится призовой фонд. По итогам акции призы будут распределены среди 500 пользователей, выполнивших условия. Все победители будут определены случайным образом.

Как отыграть бонус БетБум за участие в Фрибет за раунд

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Ставку с фрибета можно сделать на любое событие из спортивной или киберспортивной линии. При этом коэффициент должен находиться в пределах от 1.30 до 3.50. Разделение суммы невозможно. Срок действия фрибета в купоне составляет 7 дней с момента его начисления.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в BetBoom

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Вы получите выигрыш исключительно при полном выполнении всех требований:

  1. Авторизуйтесь на сайте BetBoom, указав номер телефона и пароль.
  2. Перейдите в личный кабинет. Иконка профиля расположена в верхнем правом углу.
  3. Откройте раздел «Работа со счетом» через главное меню сайта.
  4. Для вывода средств перейдите во вкладку «Выплаты».
  5. Укажите платежную систему, которую планируете использовать.
  6. Введите сумму и нажмите кнопку «Вывести».
  7. Подтвердите операцию кодом из SMS, который будет отправлен на номер, привязанный к вашему аккаунту.

Статус запроса можно отслеживать в разделе «История платежей» в личном кабинете.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от BetBoom

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Перед участием рекомендуем внимательно проверить условия.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

3000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

23.06.2025 (23:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса от BetBoom

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Условия участия оказались удивительно простыми, никаких сложных регистраций или запутанных действий. Все сводится к ставкам на матчи команды BetBoom Team, которая выступает на турнире в городе Остин. Букмекер таким способом подогревает интерес к выступлениям своих ребят.

Формат акции понятный — чем лучше играет команда, тем больше фрибетов и мерча будет в призовом фонде. Это создает ощущение, что ты не просто заключаешь пари, а болеешь вместе с БК.

Единственное, что может отпугнуть, — это порог входа. Чтобы участвовать, нужно проставить минимум 3000 рублей. Для новичков или тех, кто играет осторожно, сумма может показаться высокой. С другой стороны, достаточно даже одной ставки на такую сумму, чтобы попасть в розыгрыш призов.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК BetBoom

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Одна из самых распространенных трудностей — это ошибки на этапе регистрации. Некоторые пользователи забывают подтвердить номер телефона или указывают некорректные данные, из-за чего аккаунт не проходит верификацию, а доступ к участию в акции ограничивается.

Еще одна частая ошибка — игнорирование обязательной кнопки «Принять участие» на странице акции. Даже если все условия соблюдены и ставка сделана, без этого действия система не зафиксирует участие. Игроки часто упускают этот шаг, особенно при переходе к ставкам сразу после регистрации. Кроме того, нельзя исключать технические сбои. 

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Предложение доступно каждому пользователю BetBoom➖ В зачет идут лишь пари на игры с участием BetBoom Team
➕ Весомый набор призов➖ Минимальная сумма ставки для участия — 3000 ₽

Сравнение бонуса Фрибет за раунд с бонусами других БК

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Условия

PARI

БЕТСИТИ

Олимп

Название

Утрой ставку

Киберразгон

Турнир по CS2 go, go, go

Максимальный размер бонуса

7500 ₽

400 000 ₽

34 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.70

1.01

1.30

Срок отыгрыша

3 дня

30 дней

7 дней

Минимальный депозит

500 ₽

500 ₽

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Обычно бонусы от букмекеров — это чистая механика: поставил, получил, ушел. Здесь немного иначе. Участие в предложении невольно делает тебя болельщиком BetBoom Team. Каждый выигранный командой раунд словно плюс к твоему виртуальному кошельку. Это уже не просто пари, а почти командная игра. Да, 3000 рублей на входе — это немаленькие деньги, но ощущение вовлеченности и азарт «болеть за своих» с бонусной перспективой того стоит.

Валентин Васильев

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