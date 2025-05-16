Тур со сборной от БК Betboom: поездка в Минск на игру Беларусь — Россия

Партнерский проект
Букмекерская компания BetBoom запустила акцию, в рамках которой разыгрываются 25 поездок на матч между сборными Беларуси и России. Чтобы принять участие, необходимо выполнить два условия: рассказать о своем опыте поддержки национальной команды и сделать ставку на любое спортивное событие. Акция открыта для всех зарегистрированных пользователей БК.
Участие в турнире возможно после выполнения следующих требований:
1. Пройдите регистрацию на сайте BetBoom или выполните вход в личный кабинет.
2. Откройте страницу акции «Тур со сборной» и нажмите кнопку «Принять участие».
3. Заполните специальную форму, где нужно рассказать о своем самом запоминающемся опыте поддержки сборной России по футболу.
4. Сделайте ставку от 400 рублей (ординар, экспресс, система) на любое спортивное событие.
Победителей акции организатор определяет самостоятельно. Основной приз розыгрыша — 25 поездок в Минск на товарищеский матч сборных Беларуси и России, который состоится 10 июня 2025 года. БК оплатит:
С победителями организатор свяжется по телефону или email. В течение 3 дней нужно отправить:
После проверки победителя организатор укажет место и срок для получения приза. Если не ответите вовремя, он аннулируется. Обмен на деньги не предусмотрен.
Собрали для вас самое главное об акции.
Максимальный размер бонуса
Поездка на матч сборной в Минск
Минимальный депозит
400 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
21.05.2025 (14:59 МСК)
Участвовать в акции могут только совершеннолетние (18+) и дееспособные граждане.
Условия акции на первый взгляд кажутся предельно простыми — достаточно сделать 1 ставку на любое спортивное событие. Однако есть и творческая часть: нужно рассказать, как ты поддерживаешь сборную России. Не просто формальность, а настоящее мини-сочинение.
Я, например, впервые по-настоящему заинтересовался игрой нашей национальной команды еще на чемпионате мира 1994 года в США. Именно тогда Олег Саленко забил 5 мячей в ворота Камеруна — момент, который навсегда врезался в память. С тех пор стараюсь не пропускать матчи сборной. Ходил на стадион, болел у экрана телевизора.
Так что написать было о чем. Конечно, выберут или нет — предсказать невозможно. Но сам процесс оказался приятным. А перспектива съездить в июне в Беларусь на матч — отличная мотивация, чтобы вспомнить годы, когда болел за сборную и верил в нее.
Игроки иногда испытывают сложности по таким причинам:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Путешествие в Беларусь на футбольный матч с ночевкой в гостинице
|➖ Итоговый выбор победителей зависит от субъективного восприятия организатора
|➕ Небольшой порог входа — всего 400 рублей за ставку
Представляем обзор актуальных предложений от проверенных букмекеров.
Прекрасный шанс побывать на футбольном матче сборной России в Беларуси. Чтобы принять участие, нужно всего лишь рассказать о своих самых запоминающихся моментах поддержки команды и сделать ставку.
Партнерский проект