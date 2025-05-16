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16 мая 10:29ГлавнаяБонусы
БК BetBoomАкции

Тур со сборной от БК Betboom: поездка в Минск на игру Беларусь — Россия

-
Бонус
5 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
400 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Возможность посетить Беларусь и поддержать сборную!

Букмекерская компания BetBoom запустила акцию, в рамках которой разыгрываются 25 поездок на матч между сборными Беларуси и России. Чтобы принять участие, необходимо выполнить два условия: рассказать о своем опыте поддержки национальной команды и сделать ставку на любое спортивное событие. Акция открыта для всех зарегистрированных пользователей БК.

Как участвовать в акции Тур со сборной от БК BetBoom 

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Участие в турнире возможно после выполнения следующих требований:

1. Пройдите регистрацию на сайте BetBoom или выполните вход в личный кабинет.

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2. Откройте страницу акции «Тур со сборной» и нажмите кнопку «Принять участие».

3. Заполните специальную форму, где нужно рассказать о своем самом запоминающемся опыте поддержки сборной России по футболу.

4. Сделайте ставку от 400 рублей (ординар, экспресс, система) на любое спортивное событие.

Победителей акции организатор определяет самостоятельно. Основной приз розыгрыша — 25 поездок в Минск на товарищеский матч сборных Беларуси и России, который состоится 10 июня 2025 года. БК оплатит:

  • Дорогу туда и обратно (самолет, поезд или иной вид транспорта).
  • Проживание в гостинице на 2 ночи.
  • Билеты на матч.

Как получить приз от БК BetBoom

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С победителями организатор свяжется по телефону или email. В течение 3 дней нужно отправить:

  • Копию паспорта.
  • ИНН (если есть).
  • Другие необходимые документы.

После проверки победителя организатор укажет место и срок для получения приза. Если не ответите вовремя, он аннулируется. Обмен на деньги не предусмотрен.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от BetBoom

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Собрали для вас самое главное об акции.

Максимальный размер бонуса

Поездка на матч сборной в Минск

Минимальный депозит

400 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

21.05.2025 (14:59 МСК)

Участвовать в акции могут только совершеннолетние (18+) и дееспособные граждане.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса от BetBoom

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Условия акции на первый взгляд кажутся предельно простыми — достаточно сделать 1 ставку на любое спортивное событие. Однако есть и творческая часть: нужно рассказать, как ты поддерживаешь сборную России. Не просто формальность, а настоящее мини-сочинение.

Я, например, впервые по-настоящему заинтересовался игрой нашей национальной команды еще на чемпионате мира 1994 года в США. Именно тогда Олег Саленко забил 5 мячей в ворота Камеруна — момент, который навсегда врезался в память. С тех пор стараюсь не пропускать матчи сборной. Ходил на стадион, болел у экрана телевизора.

Так что написать было о чем. Конечно, выберут или нет — предсказать невозможно. Но сам процесс оказался приятным. А перспектива съездить в июне в Беларусь на матч — отличная мотивация, чтобы вспомнить годы, когда болел за сборную и верил в нее.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК BetBoom

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Игроки иногда испытывают сложности по таким причинам:

  • Затруднения при регистрации или верификации аккаунта.
  • Проблемы с ясным и структурированным выражением своих идей.
  • Нарушение требования по минимальной сумме ставки.
  • Временные сбои в работе букмекерского сервиса.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Путешествие в Беларусь на футбольный матч с ночевкой в гостинице ➖ Итоговый выбор победителей зависит от субъективного восприятия организатора
➕ Небольшой порог входа — всего 400 рублей за ставку 

Сравнение бонуса BetBoom с бонусами других БК

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Представляем обзор актуальных предложений от проверенных букмекеров.

Условия

Лига Ставок

PARI

БЕТСИТИ

Название

Жаркий лед

КХЛ vs НХЛ

Бонусы за регистрацию и ставки на РПЛ

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

2000 ₽

3000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

14 дней

7 дней

Минимальный депозит

300 ₽

10 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Прекрасный шанс побывать на футбольном матче сборной России в Беларуси. Чтобы принять участие, нужно всего лишь рассказать о своих самых запоминающихся моментах поддержки команды и сделать ставку.

Валентин Васильев

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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