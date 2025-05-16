Тур со сборной от БК Betboom: поездка в Минск на игру Беларусь — Россия

Условия акции на первый взгляд кажутся предельно простыми — достаточно сделать 1 ставку на любое спортивное событие. Однако есть и творческая часть: нужно рассказать, как ты поддерживаешь сборную России. Не просто формальность, а настоящее мини-сочинение.

Я, например, впервые по-настоящему заинтересовался игрой нашей национальной команды еще на чемпионате мира 1994 года в США. Именно тогда Олег Саленко забил 5 мячей в ворота Камеруна — момент, который навсегда врезался в память. С тех пор стараюсь не пропускать матчи сборной. Ходил на стадион, болел у экрана телевизора.

Так что написать было о чем. Конечно, выберут или нет — предсказать невозможно. Но сам процесс оказался приятным. А перспектива съездить в июне в Беларусь на матч — отличная мотивация, чтобы вспомнить годы, когда болел за сборную и верил в нее.