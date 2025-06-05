Дикий фрибет от БК BetBoom: бонусы до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

Партнерский проект
Букмекерская контора BetBoom запускает жаркую летнюю акцию «Дикий фрибет», где каждый день превращается в шанс выиграть ценные призы. На кону фрибеты до 50 000 рублей, а в финале разыгрываются игровые консоли PS5, сертификат на сетап в HyperPC и другие крутые подарки. Для участия необходимо делать ставки на киберспорт.
Чтобы присоединиться к акции, следуйте инструкции:
1. Создайте аккаунт на официальном сайте или через мобильное приложение БК BetBoom, если еще не сделали этого.
2. Подтвердите свою личность.
3. Откройте раздел с акциями и нажмите на кнопку «В погоню за бандитом!».
4. Делайте ставки на киберспортивные события с кэфом от 1.10 и выше.
После активации игроку открывается поле из 48 клеток со случайно спрятанными фрибетами и купонами на финальный розыгрыш. Каждый день доступна 1 бесплатная попытка — «бронзовая пуля». Дополнительные попытки можно купить в игровом магазине. Цена пуль зависит от суммы ваших ставок.
Пуля
Размер ставки
Возможные фрибеты
Бронзовая
1000 ₽
500 ₽
Серебряная
3000 ₽
От 500 до 3000 ₽
Золотая
15 000 ₽
От 1000 до 15 000 ₽
Рубиновая
50 000 ₽
От 10 000 до 50 000 ₽
Ежедневно можно использовать максимум 10 пуль на 1 поле, оно обновляется каждые 24 часа. Если хотите больше, можно купить «экстрапули» и использовать от 11 до 48 попыток. Стоимость зависит от поля:
Финальный розыгрыш пройдет среди игроков, собравших купоны во время акции. Чем их больше, тем выше ваши шансы на победу.
Место
Приз
1
Сертификат на полный игровой набор от HyperPC
2-3
PlayStation 5 Pro
4-5
Steam Deck OLED
6-10
Apple AirPods Pro 2
11-60
Фрибет 10 000 ₽
61-110
Фрибет 5000 ₽
Победители определятся случайным жребием.
Фрибет можно использовать только для ставок на киберспорт с коэффициентом в диапазоне от 1.30 до 3.50. Пари нужно совершить в течение 7 дней после получения бонуса.
Выигрыш начисляется только после полного выполнения инструкции:
Время зачисления зависит от способа вывода. Обычно деньги приходят сразу или за несколько минут.
Рекомендуем внимательно изучить условия предложения.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.06.2025 (23:59 МСК)
Игра оформлена в стилистике Дикого Запада: тут и кактусы, и салуны, и револьверы — все, чтобы прочувствовать атмосферу настоящей охоты. Игра довольно проста — покупаешь пули разных типов и стреляешь по клеткам, где прячутся фрибеты и купоны на финальный розыгрыш. Если попал, то бонус моментально оказывается у тебя на счету. Все реализовано настолько живо и динамично, что процесс реально затягивает.
Условия для использования фрибетов максимально щадящие. Коэффициенты стартуют с 1.10, поэтому нет нужды рисковать и ставить на заведомо проигрышные исходы. Особенно круто, что все заточено под киберспорт. Если разбираешься в CS2, Dota или других дисциплинах, шансы получить бонусы отличные.
Предложение необходимо активировать на специальной странице. Пропустив этот шаг, игрок рискует остаться без фрибета, даже если выполняет остальные условия. Другой момент — требования к ставкам. Хотя минимальный коэффициент начинается с 1.10, не все пари могут учитываться. Например, отмененные события не подходят под условия участия.
Также возможны технические трудности. Сайт или приложение могут работать нестабильно в пиковые часы, а баланс не всегда обновляется мгновенно после успешной попытки в игре. В редких случаях возникают задержки с зачислением фрибета или проблемы с идентификацией игрока. В таких ситуациях может понадобиться обращение в саппорт, что потребует времени и терпения.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Принять участие может каждый зарегистрированный игрок BetBoom
|➖ Ставки на другие виды спорта не учитываются, только киберспорт
|➕ Ежедневно предоставляется 1 бесплатная попытка
|➖ Главные призы достанутся случайно выбранным участникам
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В этом предложении многое решает удача. Один игрок может попасть в цель с 1 попытки, а другому не хватит и 10 выстрелов. Игра увлекает моментально, соревновательный элемент делает участие особенно захватывающим. Получить ценные призы, включая новейшую игровую консоль, вполне реально даже при минимальных затратах.