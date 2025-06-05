Дикий фрибет от БК BetBoom: бонусы до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

Чтобы присоединиться к акции, следуйте инструкции:

1. Создайте аккаунт на официальном сайте или через мобильное приложение БК BetBoom, если еще не сделали этого.

2. Подтвердите свою личность.

3. Откройте раздел с акциями и нажмите на кнопку «В погоню за бандитом!».

4. Делайте ставки на киберспортивные события с кэфом от 1.10 и выше.

После активации игроку открывается поле из 48 клеток со случайно спрятанными фрибетами и купонами на финальный розыгрыш. Каждый день доступна 1 бесплатная попытка — «бронзовая пуля». Дополнительные попытки можно купить в игровом магазине. Цена пуль зависит от суммы ваших ставок.

Пуля Размер ставки Возможные фрибеты Бронзовая 1000 ₽ 500 ₽ Серебряная 3000 ₽ От 500 до 3000 ₽ Золотая 15 000 ₽ От 1000 до 15 000 ₽ Рубиновая 50 000 ₽ От 10 000 до 50 000 ₽

Ежедневно можно использовать максимум 10 пуль на 1 поле, оно обновляется каждые 24 часа. Если хотите больше, можно купить «экстрапули» и использовать от 11 до 48 попыток. Стоимость зависит от поля:

Бронзовая — 4000 рублей.

Серебряная — 12 000 рублей.

Золотая — 60 000 рублей.

Рубиновая — 200 000 рублей.

Финальный розыгрыш пройдет среди игроков, собравших купоны во время акции. Чем их больше, тем выше ваши шансы на победу.

Место Приз 1 Сертификат на полный игровой набор от HyperPC 2-3 PlayStation 5 Pro 4-5 Steam Deck OLED 6-10 Apple AirPods Pro 2 11-60 Фрибет 10 000 ₽ 61-110 Фрибет 5000 ₽

Победители определятся случайным жребием.