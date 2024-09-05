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5 сентября 4:57ГлавнаяБонусы
БК BetBoom
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Досрочные выплаты по ставкам на РПЛ от BetBoom

Возможность сэкономить время и поберечь нервы
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Бетбум» предлагает клиентам с совместного проекта “Ведомостей Спорт” и “Рейтинга Букмекеров” досрочно рассчитать пари на команду, если она будет выигрывать с отрывом в два гола в любой момент матча чемпионата России по футболу.

Что нужно сделать для получения бонуса?

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  1. Нажмите на зеленую кнопку “Получить бонус” внизу экрана.
  2. Пройдите процедуру регистрации на официальном сайте букмекера или авторизуйтесь, если уже имеете аккаунт в BetBoom.
  3. Заключите пари на исход любого матча Российской футбольной Премьер-лиги.

Плюсы и минусы

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+ Акция доступна для всех клиентов BetBoom
+ Понятные условия участия
+ Нет ограничений по величине коэффициента и сумме ставки
+ Экономия времени
+ Выигранные средства сразу доступны для вывода

- Досрочный расчет пари возможен только при разнице "+2" в пользу выбранной команды

Условия

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Если выбранный вами клуб будет вести по ходу матча с разницей "+2",  вы можете забрать выигрыш, не дожидаясь финального свистка. Разумеется, сделать это можно только один раз за игру.

Сравнение с другими бонусами на рынке

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Страховка ставки - достаточно распространенная опция в ассортименте крупных букмекерских контор. Некоторые компании активируют ее только на время больших турниров вроде чемпионатов мира и Европы, а у BetBoom она доступна в том числе при ставках на РПЛ.

БукмекерБонусУсловия полученияУсловия отыгрыша
«Мелбет»КэшаутРегистрация, верификация и ставки на любые событияВоспользоваться опцией “кэшаут” можно в любой момент. Средства сразу поступят на основной счет
WinlineКэшаутРегистрация, верификация и ставки на любые событияВоспользоваться опцией “кэшаут” можно в любой момент. Средства сразу поступят на основной счет
«Лига Ставок»КэшаутРегистрация, верификация и ставки на любые событияВоспользоваться опцией “кэшаут” можно в любой момент. Средства сразу поступят на основной счет

Мнение редакции

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Интересное предложение для любителей российского футбола. Опция "кэшаут" от BetBoom позволяет беттору сэкономить время и застраховаться от “валидольных” концовок. Запросить досрочный расчет пари можно хоть в первом тайме - главное, чтобы “твоя” команда к тому времени уже вела в два мяча.

Условия и положения

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  • Сроки проведения акции «РПЛ 2:0» (далее — «Акция»): с 17 июля 2024 г. (12:00 по Москве) по 24 мая 2025 г. (23:59 по Москве) включительно.
  • Для участия в Акции Необходимо сделать прематч-ставку на победу одной из команд в любом матче РПЛ сезона 24/25 в спортивной линии BetBoom.
  • Ставка автоматически рассчитывается как выигрышная, если команда, на которую была сделана ставка, ведёт в счёте с разницей в два мяча.
  • В зачёт Акции идут ставки с любого баланса.
  • Выигрыш начисляется на денежный счёт
  • Ограничений по сумме ставки и максимальному коэффициенту нет.
  • Начисление выигрыша происходит сразу после фиксации в матче разницы в два мяча в пользу команды, на которую была совершена ставка. За один исход в течение одного матча выигрыш начисляется один раз.
  • Акция доступна только для зарегистрированных пользователей BetBoom.

FAQ

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Что такое приветственный бонус букмекера?

Welcome бонус - это своего рода подарок новому клиенту от букмекерской компании. Главным условием для его получения является регистрация в системе БК и верификация аккаунта. Приветственный бонус зачастую начисляется в виде фрибетов (бесплатных ставок) либо за сам факт регистрации, либо за первое пополнение игрового счета. 

Какое лучшее предложение у букмекера?

В «Бетбум» сейчас можно получить приветственный бонус до 7 000 ₽ за регистрацию и первый депозит.

Это легальный букмекер?

BetBoom – легальный букмекер, работающий на российском рынке с 2010 года.

Какие ставки учитываются?

В зачет акции «РПЛ 2:0» идут ставки в прематче на любые игры чемпионата России по футболу.

Обзор букмекерской конторы «Бетбум»
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Рейтинг букмекеров

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