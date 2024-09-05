Досрочные выплаты по ставкам на РПЛ от BetBoom

Что такое приветственный бонус букмекера?

Welcome бонус - это своего рода подарок новому клиенту от букмекерской компании. Главным условием для его получения является регистрация в системе БК и верификация аккаунта. Приветственный бонус зачастую начисляется в виде фрибетов (бесплатных ставок) либо за сам факт регистрации, либо за первое пополнение игрового счета.

Какое лучшее предложение у букмекера?

В «Бетбум» сейчас можно получить приветственный бонус до 7 000 ₽ за регистрацию и первый депозит.

Это легальный букмекер?

BetBoom – легальный букмекер, работающий на российском рынке с 2010 года.

Какие ставки учитываются?

В зачет акции «РПЛ 2:0» идут ставки в прематче на любые игры чемпионата России по футболу.