Досрочные выплаты по ставкам на РПЛ от BetBoom

Партнерский проект
Букмекерская контора «Бетбум» предлагает клиентам с совместного проекта “Ведомостей Спорт” и “Рейтинга Букмекеров” досрочно рассчитать пари на команду, если она будет выигрывать с отрывом в два гола в любой момент матча чемпионата России по футболу.
+ Акция доступна для всех клиентов BetBoom
+ Понятные условия участия
+ Нет ограничений по величине коэффициента и сумме ставки
+ Экономия времени
+ Выигранные средства сразу доступны для вывода
- Досрочный расчет пари возможен только при разнице "+2" в пользу выбранной команды
Если выбранный вами клуб будет вести по ходу матча с разницей "+2", вы можете забрать выигрыш, не дожидаясь финального свистка. Разумеется, сделать это можно только один раз за игру.
Страховка ставки - достаточно распространенная опция в ассортименте крупных букмекерских контор. Некоторые компании активируют ее только на время больших турниров вроде чемпионатов мира и Европы, а у BetBoom она доступна в том числе при ставках на РПЛ.
|Букмекер
|Бонус
|Условия получения
|Условия отыгрыша
|«Мелбет»
|Кэшаут
|Регистрация, верификация и ставки на любые события
|Воспользоваться опцией “кэшаут” можно в любой момент. Средства сразу поступят на основной счет
|Winline
|Кэшаут
|Регистрация, верификация и ставки на любые события
|Воспользоваться опцией “кэшаут” можно в любой момент. Средства сразу поступят на основной счет
|«Лига Ставок»
|Кэшаут
|Регистрация, верификация и ставки на любые события
|Воспользоваться опцией “кэшаут” можно в любой момент. Средства сразу поступят на основной счет
Интересное предложение для любителей российского футбола. Опция "кэшаут" от BetBoom позволяет беттору сэкономить время и застраховаться от “валидольных” концовок. Запросить досрочный расчет пари можно хоть в первом тайме - главное, чтобы “твоя” команда к тому времени уже вела в два мяча.
Welcome бонус - это своего рода подарок новому клиенту от букмекерской компании. Главным условием для его получения является регистрация в системе БК и верификация аккаунта. Приветственный бонус зачастую начисляется в виде фрибетов (бесплатных ставок) либо за сам факт регистрации, либо за первое пополнение игрового счета.
В «Бетбум» сейчас можно получить приветственный бонус до 7 000 ₽ за регистрацию и первый депозит.
BetBoom – легальный букмекер, работающий на российском рынке с 2010 года.
В зачет акции «РПЛ 2:0» идут ставки в прематче на любые игры чемпионата России по футболу.
Обзор букмекерской конторы «Бетбум»
Партнерский проект