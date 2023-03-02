Розыгрыш 5 500 000 рублей от PARI за верные прогнозы на The Lima Major по Dota 2

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Букмекерская контора PARI объявляет о классной акции для любителей киберспорта! БК дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» фрибеты за участие в ежедневном конкурсе прогнозов на матчи первого киберспортивного супертурнира нового года – The Lima Major 2023 по Dota 2. Призовой фонд акции составляет 5500000 рублей!
Для участия в акции необходимо:
Раз в сутки «Пари» разыгрывает полмиллиона рублей между участниками конкурса, правильно ответившими на вопрос дня и совершившими ставку согласно условиям акции.
Полученный фрибет можно использовать в течение недели без ограничений по событиям и коэффициентам.
+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Ежедневный розыгрыш фрибетов.
+ Фрибет можно использовать в ставках на любые события без ограничений по коэффициенту.
- Ограниченный срок действия фрибета.
Акции на киберспортивные события пользуются всё большей популярностью у геймеров. А конкурс PARI отличают относительно несложные задания в комплекте с приятными бонусами. Любителей киберспорта предложение конторы наверняка заинтересует. Поспешите - срок действия акции ограничен!
Обзор букмекерской конторы PARI
Все актуальные бонусы PARI собраны здесь.
Партнерский проект