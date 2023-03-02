Розыгрыш 5 500 000 рублей от PARI за верные прогнозы на The Lima Major по Dota 2

Для участия в акции необходимо:

Зарегистрироваться, а если вы уже с PARI, то авторизоваться на сайте или в мобильном приложении БК. Дать ответ на «Вопрос дня» с прогнозом на ближайшие матчи The Lima Major 2023. Делать ставки на игры турнира на сумму от 1500 рублей с коэффициентом от 1,70.

Раз в сутки «Пари» разыгрывает полмиллиона рублей между участниками конкурса, правильно ответившими на вопрос дня и совершившими ставку согласно условиям акции.

Полученный фрибет можно использовать в течение недели без ограничений по событиям и коэффициентам.