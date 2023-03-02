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2 марта 7:39ГлавнаяБонусы
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Розыгрыш 5 500 000 рублей от PARI за верные прогнозы на The Lima Major по Dota 2

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

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Валентин Васильев
main

Букмекерская контора PARI объявляет о классной акции для любителей киберспорта! БК дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» фрибеты за участие в ежедневном конкурсе прогнозов на матчи первого киберспортивного супертурнира нового года – The Lima Major 2023 по Dota 2. Призовой фонд акции составляет 5500000 рублей!

Промокод PARI до 25000 рублей

Как получить бонус?

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Для участия в акции необходимо:

  1. Зарегистрироваться, а если вы уже с PARI, то авторизоваться на сайте или в мобильном приложении БК.
  2. Дать ответ на «Вопрос дня» с прогнозом на ближайшие матчи The Lima Major 2023.
  3. Делать ставки на игры турнира на сумму от 1500 рублей с коэффициентом от 1,70.

Раз в сутки «Пари» разыгрывает полмиллиона рублей между участниками конкурса, правильно ответившими на вопрос дня и совершившими ставку согласно условиям акции.

Полученный фрибет можно использовать в течение недели без ограничений по событиям и коэффициентам. 

Плюсы и минусы

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+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Ежедневный розыгрыш фрибетов.
+ Фрибет можно использовать в ставках на любые события без ограничений по коэффициенту.

- Ограниченный срок действия фрибета.

Заключение 

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Акции на киберспортивные события пользуются всё большей популярностью у геймеров. А конкурс PARI отличают относительно несложные задания в комплекте с приятными бонусами. Любителей киберспорта предложение конторы наверняка заинтересует. Поспешите - срок действия акции ограничен!

Обзор букмекерской конторы PARI

Все актуальные бонусы PARI собраны здесь

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